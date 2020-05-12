Honor Roll

Third quarter

Grade 12

Highest honors

Caleb Hutchin

Olivia Miller

Abigail Raicos

Jonah Ruschak,

Bella Skobel

Cameron Smith

Kaitlin Wagner

High honors

Jonathan Fleming

Taylor Kennedy

Danielle McLaughlin

Jake Meissner

Tyler Preaux

Jamie Protz

Emma Stein

Honors

Angelina Babirad

Legend Davis

Justin Day

Addio Fiordigigli

Ashleigh Foster

Madison Gaydos

Cierra Gazi

Mauriana Kalfas

Adam Koslosky

Jonathan Koteles

Noah LaCarte

Hayley Layhue

Samuel Leonetti

Brayden Mihalcin

Collin Mouyard

Dominic Pellegrini

Joseph Ramsey

Lance Ramsey

Kurtis Riskey

David Szerszen

Emma Valla

Grade 11

Highest honors

Spencer Addis

Abigail Downer

Madison Duhon

Tanner Flamnent

Samantha Fleming

Emma Gilpin

Denys Khrulov

Eden Lazar

Faith Martin

Emily Sypolt

Emily Toth

Madison Vieck

Aspen Virgili

Chase Wentzell

Hannah Zyra

High honors

Gianna Hall

Adri Kondratowicz

Kevin Mathers

Rebekah Nicholson

Kylie Quigley

Ryleigh Simala

Honors

Claudia Conrad

Anthony Cramer

Savannah Cumer

Dyelan Edwards-Persaud

Glenn Hummell

Levi Hutchin

Rachel Nicholson

Logan Ramsey

Skylar Sethman

A’syah Smith

Dylan Williams

Grade 10

Highest honors

Hannah Keranko

Bradley McIlvaine

Sarahgrace Porter

John Sholtis

William Wagner

Laci Zanardini

High honors

Veronica Bennett

Ellie Clish

Noah Dagger

Toni Marie DeMarco

Delaney Johnson

Abigail Laskey,

Shyla Molish

Leah Stein

Honors

Jenna Bastin

Jacob Caruso

Nadia Chapasko

Mackenzie Figolah

Jaidyn Hustey

Nathan Jenkins

Nathan Koslosky

Alleah Leska

Eben McIntyre

Grade 9

Highest honors

Mary Addis

Juan Calzadilla-Gonzalez

Kasmira Cox

Miranda Gottheld

Erica Gray

Grace Hutchin

Tatiana Kostovny

Samantha Nonack

Colton Palonder

High honors

Maisie Albert

Jade Axton

Dellah Courtley

Rece Eddy

Leena Henderson

Ty Patterson

Braden Pringle

Muhammad Ramdhani

Nicholas Summers

Lesly Vasquez Hernandez

Dylan Zahand

Honors

Ean Bastin

Cheyenne Bissett

Madison Cyrnek

Abigail Dugan

Wyatt Harrington

Tabitha Hines

Kaylee Holmes

Sophia Iacovino

Tanner Lauritzen

Cole Marucci

Sarah Nonack

Tennessa Norris

Jenna Olivieri

Nariah Pletcher

Nicholas Polinski

Triniti Powell-Boyer

Mya Ritenour

Benjamin Shields

Andrew Siwiak

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Purchase a Subscription