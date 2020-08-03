Fourth nine weeks
Grade 12
Distinguished honors
John Agnelly
Joseph Allen
Abigail Andreolli
Lily Appel
Christian Banda
Blake Bartuccio
Ashley Barzd
Savannah Bauer
Brian Bayne
Jeremiah Beaver
Novilie Beckman
Atharv Bhave
Himanshu Biradar
Amanda Blair
Noah Blayney
Natalie Boehm
Zachary Boni
Isabella Bonifield
Kayla Bruce
Robert Carrington
McKenna Carroll
Aidan Casper
Brynn Chaplik
Taylor Clark
Matthew Cottrill
Margo Craig
Ava DeCesare
Alexis Dolanch-Babcock
Sarah Dunn
Jenna Eckels
Autumn Falconer
Katelyn Farrar
Brianna Ferri
Logan Ford
Michael Frediani
Alice Galderise
Alexandra Gall
Kaitlyn George
Will Gereke
Jessica Gimera
Luke Gladden
Rachel Grasky
Sarah Grebeck
Alexander Gregory
Anna Harris
Marissa Hathaway
Nicholas Haynes
Jason Hess
Skyler Higgins
Rachael Hiltz
Abigail Hipkins
Samantha Hopkins
Nicole House
Joshua Hrip
Kalei Hritz
Emily Joyce
Ashley Joyner
Rachel Kalkbrenner
Emily Kamp
Madison Kappeler
Hannah Kasper
Kyle Katreeb
Stephanie Keelon
Blake Kiefer
Jacob Kisner
Bryce Kunschick
Briann Levkulich
Mason Lingg
Maxwell Long
Angelina Marasco
Hannah Markovich
Jensen Maxwell
Michael Mazzoni
Zachary McColpin
Amber McCool
Abigail Mele
Dominic Memmo
Nina Merkle
Delcie Michael
Elly Miller
Makana Miller
Kaiya Mills
Giavonna Mollenauer
Kailee Monaghan
Ava Moore
Levi Moser
Lisa Motosicke
Kayla Myers
Justin Naylor
Colin O'Donnell
Maura O'Donoghue
Maura O'Neill
Trey Oram
Jack Palmer
Kayde Parker
Samantha Parker
Lauren Pasquinelli
Christopher Pidro
Nathan Pirollo
Nicholas Popielarczyk
Benjamin Popko
Gabriella Popovski
Angela Prezioso
Jonathan Quinque
Kendall Riedel
Kyle Riley
McKenzie Rindt
Rachel Ruslavage
Kayley Rutkowski
Thomas Samosky
Ryan Scandale
Samantha Sepe
Carissa Serafino
Cameron Shemansky
Michael Sheppard
Allison Shirer
Ryan Sible
Brianna Signorelli
Joshua Siuzdak
Maura Slain
Austin Smith
Cheyenne Snyder
Emily Spotloe
Ethan Stambaugh
Cole Stanley
Brenden Stilwell
Shawn Stoner
Sophia Strnisha
Hayden Sulc
Morgan Tarr
Mya Tatano
Jeremiah Trest
Brendan Trischler
Meadow Twaddle
Haden Tymoczko
Kayleigh Valley
Benjamin Veres
Zachary Ware
Jordan Weaver
Kaitlyn Weston
Camryn Whipple
Amelia White
Nathan Yakupkovic
Lance Zeli
Tanner Zissis
Alicia Zottola
High honors
Mark Ayres
Lindsay Betarie
Kayla Blaser
Emmalyn Boelter
Emma Borsh
Ashleigh Boyan
Dylan Bukovinsky
Morgan Bush
Chase Caldwell
Taylor Caldwell
Ronin Carlisle
Sidney Coury
Linsey Dami
Shane Elias
Carmen Falcioni
Megan Foglia
Morgan Galligan
Alyssa Goodman
Garrett Guyton
Meghan Heffner
Sarah Holveck
Colton Irwin
Yeta Kallasi
Joshua Kardules
Mackenzie Kendall
Brianna Kurus
Anthony Lapaglia
Damien Murbach
Shawn Myers
Nathan Opp
Evan Ostrowski
Bailey Paris
Christian Rodgers
