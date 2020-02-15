Honor Roll

Second quarter

Grade 9

Highest honors

Josie Barnhart

Luke Barnish

John Chadwick

Spencer Conard

Beth Cree

Kendall Ellsworth

Jacob Fordyce

Landon Herod

Gracie Huggins

Marcella Hunter

Nathaniel Juliani

Macie Kraynak

Serena Makel

Rachel Marzo

Ethan Mata

Schyler Nelson

Allison Pitcock

Tyler Richmond

Carlee Roberts

Jacob Robison

Jonah Smith

Sophia Zalar

High honors

Dylan Peruzzi

Grace Plavi

Mattie Plavi

Ryleigh Renner

Madison Richards

Ciara Riley

Haley Sanner

Mary Schmelzlen

Olivia Toth

Brookelynn Walker

Alivia Woods

Gabrielle Yazzani

Honors

Alec Anderson

Mikayla Andrews

Mattison Brown

Caileigh Brownfield

Shayden Chun

Madison Davis

Chloe Hardin

Sebastian Kachersky

Brayden Kelley

Hunter King

Keelie Kuhns

Gage Lawver

Christopher Mincer

Alix Morris

Raelyn Patterson

Collin Purcell

Darin Salsberry

Juan Soliz

Grade 10

Highest honors

Christopher Barrish

Beau Batis

Braelyn Brozik

Trenton Carter

Ainsley Chadwick

Peyton Christopher

Cara Dobish

Lauren Dobish

Caleb Dobosh

Jasmine Ewing

Catherine Matyus

Emalee Mejia

Joshua Mix

Gina Reeves

Nickolas Ricco

Nicholas Sholtis

Michael Vinsick

Andrew Waggett

Brooke Watters

High honors

Sydney Ankrom

Brandon Bennett

Lily Bosle

Kaylee Campbell

Mary Deems

Samantha Dulaney

Drake Long

Cody McCoy

Kylie Morris

Ivory Nelson

Taylor Price

Autumn Turco

Richard Wade

Honors

Garrett Bogucki

Grace Brown

Easton Burrie

Emma Childs

Destiny Daniels

Reed Dice

Jacob Eisiminger

Alyssa Ernest

Hannah Giles

Tenzing Houser

Jesse Jones

Zachary Kerik

Barry Kubina

Dylan Rohrer

Destiny Schneehagen

Jacob Smith

Canyon Swartz

Carter Swartz

Derrick Tennant

Aliyah Thomas

Kimberly Walker

Dalton Zupper

Grade 11

Highest honors

Peyton Armstrong

Nathaniel Bercosky

Jessi Blasinsky

Kyrstin Bowser

Anna Conard

Kloee Connelly

Brianna Dulik

Madison Ellsworth

Joel Ferek

Devon Hawkins

Zachary Hillsman

Emma Holaren

Emma Hyatt

Sydney Kuis

Nicole Ludrosky

Alexandra McGee

Shiann McGee

Hailey McMillen

Katherine Migliorisi

Christian Mori

Katelynn Nutt

Gavin Pratt

Mia Ranieri

Chloe Reefer-Barnes

Selena Rex

Alexandra Reynolds

Alizah Roberts

Devin Salsberry

Esther Schmelzlen

Jacob Smith

Hunter Voithofer

Ethan Wilczynski

Matthew Wilczynski

High honors

Scott Adams

Cameron Barnhart

Noah Beringo

Robert Coss

Donovan Hathaway

Brady Jones

Kyleigh Kozel

Joshalyn Lilley

Remmey Lohr

Trey Luoma

Jackson Machesky

Jessica Rychtarsky

Katie Swauger

Tyler Thomas

John Vrona

Bria Whipkey

Nathan Wine

Amber Wolff

Honors

Kaden Buttermore

Michael David

Trenton Eddy

Samuel Guesman

Emily Harper

Daryan Hennessey

Bailey Jones

Kirsten Linderman

John Pease

Austin Rulong

Jessica Smith

Sarah Speelman

Nathan Swaney

Hunter Thomas

Chad Trainor

Cheyenne Victor

Joshua Whipkey

Bryan White

McKenzie White

Grade 12

Highest honors

Christina Adams

Kiara Brozik

Kaylin Bupka

Jacob Buttermore

Taylor Christopher

Amaris Diamond

Shea Dickey

Sarah Donaldson

Claire Dursa

Blanee-Jo Fabean

Alexis Feather

Abigail Fordyce

Caleb Gallagher

Leigha Helmbright

Nicholas Juliani

Matthew Kloska

Jonathan Lilley

Elizabeth Matyus

Katelyn Meadows

Emily Mundell

Alexa Neely

Cole Newland

Autumn Phillips

Trent’nn Piper

Kaitlyn Pratt

Parker Pratt

Maria Rankin

Remington Renner

Crystal Robuck

Taggart Shea

Kylie Sinn

Steven Spehar

Victoria Sullivan

Kenna Swauger

Bradley Walker

Emily Zacoi

High honors

Brady Barnhart

Garrett Dice

Brandy Donaldson

Tristan Grim

Hailey Kelly

Logan Mayhle

Ashlyn Penich

Damien Plavi

Michael Robison

Honors

Logan Campbell

Ethan Christopher

Emily Conklin

Alexander Cooke

Brianna Cumberledge

Michele Daniels

Alyssa Deems

Mason Faddis

Zackery Gamble

Joshua Hixon

Elijah Johnston

Thomas Jordan

Emma Kapp

Kevin Kelly

Delaney Lohr

Stephanie Pratt

Brenden Smith

Jacob Stajnrajh

Avery Strope

John Wine

Carissa Zalar

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