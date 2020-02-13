Second nine weeks
Grade 8
Distinguished honors
Aryonna Casey-Cerciello
Benjamin Frank
Matthew Karlovich
William Obryan
Jacob Sauer
Leighton Smith III
Addyson Yaeger
Estefania Zepeda Olvera
Avery Amorose
Tyler Armstead
Lidia Bazzano
Annabella Bellino
Sophia Bickmeier
Sarah Bishop
Cole Ceklosky
Brennan Coleman
Breana Crawford Lickert
Shannon Kiley
Olivia Le
Alexis Miller
Bella Santoro
Chase Sloane
Hayden Steele
Jayden Celento
Rickiann Chadwick
Ruth Codding
Dominick DeLuca
Alexandria Friel
Luke Glivic
Elijah Hickman
Mya Kearns
Grace Matthews
Narendra Ray
Kristen Smith
Samantha Walker
Lizzy Yanez Martinez
Zoe Rose
Jacob Kazakewicz
Austin Abbott
Konnor Brogan
Sophia Brusco
Maggie Gostic
Olivia Gross
Rose Kuchera
Hannah Mohon
Anna Nash
Dylan Partridge
Emily Patterson
Alyssa Perry
Armin Rejaie
Dylan Ristich
Nova Rogowski
Dexah Signorini
Olivia Sisul
Ty Spingola
Arianna Swearman
Madison Walloch
Luke Bockius
Maggie Clair
Ashley Cole
Ethan Myles Elemento
Katherine Grabiak
Beckett Graham
Ryan Hogue
Aiden L’Altrelli
Lauren Masullo
Ava Matuscin
Donovan McGranahan
Molly McWilliams
Eamon O’Donoghue
Mia Reddix
Mila Rose
Tru Sabatucci
Dynisty Williams
Michael Auman
Cassie Bruno
Kaitlyn Colo
Alyssa DeVitis
Morgan Dyer
Paige Georgeou
Stella Hauth
Andrew Hough
Liam Lesnock
Lilian Rios
Abigail Sella
Anika Signorini
Ryan Simonette
Katelyn Waters
Kara Adzima
Victoria Beese
Amber Betarie
Medha Biradar
Jonathon Chronister
Nolan Klugh
Sarah Kolenda
Samantha Merkle
Leah Trecki
Allison Wheat
Madelyn Barch
Olivia Ford
Grace Gallagher
Nicholas Gasparovic
Lauren Hettinger
Kaitlyn Huwel
Brendan Jaki
Lauren Liberatore
Anthony Magliocchetti
Brooke Morrocco
Christopher Thomas
Dawson Wenslovas
High honors
Kyle Arnold
Sophia Duke
Elisabeth Franczyk
Joseph Gagorik
Julia Graeber
Arabella Hofrichter
Louis Liberatore
Vashti Litster
Reid Szalla
Reagan Thomas
Noah Throckmorton
Abigail Anderson
Jade Clark
Morgan Glass
Aryana Hoffman Martinez
Dominic Mansmann
Morgan Moltz
Christian Scheider
Brigid Torpey
Benjamin Votodian
Caley Camus
Josephine Carter
Gelia Debski
Austin Fortna
Jenna Gray
Alexander Healy
Jackson Medvec
Abigail Mitrik
Leilani Ramos
Nathan Sabo
Baylee Sears
Hallie Sobiech
Olivia Watson
Geno Calgaro
Aaron Fisher
Ian Fulton
Lily Gostic
Cameron Jones
Madison Maravich
Adelina McKito
Sasha Morales
Ella Oumorou
Alaina Pawlos
Ashley Rogalsky
Giuseppe Balsamo
Andrew Binni
Keira Corbett
Nathaniel Deanes
Alyssa Dehn
Annabelle Delval
Emma Gasper
Braedon Greenleaf
Whitnee Jones
Manh Mach
Aviendha Moreau
Duke Odonnell
Dino Trovato
Thomas Whiteman
Shannon Bayer
Angelina Bioni
Capri Chambers
Donovan Dille
Ryan Galicic
Jai Gough
Riley Hickton
Noelle Klasnick
Alaina Matson
Cheyenne Patterson
William Taczak
Sylvia Veltri
Delaney Walden
Kalea Collins
Nadia Davis
Emily Fetcko
Aidan McGee
Ian Simms
Logan Stevens
Jesse Barnard
Miles Fegely
Mason George
Zyan Howard
Taydum Johnson
Sam Meredith
William Alex Mueller
Andrew Nedrich
Louis Reda
Gilliana Romeo
