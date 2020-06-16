Honor Roll

Fourth quarter

Grade 12

Highest honors

Carl Barker

Justin Day

Andrew Eckels

Addio Fiordigigli

Madison Gaydos

Caleb Hutchin

Leo Iacovangelo

Olivia Miller

Jamie Protz

Lance Ramsey

Keaton Riley

Kurtis Riskey

Jonah Ruschak

Bella Skobel

Cameron Smith

Zachary Summers

Kaitlin Wagner

High honors

Cierra Gazi

Sydney Hurley

Mauriana Kalfas

Dominick Kostelac

Samuel Leonetti

Brayden Mihalcin

Makendra Pendleton

Tyler Preaux

Emma Stein

Honors

Elizabeth Bridge

Joseph Caruso

Alexander Conrad

Jonathan Fleming

Jonathan Koteles

Noah LaCarte

Jesse Meissner

Austin Pringle

Ryley Skibicki

Kamron Soderholm

David Szerszen

Grade 11

Highest honors

Spencer Addis

Claudia Conrad

Anthony Cramer

Savannah Cumer

Madison Duhon

Tanner Flamnent

Samantha Fleming

Emma Gilpin

Messiah Glenn

Gianna Hall

Maura Keller

Denys Khrulov

Adri Kondratowicz

Faith Martin

Kevin Mathers

Delia McCurdy

Rebekah Nicholson

Autumn Pappas

Cheyann Pergola

Paige Sands

Ryleigh Simala

Emily Sypolt

Emily Toth

Zachary Usher

Madison Vieck

Aspen Virgili

Chase Wentzell

Austin Williams

Dylan Williams

Hannah Zyra

High honors

Raegan Calcek

Abigaile Downer

Glenn Hummell

Levi Hutchin

Rachel Nicholson

Kylie Quigley

Honors

John Cooper

Kaleb Edwards

William Muntan

Skylar Sethman

Joseph Stickles

Grade 10

Highest honors

Veronica Bennett

Nadia Chapasko

Ellie Clish,

Abigail Laskey

Bradley McIlvaine

Shyla Molish

Cole O’bosky

Sarahgrace Porter

John Sholtis

William Wagner

Laci Zanardini

High honors

Jenna Bastin

Noah Dagger

Delaney Johnson

Hannah Keranko

Chase Kossar

Hunter Kossar

Alleah Leska

Eric Muchesko

Jason Nusida

Leah Stein

Tristan Stevens

Nolan Walters

Honors

Ashlie Cooke

Isaiah Deenihan

Mackenzie Figolah

Brenden Jozefczyk

Eben McIntyre

Cody Pawl

Grade 9

Highest honors

Maisie Albert

Cheyenne Bissett

Juan Calzadilla-Gonzalez

Abigail Dugan

Miranda Gottheld

Erica Gray

Blake Henney

Grace Hutchin

Tanner Lauritzen

Jacob Levin

Samantha Nonack

Colton Palonder

Triniti Powell-Boyer

Braden Pringle

Muhammad Ramdhani

Andrew Siwiak

Lesly Vasquez Hernandez

Dylan Zahand

High honors

Ean Bastin

Eric Childs

Kasmira Cox

Madison Cyrnek

Rece Eddy

Xavier Griffith

Tabitha Hines

Tatiana Kostovny

Meghan Lantz

Trevor Lesko

Cole Marucci

Lexi Morgan

Nicholas Polinski

Christopher Sabo

Cole Telegraphis

Honors

Mary Addis

Jade Axton

Tyler Bercik

Mia Bongiorno

Ethan Hadsell

Wyatt Harrington

Aralyn Hartley

Leena Henderson

Ava Kondratowicz

Leila Lilley

Jaeci Maksemetz

Sarah Nonack

Jenna Olivieri

Ty Patterson

Mykell Powell

Benjamin Shields

Nicholas Summers

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