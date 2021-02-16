Grade 12
Distinguished honors
Anthony Abbott
Keegan Adreon
Nathan Angott
Nathan Arnold
Ananya Arun
Collin Baumann
Abigayle Bayto
Kylie Beaver
Marryka Beck
Shane Bell
Christopher Bennett
Hayley Bockius
Tianna Borda
Carly Bruno
Chela Carr
Kaylee Carroll
Adam Cathell
Megan Chelli
Henry Cicconi
Austin Cochran
Aidan Cole
Riley Conner
Kendall Cramer
Nathan Daniels
Alison DaPra
Devin Davis
Siena DeCortie
Kolson DeSocio
Dominique DiLeonardo
Ian Donehoo
Tyler Donnelly
Connor Doyle
Heather Dressel
Justin Egizio
Carson Flynn
Hailey Freeman
Zane Freund
Pelin Garbioglu
Charlize George
Abigail Glivic
Lezlee Gomola
Matthew Graeber
Emily Gross
Kayla Guyton
Morgan Hair
Alexander Hancher
Anastasia Harouse
Jonathan Hartley
William Helbling
Michael Hillebrand
Max Husa
Paige John
Elizabeth Jones
Benjamin Karlovich
Danielle Karol
Katherine Kerrigan
Emily Klein
Amaya Kocher
Ryan Kohlmeyer
Jennifer Kopec
Hayden Krock
Mallory Krock
Emily Kruczek
Olivia Lackovic
Blake Lauper
Gregory Lazzaro
Delaney Lewis
Veronica Lezeau
Tyler Liberatore
Nathan Linck
Ainsley Link
Yunxiang Liu
Mason Lower
Mya Lucciola
Mekos Mantalis
Dane Matuscin
Caroline McCaffrey
Connor McMahon
Lauren McNutt
Koryn Meyers
Samuel Meyers
Trista Miller
Evan Moltz
Anthony Montuoro
Constantine Moore
Macy Moore
Ethan Moreau
Matthew Morrocco
Elika Mowery
Johnna Neiderer
Olivia Nixon
Logan North
Madison Novic
Hannah O’Bosky
Evan O’Brien
Jude O’Bryan
Cole Orlowski
Max Orlowski
Madison Osborn
Hailey Packard
Madison Palivoda
Arya Pandit
Eric Pastore
Theresa Pegher
Daniel Phillips
Sarah Pointek
Thomas Punday
Anastashia Radlinsky
Jacklynne Radlinsky
Alec Rehonic
Lauren Reid
Alexandria Reif
Jr. Robinson
Maxwell Robinson
Haley Roeschenthaler
Tyler Rohaley
Kaitlyn Rosales
Hanna Ross
Olivia Ross
Braden Rotello
Jamie Rush
Cameryn Santez
Marissa Sarver
Brady Scanlon
Ainsley Scears
Skylar Schleifstein
Sarah Sciorilli
Benton Scott
Delaney Seaton
Erica Seckar
Morgan Semulka
Avamaria Sepe
Anna Serene
Evan Sharek
Jackson Simonette
Jameson Skiles
Emily Snee
Samantha Snyder
Blake Stanton
Jordan Stanton
Christiana Stevens
Alayna Stoneking
Jacob Street
Carrera Sutherland
Easton Swart
Lauren Sweeney
Ava Szalla
John Thomas
Abigail Thornbury
Ross Throckmorton
Marissa Tolomeo
Sarah Tonkovich
Olivia Ulam
Jadine Vanderaar
Jenna Vogen
Lorien Walker
Cassidy Wasco
Daniel Yarosh
Nina Zonghetti
Jamie Zottola
Elizabeth Zupancic
High honors
MacKenzie Adams
Brandon Belajac
Mitchell Blackhurst
Alec Blazer
Aydin Buswell
