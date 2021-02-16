honor roll

Grade 12

Distinguished honors

Anthony Abbott

Keegan Adreon

Nathan Angott

Nathan Arnold

Ananya Arun

Collin Baumann

Abigayle Bayto

Kylie Beaver

Marryka Beck

Shane Bell

Christopher Bennett

Hayley Bockius

Tianna Borda

Carly Bruno

Chela Carr

Kaylee Carroll

Adam Cathell

Megan Chelli

Henry Cicconi

Austin Cochran

Aidan Cole

Riley Conner

Kendall Cramer

Nathan Daniels

Alison DaPra

Devin Davis

Siena DeCortie

Kolson DeSocio

Dominique DiLeonardo

Ian Donehoo

Tyler Donnelly

Connor Doyle

Heather Dressel

Justin Egizio

Carson Flynn

Hailey Freeman

Zane Freund

Pelin Garbioglu

Charlize George

Abigail Glivic

Lezlee Gomola

Matthew Graeber

Emily Gross

Kayla Guyton

Morgan Hair

Alexander Hancher

Anastasia Harouse

Jonathan Hartley

William Helbling

Michael Hillebrand

Max Husa

Paige John

Elizabeth Jones

Benjamin Karlovich

Danielle Karol

Katherine Kerrigan

Emily Klein

Amaya Kocher

Ryan Kohlmeyer

Jennifer Kopec

Hayden Krock

Mallory Krock

Emily Kruczek

Olivia Lackovic

Blake Lauper

Gregory Lazzaro

Delaney Lewis

Veronica Lezeau

Tyler Liberatore

Nathan Linck

Ainsley Link

Yunxiang Liu

Mason Lower

Mya Lucciola

Mekos Mantalis

Dane Matuscin

Caroline McCaffrey

Connor McMahon

Lauren McNutt

Koryn Meyers

Samuel Meyers

Trista Miller

Evan Moltz

Anthony Montuoro

Constantine Moore

Macy Moore

Ethan Moreau

Matthew Morrocco

Elika Mowery

Johnna Neiderer

Olivia Nixon

Logan North

Madison Novic

Hannah O’Bosky

Evan O’Brien

Jude O’Bryan

Cole Orlowski

Max Orlowski

Madison Osborn

Hailey Packard

Madison Palivoda

Arya Pandit

Eric Pastore

Theresa Pegher

Daniel Phillips

Sarah Pointek

Thomas Punday

Anastashia Radlinsky

Jacklynne Radlinsky

Alec Rehonic

Lauren Reid

Alexandria Reif

Jr. Robinson

Maxwell Robinson

Haley Roeschenthaler

Tyler Rohaley

Kaitlyn Rosales

Hanna Ross

Olivia Ross

Braden Rotello

Jamie Rush

Cameryn Santez

Marissa Sarver

Brady Scanlon

Ainsley Scears

Skylar Schleifstein

Sarah Sciorilli

Benton Scott

Delaney Seaton

Erica Seckar

Morgan Semulka

Avamaria Sepe

Anna Serene

Evan Sharek

Jackson Simonette

Jameson Skiles

Emily Snee

Samantha Snyder

Blake Stanton

Jordan Stanton

Christiana Stevens

Alayna Stoneking

Jacob Street

Carrera Sutherland

Easton Swart

Lauren Sweeney

Ava Szalla

John Thomas

Abigail Thornbury

Ross Throckmorton

Marissa Tolomeo

Sarah Tonkovich

Olivia Ulam

Jadine Vanderaar

Jenna Vogen

Lorien Walker

Cassidy Wasco

Daniel Yarosh

Nina Zonghetti

Jamie Zottola

Elizabeth Zupancic

High honors

MacKenzie Adams

Brandon Belajac

Mitchell Blackhurst

Alec Blazer

Aydin Buswell

Dominic Campoli

