Third quarter
Grade 12
Highest honors
Caleb Hutchin
Olivia Miller
Abigail Raicos
Jonah Ruschak,
Bella Skobel
Cameron Smith
Kaitlin Wagner
High honors
Jonathan Fleming
Taylor Kennedy
Danielle McLaughlin
Jake Meissner
Tyler Preaux
Jamie Protz
Emma Stein
Honors
Angelina Babirad
Legend Davis
Justin Day
Addio Fiordigigli
Ashleigh Foster
Madison Gaydos
Cierra Gazi
Mauriana Kalfas
Adam Koslosky
Jonathan Koteles
Noah LaCarte
Hayley Layhue
Samuel Leonetti
Brayden Mihalcin
Collin Mouyard
Dominic Pellegrini
Joseph Ramsey
Lance Ramsey
Kurtis Riskey
David Szerszen
Emma Valla
Grade 11
Highest honors
Spencer Addis
Abigail Downer
Madison Duhon
Tanner Flamnent
Samantha Fleming
Emma Gilpin
Denys Khrulov
Eden Lazar
Faith Martin
Emily Sypolt
Emily Toth
Madison Vieck
Aspen Virgili
Chase Wentzell
Hannah Zyra
High honors
Gianna Hall
Adri Kondratowicz
Kevin Mathers
Rebekah Nicholson
Kylie Quigley
Ryleigh Simala
Honors
Claudia Conrad
Anthony Cramer
Savannah Cumer
Dyelan Edwards-Persaud
Glenn Hummell
Levi Hutchin
Rachel Nicholson
Logan Ramsey
Skylar Sethman
A’syah Smith
Dylan Williams
Grade 10
Highest honors
Hannah Keranko
Bradley McIlvaine
Sarahgrace Porter
John Sholtis
William Wagner
Laci Zanardini
High honors
Veronica Bennett
Ellie Clish
Noah Dagger
Toni Marie DeMarco
Delaney Johnson
Abigail Laskey,
Shyla Molish
Leah Stein
Honors
Jenna Bastin
Jacob Caruso
Nadia Chapasko
Mackenzie Figolah
Jaidyn Hustey
Nathan Jenkins
Nathan Koslosky
Alleah Leska
Eben McIntyre
Grade 9
Highest honors
Mary Addis
Juan Calzadilla-Gonzalez
Kasmira Cox
Miranda Gottheld
Erica Gray
Grace Hutchin
Tatiana Kostovny
Samantha Nonack
Colton Palonder
High honors
Maisie Albert
Jade Axton
Dellah Courtley
Rece Eddy
Leena Henderson
Ty Patterson
Braden Pringle
Muhammad Ramdhani
Nicholas Summers
Lesly Vasquez Hernandez
Dylan Zahand
Honors
Ean Bastin
Cheyenne Bissett
Madison Cyrnek
Abigail Dugan
Wyatt Harrington
Tabitha Hines
Kaylee Holmes
Sophia Iacovino
Tanner Lauritzen
Cole Marucci
Sarah Nonack
Tennessa Norris
Jenna Olivieri
Nariah Pletcher
Nicholas Polinski
Triniti Powell-Boyer
Mya Ritenour
Benjamin Shields
Andrew Siwiak