Dominic Campoli
Justin Cange
Kylie Cass-Housley
Kayli Colo
Luke Crothers
Joseph Cryblskey
Brianne Cupp
Ema Diviney
Justin Franks
Gabriella Gardner
Reagan Garner
Mitchell Hannah
Kyle Hannen
Angelina Harbaugh
Grace Higgins
Savannah Houk
Cam Irwin
Trenton Jubin
Matthew Kessler
Alexander Loutsion
Hannah McClung
Gage McDonough
Isabella McFarland
Logan McKito
Sydni McMillan
Hayley Meerdo
Nikki Merigo
Jamie Nealon
Madison Neugebauer
Griffen Norquist
Conlan O’Donoghue
Vincent Paris
Trever Rash
Riley Relosky
Emily Schildt
Leanna Sciabbarrasi
Erigan Shulsky
Adam Stranges
Mary Strohecker
Arielle Styperk
Santino Tavoletti
Elizabeth Timko
Vincent Ventura
Thomas Weaver
Mackenzie Welch
Honors
Eshayoluwa Akinkugbe
Abigail Allen
Elizabeth Antol
Abigail Bails
Rosina Bazzano
Jarrett Bellan
Amelie Blanchard
Isabella Brown
Anna Buggey
Noah Burke
Logan Dickerson
Jeffrey Fyola
Anthony Gagorik
Rachel Graham
Tyler Greenleaf
Brendan Hagerman
Cole Holland
Cole Jones
Kaitlyn Kitchen
Chase Knox
Marissa Kopach
Ellionna Kotar
Jacob Lloyd
Jacob Lombardi
Victoria Maentz
Owen Maher
Braiden Marks
Mason Marshman
Kyleigh McClain
Ra’Niya McMahan
Ian McVeigh
Malachi Meredith
David Mowod
Hailey Neel
Matthew Neely
Skylar Nijenhuis
Molly Noble
Kara O’Bosky
Emerson O’Donnell
Anna Oblock
Alexis Passante
Kylie Passieu
Jakob Pence
Drew Peterson
Jacob Polosky
Emily Reed
Savannah Reed
Loy Rowan
John Santonastasso
Colton Sears
Hailey Shumate
Rachel Skoczlas
Madison Stankus
Sandor Strnisa
Sara Ventura
Garrett Wass
Joshua Yuhas
Grade 11
Distinguished honors
Caris Allen
Ryan Angott
Lauren Bailey
Kiera Baker
Olivia Balch
Jude Baraga
Krysta Bell
Jacob Beppler
Ella Blanock
IV Blynn
Julia Bonus
Kendyl Boone
Julianna Borella
Niko Borish
Aliza Bower
Katie Brewster
Rueben Brock
Katie Burke
Elizabeth Cambest
Kamryn Carroll
Owen Carter
Michael Chambers
Caleb Chaplik
Alexis Chapman
Jenna Chuey
Ashton Clark
Abbey Clopp
Nico Colacito
Anelise Cole
Angelina Compeggie
Andrew Cowser
Gina Cowser
Stone DeChicchis
Kayley Demarest
Luca Denuzzio
Joseph DePaoli
Itzel Diaz
Sophia DiLeonardo
Miranda Dranzo
Michael Dunn
Derek Durko
Annabella Fedele
Tyler Fee
Joseph Felton
Georgia Few
Jacqueline Fleissner
Aaron Fulton
Julia Gabor
Ava Galicic
Jordan Gasper
Sierra Gillis
Toby Goeckeler
Sophia Grasky
Maxwell Graziani
Luke Harris
Ethan Hayes
Liam Hefferan
Ethan Heinz
Anna Helfer
Emma Herriott
Ethan Hogue
Emma Hull
Connor Hyde
Chadwick Isbell
Brandon Janusey
Adam Jasim
Aidan Johnson
Tyler Johnston
Katie Karas
Audrey Karwowski
Jordan Kasper
Dylin Keener
John King
Riley King
Halle Klugh
Camryn Kneib
Frank Kratz