Justin Cange

Kylie Cass-Housley

Kayli Colo

Luke Crothers

Joseph Cryblskey

Brianne Cupp

Ema Diviney

Justin Franks

Gabriella Gardner

Reagan Garner

Mitchell Hannah

Kyle Hannen

Angelina Harbaugh

Grace Higgins

Savannah Houk

Cam Irwin

Trenton Jubin

Matthew Kessler

Alexander Loutsion

Hannah McClung

Gage McDonough

Isabella McFarland

Logan McKito

Sydni McMillan

Hayley Meerdo

Nikki Merigo

Jamie Nealon

Madison Neugebauer

Griffen Norquist

Conlan O’Donoghue

Vincent Paris

Trever Rash

Riley Relosky

Emily Schildt

Leanna Sciabbarrasi

Erigan Shulsky

Adam Stranges

Mary Strohecker

Arielle Styperk

Santino Tavoletti

Elizabeth Timko

Vincent Ventura

Thomas Weaver

Mackenzie Welch

Honors

Eshayoluwa Akinkugbe

Abigail Allen

Elizabeth Antol

Abigail Bails

Rosina Bazzano

Jarrett Bellan

Amelie Blanchard

Isabella Brown

Anna Buggey

Noah Burke

Logan Dickerson

Jeffrey Fyola

Anthony Gagorik

Rachel Graham

Tyler Greenleaf

Brendan Hagerman

Cole Holland

Cole Jones

Kaitlyn Kitchen

Chase Knox

Marissa Kopach

Ellionna Kotar

Jacob Lloyd

Jacob Lombardi

Victoria Maentz

Owen Maher

Braiden Marks

Mason Marshman

Kyleigh McClain

Ra’Niya McMahan

Ian McVeigh

Malachi Meredith

David Mowod

Hailey Neel

Matthew Neely

Skylar Nijenhuis

Molly Noble

Kara O’Bosky

Emerson O’Donnell

Anna Oblock

Alexis Passante

Kylie Passieu

Jakob Pence

Drew Peterson

Jacob Polosky

Emily Reed

Savannah Reed

Loy Rowan

John Santonastasso

Colton Sears

Hailey Shumate

Rachel Skoczlas

Madison Stankus

Sandor Strnisa

Sara Ventura

Garrett Wass

Joshua Yuhas

Grade 11

Distinguished honors

Caris Allen

Ryan Angott

Lauren Bailey

Kiera Baker

Olivia Balch

Jude Baraga

Krysta Bell

Jacob Beppler

Ella Blanock

IV Blynn

Julia Bonus

Kendyl Boone

Julianna Borella

Niko Borish

Aliza Bower

Katie Brewster

Rueben Brock

Katie Burke

Elizabeth Cambest

Kamryn Carroll

Owen Carter

Michael Chambers

Caleb Chaplik

Alexis Chapman

Jenna Chuey

Ashton Clark

Abbey Clopp

Nico Colacito

Anelise Cole

Angelina Compeggie

Andrew Cowser

Gina Cowser

Stone DeChicchis

Kayley Demarest

Luca Denuzzio

Joseph DePaoli

Itzel Diaz

Sophia DiLeonardo

Miranda Dranzo

Michael Dunn

Derek Durko

Annabella Fedele

Tyler Fee

Joseph Felton

Georgia Few

Jacqueline Fleissner

Aaron Fulton

Julia Gabor

Ava Galicic

Jordan Gasper

Sierra Gillis

Toby Goeckeler

Sophia Grasky

Maxwell Graziani

Luke Harris

Ethan Hayes

Liam Hefferan

Ethan Heinz

Anna Helfer

Emma Herriott

Ethan Hogue

Emma Hull

Connor Hyde

Chadwick Isbell

Brandon Janusey

Adam Jasim

Aidan Johnson

Tyler Johnston

Katie Karas

Audrey Karwowski

Jordan Kasper

Dylin Keener

John King

Riley King

Halle Klugh

Camryn Kneib

Frank Kratz

Jennifer Krizner

