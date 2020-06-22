Fourth
nine weeksGrade 9
Highest honors
Mikayla Andrews
Josie Barnhart
Mattison Brown
John Chadwick
Spencer Conard
Beth Cree
Madison Davis
Kendall Ellsworth
Jacob Fordyce
Landon Herod
Gracie Huggins
Marcella Hunter
Nathaniel Juliani
Macie Kraynak
Serena Makel
Rachel Marzo
Ethan Mata
Schyler Nelson
Raelyn Patterson
Dylan Peruzzi
Allison Pitcock
Grace Plavi
Ryleigh Renner
Madison Richards
Tyler Richmond
Carlee Roberts
Jacob Robison
Jonah Smith
Olivia Toth
Brookelyn Walker
Alivia Woods
Gabrielle Yazzani
Sophia Zalar
High honors
Luke Barnish
Shayden Chun
Chloe Hardin
Brayden Kelley
Keelie Kuhns
Christopher Mincer
Mattie Plavi
Haley Sanner
Mary Schmelzlen
Honors
Alec Anderson
Josephine Bainbridge
Collin Coombs
Jacob Hughes
Sebastian Kachersky
Mason Lilley
Alix Morris
Caley Nopwaskey
Caleb Phillips
Collin Purcell
Bayeza Reefer-Barnes
Ciara Riley
Darin Salsberry
Peyton Schooley
Juan Soliz
Grade 10
Highest honors
Sydney Ankrom
Christopher Barrish
Beau Batis
Brandon Bennett
Lily Bosle
Braelyn Brozik
Trenton Carter
Ainsley Chadwick
Peyton Christopher
Cara Dobish
Lauren Dobish
Caleb Dobosh
Azyah Dotson
Alyssa Ernest
Jasmine Ewing
Hannah Giles
Catherine Matyus
Emalee Mejia
Joshua Mix
Ivory Nelson
Taylor Price
Gina Reeves
Nickolas Ricco
Nicholas Sholtis
Michael Vinsick
Richard Wade
Andrew Waggett
Brooke Watters
High honors
Easton Burrie
Kaylee Campbell
Emma Childs
Destiny Daniels
Mary Deems
Reed Dice
Samantha Dulaney
Jacob Eisiminger
Barry Kubina
Drake Long
Cody McCoy
Kylie Morris
John Purcell
Destiny Schneehagen
Aliyah Thomas
Autumn Turco
Kimberly Walker
Dalton Zupper
Honors
Garrett Bogucki
Logan Conard
Makenna Corso
Victoria Enci
Erica Furlong
Tenzing Houser
Jesse Jones
Zachary Kerik
Jonathan Ochkie
Kendra Rockovich
Dylan Rohrer
Elijah Smith
Jacob Smith
Canyon Swartz
Carter Swartz
Kimberly Victor
Grade 11
Highest honors
Scott Adams
Peyton Armstrong
Nathaniel Bercosky
Noah Beringo
Jessi Blasinsky
Kyrstin Bowser
Anna Conard
Kloee Connelly
Robert Coss
Brianna Dulik
Madison Ellsworth
Joel Ferek
Devon Hawkins
Zachary Hillsman
Emma Holaren
Emma Hyatt
Brady Jones
Kyleigh Kozel
Sydney Kuis
Joshalyn Lilley
Remmey Lohr
Nicole Ludrosky
Jackson Machesky
Alexandra McGee
Hailey McMillen
Christian Mori
Katelynn Nutt
Gavin Pratt
Mia Ranieri
Chloe Reefer-Barnes
Selena Rex
Alexandra Reynolds
Alizah Roberts
Devin Salsberry
Esther Schmelzlen
Jacob Smith
Katie Swauger
Chad Trainor
Hunter Voithofer
Bria Whipkey
Ethan Wilczynski
Matthew Wilczynski
Nathan Wine
High honors
Cameron Barnhart
Michael David
Samuel Guesman
Donovan Hathaway
Trey Luoma
Shiann McGee
Austin Rulong
Jessica Rychtarsky
Jessica Smith
Sarah Speelman
Christian Thomas
John Vrona
Joshua Whipkey
Amber Wolff
Honors
Kaden Buttermore
Mazzie Caffrey
Ty Campbell
Trenton Eddy
Kaitlyn Hayes
Daryan Hennessey
Bailey Jones
Jason McAfee
Paige Moore
John Pease
Waddia Rafail
Alicia Riggen
April Smith
Nathan Swaney
Lucas Swartz
Hunter Thomas
Tyler Thomas
Cheyenne Victor
Jessica Welsh
Peyton Whipkey
Bryan White
McKenzie White
Ashley Yekel
Chassity Yoders
Grade 12
Highest honors
Christina Adams
Kiara Brozik
Kaylin Bupka
Jacob Buttermore
Taylor Christopher
Emily Conklin
Alyssa Deems
Amaris Diamond
Garrett Dice
Shea Dickey
Brandy Donaldson
Sarah Donaldson
Claire Dursa
Blanee-Jo Fabean
Alexis Feather
Abigail Fordyce
Caleb Gallagher
Leigha Helmbright
Christopher Jones
Nicholas Juliani
Matthew Kloska
Elizabeth Matyus
Logan Mayhle
Katelyn Meadows
Emily Mundell
Alexa Neely
Cole Newland
Ashlyn Penich
Autumn Phillips
Trent’nn Piper
Kaitlyn Pratt
Parker Pratt
Maria Rankin
Remington Renner
Crystal Robuck
Taggart Shea
Kylie Sinn
Steven Spehar
Victoria Sullivan
Kenna Swauger
Bradley Walker
Emily Zacoi
High honors
Brady Barnhart
Logan Campbell
Dylan Childs
Alexander Cooke
Brianna Cumberledge
Michele Daniels
Mason Faddis
Joshua Hixon
Marcus Howard
Jonathan Lilley
Chase Maskil
Savannah McCourt
Damien Plavi
John Sidebotham
Brenden Smith
Marco Soliz
Honors
Cheyenna Boring
Ethan Christopher
Nicholas Franchek
Zackery Gamble
Evin Gomez
Tristan Grim
Gavin Higginbotham
Elijah Johnston
Thomas Jordan
Emma Kapp
Hailey Kelly
Kevin Kelly
Delaney Lohr
Stephanie Pratt
Michael Robison
Jacob Stajnrajh
Avery Strope
Cameron Walker
John Wine
Carissa Zalar