Nelly Sanchez Viveros
Nathan Stockman
Honors
Sean Balzer
Patrick Bruenn
Colin Dougherty
Hayden Elko
Aryonna Gribbin
Bradyn Hollenbach
Lucas Kurtz
Isaiah Leadbitter
Siddharth Perumal
Nelson Pettigrew Jr
Braya Polk
Cameron Russell
Zachary Welsh
Nevaeh Young
Leeroy Ashton
Nathan Burlando
Joseph Cambest
Morgan Doyle
Amanda Gil Osorno
Robert Holmes
Finnegan Korey
Keira Lutton
Joseph Nottingham
Christina Slider
Xzavyer Adams
Isaiah Beck
Thomas Greaves
Angelina Hendal
Ayden Koenig
Jordan Kotvas
Isaiah Lawrence
Nicholas Menhart
Owen Michael
Athen Miller
Bellamia Mucci
Adam Nguyen
Ian Nolder
Tyler Richmond
Laney Stimpson
Brody Stoner
David Szalay
Robert Allison
Talan Cecchini
William Fenimore
Ava Friend
Samantha Hammel
Isaac Hartner
Melia Hathaway
Katherine Hymson
Ryder Joseph
MacKenzie Kennedy
Dakota Kloos
Kelsey-Marcelle Lovet
Seamus O’Connor
Marcus Ray
Damien Shaffer
Kaitlyn Spiegel
Amanda Black
Nevaeh Boone
Delaney Douglass
Josiah Gardner
Audra Heim
Conner Hoyer
Jenna McCullough
Glenn Morrison
Jasmine Nakoneczny
Donte Newton
Megan Quiros
Jayla Reihner
Anna Sharek
Jack Vranish
Dale Wieczorek
Lauren Zeh
Avary Bowen
Nicholas Casella
Andrew Coleman
Sami Corbin
Vanessa Duchess
Brendan Ganser
Davis Garner
Murphy Goode
Shane Jablonski
Carson Kulus
Roman Mollenauer
Lukas Preaux
Chloe Subrick
Cara Webster
Tyler Winter
Elijah Safko
Mason Burgess
Michayla Burket
Nataleigh Carter
Avalon Granger
Gwendolyn Hendal
Vincent Vinh Le
Ashley Mullens
Nicholas O’Brien
Dominique Ross
Bryce Simon
Kaeden Singleton
Lucca Tachoir
Sebastiano Trovato
Alaina Ventura
Devin Bradley
Connor Gossett
Reese Hanley
Jeremiah Hernandez
Samantha Liu
Madison Logsdon
DiMaggio LoNero
Tanner Mizenko
Tealiya Payne
Grade 7
Distinguished honors
Lillian Bane
Mela Barnhart
Ezekiel Bullock
Elizabeth Ferko
Shelby Fisher
Zachary Johnson
Hunter Jordan
Aubrey Kiefer
Sahara Miller
Abigail Neugebauer
Haylie Obosky
Ruth Pfanstiel
Ava Platt
Lidia Romito
Tyler Schmeltz
Daniel Skarja
Ella Smith
Morgan Wilcox
Kendall Brownlee
Thomas Deeley
Reagan Goeckeler
Benjamin Hirsch
Brad Lynch
Haylee Phenneger
Malayna Reitmeyer
Layla Widenhofer
Benjamin Winkowski
Cali Dagen
Bradon Dixon
Riley Edkins
Madeline Few
Jennavieve Gasper
Sydney Hares
Baylee McMillan
Brooke Nagy
Carson O’Donoghue
Ella Pado
Brooke Peters
Drake Saxon
Samuel Simko
Joel Sovich
Hailey Swope
Abigail Thomas
Aaron Thumm
Luca Tullio
Annalise Vanderaar
Bryce Wilson
Thomas John Allison
Ibrahim Bangura
Nicholas Berbach
Alexa Buel
Isabela DiLeonardo
Gabriella Hnaras
Maria Lopez
Clara Osella
Haleigh Straub
Olivia Suhayda
Ella Thompson
Abby Tucker
Tian Zhang
Olumide Akinkugbe
Marissa Barto
Alexandra Brown
K’Nisha Brown
Ava Capozzoli
Anna Chambers
Thomas Martin
Layla Mitchell
Savannah Partridge
Colton Rizzo
Joseph Serafino
Adaire Settles
Quintin Weismantle
Abigail Ault
Kade Collins
Lucas Cupp
Colton Dean
Ann DeAngelo
Brooklyn Egizio
Shaylee Fagan
Corry Gooch
Addison Hillebrand
Grace Kennedy
Emily King
MaKayla Marshall
Benjamin Peterson
Addyson Rittle
Nolan Rosing
Caylee Rust
Madelyn Schilken
Reese Spingola
Kiersten Williams