Lindsay Schmidt
James Schultz
Sydney Senay
Jacob Setar
Ashton Spallinger
Zoe Spencer
Makenzie Stazer
Tanner Stewart
Ashley Stormer
Maria Teman
Annabel Thomas
Aiden Walsh
Megan Waters
Julianna Watkins
Josiah Wudkwych
Taylor Zanke
Honors
Lindsay Adams
Aujunae Anderson
Giovanni Bazzano
Thomas Becker
Elizabeth Belchick
Dymon Brown
Kyle Bushmire
David Cain
Chase Chambers
Antonino Civitate
Sontay Colley
Rian Cudia-Rouse
Molly Dixson
Liam Ellis
Dalton Evans
Morgan Foley
Devin Fortna
Crescenzo Gardner
Jacob Gardner
Tyler Gill
Hailey Haberman
Alexander Hilbert
Anderson Jones
Javon June
Taylor Kairush
Connor Kelly
Trejahn Lewis
Vance Marshall
Nathan McDermitt
Payton Miller
Kenneth Monaghan
Gerrit Nijenhuis
Alexander Patterson
Evan Perry
Lauren Powers
Julian Prestia
Taron Prezel
Giomar Ramos
Olivia Rees
Ashley Robinson
Tanner Rohaley
Zachary Roman
Morgan Rothka
Tyler Rullo
Caleb Schoeler
Karah Smitherman
John Sodini
Carson Sterling
Ian Stumpf
Braydon Tekula
Sydney Thomas
Mikayla Whewell
Edward Woodle
Thomas Zukowski
Grade 11
Distinguished honors
Anthony Abbott
Brandon Adams
MacKenzie Adams
Eshayoluwa Akinkugbe
Abigail Allen
Nathan Angott
Tony Armstead
Nathan Arnold
Ananya Arun
Abigail Bails
Madalyn Bane
Collin Baumann
Abigayle Bayto
Kylie Beaver
Marryka Beck
Shane Bell
Jarrett Bellan
Christopher Bennett
Amelie Blanchard
Hayley Bockius
Tianna Borda
Caio Bortolini
Carly Bruno
Noah Burke
Chela Carr
Kaylee Carroll
Kylie Cass-Housley
Adam Cathell
Megan Chelli
Henry Cicconi
Austin Cochran
Aidan Cole
Kayli Colo
Riley Conner
Luke Crothers
Brianne Cupp
Nathan Daniels
Alison DaPra
Devin Davis
Siena DeCortie
Kolson DeSocio
Logan Dickerson
Dominique DiLeonardo
Ema Diviney
Ian Donehoo
Tyler Donnelly
Brooke Douglass
Connor Doyle
Heather Dressel
Lauren Duke
Justin Egizio
Alexis Feltz
Carson Flynn
Joseph Fonagy
Rielee Fox
Justin Franks
Hailey Freeman
Zane Freund
Jeffrey Fyola
Anthony Gagorik
Pelin Garbioglu
Gabriella Gardner
Reagan Garner
Madeline Gasparovic
Charlize George
Abigail Glivic
Lezlee Gomola
Matthew Graeber
Emily Gross
Hanna Grove
Kayla Guyton
Alexander Hancher
Angelina Harbaugh
Anastasia Harouse
Jonathan Hartley
William Helbling
Grace Higgins
Michael Hillebrand
Brice Homerosky
Savannah Houk
Max Husa
Cam Irwin
Paige John
Courtney Johnson
Benjamin Karlovich
Danielle Karol
Katherine Kerrigan
Matthew Kessler
Kaitlyn Kitchen
Emily Klein
Ryan Kohlmeyer
Jennifer Kopec
Jackson Kowalczyk
Hayden Krock
Mallory Krock
Emily Kruczek
Olivia Lackovic
Blake Lauper
Gregory Lazzaro
Delaney Lewis
Ty Lewis
Veronica Lezeau
Tyler Liberatore
Nathan Linck
Ainsley Link
Yunxiang Liu
Jacob Lombardi
Alexander Loutsion
Mason Lower
Victoria Maentz
Mekos Mantalis
Sadie Marinski
Braiden Marks
Gabriella Matthews
Dane Matuscin
Caroline McCaffrey
Hannah McClung
Gage McDonough
