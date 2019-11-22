First quarter
Eighth grade
Highest honors
Jenna Fox
Sarah Fox
William Simms
High honors
Mykala Agostini
Ella Boehmer
Bella Carroto
Laura Hermann
Madalynn Lancy
Sarandon Manion
Nathan Mazon
Mekenzie Walsh
Honors
Logan Brazzon
Emma Clish
McKenna DeUnger
Zoe Duhon
Mikayla Hammond
Riley Jones
Bryce Large
Dominic McKita
Camryn Musser
Victoria Powell
Dominique Rawls
Kaylyn Sawicky
Isabella Sobek
McKenzie Spano
Ella Sypolt
Katrina Thompson
James Triggiani
Christopher Vargo
Seventh grade
Highest honors
Matthew Burkholder
Peyton Durdevich
Suki Yu
High honors
Lairah DiPietrantonio
Addacie Durka
Nico Fiordigigli
Bailey Gillen
Alex Hadsell
Hayden Heikkila
Aiden Iadanza
Angela Mathers
Avery Pendo
Hatteras Sandoval
Kaden Woods
Honors
Gianna Amicarella
Fernanda Andrade
Jada Arnold
Victoria Behrendt
Ayden Chiplaskey
Mylie French
Kyra Gazi
Lauren Leonetti
Samara Martin
Tristan Schade
McKenna Shields
Emma Skobel
Andrew Stein
Sixth grade
Highest honors
Lyla Brunner
Jacob Corrin
Chelsie Dzurinko
McKenna Kaschok
Ethan Signorini
Hailey Simms
High honors
Regan Brown
Riley Brown
Katie Carpenter
Declan Carter
Aubree Downer
Janie Dzurinko
Shennen Dzurinko
Ava Henderson
Jackson Keranko
Dylan Klinger
Jason Maglet
Jacob McCurdy
Halie Smith
Peyton Snyder
Adelyn Walsh
D’Avery Wells
Honors
Jason Bargel
Caden Carson
Camdyn Carson
Miley DelVal
James Griffin
Ethan Hartley
Brock Henderson
Beonca Jarvis
Darius Martin
Kiara McDonough
Kelsey McKita
Nolan Mosco
Harry Pantalo
Calla Redman
Breanna Smith
Ryleigh Taylor
Lillian Withers
Kyndra Wynn