Jennifer Krizner
Max Kropinak
Alfred L’Altrelli
Mason Le
Tiffany Lewis
Alissa Loeblein
Ava Lorenzi
Stellanie Loutsion
Ava Luksis
Alia MacFarland
Victoria Manda
Andrew Margerum
Jesse Marks
Lilly Miller
Carly Mistick
Trevor Moeller
Mallory Mohon
Andrew Mueller
Madeline Nottingham
Thomas Nyiri
Liam O’Donoghue
Ethan Orr
Angela Pan
Taylor Pastore
Madeliene Patragas
Brooke Perri
Leah Peters
Sarah Powell
Nicholas Price
Gianmarco Ramos
Julia Ransil
Meghan Rea
Elena Reitlinger
Brooke Rodd
Addyson Rodes
McKenzie Roman
Tanner Rosing
Vincent Rumbaugh
Emily Rupar
Malena Rush
Rachel Rutkowski
Jacob Samosky
Kayla Sauer
Justin Scandale
Kaitlyn Sella
Abigail Shank
Anna Sheppard
Paolo Sirianni
Brianne Smith
Hannah Smith
Kaitlyn Smith
Lindy Spear
Connor Steele
Logan Stewart
Rylie Stewart
Elena Stilwell
Ava Sylvester
Connor Tatano
Kenna Tatum
Dane Timmins
Emily Tucker
Olivia Turkaly
Lexi Twaddle
Carter Tymoczko
Parker Wadding
Jenna Walsh
Angelina Weber
Grace Weidinger
Ethan Weismantle
Tori Wesolowski
Erin Williams
Audrey Yu
Brianna Zaccheus
High honors
Garrett Askew
Savannah Barnard
Daniel Bishop
Logan Bui
Chloe Buzzelli
Cassandra Chappo
Neriah Colin
Samuel Costello
Christopher Davis
Benjamin Dawson
Alexis Elliott
Alex Ferko
Katelyn Foley
Isabella Frazier
Jackson Fulton
Cameron Garofalo
Joelle Germeyer
Logan Kelly
Mark Kessler
Erin Lawrence
Jacob Loeffert
Deven Lomago
Jr Lyons
James Maier
McKenzie McAllister
Zoe McMullen
James Merigo
Madeline Nicklas
Justin Pierce
Caitlin Ray
Preston Sears
Jason Sharek
Evan Shirer
Tyler Smith
Brie’Anna Taylor
Gage Vandermark
Nolan Whipple
Elleanor Williams
Tyriek Williams
Honors
John Ackerman
Faith Anthony
Annabella Ashe-Leaverton
Giovanni Barbarossa
William Bennett
Brennan Bonifield
Connor Borsh
Kaylee Branagan
James Butka
Julia Byers
Ryan Carter
Abigail Chapman
Augustus Cicconi
Sarah Clendaniel
Chase Cushey
Isabella DaPra
Jonathan Dedmon
Cameron Dill
Eidan Elemento
Aria Engel
Emily Ferri
Natalya Fortna
Dakota Gallagher
Victoria Geisler
Zoe Holtz
Jacob Houpt
Connor Ingles
Lily Krafcheck
Sean Lesnock
David Lewis
Michael Liadis
Mitchell Lingg
Cadence Malson
Thomas Mansmann
George Markovich
Katherine Maxwell
Jacob McMurdy
Gavin Miller
Angelina Mitchell
Alanna Moreau
Kendall Myers
Dario Panelli
Giavanna Prestia
Julius Pruss
Jadon Rahman
Austin Roe
Aiden Romeo
Alexandra Rosko
Elizabeth Ross
Wylie Rowan
Bailey Rowles
Ryan Scanlon
Ryan Silver
Landen Simms
Logan Sokol
Tyler Soule
Alana Sworcheck
Mia Szalay
Kirsten Tarr
Matthew Thomas
Brayden Underwood
Jonathan Vester
Nathan Vidmar
Faith Wallace
Morgan Waters
Anthony West
