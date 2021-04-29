Third quarter
Grade 6
Highest honors
Elan Caldwell
Trinity Conard
Isiah Currey
Ruah Dobosh
Malanna Hertig
Briana Landau
Connor Lapana
Reese Marzo
Scott Maskil
Sydney Miller
Phoebe Mitchell
Katelynn Schoenfeldt
Payton Smith
Zachary Stewart
Alexander Toth
Paxton Wade
Brenna Walker
Hayden Yeager
High honors
Luke Donaldson
Charles Kozy
Stephen Lewis
Anthony Post
Shalyn Pyle
Hailey Stanko
Honors
Corran Ahrends
James Caffrey-Bauman
Aubrey Christopher
Calli Eddy
Austin Giles
Taylor Giles
Lillian Hardy
Cole Jackson
Ryder Krieg
Mario Pascuzzo
Madilyn Simons
Abigail Stewart
Trenton Stone
Avery Voithofer
Grade 7
Highest honors
Brayden Andrews
Bailey Barnyak
Emma Bates
Landon Brown
Micah Clarke
Ani Cree
Remington Crooks
Kaylee Dickey
Shaley Glover
Parker Jones
Baylee Landau
Olivia Lawrence
Olivia Mata
Marilyn Peruzzi
Payton Plavi
Abbygail Ray
Roy Riggleman
Joshua Ross
Matthew Ruse
Jericho Schiffbauer
Mia Shirley
Adison Udovich
High honors
Sophia Carter
Kenzie Lipscomb
Honors
Cannon Bupka
Kace Burrie
Abigail Cuppett
Kyle David
Gage Edwards
Sydney Enci
Hunter Kerr
Evan King
Gage Kundly
Kylie Mitchell
William Murray
Suzanne Oshetsky
Cooper Richards
Kaylyn Thomas
Matthew Yeager
Grade 8
Highest honors
Camryn Anderson
Colin Andrews
Aydan Bate
Ashton Batis
Andrew Donaldson
Nathan Dursa
Caleb Enci
Olivia Glendenning
Parker Hewitt
Carson Hillsman
Ali Jacobs
Jadance Jewell
John Kraynak
Camryn Lemley
Nickolas Lewis
Aislinn Linderman
Shane McNamara
Alexandria Miller
Michael Oshetsky
Allyson Pratt
Kacie Shaffer
Ava Smith
Jersey Smith
Duski Staggers
Robert Wilson-Jones
Chloe Yang
Jase Zdravecky
High honors
Jacob Deems
Kyrashawn Kubina
Hunter Oliver
Pacey Pratt
Dayton Reynolds
Harley Stoneking
Honors
Braden Christopher
Karly Ernest
Dillan Fisher
Kiley Glendenning
Lana Lenhart
Anthony McMahon
Zachary Murphy
Ashtin Nesselroad
Bradley Schoenfeldt
Malaya Shreve
Corey Trainor
Jordan Watts
Chasity Whipkey
Tucker Whipkey
Addisyn Woodward
Grade 9
Highest onors
C. Aydan Adamson
S. Ambrose Adamson
Nathan Bennett
Nathan Beringo
Rowan Bosle
Dominic Colarusso
Kammi Collins-Woolley
Dustin Hastings
Annaliese Herod
Daniel Hetrick
Mason Lapana
Alexzander Lawrence
Lucas Leichter
Chance Lemley
Liam Lohr
Grace Maskil
Natasha Matusz
Chloe Mitchell
Landen Mitchell
Alexa Mori
Sydney Parker
Arianna Plavi
Karissa Rohrer
Alayna Simon
Ava Simons
Faith Willis
Ellie Wise
High honors
Megan Voithofer
Honors
Jayden Brumfield
Alena Crislip
Gavin Husenits
Jada Lewis
Jalane Supler
William White
Grade 10
Highest honors
Josie Barnhart
Mattison Brown
Caileigh Brownfield
John Chadwick
Shayden Chun
Gracie Huggins
Jacob Hughes
Brayden Kelley
Hunter King
Serena Makel
Rachel Marzo
Ethan Mata
Alix Morris
Dylan Peruzzi
Grace Plavi
Ryleigh Renner
Jacob Robison
Haley Sanner
Jonah Smith
High honors
Mikayla Andrews
Luke Barnish
Spencer Conard
Jacob Fordyce
Chloe Hardin
Landon Herod
Macie Kraynak
Allison Pitcock
Mary Schmelzlen
Sophia Zalar
Honors
Alec Anderson
Collin Coombs
Beth Cree
Madison Davis
Kendall Ellsworth
Nathaniel Juliani
Mason Lilley
Christopher Mincer
Bayeza Reefer-Barnes
Tyler Richmond
Carlee Roberts
Peyton Schooley
Olivia Toth
Brookelynn Walker
Gabrielle Yazzani
Grade 11
Highest honors
Christopher Barrish
Beau Batis
Brandon Bennett
Braelyn Brozik
Trenton Carter
Ainsley Chadwick
Peyton Christopher
Mary Deems
Cara Dobish
Lauren Dobish
Jasmine Ewing
Joshua Mix
Gina Reeves
Nickolas Ricco
Nicholas Sholtis
Michael Vinsick
Brooke Watters
High honors
Garrett Bogucki
Barry Kubina
Drake Long
Catherine Matyus
Kimberly Victor
Dalton Zupper
Honors
Chase Brinker
Caleb Dobosh
Hannah Giles
Cody McCoy
Kylie Morris
Ivory Nelson
Dylan Rohrer
Jacob Smith
Canyon Swartz
Aliyah Thomas
Autumn Turco
Andrew Waggett
Austin Walker
Grade 12
Highest honors
Jessi Blasinsky
Anna Conard
Kloee Connelly
Brianna Dulik
Madison Ellsworth
Joel Ferek
Samuel Guesman
Devon Hawkins
Zachary Hillsman
Emma Hyatt
Kyleigh Kozel
Sydney Kuis
Remmey Lohr
Nicole Ludrosky
Jason McAfee
Alexandra McGee
Hailey McMillen
Christian Mori
Gavin Pratt
Mia Ranieri
Alexandra Reynolds
Alizah Roberts
Esther Schmelzlen
Jacob Smith
Katie Swauger
Hunter Voithofer
John Vrona
Bria Whipkey
Bryan White
Ethan Wilczynski
Matthew Wilczynski
High honors
Elizabeth Brinker
Brady Jones
Jackson Machesky
Katelynn Nutt
Jessica Rychtarsky
Sarah Speelman
Chad Trainor
Joshua Whipkey
Chassity Yoders
Honors
Scott Adams
Peyton Armstrong
Nathaniel Bercosky
Noah Beringo
Robert Coss
Michael David
Kaitlyn Hayes
John Pease
Selena Rex
Austin Rulong
Nathan Swaney
Lucas Swartz
Cheyenne Victor
Amber Wolff
Ashley Yekel