Max Kropinak

Alfred L’Altrelli

Mason Le

Tiffany Lewis

Alissa Loeblein

Ava Lorenzi

Stellanie Loutsion

Ava Luksis

Alia MacFarland

Victoria Manda

Andrew Margerum

Jesse Marks

Lilly Miller

Carly Mistick

Trevor Moeller

Mallory Mohon

Andrew Mueller

Madeline Nottingham

Thomas Nyiri

Liam O’Donoghue

Ethan Orr

Angela Pan

Taylor Pastore

Madeliene Patragas

Brooke Perri

Leah Peters

Sarah Powell

Nicholas Price

Gianmarco Ramos

Julia Ransil

Meghan Rea

Elena Reitlinger

Brooke Rodd

Addyson Rodes

McKenzie Roman

Tanner Rosing

Vincent Rumbaugh

Emily Rupar

Malena Rush

Rachel Rutkowski

Jacob Samosky

Kayla Sauer

Justin Scandale

Kaitlyn Sella

Abigail Shank

Anna Sheppard

Paolo Sirianni

Brianne Smith

Hannah Smith

Kaitlyn Smith

Lindy Spear

Connor Steele

Logan Stewart

Rylie Stewart

Elena Stilwell

Ava Sylvester

Connor Tatano

Kenna Tatum

Dane Timmins

Emily Tucker

Olivia Turkaly

Lexi Twaddle

Carter Tymoczko

Parker Wadding

Jenna Walsh

Angelina Weber

Grace Weidinger

Ethan Weismantle

Tori Wesolowski

Erin Williams

Audrey Yu

Brianna Zaccheus

High honors

Garrett Askew

Savannah Barnard

Daniel Bishop

Logan Bui

Chloe Buzzelli

Cassandra Chappo

Neriah Colin

Samuel Costello

Christopher Davis

Benjamin Dawson

Alexis Elliott

Alex Ferko

Katelyn Foley

Isabella Frazier

Jackson Fulton

Cameron Garofalo

Joelle Germeyer

Logan Kelly

Mark Kessler

Erin Lawrence

Jacob Loeffert

Deven Lomago

Jr Lyons

James Maier

McKenzie McAllister

Zoe McMullen

James Merigo

Madeline Nicklas

Justin Pierce

Caitlin Ray

Preston Sears

Jason Sharek

Evan Shirer

Tyler Smith

Brie’Anna Taylor

Gage Vandermark

Nolan Whipple

Elleanor Williams

Tyriek Williams

Honors

John Ackerman

Faith Anthony

Annabella Ashe-Leaverton

Giovanni Barbarossa

William Bennett

Brennan Bonifield

Connor Borsh

Kaylee Branagan

James Butka

Julia Byers

Ryan Carter

Abigail Chapman

Augustus Cicconi

Sarah Clendaniel

Chase Cushey

Isabella DaPra

Jonathan Dedmon

Cameron Dill

Eidan Elemento

Aria Engel

Emily Ferri

Natalya Fortna

Dakota Gallagher

Victoria Geisler

Zoe Holtz

Jacob Houpt

Connor Ingles

Lily Krafcheck

Sean Lesnock

David Lewis

Michael Liadis

Mitchell Lingg

Cadence Malson

Thomas Mansmann

George Markovich

Katherine Maxwell

Jacob McMurdy

Gavin Miller

Angelina Mitchell

Alanna Moreau

Kendall Myers

Dario Panelli

Giavanna Prestia

Julius Pruss

Jadon Rahman

Austin Roe

Aiden Romeo

Alexandra Rosko

Elizabeth Ross

Wylie Rowan

Bailey Rowles

Ryan Scanlon

Ryan Silver

Landen Simms

Logan Sokol

Tyler Soule

Alana Sworcheck

Mia Szalay

Kirsten Tarr

Matthew Thomas

Brayden Underwood

Jonathan Vester

Nathan Vidmar

Faith Wallace

Morgan Waters

Anthony West

Hunter Weyant

Doron Wudkwych

