Honor Roll

Second nine weeks

Grade 8

Distinguished honors

Aryonna Casey-Cerciello

Benjamin Frank

Matthew Karlovich

William Obryan

Jacob Sauer

Leighton Smith III

Addyson Yaeger

Estefania Zepeda Olvera

Avery Amorose

Tyler Armstead

Lidia Bazzano

Annabella Bellino

Sophia Bickmeier

Sarah Bishop

Cole Ceklosky

Brennan Coleman

Breana Crawford Lickert

Shannon Kiley

Olivia Le

Alexis Miller

Bella Santoro

Chase Sloane

Hayden Steele

Jayden Celento

Rickiann Chadwick

Ruth Codding

Dominick DeLuca

Alexandria Friel

Luke Glivic

Elijah Hickman

Mya Kearns

Grace Matthews

Narendra Ray

Kristen Smith

Samantha Walker

Lizzy Yanez Martinez

Zoe Rose

Jacob Kazakewicz

Austin Abbott

Konnor Brogan

Sophia Brusco

Maggie Gostic

Olivia Gross

Rose Kuchera

Hannah Mohon

Anna Nash

Dylan Partridge

Emily Patterson

Alyssa Perry

Armin Rejaie

Dylan Ristich

Nova Rogowski

Dexah Signorini

Olivia Sisul

Ty Spingola

Arianna Swearman

Madison Walloch

Luke Bockius

Maggie Clair

Ashley Cole

Ethan Myles Elemento

Katherine Grabiak

Beckett Graham

Ryan Hogue

Aiden L’Altrelli

Lauren Masullo

Ava Matuscin

Donovan McGranahan

Molly McWilliams

Eamon O’Donoghue

Mia Reddix

Mila Rose

Tru Sabatucci

Dynisty Williams

Michael Auman

Cassie Bruno

Kaitlyn Colo

Alyssa DeVitis

Morgan Dyer

Paige Georgeou

Stella Hauth

Andrew Hough

Liam Lesnock

Lilian Rios

Abigail Sella

Anika Signorini

Ryan Simonette

Katelyn Waters

Kara Adzima

Victoria Beese

Amber Betarie

Medha Biradar

Jonathon Chronister

Nolan Klugh

Sarah Kolenda

Samantha Merkle

Leah Trecki

Allison Wheat

Madelyn Barch

Olivia Ford

Grace Gallagher

Nicholas Gasparovic

Lauren Hettinger

Kaitlyn Huwel

Brendan Jaki

Lauren Liberatore

Anthony Magliocchetti

Brooke Morrocco

Christopher Thomas

Dawson Wenslovas

High honors

Kyle Arnold

Sophia Duke

Elisabeth Franczyk

Joseph Gagorik

Julia Graeber

Arabella Hofrichter

Louis Liberatore

Vashti Litster

Reid Szalla

Reagan Thomas

Noah Throckmorton

Abigail Anderson

Jade Clark

Morgan Glass

Aryana Hoffman Martinez

Dominic Mansmann

Morgan Moltz

Christian Scheider

Brigid Torpey

Benjamin Votodian

Caley Camus

Josephine Carter

Gelia Debski

Austin Fortna

Jenna Gray

Alexander Healy

Jackson Medvec

Abigail Mitrik

Leilani Ramos

Nathan Sabo

Baylee Sears

Hallie Sobiech

Olivia Watson

Geno Calgaro

Aaron Fisher

Ian Fulton

Lily Gostic

Cameron Jones

Madison Maravich

Adelina McKito

Sasha Morales

Ella Oumorou

Alaina Pawlos

Ashley Rogalsky

Giuseppe Balsamo

Andrew Binni

Keira Corbett

Nathaniel Deanes

Alyssa Dehn

Annabelle Delval

Emma Gasper

Braedon Greenleaf

Whitnee Jones

Manh Mach

Aviendha Moreau

Duke Odonnell

Dino Trovato

Thomas Whiteman

Shannon Bayer

Angelina Bioni

Capri Chambers

Donovan Dille

Ryan Galicic

Jai Gough

Riley Hickton

Noelle Klasnick

Alaina Matson

Cheyenne Patterson

William Taczak

Sylvia Veltri

Delaney Walden

Kalea Collins

Nadia Davis

Emily Fetcko

Aidan McGee

Ian Simms

Logan Stevens

Jesse Barnard

Miles Fegely

Mason George

Zyan Howard

Taydum Johnson

Sam Meredith

William Alex Mueller

Andrew Nedrich

Louis Reda

Gilliana Romeo

Nelly Sanchez Viveros

Nathan Stockman

Honors

Sean Balzer

Patrick Bruenn

