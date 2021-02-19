Second nine weeks
Grade 6
Highest honors
Elan Caldwell
Isiah Currey
Ruah Dobosh
Malanna Hertig
Connor Lapana
Stephen Lewis
Reese Marzo
Scott Maskil
Sydney Miller
Phoebe Mitchell
Anthony Post
Abigail Stewart
Zachary Stewart
Paxton Wade
Brenna Walker
Hayden Yeager
High honors
James Caffrey-Baucum
Lillian Hardy
Briana Landau
Shalyn Pyle
Katelynn Schoenfeldt
Payton Smith
Honors
Trinity Conard
Madysen Drew
Taylor Giles
Cole Jackson
Jayden Kerley
Charles Kozy
Ryder Krieg
Hailey Stanko
Trenton Stone
Alexander Toth
Dominic Yazzani
Grade 7
Highest honors
Bailey Barnyak
Emma Bates
Sophia Carter
Micah Clarke
Ani Cree
Kaylee Dickey
Parker Jones
Baylee Landau
Olivia Mata
Payton Plavi
Roy Riggleman
Joshua Ross
Matthew Ruse
Jericho Schiffbauer
Mia Shirley
Adison Udovich
High honors
Olivia Lawrence
Emma Mayhle
Abbygail Ray
Honors
Abigail Cuppett
Kyle David
Gage Edwards
Shaley Glover
Evan King
Marilyn Peruzzi
Grade 8
Highest honors
Ashton Batis
Andrew Donaldson
Nathan Dursa
Ali Jacobs
Jadance Jewell
Lana Lenhart
Nickolas Lewis
Shane McNamara
Alexandria Miller
Pacey Pratt
Kacie Shaffer
Ava Smith
Jersey Smith
Duski Staggers
Corey Trainor
Robert Wilson-Jones
Chloe Yang
Jase Zdravecky
High honors
Caleb Enci
Olivia Glendenning
John Kraynak
Camryn Lemley
Aislinn Linderman
Honors
Camryn Anderson
Carson Hillsman
Kyrashawn Kubina
Ashtin Nesselroad
Codie Nutt
Hunter Oliver
Allyson Pratt
Chasity Whipkey