Second quarter
Grade 9
Highest honors
Josie Barnhart
Luke Barnish
John Chadwick
Spencer Conard
Beth Cree
Kendall Ellsworth
Jacob Fordyce
Landon Herod
Gracie Huggins
Marcella Hunter
Nathaniel Juliani
Macie Kraynak
Serena Makel
Rachel Marzo
Ethan Mata
Schyler Nelson
Allison Pitcock
Tyler Richmond
Carlee Roberts
Jacob Robison
Jonah Smith
Sophia Zalar
High honors
Dylan Peruzzi
Grace Plavi
Mattie Plavi
Ryleigh Renner
Madison Richards
Ciara Riley
Haley Sanner
Mary Schmelzlen
Olivia Toth
Brookelynn Walker
Alivia Woods
Gabrielle Yazzani
Honors
Alec Anderson
Mikayla Andrews
Mattison Brown
Caileigh Brownfield
Shayden Chun
Madison Davis
Chloe Hardin
Sebastian Kachersky
Brayden Kelley
Hunter King
Keelie Kuhns
Gage Lawver
Christopher Mincer
Alix Morris
Raelyn Patterson
Collin Purcell
Darin Salsberry
Juan Soliz
Grade 10
Highest honors
Christopher Barrish
Beau Batis
Braelyn Brozik
Trenton Carter
Ainsley Chadwick
Peyton Christopher
Cara Dobish
Lauren Dobish
Caleb Dobosh
Jasmine Ewing
Catherine Matyus
Emalee Mejia
Joshua Mix
Gina Reeves
Nickolas Ricco
Nicholas Sholtis
Michael Vinsick
Andrew Waggett
Brooke Watters
High honors
Sydney Ankrom
Brandon Bennett
Lily Bosle
Kaylee Campbell
Mary Deems
Samantha Dulaney
Drake Long
Cody McCoy
Kylie Morris
Ivory Nelson
Taylor Price
Autumn Turco
Richard Wade
Honors
Garrett Bogucki
Grace Brown
Easton Burrie
Emma Childs
Destiny Daniels
Reed Dice
Jacob Eisiminger
Alyssa Ernest
Hannah Giles
Tenzing Houser
Jesse Jones
Zachary Kerik
Barry Kubina
Dylan Rohrer
Destiny Schneehagen
Jacob Smith
Canyon Swartz
Carter Swartz
Derrick Tennant
Aliyah Thomas
Kimberly Walker
Dalton Zupper
Grade 11
Highest honors
Peyton Armstrong
Nathaniel Bercosky
Jessi Blasinsky
Kyrstin Bowser
Anna Conard
Kloee Connelly
Brianna Dulik
Madison Ellsworth
Joel Ferek
Devon Hawkins
Zachary Hillsman
Emma Holaren
Emma Hyatt
Sydney Kuis
Nicole Ludrosky
Alexandra McGee
Shiann McGee
Hailey McMillen
Katherine Migliorisi
Christian Mori
Katelynn Nutt
Gavin Pratt
Mia Ranieri
Chloe Reefer-Barnes
Selena Rex
Alexandra Reynolds
Alizah Roberts
Devin Salsberry
Esther Schmelzlen
Jacob Smith
Hunter Voithofer
Ethan Wilczynski
Matthew Wilczynski
High honors
Scott Adams
Cameron Barnhart
Noah Beringo
Robert Coss
Donovan Hathaway
Brady Jones
Kyleigh Kozel
Joshalyn Lilley
Remmey Lohr
Trey Luoma
Jackson Machesky
Jessica Rychtarsky
Katie Swauger
Tyler Thomas
John Vrona
Bria Whipkey
Nathan Wine
Amber Wolff
Honors
Kaden Buttermore
Michael David
Trenton Eddy
Samuel Guesman
Emily Harper
Daryan Hennessey
Bailey Jones
Kirsten Linderman
John Pease
Austin Rulong
Jessica Smith
Sarah Speelman
Nathan Swaney
Hunter Thomas
Chad Trainor
Cheyenne Victor
Joshua Whipkey
Bryan White
McKenzie White
Grade 12
Highest honors
Christina Adams
Kiara Brozik
Kaylin Bupka
Jacob Buttermore
Taylor Christopher
Amaris Diamond
Shea Dickey
Sarah Donaldson
Claire Dursa
Blanee-Jo Fabean
Alexis Feather
Abigail Fordyce
Caleb Gallagher
Leigha Helmbright
Nicholas Juliani
Matthew Kloska
Jonathan Lilley
Elizabeth Matyus
Katelyn Meadows
Emily Mundell
Alexa Neely
Cole Newland
Autumn Phillips
Trent’nn Piper
Kaitlyn Pratt
Parker Pratt
Maria Rankin
Remington Renner
Crystal Robuck
Taggart Shea
Kylie Sinn
Steven Spehar
Victoria Sullivan
Kenna Swauger
Bradley Walker
Emily Zacoi
High honors
Brady Barnhart
Garrett Dice
Brandy Donaldson
Tristan Grim
Hailey Kelly
Logan Mayhle
Ashlyn Penich
Damien Plavi
Michael Robison
Honors
Logan Campbell
Ethan Christopher
Emily Conklin
Alexander Cooke
Brianna Cumberledge
Michele Daniels
Alyssa Deems
Mason Faddis
Zackery Gamble
Joshua Hixon
Elijah Johnston
Thomas Jordan
Emma Kapp
Kevin Kelly
Delaney Lohr
Stephanie Pratt
Brenden Smith
Jacob Stajnrajh
Avery Strope
John Wine
Carissa Zalar