Aarik Yetter

Hayden Zissis

Joseph Zukowski

Grade 10

Distinguished honors

Katlyn Adams

Isabella Arnold

Perry Barnhart

Jr. Bashore

Rachel Bastos

Kerrigan Bell

Anthony Bellino

Florence Bergeron

Brooklyne Biggs

David Bonifield

Michael Bonus

Samantha Booher

Samantha Buggey

Luke Campoli

Megan Carlson

Hope Carmona

Giamarie Chambers

Rodriguez Cirilo

Emily Coll

Gianna Conti

Kenzie Copenhaver

Bode Dagen

Calvin Daniels

Erin DeLong

Kyle DiVecchio

Scott Downer

Jacob Egizio

Jaiden Emehizer

Stephen Erstfeld

Katlyn Evans

Benjamin Fincham

Riley Fitzgerald

Ethan Franczyk

Emily Gall

Rebecca Geisler

Braden Gerchow

Lydia Gintner

Zoe Gray

Emma Gross

Kaylee Gross

Ella Gump

Darien Hannen

Jacob Hannen

Braden Havel

Kailee Hedrick

McKenzie Heirendt

Connor Helbling

Zachary Horgan

Hudson Howard

Audrey Hunter

Olivia Joos

Jordan Katreeb

Kevin Kestner

Emily Kletch

Amelia Klinar

Kaylee Knobel

Ella Kocher

Jenna Kolaczynski

Ava Konton

Alexander Krut

Nicholas Kubik

Peyton Kuhns

Anna Kusturiss

Grace Lackovic

Savannah Lackovic

Dylan Landucci

Thomas Larouere

Paige Laskowski

Isabelle Lewis

Leah Litzinger

Anna Lucas

Austin Lucas

Gabrielle Lucia

Robert Lynch

Andrew Madden

Riley Maloney

Jonathon Markovich

Caiden Martos

Kent McMahon

Elisabeth Medvec

Olivia Meyers

James Morgan

Caleb Mowery

Katelyn O’Brien

Bailee Oravetz

Madeline Orr

Noah Palivoda

Lauren Paxton

Lilyana Pearson

Abbie Petrarca

Anthony Petrillo

Tanner Pilarski

Olivia Plank

Katelyn Polosky

Alyssa Popielarczyk

Anna Prezioso

Casey Ramirez

Reagan Redford

Alexandra Rodgers

Tyler Roman

Callie Rose

Christian Rosko

Luke Ross

Vriana Ruvalcaba

Makayla Schwoerer

Nicholas Seckar

Kelsey Shaffer

Alyssa Signorelli

Emily Sinclair

Jadon Siuzdak

Emily Skoczlas

Maura Smith

Rebekah Smith

Tyler Smith

Ashlyn Spina

Ashlyn Spoharski

Caitlin Stambaugh

Alexandra Stitt

Sara Suhayda

Deianarra Swearman

Shannon Thomas

Mark Trischler

Dustin Wagner

Keelyn Waldron

Alec Walsh

Jack Wasco

Allie West

Zakary Wilcox

Laurel Williams

Aniella Winkowski

Makenzie Wolf

Wyatt Wybranowski

Anthony Wyrostek

Rylee Yoest

Jack Yu

Noah Zdilla

Garrett Zeszutek

Tian Zhang

Katherine Zupancic

High honors

Olivia Appel

Chloe Ault

Luke Ayres

Daniel Barrett

Elliott Blackhurst

Ethan Bukovinsky

Aybriana Buswell

Lucas Dantry

Antonio DePaoli

Alaina Devore

Caitlin Eckles

Thomas Fornof

Ayden Freund

Tynnai Frison-Patterson

Matthew Furman

Dominic Georgeou

Alexis Gilbert

Noah Gottschalk

Nathan Harshbarger

Dylan Hartley

Paige Hartwell

Kaden Higgins

Samantha Hirsch

Carrington Holmes

Aidan Husa

John Joyce

Connor Kaezyk

Natalie Karwowski

Jacob Kasper

Andrew Kocan

Nicholas Kopec

Melanie Lewis

