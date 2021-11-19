Honor Roll

Grade 8

Highest honors

Gianna Agostini

Regan Brown

Riley Brown

Lyla Brunner

Chelsie Dzurinko

Elijah Miller

Wesley Parker

Ethan Signorini

Hailey Simms

High honors

Camdyn Carson

Aubree Downer

Janie Dzurinko

McKenna Kaschok

Shaun Roberts

Halie Smith

Adelyn Walsh

Honors

Jason Bargel

Katie Carpenter

Caden Carson

Jacob Corrin

Shennen Dzurinko

Ava Henderson

Emerson Panzone

Calla Redman

Eden Smith

Peyton Snyder

Charlee Wagner

Grade 7

Highest honors

Tristen Bargel

Declan Blair

Madalyn Cherry

Aryana Chiplaskey

Gavin Dagger

Camryn French

Emily Hadsell

Crosby Hatalowich

Aiden Larue

Finlee Lenhart

Eva Matinko

Lucas Mazon

Korey McFeely

Kaylee Sypolt

High honors

Madison Anders

Ryan Anders

Juliana Cardenas

Maxwell Goodwin

Kelsea Gray

Vanessa Gray

Aubrey Kurowsky

Dustin Lesher

Madalyn Marconyak

Joella Pendelton

Lily Rocca

Troy Shipley

Abigail Siwiak

Jonathan Tillman

Honors

Ibrahim Alsoud

Ariahna Blouse

Lily Duhon

Kayleigh French

Michael Lancy

Delaney Pauley

Grant Shields

Seth Supernovich

Braeden Todaro

Brooke Williams

Grade 6

Highest honors

Vincent Bongiorno

Braxton Brewer

Zoey Charlton

Logan Hega

Otis McIntyre

Madison McMillen

London Powell

Shelby Roberts

Megan Sabo

Emily Wheatley

Abby Yu

High honors

Ezri Decker

Giavonnah Jones

Levi Large

Shay Levandosky

Andrew Levin

Matthew Odoski

Blake Pendo

Makenna Roach

Gunner Sandoval

Riley Scanlon

Samantha Simmons

Honors

Morgan Bunch

Lorenzo Chiappialle

Louanne Ducoli

Arianna Fiordigigli

Makayla Miller

Aiden Pergola

Curri Sandoval

Paige Shannon

Rylee Swan

Ty Wood

Aubrey Woods

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