Colin Dougherty

Hayden Elko

Aryonna Gribbin

Bradyn Hollenbach

Lucas Kurtz

Isaiah Leadbitter

Siddharth Perumal

Nelson Pettigrew Jr

Braya Polk

Cameron Russell

Zachary Welsh

Nevaeh Young

Leeroy Ashton

Nathan Burlando

Joseph Cambest

Morgan Doyle

Amanda Gil Osorno

Robert Holmes

Finnegan Korey

Keira Lutton

Joseph Nottingham

Christina Slider

Xzavyer Adams

Isaiah Beck

Thomas Greaves

Angelina Hendal

Ayden Koenig

Jordan Kotvas

Isaiah Lawrence

Nicholas Menhart

Owen Michael

Athen Miller

Bellamia Mucci

Adam Nguyen

Ian Nolder

Tyler Richmond

Laney Stimpson

Brody Stoner

David Szalay

Robert Allison

Talan Cecchini

William Fenimore

Ava Friend

Samantha Hammel

Isaac Hartner

Melia Hathaway

Katherine Hymson

Ryder Joseph

MacKenzie Kennedy

Dakota Kloos

Kelsey-Marcelle Lovet

Seamus O’Connor

Marcus Ray

Damien Shaffer

Kaitlyn Spiegel

Amanda Black

Nevaeh Boone

Delaney Douglass

Josiah Gardner

Audra Heim

Conner Hoyer

Jenna McCullough

Glenn Morrison

Jasmine Nakoneczny

Donte Newton

Megan Quiros

Jayla Reihner

Anna Sharek

Jack Vranish

Dale Wieczorek

Lauren Zeh

Avary Bowen

Nicholas Casella

Andrew Coleman

Sami Corbin

Vanessa Duchess

Brendan Ganser

Davis Garner

Murphy Goode

Shane Jablonski

Carson Kulus

Roman Mollenauer

Lukas Preaux

Chloe Subrick

Cara Webster

Tyler Winter

Elijah Safko

Mason Burgess

Michayla Burket

Nataleigh Carter

Avalon Granger

Gwendolyn Hendal

Vincent Vinh Le

Ashley Mullens

Nicholas O’Brien

Dominique Ross

Bryce Simon

Kaeden Singleton

Lucca Tachoir

Sebastiano Trovato

Alaina Ventura

Devin Bradley

Connor Gossett

Reese Hanley

Jeremiah Hernandez

Samantha Liu

Madison Logsdon

DiMaggio LoNero

Tanner Mizenko

Tealiya Payne

Grade 7

Distinguished honors

Lillian Bane

Mela Barnhart

Ezekiel Bullock

Elizabeth Ferko

Shelby Fisher

Zachary Johnson

Hunter Jordan

Aubrey Kiefer

Sahara Miller

Abigail Neugebauer

Haylie Obosky

Ruth Pfanstiel

Ava Platt

Lidia Romito

Tyler Schmeltz

Daniel Skarja

Ella Smith

Morgan Wilcox

Kendall Brownlee

Thomas Deeley

Reagan Goeckeler

Benjamin Hirsch

Brad Lynch

Haylee Phenneger

Malayna Reitmeyer

Layla Widenhofer

Benjamin Winkowski

Cali Dagen

Bradon Dixon

Riley Edkins

Madeline Few

Jennavieve Gasper

Sydney Hares

Baylee McMillan

Brooke Nagy

Carson O’Donoghue

Ella Pado

Brooke Peters

Drake Saxon

Samuel Simko

Joel Sovich

Hailey Swope

Abigail Thomas

Aaron Thumm

Luca Tullio

Annalise Vanderaar

Bryce Wilson

Thomas John Allison

Ibrahim Bangura

Nicholas Berbach

Alexa Buel

Isabela DiLeonardo

Gabriella Hnaras

Maria Lopez

Clara Osella

Haleigh Straub

Olivia Suhayda

Ella Thompson

Abby Tucker

Tian Zhang

Olumide Akinkugbe

Marissa Barto

Alexandra Brown

K’Nisha Brown

Ava Capozzoli

Anna Chambers

Thomas Martin

Layla Mitchell

Savannah Partridge

Colton Rizzo

Joseph Serafino

Adaire Settles

Quintin Weismantle

Abigail Ault

Kade Collins

Lucas Cupp

Colton Dean

Ann DeAngelo

Brooklyn Egizio

Shaylee Fagan

Corry Gooch

Addison Hillebrand

Grace Kennedy

Emily King

MaKayla Marshall

Benjamin Peterson

Addyson Rittle

Nolan Rosing

Caylee Rust

Madelyn Schilken

Reese Spingola

Kiersten Williams

Morgan Wood

Abigail Zupancic

Thomas Amato

Anagha Arun

Sarah Bastos

