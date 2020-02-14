honor roll

Second quarter

Grade 12

Highest honors

Jake Meissner

Olivia Miller

Jonah Ruschak

Bella Skobel

Kaitlin Wagner

High honors

Elizabeth Bridge

Justin Day

Jonathan Fleming

Danielle McLaughlin

Jesse Meissner

Abigail Raicos

David Szerszen

Honors

Angelina Babirad

Alaina Biles

Madison Gaydos

Cierra Gazi

Caleb Hutchin

Leo Iacovangelo

Mauriana Kalfas

Adam Koslosky

Noah LaCarte

Samuel Leonetti

Brayden Mihalcin

Natalie Ondulick

Dominic Pellegrini

Lance Ramsey

Zachary Summers

Cameron Weaver

Grade 11

Highest honors

Madison Duhon

Samantha Fleming

Emma Gilpin

Denys Khrulov

Eden Lazar

Faith Martin

Emily Toth

Aspen Virgili

Hannah Zyra

High honors

Spencer Addis

Abigaile Downer

Gianna Hall

Adri Kondratowicz

Kevin Mathers

Rebekah Nicholson

Kylie Quigley

Ryleigh Simala

Emily Sypolt

Honors

Colton Brown

Sophia Brunner

Claudia Conrad

Anthony Cramer

Kaleb Edwards

Dyelan Edwards-Persaud

Levi Hutchin

Madison Vieck

Grade 10

Highest honors

Noah Dagger

Bradley McIlvaine

Sarahgrace Porter

John Sholtis

William Wagner

Laci Zanardini

High honors

Ellie Clish

Toni Marie DeMarco

Delaney Johnson

Hannah Keranko

Shyla Molish

Leah Stein

Honors

Jenna Bastin

Veronica Bennett

Jacob Caruso

Ashlie Cooke

Mackenzie Figolah

Abigail Laskey

Alleah Leska

Eben McIntyre

Jocelyn Polonoli

Grade 9

Highest honors

Juan Calzadilla-Gonzalez

Kasmira Cox

Rece Eddy

Miranda Gottheld

Erica Gray

Grace Hutchin

Colton Palonder

High honors

Mary Addis

Jade Axton

Dellah Courtley

Abigail Dugan

Tabitha Hines

Tatiana Kostovny

Tanner Lauritzen

Jacob Levin

Samantha Nonack

Nariah Pletcher

Honors

Maisie Albert

Ean Bastin

Madison Cyrnek

Kaylee Holmes

Trevor Lesko

Tennessa Norris

Jenna Olivieri

Ty Patterson

Nicholas Polinski

Braden Pringle

Muhammad Ramdhani

Mya Ritenour

Benjamin Shields

Nicholas Summers

Kenneth Weaver

Dylan Zahand

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