Morgan Wood
Abigail Zupancic
Thomas Amato
Anagha Arun
Sarah Bastos
Justice Brown
Juliette Churchill
Jalaya Clemons
Lalainya Day
Logan Joseph
Elizabeth Montgomery
Vanessa Moore
Sophia Powell
Chloe Sloane
Alexa Sybert
Sydney Zdilla
Gregory Campbell
Alayna Bartos
Ashlinn Berger
Jorma Borish
Andrea DeLong
Dennis Fleeher
Journey Gomola
Alyse Heirendt
Mikhail Krenzelak
Avery Link
Logan Marshall
Mia Miller
Delaney Riedel
Dylan Sokol
Emilee Tonkovich
High honors
Chasity Church
Lily Graham
Tyler Harmon
Evelyn Leasure
Kylah Ledford
Devlin Lytle
Genevieve Nicklas
Payton Nitzschke
Ahren Offhaus
Brenton Rahman
Lauren Rodd
Alivia Schaner
Vincent Binni
Jacob Drazick
Faith Homrock
Isabella Koltiska
Tyler Liptak
Zaralyn Merrell
Lindee Miles
Braiden Bails
Noah Blom
Cameron Cox
Brady Mavretish
Kadynce McClain
Carter McGowan
Graecie Snoderly
Morgan Watson
Julieann Christopher
Dominic Cimarolli
Gabriella DeLuca
Madison Duke
Aiden Greenough
Carter Martin
Landen Mikec
Jackson Schaeber
Sienna Snyder
Ryan Sokol
Jack Steele
Haylea Andrews
Tessa Dalbo
Ava Glaser
Carly Johnson
Francesca Mollenauer
Ty Oram
Briana Parks
Natalie Rush
Reece Wilson
Angelo Colavecchia
Leah LaSalvia
Derek Newmaster
Veah Pettigrew
Keara Stettenbenz
Ian Bailey
Bryce Dean
Raymond Graham
Benjamin Heinz
Lyla Hinda-Barnett
Brenda Krut
Alyssa Logsdon
Ireland Patrick
Linnea Pilarski
Gwen Sanders
Johnny Yurko
K’Nya Brown
Isabella Hagerman
Gabrielle Karwowski
Hayleigh Klan
Delaney Krock
Ryleigh Miller
Jackson Pistner
Isabella Vida
Joelle Wetzel
Honors
Vincent Acquaviva
Louis Aglio
Rex Bennett
Mercedez Betts
Derek Cuteri
Reagan Daniels
Tessa Frazier
Tyson Mead
Rylee O’Rourke
Ella Rukavina
Noah Tennant
Steven Wesling
Adasyn Yoest
Julie Bennett
Emma Bridge
Logun Cole
Noah Griffith
Braelyn Mayhair
Connor Severin
Haley Sweeney
Ava Urso
Samuel Weir
Brandon Wheaton
Connor Zenger
Noah DiRocco
Ailish Gutierrez
Emma Johnston
Megan Kelley
Kimberly Kennedy
Trenton Ketter
Alexander Luke
Sadie McCall
Lillian McMillen
Kamryn Moebus
Vincent Rossi
McKenna Schake
Liam Windsheimer
Chloe Chiprich
Faye Conrad
Dakota Dennison
Michael Detrich
Dominic DiSilvestro
Emily Fixx
Antone’Yo Lawrence
Demitri Lezeau
Justin Peters
Carson Rone
Gavin Scanlon
Aaron Smith
Victoria Bartuccio
Zachary Barzd
Aidan Bockstoce
Jonah Cario
Melissa Caskey
Ayda Caster
Dylan Davies
Mack Fetty
Kenyoda Gilbert
Isaac Hicks
Landon Holley
Blake Leichty
Nicholas Lesko
Mason McComas
Caleb Noel
Alaya Reed
Madison Rice
Olivia Tatano
Justin Tucker
Dominik Weaver
London Brewer
Ezra Bullock
Teresa Coates
Eva Conner
Sydney Dawson
Racer Litster
Colin McKain
Piper Redford
Jack Vollmer
Adam Wheaton
Ryan Shultz
John Dodworth Jr
Nevaeh Dudley
Rya Emehizer
Mya Hampson
Everett Hollie
Ashley King
Brian Martin
Carter Miller
Jade Mirenna
Macy Panyanouvong
Marlei Satterfield
Alexander Shank
Jason Stevens
Lillian Thornbury
Zackary Warzinski
Collin Yeager
James Charlier
Riley Conley
Lilyan Dufalla-Hall
Kyleigh Dunn
Camron Evans
Owen MacNeil
Matthew McMahon
Tyler Munch
Fantasy Nakoneczny
Conner Sweeney
Xxavier Thomas
Scott Wheaton