Hunter Weyant
Doron Wudkwych
Aarik Yetter
Hayden Zissis
Joseph Zukowski
Grade 10
Distinguished honors
Katlyn Adams
Isabella Arnold
Perry Barnhart
Jr. Bashore
Rachel Bastos
Kerrigan Bell
Anthony Bellino
Florence Bergeron
Brooklyne Biggs
David Bonifield
Michael Bonus
Samantha Booher
Samantha Buggey
Luke Campoli
Megan Carlson
Hope Carmona
Giamarie Chambers
Rodriguez Cirilo
Emily Coll
Gianna Conti
Kenzie Copenhaver
Bode Dagen
Calvin Daniels
Erin DeLong
Kyle DiVecchio
Scott Downer
Jacob Egizio
Jaiden Emehizer
Stephen Erstfeld
Katlyn Evans
Benjamin Fincham
Riley Fitzgerald
Ethan Franczyk
Emily Gall
Rebecca Geisler
Braden Gerchow
Lydia Gintner
Zoe Gray
Emma Gross
Kaylee Gross
Ella Gump
Darien Hannen
Jacob Hannen
Braden Havel
Kailee Hedrick
McKenzie Heirendt
Connor Helbling
Zachary Horgan
Hudson Howard
Audrey Hunter
Olivia Joos
Jordan Katreeb
Kevin Kestner
Emily Kletch
Amelia Klinar
Kaylee Knobel
Ella Kocher
Jenna Kolaczynski
Ava Konton
Alexander Krut
Nicholas Kubik
Peyton Kuhns
Anna Kusturiss
Grace Lackovic
Savannah Lackovic
Dylan Landucci
Thomas Larouere
Paige Laskowski
Isabelle Lewis
Leah Litzinger
Anna Lucas
Austin Lucas
Gabrielle Lucia
Robert Lynch
Andrew Madden
Riley Maloney
Jonathon Markovich
Caiden Martos
Kent McMahon
Elisabeth Medvec
Olivia Meyers
James Morgan
Caleb Mowery
Katelyn O’Brien
Bailee Oravetz
Madeline Orr
Noah Palivoda
Lauren Paxton
Lilyana Pearson
Abbie Petrarca
Anthony Petrillo
Tanner Pilarski
Olivia Plank
Katelyn Polosky
Alyssa Popielarczyk
Anna Prezioso
Casey Ramirez
Reagan Redford
Alexandra Rodgers
Tyler Roman
Callie Rose
Christian Rosko
Luke Ross
Vriana Ruvalcaba
Makayla Schwoerer
Nicholas Seckar
Kelsey Shaffer
Alyssa Signorelli
Emily Sinclair
Jadon Siuzdak
Emily Skoczlas
Maura Smith
Rebekah Smith
Tyler Smith
Ashlyn Spina
Ashlyn Spoharski
Caitlin Stambaugh
Alexandra Stitt
Sara Suhayda
Deianarra Swearman
Shannon Thomas
Mark Trischler
Dustin Wagner
Keelyn Waldron
Alec Walsh
Jack Wasco
Allie West
Zakary Wilcox
Laurel Williams
Aniella Winkowski
Makenzie Wolf
Wyatt Wybranowski
Anthony Wyrostek
Rylee Yoest
Jack Yu
Noah Zdilla
Garrett Zeszutek
Tian Zhang
Katherine Zupancic
High honors
Olivia Appel
Chloe Ault
Luke Ayres
Daniel Barrett
Elliott Blackhurst
Ethan Bukovinsky
Aybriana Buswell
Lucas Dantry
Antonio DePaoli
Alaina Devore
Caitlin Eckles
Thomas Fornof
Ayden Freund
Tynnai Frison-Patterson
Matthew Furman
Dominic Georgeou
Alexis Gilbert
Noah Gottschalk
Nathan Harshbarger
Dylan Hartley
Paige Hartwell
Kaden Higgins
Samantha Hirsch
Carrington Holmes
Aidan Husa
John Joyce
Connor Kaezyk
Natalie Karwowski
Jacob Kasper