Isabella McFarland
Logan McKito
Connor McMahon
Sydni McMillan
Lauren McNutt
Nikki Merigo
Koryn Meyers
Samuel Meyers
Trista Miller
Evan Moltz
Anthony Montuoro
Constantine Moore
Macy Moore
Ethan Moreau
Elika Mowery
Jada Muhammad
Jamie Nealon
Johnna Neiderer
Madison Neugebauer
Olivia Nixon
Molly Noble
Griffen Norquist
Madison Novic
Hannah O'Bosky
Evan O'Brien
Jude O'Bryan
Conlan O'Donoghue
Anna Oblock
Cole Orlowski
Max Orlowski
Hailey Packard
Madison Palivoda
Arya Pandit
Kylie Passieu
Eric Pastore
Theresa Pegher
Drew Peterson
Carley Phillips
Daniel Phillips
Sarah Pointek
Thomas Punday
Anastashia Radlinsky
Jacklynne Radlinsky
Alec Rehonic
Lauren Reid
Jr. Robinson
Maxwell Robinson
Haley Roeschenthaler
Tyler Rohaley
Kaitlyn Rosales
Olivia Ross
Braden Rotello
Lauren Rudy
Jamie Rush
Cameryn Santez
Marissa Sarver
Brady Scanlon
Ainsley Scears
Ian Schiedenhelm
Emily Schildt
Skylar Schleifstein
Leanna Sciabbarrasi
Jonathan Scialabba
Sarah Sciorilli
Benton Scott
Delaney Seaton
Erica Seckar
Mya Selby
Morgan Semulka
Avamaria Sepe
Anna Serene
Erigan Shulsky
Jackson Simonette
Rachel Skoczlas
Emily Snee
Samantha Snyder
Madison Stankus
Christiana Stevens
Alayna Stoneking
Jacob Street
Arielle Styperk
Carrera Sutherland
Easton Swart
Lauren Sweeney
Ava Szalla
John Thomas
Abigail Thornbury
Sonny Threlkeld
Ross Throckmorton
Elizabeth Timko
Marissa Tolomeo
Sarah Tonkovich
Olivia Ulam
Jadine Vanderaar
Jenna Vogen
Lorien Walker
Cassidy Wasco
Thomas Weaver
Mackenzie Welch
Joshua Williams
Daniel Yarosh
Zachary Zappa
Jamie Zottola
Elizabeth Zupancic
High honors
Keegan Adreon
Elizabeth Antol
Rosina Bazzano
Jade Beckman
Mitchell Blackhurst
Anna Buggey
Dominic Campoli
Ameara Chandler
Kendall Cramer
Joseph Cryblskey
Keyshaun Davis
Sophia Grando
Tyler Greenleaf
Morgan Hair
Kyle Hannen
Michael Jeniskis
Elizabeth Jones
Trenton Jubin
Chase Knox
Ellionna Kotar
Braeden Kuhn
Zoey Lagoni
Mya Lucciola
Colin McKinney
Ra'Niya McMahan
Ian McVeigh
Hayley Meerdo
Antonio Merante
Fatima Mohamed
Matthew Morrocco
Skylar Nijenhuis
Logan North
Emerson O'Donnell
Murray Osella
Vincent Paris
Jacob Polosky
Remington Quinlan
Trever Rash
Hanna Ross
Jeannie Rossa
Evan Sharek
Erin Slayton
Syn'cere Southern
Blake Stanton
Jordan Stanton
Mary Strohecker
Santino Tavoletti
Sara Ventura
Jenna Wilcox
Nina Zonghetti
Honors
Neal Ayres
Brandon Belajac
Alec Blazer
Isabella Brown
Aydin Buswell
Gabriel Costain
Caleb Cypher
Bianco Del
Ashley Denner
Zayne Diviney
Mario Eafrati
Tyler Elm
Donovan Foertsch
Amber Fritz
Logan Graff
Rachel Graham
Kanna Guigue
Mitchell Hannah
Abby Hollandsworth
Connor Howard
Kinley Hudson
Joelle Hutton
Juliana Jacobs
Paul Knizner
Marissa Kopach
Grace Krisher
Kenneth Lee
Jacob Lloyd
Maximus Lockerbie
Owen Maher
Mason Marshman
Kyleigh McClain
Aiden McLaughlin
Malachi Meredith
Alexander Migias
