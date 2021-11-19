Grade 8
Highest honors
Gianna Agostini
Regan Brown
Riley Brown
Lyla Brunner
Chelsie Dzurinko
Elijah Miller
Wesley Parker
Ethan Signorini
Hailey Simms
High honors
Camdyn Carson
Aubree Downer
Janie Dzurinko
McKenna Kaschok
Shaun Roberts
Halie Smith
Adelyn Walsh
Honors
Jason Bargel
Katie Carpenter
Caden Carson
Jacob Corrin
Shennen Dzurinko
Ava Henderson
Emerson Panzone
Calla Redman
Eden Smith
Peyton Snyder
Charlee Wagner
Grade 7
Highest honors
Tristen Bargel
Declan Blair
Madalyn Cherry
Aryana Chiplaskey
Gavin Dagger
Camryn French
Emily Hadsell
Crosby Hatalowich
Aiden Larue
Finlee Lenhart
Eva Matinko
Lucas Mazon
Korey McFeely
Kaylee Sypolt
High honors
Madison Anders
Ryan Anders
Juliana Cardenas
Maxwell Goodwin
Kelsea Gray
Vanessa Gray
Aubrey Kurowsky
Dustin Lesher
Madalyn Marconyak
Joella Pendelton
Lily Rocca
Troy Shipley
Abigail Siwiak
Jonathan Tillman
Honors
Ibrahim Alsoud
Ariahna Blouse
Lily Duhon
Kayleigh French
Michael Lancy
Delaney Pauley
Grant Shields
Seth Supernovich
Braeden Todaro
Brooke Williams
Grade 6
Highest honors
Vincent Bongiorno
Braxton Brewer
Zoey Charlton
Logan Hega
Otis McIntyre
Madison McMillen
London Powell
Shelby Roberts
Megan Sabo
Emily Wheatley
Abby Yu
High honors
Ezri Decker
Giavonnah Jones
Levi Large
Shay Levandosky
Andrew Levin
Matthew Odoski
Blake Pendo
Makenna Roach
Gunner Sandoval
Riley Scanlon
Samantha Simmons
Honors
Morgan Bunch
Lorenzo Chiappialle
Louanne Ducoli
Arianna Fiordigigli
Makayla Miller
Aiden Pergola
Curri Sandoval
Paige Shannon
Rylee Swan
Ty Wood
Aubrey Woods