Second nine weeks
Grade 9
Highest honors
C. Aydan Adamson
S. Ambrose Adamson
Nathan Bennett
Rowan Bosle
Annaliese Herod
Daniel Hetrick
Mason Lapana
Alexzander Lawrence
Lucas Leichter
Liam Lohr
Grace Maskil
Chloe Mitchell
Landen Mitchell
Alexa Mori
Sydney Parker
Arianna Plavi
Karissa Rohrer
Alayna Simon
Ava Simons
Faith Willis
High honors
Nathan Beringo
Jayden Brumfield
Dominic Colarusso
Dustin Hastings
Natasha Matusz
Gabriella Pecjak
Honors
Xzavier Cain
Kammi Collins-Woolley
Patience Eddy
Richard Hoyle
Elizabeth Husenits
Gavin Husenits
Chance Lemley
Noah Trbovich
Megan Voithofer
Bowman Wikstrom
Grade 10
Highest honors
Mattison Brown
John Chadwick
Shayden Chun
Spencer Conard
Jacob Fordyce
Alyssa Guesman
Landon Herod
Gracie Huggins
Jacob Hughes
Macie Kraynak
Serena Makel
Rachel Marzo
Ethan Mata
Alix Morris
Dylan Peruzzi
Grace Plavi
Ryleigh Renner
Jacob Robison
Haley Sanner
Mary Schmelzlen
Jonah Smith
Olivia Toth
Sophia Zalar
High honors
Mikayla Andrew
Luke Barnish
Caileigh Brownfield
Allison Pitcock
Brookelyn Walker
Gabrielle Yazzani
Honors
Alec Anderson
Josie Barnhart
Jacob Blaker
Collin Coombs
Beth Cree
Kendall Ellsworth
Chloe Hardin
Nathaniel Juliani
Brayden Kelley
Hunter King
Mason Lilley
Christopher Mincer
Alivia Woods
Grade 11
Highest honors
Christopher Barrish
Beau Batis
Lily Bosle
Braelyn Brozik
Trenton Carter
Ainsley Chadwick
Peyton Christopher
Mary Deems
Cara Dobish
Lauren Dobish
Jasmine Ewing
Cody McCoy
Joshua Mix
Ivory Nelson
Gina Reeves
Nickolas Ricco
Michael Vinsick
Brooke Watters
High honors
Brandon Bennett
Garrett Bogucki
Catherine Matyus
Kylie Morris
Kimberly Victor
Andrew Waggett
Dalton Zupper
Honors
Easton Burrie
Samantha Dulaney
Alyssa Ernest
Hannah Giles
Barry Kubina
Drake Long
Nicholas Sholtis
Jacob Smith
Richard Wade
Austin Walker
Grade 12
Highest honors
Nathaniel Bercosky
Jessi Blasinsky
Anna Conard
Kloee Connelly
Brianna Dulik
Madison Ellsworth
Joel Ferek
Devon Hawkins
Kaitlyn Hayes
Zachary Hillsman
Emma Hyatt
Kyleigh Kozel
Sydney Kuis
Remmey Lohr
Nicole Ludrosky
Jackson Machesky
Alexandra McGee
Hailey McMillen
Christian Mori
Katelynn Nutt
Gavin Pratt
Mia Ranieri
Selena Rex
Alexandra Reynolds
Alizah Roberts
Esther Schmelzlen
Jacob Smith
Katie Swauger
Hunter Voithofer
John Vrona
Bria Whipkey
Ethan Wilczynski
Matthew Wilczynski
High honors
Shiann McGee
Jessica Rychtarsky
Sarah Speelman
Bryan White
Chassity Yoders
Honors
Scott Adams
Mazzie Caffrey
Samuel Guesman
John Pease
Lucas Swartz
Chad Trainor
Joshua Whipkey
Amber Wolff
Ashley Yekel