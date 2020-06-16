Fourth quarter
Grade 12
Highest honors
Carl Barker
Justin Day
Andrew Eckels
Addio Fiordigigli
Madison Gaydos
Caleb Hutchin
Leo Iacovangelo
Olivia Miller
Jamie Protz
Lance Ramsey
Keaton Riley
Kurtis Riskey
Jonah Ruschak
Bella Skobel
Cameron Smith
Zachary Summers
Kaitlin Wagner
High honors
Cierra Gazi
Sydney Hurley
Mauriana Kalfas
Dominick Kostelac
Samuel Leonetti
Brayden Mihalcin
Makendra Pendleton
Tyler Preaux
Emma Stein
Honors
Elizabeth Bridge
Joseph Caruso
Alexander Conrad
Jonathan Fleming
Jonathan Koteles
Noah LaCarte
Jesse Meissner
Austin Pringle
Ryley Skibicki
Kamron Soderholm
David Szerszen
Grade 11
Highest honors
Spencer Addis
Claudia Conrad
Anthony Cramer
Savannah Cumer
Madison Duhon
Tanner Flamnent
Samantha Fleming
Emma Gilpin
Messiah Glenn
Gianna Hall
Maura Keller
Denys Khrulov
Adri Kondratowicz
Faith Martin
Kevin Mathers
Delia McCurdy
Rebekah Nicholson
Autumn Pappas
Cheyann Pergola
Paige Sands
Ryleigh Simala
Emily Sypolt
Emily Toth
Zachary Usher
Madison Vieck
Aspen Virgili
Chase Wentzell
Austin Williams
Dylan Williams
Hannah Zyra
High honors
Raegan Calcek
Abigaile Downer
Glenn Hummell
Levi Hutchin
Rachel Nicholson
Kylie Quigley
Honors
John Cooper
Kaleb Edwards
William Muntan
Skylar Sethman
Joseph Stickles
Grade 10
Highest honors
Veronica Bennett
Nadia Chapasko
Ellie Clish,
Abigail Laskey
Bradley McIlvaine
Shyla Molish
Cole O’bosky
Sarahgrace Porter
John Sholtis
William Wagner
Laci Zanardini
High honors
Jenna Bastin
Noah Dagger
Delaney Johnson
Hannah Keranko
Chase Kossar
Hunter Kossar
Alleah Leska
Eric Muchesko
Jason Nusida
Leah Stein
Tristan Stevens
Nolan Walters
Honors
Ashlie Cooke
Isaiah Deenihan
Mackenzie Figolah
Brenden Jozefczyk
Eben McIntyre
Cody Pawl
Grade 9
Highest honors
Maisie Albert
Cheyenne Bissett
Juan Calzadilla-Gonzalez
Abigail Dugan
Miranda Gottheld
Erica Gray
Blake Henney
Grace Hutchin
Tanner Lauritzen
Jacob Levin
Samantha Nonack
Colton Palonder
Triniti Powell-Boyer
Braden Pringle
Muhammad Ramdhani
Andrew Siwiak
Lesly Vasquez Hernandez
Dylan Zahand
High honors
Ean Bastin
Eric Childs
Kasmira Cox
Madison Cyrnek
Rece Eddy
Xavier Griffith
Tabitha Hines
Tatiana Kostovny
Meghan Lantz
Trevor Lesko
Cole Marucci
Lexi Morgan
Nicholas Polinski
Christopher Sabo
Cole Telegraphis
Honors
Mary Addis
Jade Axton
Tyler Bercik
Mia Bongiorno
Ethan Hadsell
Wyatt Harrington
Aralyn Hartley
Leena Henderson
Ava Kondratowicz
Leila Lilley
Jaeci Maksemetz
Sarah Nonack
Jenna Olivieri
Ty Patterson
Mykell Powell
Benjamin Shields
Nicholas Summers