Denielle Malone

Aedan McClory

Madison McGranahan

Diana Merigo

Jeremy Michrina

Maadhav Muthukumar

Ella Neiderer

Zachary O’Rourke

Kate Oblock

Brady Opel

Owen Ostrowski

Luke Palmer

Maxwell Price

Caroline Reed

Hannah Ridge

Dylan Ross

Xander Rossi

Ezmerelda Schaub

Sydney Schilken

Adam Sciorilli

Jaxsen Settles

Will Simmons

Kinsey Southers

Shenlea Terry

Jesse Threlkeld

Meghan Torpey

Benjamin Urso

Olivia VanWie

Kelsey Wandera

Kaedyn Williams

Noah Williams

Carter Zanolla

Honors

Nicholas Andreolli

Isabella Banai

Anna Beachy

Brennan Beaver

Waulker Betonte

Brittany Borski

Matthew Brooks

Domenic Brusco

Dominic Burke

Dylan Bushmire

Hunter Campbell

Isabella Carola

Jeffrey Chickis

Maximilian Costain

Broxon Dean

Sawyer Degyansky

Ashley Dyer

Logan Edkins

Mason Fixx

Connor Francken

Andie Giles

Jacob Glancy

Sommer Gribbin

Baily Handyside

Haley Hannigan

Posey Higginbotham

Austin Hillebrand

Jack Hiltz

Liam Hoffman

David Hough

Emma Houk

Giuseppe Juliani

Kathryn Kiger

Joshua Kopach

Brian Krelic

Kylie Kuhn

Breah Lee

Noah Livesay

Dylan Lower

Brandon Luciow

Sara Luther

Logan McClain

Nathan McWilliams

Addison Miller

Imanol Ordaz-Viveros

Virginia Pham

Lilly Proctor

Andrew Ricciuti

Faith Ritenour

Kameron Romeo

Isabella Silvestros

Devlin Smith

Ashley Snee

Carmen Spataro

Coleton Speer

Cadence Stazer

Finn Street

John Strohecker

Vincent Sutherland

Wyatt Telfor

Ian Thomas

Thanh Tran

Mia Vester

Tyler Wagner

Nathan Watton

Savannah Weyant

Austin Williams

Jaden Work

Seth Wudkwych

Riley Zaney

Grade 9

Distinguished honors

Austin Abbott

Kara Adzima

Michael Auman

Giuseppe Balsamo

Julia Bannister

Madelyn Barch

Jesse Barnard

Lidia Bazzano

Victoria Beese

Annabella Bellino

Sophia Bickmeier

Medha Biradar

Sarah Bishop

Luke Bockius

Nevaeh Boone

Konnor Brogan

Cassie Bruno

Geno Calgaro

Josephine Carter

Cole Ceklosky

Rickiann Chadwick

Capri Chambers

Maggie Clair

Ruth Codding

Ashley Cole

Kalea Collins

Kaitlyn Colo

Sami Corbin

Lickert Crawford

Gelia Debski

Dominick DeLuca

Annabelle Delval

Alyssa DeVitis

Donovan Dille

Morgan Doyle

Ethan Elemento

Sienna Fell

Emily Fetcko

Aaron Fisher

Olivia Ford

Elisabeth Franczyk

Alexandria Friel

Grace Gallagher

Nicholas Gasparovic

Emma Gasper

Paige Georgeou

Morgan Glass

Lily Gostic

Jai Gough

Julia Graeber

Pyper Grindo

Olivia Gross

Stella Hauth

Gwendolyn Hendal

Martinez Hoffman

Arabella Hofrichter

Ryan Hogue

Kaitlyn Huwel

Jacob Kazakewicz

Shannon Kiley

Noelle Klasnick

Nolan Klugh

Sarah Kolenda

Caroline Kowalczyk

Olivia Le

Lauren Liberatore

Madison Logsdon

Emily Lukasewicz

Manh Mach

Nicholas Marra

Lauren Masullo

Alaina Matson

Grace Matthews

Ava Matuscin

