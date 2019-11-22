Honor Roll

First quarter

Eighth grade

Highest honors

Jenna Fox

Sarah Fox

William Simms

High honors

Mykala Agostini

Ella Boehmer

Bella Carroto

Laura Hermann

Madalynn Lancy

Sarandon Manion

Nathan Mazon

Mekenzie Walsh

Honors

Logan Brazzon

Emma Clish

McKenna DeUnger

Zoe Duhon

Mikayla Hammond

Riley Jones

Bryce Large

Dominic McKita

Camryn Musser

Victoria Powell

Dominique Rawls

Kaylyn Sawicky

Isabella Sobek

McKenzie Spano

Ella Sypolt

Katrina Thompson

James Triggiani

Christopher Vargo

Seventh grade

Highest honors

Matthew Burkholder

Peyton Durdevich

Suki Yu

High honors

Lairah DiPietrantonio

Addacie Durka

Nico Fiordigigli

Bailey Gillen

Alex Hadsell

Hayden Heikkila

Aiden Iadanza

Angela Mathers

Avery Pendo

Hatteras Sandoval

Kaden Woods

Honors

Gianna Amicarella

Fernanda Andrade

Jada Arnold

Victoria Behrendt

Ayden Chiplaskey

Mylie French

Kyra Gazi

Lauren Leonetti

Samara Martin

Tristan Schade

McKenna Shields

Emma Skobel

Andrew Stein

Sixth grade

Highest honors

Lyla Brunner

Jacob Corrin

Chelsie Dzurinko

McKenna Kaschok

Ethan Signorini

Hailey Simms

High honors

Regan Brown

Riley Brown

Katie Carpenter

Declan Carter

Aubree Downer

Janie Dzurinko

Shennen Dzurinko

Ava Henderson

Jackson Keranko

Dylan Klinger

Jason Maglet

Jacob McCurdy

Halie Smith

Peyton Snyder

Adelyn Walsh

D’Avery Wells

Honors

Jason Bargel

Caden Carson

Camdyn Carson

Miley DelVal

James Griffin

Ethan Hartley

Brock Henderson

Beonca Jarvis

Darius Martin

Kiara McDonough

Kelsey McKita

Nolan Mosco

Harry Pantalo

Calla Redman

Breanna Smith

Ryleigh Taylor

Lillian Withers

Kyndra Wynn

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