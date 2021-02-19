honor roll

Second nine weeks

Grade 6

Highest honors

Elan Caldwell

Isiah Currey

Ruah Dobosh

Malanna Hertig

Connor Lapana

Stephen Lewis

Reese Marzo

Scott Maskil

Sydney Miller

Phoebe Mitchell

Anthony Post

Abigail Stewart

Zachary Stewart

Paxton Wade

Brenna Walker

Hayden Yeager

High honors

James Caffrey-Baucum

Lillian Hardy

Briana Landau

Shalyn Pyle

Katelynn Schoenfeldt

Payton Smith

Honors

Trinity Conard

Madysen Drew

Taylor Giles

Cole Jackson

Jayden Kerley

Charles Kozy

Ryder Krieg

Hailey Stanko

Trenton Stone

Alexander Toth

Dominic Yazzani

Grade 7

Highest honors

Bailey Barnyak

Emma Bates

Sophia Carter

Micah Clarke

Ani Cree

Kaylee Dickey

Parker Jones

Baylee Landau

Olivia Mata

Payton Plavi

Roy Riggleman

Joshua Ross

Matthew Ruse

Jericho Schiffbauer

Mia Shirley

Adison Udovich

High honors

Olivia Lawrence

Emma Mayhle

Abbygail Ray

Honors

Abigail Cuppett

Kyle David

Gage Edwards

Shaley Glover

Evan King

Marilyn Peruzzi

Grade 8

Highest honors

Ashton Batis

Andrew Donaldson

Nathan Dursa

Ali Jacobs

Jadance Jewell

Lana Lenhart

Nickolas Lewis

Shane McNamara

Alexandria Miller

Pacey Pratt

Kacie Shaffer

Ava Smith

Jersey Smith

Duski Staggers

Corey Trainor

Robert Wilson-Jones

Chloe Yang

Jase Zdravecky

High honors

Caleb Enci

Olivia Glendenning

John Kraynak

Camryn Lemley

Aislinn Linderman

Honors

Camryn Anderson

Carson Hillsman

Kyrashawn Kubina

Ashtin Nesselroad

Codie Nutt

Hunter Oliver

Allyson Pratt

Chasity Whipkey

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