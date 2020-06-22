Honor Roll

Fourth

nine weeksGrade 9

Highest honors

Mikayla Andrews

Josie Barnhart

Mattison Brown

John Chadwick

Spencer Conard

Beth Cree

Madison Davis

Kendall Ellsworth

Jacob Fordyce

Landon Herod

Gracie Huggins

Marcella Hunter

Nathaniel Juliani

Macie Kraynak

Serena Makel

Rachel Marzo

Ethan Mata

Schyler Nelson

Raelyn Patterson

Dylan Peruzzi

Allison Pitcock

Grace Plavi

Ryleigh Renner

Madison Richards

Tyler Richmond

Carlee Roberts

Jacob Robison

Jonah Smith

Olivia Toth

Brookelyn Walker

Alivia Woods

Gabrielle Yazzani

Sophia Zalar

High honors

Luke Barnish

Shayden Chun

Chloe Hardin

Brayden Kelley

Keelie Kuhns

Christopher Mincer

Mattie Plavi

Haley Sanner

Mary Schmelzlen

Honors

Alec Anderson

Josephine Bainbridge

Collin Coombs

Jacob Hughes

Sebastian Kachersky

Mason Lilley

Alix Morris

Caley Nopwaskey

Caleb Phillips

Collin Purcell

Bayeza Reefer-Barnes

Ciara Riley

Darin Salsberry

Peyton Schooley

Juan Soliz

Grade 10

Highest honors

Sydney Ankrom

Christopher Barrish

Beau Batis

Brandon Bennett

Lily Bosle

Braelyn Brozik

Trenton Carter

Ainsley Chadwick

Peyton Christopher

Cara Dobish

Lauren Dobish

Caleb Dobosh

Azyah Dotson

Alyssa Ernest

Jasmine Ewing

Hannah Giles

Catherine Matyus

Emalee Mejia

Joshua Mix

Ivory Nelson

Taylor Price

Gina Reeves

Nickolas Ricco

Nicholas Sholtis

Michael Vinsick

Richard Wade

Andrew Waggett

Brooke Watters

High honors

Easton Burrie

Kaylee Campbell

Emma Childs

Destiny Daniels

Mary Deems

Reed Dice

Samantha Dulaney

Jacob Eisiminger

Barry Kubina

Drake Long

Cody McCoy

Kylie Morris

John Purcell

Destiny Schneehagen

Aliyah Thomas

Autumn Turco

Kimberly Walker

Dalton Zupper

Honors

Garrett Bogucki

Logan Conard

Makenna Corso

Victoria Enci

Erica Furlong

Tenzing Houser

Jesse Jones

Zachary Kerik

Jonathan Ochkie

Kendra Rockovich

Dylan Rohrer

Elijah Smith

Jacob Smith

Canyon Swartz

Carter Swartz

Kimberly Victor

Grade 11

Highest honors

Scott Adams

Peyton Armstrong

Nathaniel Bercosky

Noah Beringo

Jessi Blasinsky

Kyrstin Bowser

Anna Conard

Kloee Connelly

Robert Coss

Brianna Dulik

Madison Ellsworth

Joel Ferek

Devon Hawkins

Zachary Hillsman

Emma Holaren

Emma Hyatt

Brady Jones

Kyleigh Kozel

Sydney Kuis

Joshalyn Lilley

Remmey Lohr

Nicole Ludrosky

Jackson Machesky

Alexandra McGee

Hailey McMillen

Christian Mori

Katelynn Nutt

Gavin Pratt

Mia Ranieri

Chloe Reefer-Barnes

Selena Rex

Alexandra Reynolds

Alizah Roberts

Devin Salsberry

Esther Schmelzlen

Jacob Smith

Katie Swauger

Chad Trainor

Hunter Voithofer

Bria Whipkey

Ethan Wilczynski

Matthew Wilczynski

Nathan Wine

High honors

Cameron Barnhart

Michael David

Samuel Guesman

Donovan Hathaway

Trey Luoma

Shiann McGee

Austin Rulong

Jessica Rychtarsky

Jessica Smith

Sarah Speelman

Christian Thomas

John Vrona

Joshua Whipkey

Amber Wolff

Honors

Kaden Buttermore

Mazzie Caffrey

Ty Campbell

Trenton Eddy

Kaitlyn Hayes

Daryan Hennessey

Bailey Jones

Jason McAfee

Paige Moore

John Pease

Waddia Rafail

Alicia Riggen

April Smith

Nathan Swaney

Lucas Swartz

Hunter Thomas

Tyler Thomas

Cheyenne Victor

Jessica Welsh

Peyton Whipkey

Bryan White

McKenzie White

Ashley Yekel

Chassity Yoders

Grade 12

Highest honors

Christina Adams

Kiara Brozik

Kaylin Bupka

Jacob Buttermore

Taylor Christopher

Emily Conklin

Alyssa Deems

Amaris Diamond

Garrett Dice

Shea Dickey

Brandy Donaldson

Sarah Donaldson

Claire Dursa

Blanee-Jo Fabean

Alexis Feather

Abigail Fordyce

Caleb Gallagher

Leigha Helmbright

Christopher Jones

Nicholas Juliani

Matthew Kloska

Elizabeth Matyus

Logan Mayhle

Katelyn Meadows

Emily Mundell

Alexa Neely

Cole Newland

Ashlyn Penich

Autumn Phillips

Trent’nn Piper

Kaitlyn Pratt

Parker Pratt

Maria Rankin

Remington Renner

Crystal Robuck

Taggart Shea

Kylie Sinn

Steven Spehar

Victoria Sullivan

Kenna Swauger

Bradley Walker

Emily Zacoi

High honors

Brady Barnhart

Logan Campbell

Dylan Childs

Alexander Cooke

Brianna Cumberledge

Michele Daniels

Mason Faddis

Joshua Hixon

Marcus Howard

Jonathan Lilley

Chase Maskil

Savannah McCourt

Damien Plavi

John Sidebotham

Brenden Smith

Marco Soliz

Honors

Cheyenna Boring

Ethan Christopher

Nicholas Franchek

Zackery Gamble

Evin Gomez

Tristan Grim

Gavin Higginbotham

Elijah Johnston

Thomas Jordan

Emma Kapp

Hailey Kelly

Kevin Kelly

Delaney Lohr

Stephanie Pratt

Michael Robison

Jacob Stajnrajh

Avery Strope

Cameron Walker

John Wine

Carissa Zalar

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