Andrew Kocan
Nicholas Kopec
Melanie Lewis
Denielle Malone
Aedan McClory
Madison McGranahan
Diana Merigo
Jeremy Michrina
Maadhav Muthukumar
Ella Neiderer
Zachary O’Rourke
Kate Oblock
Brady Opel
Owen Ostrowski
Luke Palmer
Maxwell Price
Caroline Reed
Hannah Ridge
Dylan Ross
Xander Rossi
Ezmerelda Schaub
Sydney Schilken
Adam Sciorilli
Jaxsen Settles
Will Simmons
Kinsey Southers
Shenlea Terry
Jesse Threlkeld
Meghan Torpey
Benjamin Urso
Olivia VanWie
Kelsey Wandera
Kaedyn Williams
Noah Williams
Carter Zanolla
Honors
Nicholas Andreolli
Isabella Banai
Anna Beachy
Brennan Beaver
Waulker Betonte
Brittany Borski
Matthew Brooks
Domenic Brusco
Dominic Burke
Dylan Bushmire
Hunter Campbell
Isabella Carola
Jeffrey Chickis
Maximilian Costain
Broxon Dean
Sawyer Degyansky
Ashley Dyer
Logan Edkins
Mason Fixx
Connor Francken
Andie Giles
Jacob Glancy
Sommer Gribbin
Baily Handyside
Haley Hannigan
Posey Higginbotham
Austin Hillebrand
Jack Hiltz
Liam Hoffman
David Hough
Emma Houk
Giuseppe Juliani
Kathryn Kiger
Joshua Kopach
Brian Krelic
Kylie Kuhn
Breah Lee
Noah Livesay
Dylan Lower
Brandon Luciow
Sara Luther
Logan McClain
Nathan McWilliams
Addison Miller
Imanol Ordaz-Viveros
Virginia Pham
Lilly Proctor
Andrew Ricciuti
Faith Ritenour
Kameron Romeo
Isabella Silvestros
Devlin Smith
Ashley Snee
Carmen Spataro
Coleton Speer
Cadence Stazer
Finn Street
John Strohecker
Vincent Sutherland
Wyatt Telfor
Ian Thomas
Thanh Tran
Mia Vester
Tyler Wagner
Nathan Watton
Savannah Weyant
Austin Williams
Jaden Work
Seth Wudkwych
Riley Zaney
Grade 9
Distinguished honors
Austin Abbott
Kara Adzima
Michael Auman
Giuseppe Balsamo
Julia Bannister
Madelyn Barch
Jesse Barnard
Lidia Bazzano
Victoria Beese
Annabella Bellino
Sophia Bickmeier
Medha Biradar
Sarah Bishop
Luke Bockius
Nevaeh Boone
Konnor Brogan
Cassie Bruno
Geno Calgaro
Josephine Carter
Cole Ceklosky
Rickiann Chadwick
Capri Chambers
Maggie Clair
Ruth Codding
Ashley Cole
Kalea Collins
Kaitlyn Colo
Sami Corbin
Lickert Crawford
Gelia Debski
Dominick DeLuca
Annabelle Delval
Alyssa DeVitis
Donovan Dille
Morgan Doyle
Ethan Elemento
Sienna Fell
Emily Fetcko
Aaron Fisher
Olivia Ford
Elisabeth Franczyk
Alexandria Friel
Grace Gallagher
Nicholas Gasparovic
Emma Gasper
Paige Georgeou
Morgan Glass
Lily Gostic
Jai Gough
Julia Graeber
Pyper Grindo
Olivia Gross
Stella Hauth
Gwendolyn Hendal
Martinez Hoffman
Arabella Hofrichter
Ryan Hogue
Kaitlyn Huwel
Jacob Kazakewicz
Shannon Kiley
Noelle Klasnick
Nolan Klugh
Sarah Kolenda
Caroline Kowalczyk
Olivia Le
Lauren Liberatore
Madison Logsdon
Emily Lukasewicz
Manh Mach
Nicholas Marra
