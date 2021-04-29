Honor Roll

Third quarter

Grade 6

Highest honors

Elan Caldwell

Trinity Conard

Isiah Currey

Ruah Dobosh

Malanna Hertig

Briana Landau

Connor Lapana

Reese Marzo

Scott Maskil

Sydney Miller

Phoebe Mitchell

Katelynn Schoenfeldt

Payton Smith

Zachary Stewart

Alexander Toth

Paxton Wade

Brenna Walker

Hayden Yeager

High honors

Luke Donaldson

Charles Kozy

Stephen Lewis

Anthony Post

Shalyn Pyle

Hailey Stanko

Honors

Corran Ahrends

James Caffrey-Bauman

Aubrey Christopher

Calli Eddy

Austin Giles

Taylor Giles

Lillian Hardy

Cole Jackson

Ryder Krieg

Mario Pascuzzo

Madilyn Simons

Abigail Stewart

Trenton Stone

Avery Voithofer

Grade 7

Highest honors

Brayden Andrews

Bailey Barnyak

Emma Bates

Landon Brown

Micah Clarke

Ani Cree

Remington Crooks

Kaylee Dickey

Shaley Glover

Parker Jones

Baylee Landau

Olivia Lawrence

Olivia Mata

Marilyn Peruzzi

Payton Plavi

Abbygail Ray

Roy Riggleman

Joshua Ross

Matthew Ruse

Jericho Schiffbauer

Mia Shirley

Adison Udovich

High honors

Sophia Carter

Kenzie Lipscomb

Honors

Cannon Bupka

Kace Burrie

Abigail Cuppett

Kyle David

Gage Edwards

Sydney Enci

Hunter Kerr

Evan King

Gage Kundly

Kylie Mitchell

William Murray

Suzanne Oshetsky

Cooper Richards

Kaylyn Thomas

Matthew Yeager

Grade 8

Highest honors

Camryn Anderson

Colin Andrews

Aydan Bate

Ashton Batis

Andrew Donaldson

Nathan Dursa

Caleb Enci

Olivia Glendenning

Parker Hewitt

Carson Hillsman

Ali Jacobs

Jadance Jewell

John Kraynak

Camryn Lemley

Nickolas Lewis

Aislinn Linderman

Shane McNamara

Alexandria Miller

Michael Oshetsky

Allyson Pratt

Kacie Shaffer

Ava Smith

Jersey Smith

Duski Staggers

Robert Wilson-Jones

Chloe Yang

Jase Zdravecky

High honors

Jacob Deems

Kyrashawn Kubina

Hunter Oliver

Pacey Pratt

Dayton Reynolds

Harley Stoneking

Honors

Braden Christopher

Karly Ernest

Dillan Fisher

Kiley Glendenning

Lana Lenhart

Anthony McMahon

Zachary Murphy

Ashtin Nesselroad

Bradley Schoenfeldt

Malaya Shreve

Corey Trainor

Jordan Watts

Chasity Whipkey

Tucker Whipkey

Addisyn Woodward

Grade 9

Highest onors

C. Aydan Adamson

S. Ambrose Adamson

Nathan Bennett

Nathan Beringo

Rowan Bosle

Dominic Colarusso

Kammi Collins-Woolley

Dustin Hastings

Annaliese Herod

Daniel Hetrick

Mason Lapana

Alexzander Lawrence

Lucas Leichter

Chance Lemley

Liam Lohr

Grace Maskil

Natasha Matusz

Chloe Mitchell

Landen Mitchell

Alexa Mori

Sydney Parker

Arianna Plavi

Karissa Rohrer

Alayna Simon

Ava Simons

Faith Willis

Ellie Wise

High honors

Megan Voithofer

Honors

Jayden Brumfield

Alena Crislip

Gavin Husenits

Jada Lewis

Jalane Supler

William White

Grade 10

Highest honors

Josie Barnhart

Mattison Brown

Caileigh Brownfield

John Chadwick

Shayden Chun

Gracie Huggins

Jacob Hughes

Brayden Kelley

Hunter King

Serena Makel

Rachel Marzo

Ethan Mata

Alix Morris

Dylan Peruzzi

Grace Plavi

Ryleigh Renner

Jacob Robison

Haley Sanner

Jonah Smith

High honors

Mikayla Andrews

Luke Barnish

Spencer Conard

Jacob Fordyce

Chloe Hardin

Landon Herod

Macie Kraynak

Allison Pitcock

Mary Schmelzlen

Sophia Zalar

Honors

Alec Anderson

Collin Coombs

Beth Cree

Madison Davis

Kendall Ellsworth

Nathaniel Juliani

Mason Lilley

Christopher Mincer

Bayeza Reefer-Barnes

Tyler Richmond

Carlee Roberts

Peyton Schooley

Olivia Toth

Brookelynn Walker

Gabrielle Yazzani

Grade 11

Highest honors

Christopher Barrish

Beau Batis

Brandon Bennett

Braelyn Brozik

Trenton Carter

Ainsley Chadwick

Peyton Christopher

Mary Deems

Cara Dobish

Lauren Dobish

Jasmine Ewing

Joshua Mix

Gina Reeves

Nickolas Ricco

Nicholas Sholtis

Michael Vinsick

Brooke Watters

High honors

Garrett Bogucki

Barry Kubina

Drake Long

Catherine Matyus

Kimberly Victor

Dalton Zupper

Honors

Chase Brinker

Caleb Dobosh

Hannah Giles

Cody McCoy

Kylie Morris

Ivory Nelson

Dylan Rohrer

Jacob Smith

Canyon Swartz

Aliyah Thomas

Autumn Turco

Andrew Waggett

Austin Walker

Grade 12

Highest honors

Jessi Blasinsky

Anna Conard

Kloee Connelly

Brianna Dulik

Madison Ellsworth

Joel Ferek

Samuel Guesman

Devon Hawkins

Zachary Hillsman

Emma Hyatt

Kyleigh Kozel

Sydney Kuis

Remmey Lohr

Nicole Ludrosky

Jason McAfee

Alexandra McGee

Hailey McMillen

Christian Mori

Gavin Pratt

Mia Ranieri

Alexandra Reynolds

Alizah Roberts

Esther Schmelzlen

Jacob Smith

Katie Swauger

Hunter Voithofer

John Vrona

Bria Whipkey

Bryan White

Ethan Wilczynski

Matthew Wilczynski

High honors

Elizabeth Brinker

Brady Jones

Jackson Machesky

Katelynn Nutt

Jessica Rychtarsky

Sarah Speelman

Chad Trainor

Joshua Whipkey

Chassity Yoders

Honors

Scott Adams

Peyton Armstrong

Nathaniel Bercosky

Noah Beringo

Robert Coss

Michael David

Kaitlyn Hayes

John Pease

Selena Rex

Austin Rulong

Nathan Swaney

Lucas Swartz

Cheyenne Victor

Amber Wolff

Ashley Yekel

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