Janiz Morales
Matthew Morosko
Alexander Myers
Hailey Neel
Matthew Neely
David Nottingham
Kara O'Bosky
Zakari Oumorou
Alexis Passante
Corey Passieu
Haylee Puterbaugh
Kaiden Reamer
Savannah Reed
Alexandria Reif
Riley Relosky
Gary Schmidt
Colton Sears
Adam Stranges
Sandor Strnisa
Dylan Tinnemeyer
Tyler Toth
Tiffany Tronzo
Garrett Wass
Lucas Yenchik
Tyler Zenger
Grade 10
Distinguished honors
Caris Allen
Ryan Angott
Lauren Bailey
Kiera Baker
Savannah Barnard
Michael Bayne
Abigail Belchick
Krysta Bell
Jacob Beppler
Aiden Berger
Daniel Bishop
Ella Blanock
Julia Bonus
Niko Borish
Aliza Bower
Katie Brewster
Campbell Brown
Logan Bui
Elizabeth Cambest
Kamryn Carroll
Michael Chambers
Caleb Chaplik
Abigail Chapman
Alexis Chapman
Cassandra Chappo
Jenna Chuey
Joshua Ciotti
Ashton Clark
Abbey Clopp
Noah Close
Nico Colacito
Angelina Compeggie
Samuel Costello
Gina Cowser
Stone DeChicchis
Kayley Demarest
Luca Denuzzio
Joseph DePaoli
Itzel Diaz
Sophia DiLeonardo
Cameron Dill
Miranda Dranzo
Michael Dunn
Derek Durko
Annabella Fedele
Tyler Fee
Joseph Felton
Alex Ferko
Georgia Few
Katelyn Foley
Natalya Fortna
Isabella Frazier
Aaron Fulton
Julia Gabor
Ava Galicic
Jordan Gasper
Victoria Geisler
Osorno Gil
Sierra Gillis
Toby Goeckeler
Sophia Grasky
Luke Harris
Ethan Hayes
Cyrus Healy
Liam Hefferan
Ethan Heinz
Anna Helfer
Emma Herriott
Ethan Hogue
Emma Hull
Zackary Huwel
Connor Hyde
Connor Ingles
Chadwick Isbell
Aidan Johnson
Katie Karas
Audrey Karwowski
Jordan Kasper
Dylin Keener
Brock Kiefer
John King
Riley King
Halle Klugh
Camryn Kneib
Frank Kratz
Jennifer Krizner
Max Kropinak
Alfred L'Altrelli
Erin Lawrence
Mason Le
Emma Leichty
David Lewis
Tiffany Lewis
Mitchell Lingg
Jacob Loeffert
Deven Lomago
Ava Lorenzi
Raissa-Danielle Lovet
Ava Luksis
Alia MacFarland
Victoria Manda
Andrew Margerum
Katherine Maxwell
Zoe McMullen
James Merigo
Lilly Miller
Carly Mistick
Mallory Mohon
Alanna Moreau
Andrew Mueller
Madeline Nottingham
Thomas Nyiri
Liam O'Donoghue
Ethan Orr
Angela Pan
Taylor Pastore
Madeliene Patragas
Leah Peters
Justin Pierce
Aaron Polonoli
Nicholas Price
Gianmarco Ramos
Julia Ransil
Meghan Rea
Megan Rectenwald
Elena Reitlinger
Brooke Rodd
Addyson Rodes
Austin Roe
McKenzie Roman
Tanner Rosing
Alexandra Rosko
Elizabeth Ross
Vincent Rumbaugh
Emily Rupar
Malena Rush
Rachel Rutkowski
Jacob Samosky
Kayla Sauer
Justin Scandale
Preston Sears
Kaitlyn Sella
Abigail Shank
Jason Sharek
Anna Sheppard
Ryan Silver
Paolo Sirianni
Brianne Smith
Hannah Smith
Kaitlyn Smith
Tyler Smith
Logan Sokol
Lindy Spear
Connor Steele
Logan Stewart
Rylie Stewart
Elena Stilwell
Lauren Sweeney
Ava Sylvester
Connor Tatano
Brie'Anna Taylor
Dane Timmins
Emily Tucker
Olivia Turkaly
Lexi Twaddle
Carter Tymoczko
Gage Vandermark
Parker Wadding
Faith Wallace
Jenna Walsh
Angelina Weber
