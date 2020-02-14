Second quarter
Grade 12
Highest honors
Jake Meissner
Olivia Miller
Jonah Ruschak
Bella Skobel
Kaitlin Wagner
High honors
Elizabeth Bridge
Justin Day
Jonathan Fleming
Danielle McLaughlin
Jesse Meissner
Abigail Raicos
David Szerszen
Honors
Angelina Babirad
Alaina Biles
Madison Gaydos
Cierra Gazi
Caleb Hutchin
Leo Iacovangelo
Mauriana Kalfas
Adam Koslosky
Noah LaCarte
Samuel Leonetti
Brayden Mihalcin
Natalie Ondulick
Dominic Pellegrini
Lance Ramsey
Zachary Summers
Cameron Weaver
Grade 11
Highest honors
Madison Duhon
Samantha Fleming
Emma Gilpin
Denys Khrulov
Eden Lazar
Faith Martin
Emily Toth
Aspen Virgili
Hannah Zyra
High honors
Spencer Addis
Abigaile Downer
Gianna Hall
Adri Kondratowicz
Kevin Mathers
Rebekah Nicholson
Kylie Quigley
Ryleigh Simala
Emily Sypolt
Honors
Colton Brown
Sophia Brunner
Claudia Conrad
Anthony Cramer
Kaleb Edwards
Dyelan Edwards-Persaud
Levi Hutchin
Madison Vieck
Grade 10
Highest honors
Noah Dagger
Bradley McIlvaine
Sarahgrace Porter
John Sholtis
William Wagner
Laci Zanardini
High honors
Ellie Clish
Toni Marie DeMarco
Delaney Johnson
Hannah Keranko
Shyla Molish
Leah Stein
Honors
Jenna Bastin
Veronica Bennett
Jacob Caruso
Ashlie Cooke
Mackenzie Figolah
Abigail Laskey
Alleah Leska
Eben McIntyre
Jocelyn Polonoli
Grade 9
Highest honors
Juan Calzadilla-Gonzalez
Kasmira Cox
Rece Eddy
Miranda Gottheld
Erica Gray
Grace Hutchin
Colton Palonder
High honors
Mary Addis
Jade Axton
Dellah Courtley
Abigail Dugan
Tabitha Hines
Tatiana Kostovny
Tanner Lauritzen
Jacob Levin
Samantha Nonack
Nariah Pletcher
Honors
Maisie Albert
Ean Bastin
Madison Cyrnek
Kaylee Holmes
Trevor Lesko
Tennessa Norris
Jenna Olivieri
Ty Patterson
Nicholas Polinski
Braden Pringle
Muhammad Ramdhani
Mya Ritenour
Benjamin Shields
Nicholas Summers
Kenneth Weaver
Dylan Zahand