Justice Brown

Juliette Churchill

Jalaya Clemons

Lalainya Day

Logan Joseph

Elizabeth Montgomery

Vanessa Moore

Sophia Powell

Chloe Sloane

Alexa Sybert

Sydney Zdilla

Gregory Campbell

Alayna Bartos

Ashlinn Berger

Jorma Borish

Andrea DeLong

Dennis Fleeher

Journey Gomola

Alyse Heirendt

Mikhail Krenzelak

Avery Link

Logan Marshall

Mia Miller

Delaney Riedel

Dylan Sokol

Emilee Tonkovich

High honors

Chasity Church

Lily Graham

Tyler Harmon

Evelyn Leasure

Kylah Ledford

Devlin Lytle

Genevieve Nicklas

Payton Nitzschke

Ahren Offhaus

Brenton Rahman

Lauren Rodd

Alivia Schaner

Vincent Binni

Jacob Drazick

Faith Homrock

Isabella Koltiska

Tyler Liptak

Zaralyn Merrell

Lindee Miles

Braiden Bails

Noah Blom

Cameron Cox

Brady Mavretish

Kadynce McClain

Carter McGowan

Graecie Snoderly

Morgan Watson

Julieann Christopher

Dominic Cimarolli

Gabriella DeLuca

Madison Duke

Aiden Greenough

Carter Martin

Landen Mikec

Jackson Schaeber

Sienna Snyder

Ryan Sokol

Jack Steele

Haylea Andrews

Tessa Dalbo

Ava Glaser

Carly Johnson

Francesca Mollenauer

Ty Oram

Briana Parks

Natalie Rush

Reece Wilson

Angelo Colavecchia

Leah LaSalvia

Derek Newmaster

Veah Pettigrew

Keara Stettenbenz

Ian Bailey

Bryce Dean

Raymond Graham

Benjamin Heinz

Lyla Hinda-Barnett

Brenda Krut

Alyssa Logsdon

Ireland Patrick

Linnea Pilarski

Gwen Sanders

Johnny Yurko

K’Nya Brown

Isabella Hagerman

Gabrielle Karwowski

Hayleigh Klan

Delaney Krock

Ryleigh Miller

Jackson Pistner

Isabella Vida

Joelle Wetzel

Honors

Vincent Acquaviva

Louis Aglio

Rex Bennett

Mercedez Betts

Derek Cuteri

Reagan Daniels

Tessa Frazier

Tyson Mead

Rylee O’Rourke

Ella Rukavina

Noah Tennant

Steven Wesling

Adasyn Yoest

Julie Bennett

Emma Bridge

Logun Cole

Noah Griffith

Braelyn Mayhair

Connor Severin

Haley Sweeney

Ava Urso

Samuel Weir

Brandon Wheaton

Connor Zenger

Noah DiRocco

Ailish Gutierrez

Emma Johnston

Megan Kelley

Kimberly Kennedy

Trenton Ketter

Alexander Luke

Sadie McCall

Lillian McMillen

Kamryn Moebus

Vincent Rossi

McKenna Schake

Liam Windsheimer

Chloe Chiprich

Faye Conrad

Dakota Dennison

Michael Detrich

Dominic DiSilvestro

Emily Fixx

Antone’Yo Lawrence

Demitri Lezeau

Justin Peters

Carson Rone

Gavin Scanlon

Aaron Smith

Victoria Bartuccio

Zachary Barzd

Aidan Bockstoce

Jonah Cario

Melissa Caskey

Ayda Caster

Dylan Davies

Mack Fetty

Kenyoda Gilbert

Isaac Hicks

Landon Holley

Blake Leichty

Nicholas Lesko

Mason McComas

Caleb Noel

Alaya Reed

Madison Rice

Olivia Tatano

Justin Tucker

Dominik Weaver

London Brewer

Ezra Bullock

Teresa Coates

Eva Conner

Sydney Dawson

Racer Litster

Colin McKain

Piper Redford

Jack Vollmer

Adam Wheaton

Ryan Shultz

John Dodworth Jr

Nevaeh Dudley

Rya Emehizer

Mya Hampson

Everett Hollie

Ashley King

Brian Martin

Carter Miller

Jade Mirenna

Macy Panyanouvong

Marlei Satterfield

Alexander Shank

Jason Stevens

Lillian Thornbury

Zackary Warzinski

Collin Yeager

James Charlier

Riley Conley

Lilyan Dufalla-Hall

Kyleigh Dunn

Camron Evans

Owen MacNeil

Matthew McMahon

Tyler Munch

Fantasy Nakoneczny

Conner Sweeney

Xxavier Thomas

Scott Wheaton

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