Lauren Masullo
Alaina Matson
Grace Matthews
Ava Matuscin
Adelina McKito
Sam Meredith
Hannah Mohon
Morgan Moltz
Aviendha Moreau
Brooke Morrocco
William Mueller
Anna Nash
Nicholas O’Brien
William O’Bryan
Seamus O’Connor
Eamon O’Donoghue
Ella Oumorou
Mia Reddix
Tyler Reeder
Armin Rejaie
Lilian Rios
Dylan Ristich
Ashley Rogalsky
Nova Rogowski
Mila Rose
Viveros Sanchez
Jacob Sauer
Abigail Sella
Anika Signorini
Dexah Signorini
Ryan Simonette
Chase Sloane
III Smith
Kristen Smith
Ty Spingola
Nathan Stockman
Arianna Swearman
Reid Szalla
Noah Throckmorton
Brigid Torpey
Leah Trecki
Dino Trovato
Sebastiano Trovato
Sylvia Veltri
Olivia Watson
Cara Webster
Dawson Wenslovas
Allison Wheat
Thomas Whiteman
Addyson Yaeger
High honors
Abigail Anderson
Kyle Arnold
Andrew Binni
Aryonna Casey-Cerciello
Jonathon Chronister
Andrew Coleman
Brennan Coleman
Morgan Dyer
Miles Fegely
Austin Fortna
Benjamin Frank
Ian Fulton
Joseph Gagorik
Luke Glivic
Edward Gouw
Beckett Graham
Melia Hathaway
Jeremiah Hernandez
Elijah Hickman
Conner Hoyer
Brendan Jaki
Whitnee Jones
Mya Kearns
Rose Kuchera
Liam Lesnock
Louis Liberatore
Anthony Magliocchetti
Molly McWilliams
Samantha Merkle
Alexis Miller
Abigail Mitrik
Glenn Morrison
Ashley Mullens
Julia Murdy
Dylan Partridge
Emily Patterson
Braya Polk
Lukas Preaux
Leilani Ramos
Marcus Ray
Tyler Richmond
Gilliana Romeo
Zoe Rose
Tru Sabatucci
Bella Santoro
Christian Scheider
Laney Stimpson
Reagan Thomas
Roger Walton
Katelyn Waters
Dynisty Williams
Honors
Avery Amorose
Bryan Barcelona
Amber Betarie
Sophia Brusco
Nathan Burlando
Talan Cecchini
Jayden Celento
Jordan Chase
Van Chin
Jade Clark
Nadia Davis
William DeFilippo
Alyssa Dehn
Rachael Denner
Delaney Douglass
Sophia Duke
Tessa Egger
Hayden Elko
Michael Evans
Ava Friend
Ryan Galicic
Josiah Gardner
Davis Garner
Mallory Gasper
Emma Gent
Mason George
Thomas Greaves
Braedon Greenleaf
Aryonna Gribbin
Tori Gump
Reese Hanley
Alexander Healy
Angelina Hendal
Lauren Hettinger
Andrew Hough
Benjamin Kopec
Finnegan Korey
Jordan Kotvas
Aiden L’Altrelli
Dominic Mansmann
Aidan McGee
Jackson Medvec
Nicholas Menhart
Alexandra Mikolajczak
Athen Miller
Roman Mollenauer
Andrew Nedrich
Addyson Nixon
Konnor O’Neil
Dominic Obiecunas
Alaina Pawlos
Alyssa Perry
Amanda Petito
Narendra Ray
Louis Reda
Cameron Russell
Elijah Safko
Baylee Sears
Anna Sharek
Ian Simms
Bryce Simon
Kaeden Singleton
Olivia Sisul
Kaitlyn Spiegel
Rachel Stephens
Hilary Streit
Chloe Subrick
Lucca Tachoir
William Taczak
Derrek Thompson
Gwyneth Vogt
Benjamin Votodian
Jack Vranish
Samantha Walker
Madison Walloch
Mason Williams
Olvera Zepeda