Adelina McKito

Sam Meredith

Hannah Mohon

Morgan Moltz

Aviendha Moreau

Brooke Morrocco

William Mueller

Anna Nash

Nicholas O’Brien

William O’Bryan

Seamus O’Connor

Eamon O’Donoghue

Ella Oumorou

Mia Reddix

Tyler Reeder

Armin Rejaie

Lilian Rios

Dylan Ristich

Ashley Rogalsky

Nova Rogowski

Mila Rose

Viveros Sanchez

Jacob Sauer

Abigail Sella

Anika Signorini

Dexah Signorini

Ryan Simonette

Chase Sloane

III Smith

Kristen Smith

Ty Spingola

Nathan Stockman

Arianna Swearman

Reid Szalla

Noah Throckmorton

Brigid Torpey

Leah Trecki

Dino Trovato

Sebastiano Trovato

Sylvia Veltri

Olivia Watson

Cara Webster

Dawson Wenslovas

Allison Wheat

Thomas Whiteman

Addyson Yaeger

High honors

Abigail Anderson

Kyle Arnold

Andrew Binni

Aryonna Casey-Cerciello

Jonathon Chronister

Andrew Coleman

Brennan Coleman

Morgan Dyer

Miles Fegely

Austin Fortna

Benjamin Frank

Ian Fulton

Joseph Gagorik

Luke Glivic

Edward Gouw

Beckett Graham

Melia Hathaway

Jeremiah Hernandez

Elijah Hickman

Conner Hoyer

Brendan Jaki

Whitnee Jones

Mya Kearns

Rose Kuchera

Liam Lesnock

Louis Liberatore

Anthony Magliocchetti

Molly McWilliams

Samantha Merkle

Alexis Miller

Abigail Mitrik

Glenn Morrison

Ashley Mullens

Julia Murdy

Dylan Partridge

Emily Patterson

Braya Polk

Lukas Preaux

Leilani Ramos

Marcus Ray

Tyler Richmond

Gilliana Romeo

Zoe Rose

Tru Sabatucci

Bella Santoro

Christian Scheider

Laney Stimpson

Reagan Thomas

Roger Walton

Katelyn Waters

Dynisty Williams

Honors

Avery Amorose

Bryan Barcelona

Amber Betarie

Sophia Brusco

Nathan Burlando

Talan Cecchini

Jayden Celento

Jordan Chase

Van Chin

Jade Clark

Nadia Davis

William DeFilippo

Alyssa Dehn

Rachael Denner

Delaney Douglass

Sophia Duke

Tessa Egger

Hayden Elko

Michael Evans

Ava Friend

Ryan Galicic

Josiah Gardner

Davis Garner

Mallory Gasper

Emma Gent

Mason George

Thomas Greaves

Braedon Greenleaf

Aryonna Gribbin

Tori Gump

Reese Hanley

Alexander Healy

Angelina Hendal

Lauren Hettinger

Andrew Hough

Benjamin Kopec

Finnegan Korey

Jordan Kotvas

Aiden L’Altrelli

Dominic Mansmann

Aidan McGee

Jackson Medvec

Nicholas Menhart

Alexandra Mikolajczak

Athen Miller

Roman Mollenauer

Andrew Nedrich

Addyson Nixon

Konnor O’Neil

Dominic Obiecunas

Alaina Pawlos

Alyssa Perry

Amanda Petito

Narendra Ray

Louis Reda

Cameron Russell

Elijah Safko

Baylee Sears

Anna Sharek

Ian Simms

Bryce Simon

Kaeden Singleton

Olivia Sisul

Kaitlyn Spiegel

Rachel Stephens

Hilary Streit

Chloe Subrick

Lucca Tachoir

William Taczak

Derrek Thompson

Gwyneth Vogt

Benjamin Votodian

Jack Vranish

Samantha Walker

Madison Walloch

Mason Williams

Olvera Zepeda

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Sign Up
Log In