Grace Weidinger
Ethan Weismantle
Tori Wesolowski
Nolan Whipple
Elleanor Williams
Erin Williams
Tyriek Williams
Doron Wudkwych
Brianna Zaccheus
Hayden Zissis
Brianna Zubasic
Joseph Zukowski
High honors
Annabella Ashe-Leaverton
Garrett Askew
Olivia Balch
Ryan Bartos
Aiden Blatt
Julianna Borella
Kaylee Branagan
Rueben Brock
Katie Burke
James Butka
Owen Carter
Ryan Carter
Augustus Cicconi
Anelise Cole
Neriah Colin
Andrew Cowser
Evan Criste
Isabella DaPra
Kylee DeBar
Taylor Eckles
Alexis Elliott
Jacqueline Fleissner
Jackson Fulton
Cameron Garofalo
Maxwell Graziani
Dylan Harmon
Zoe Holtz
Adam Jasim
Brinton Jones
Logan Kelly
Mark Kessler
Lily Krafcheck
Michael Liadis
Jr Lyons
Hailey Mansmann
Thomas Mansmann
Jesse Marks
McKenzie McAllister
Jonathan McHugh
Trevor Moeller
Kendall Myers
Sadie Niedermeyer
Maximilian Pajak
Brooke Perri
Ella Pinto
Sarah Powell
Julius Pruss
Jadon Rahman
Caitlin Ray
Jacob Sarada
Jesus Saucedo
Ashton Slavick
Tyler Soule
Layne Thomas
Matthew Thomas
Alisandra Wasik
Hunter Weyant
Aarik Yetter
Honors
Giovanni Barbarossa
Taylor Barcelona
William Bennett
Jade Benson
Benjamin Black
IV Blynn
Connor Borsh
Charles Bridge
Julia Byers
Anthony Capozzoli
Sarah Clendaniel
Christopher Davis
Benjamin Dawson
Jonathan Dedmon
Ian DeFilippo
Anastasia Dillard
Eidan Elemento
Aria Engel
Connor Evans
Emily Ferri
Luke Fincham
Anthony Finney
Nathaniel Funk
Dakota Gallagher
Delaney Gallagher
Joelle Germeyer
Grant Guyton
Dylanie Haggerty
Hannah Hutton
Devin Iraklidis
Sandra Justus
Chloe Kirsch
Kacie Lavella
Ryan Leichty
Sean Lesnock
Cadence Malson
Gavin Miller
Angelina Mitchell
Madeline Nicklas
Derrick Patterson
Zachary Plavi
Giavanna Prestia
Gavin Ramandanes
Jack Robertson
Ryan Scanlon
Evan Shirer
Landen Simms
Riley Smith
V Styperk
Mia Szalay
Kirsten Tarr
Jacob Trainum
Brayden Underwood
Jonathan Vester
Bailee Wagenheim
Morgan Waters
Anthony West
Cantrell Winters
Milan Yarbrough
Audrey Yu
Grade 9
Distinguished honors
Katlyn Adams
Olivia Appel
Ana Aristimuno
Isabella Arnold
Chloe Ault
Zoey Baker
Perry Barnhart
Daniel Barrett
Jr. Bashore
Rachel Bastos
Anna Beachy
Kayla Bedillion
Autumn Bell
Kerrigan Bell
Anthony Bellino
Florence Bergeron
Brooklyne Biggs
Elliott Blackhurst
Anna Blaser
Corey Boehm
David Bonifield
Michael Bonus
Samantha Booher
Journey Brown
Domenic Brusco
Samantha Buggey
Ethan Bukovinsky
Aybriana Buswell
Luke Campoli
Megan Carlson
Hope Carmona
Isabella Carola
Giamarie Chambers
Rodriguez Cirilo
Jacob Coen
Emily Coll
Gianna Conti
Kenzie Copenhaver
Bode Dagen
Calvin Daniels
Lucas Dantry
Stephanie Dedmon
Sawyer Degyansky
Erin DeLong
Antonio DePaoli
Alaina Devore
Kyle DiVecchio
Scott Downer
Ashley Dyer
Caitlin Eckles
Jacob Egizio
Jaiden Emehizer
Stephen Erstfeld
Katlyn Evans
Elena Fetty
Riley Fitzgerald
Benjamin Flowers
Thomas Fornof
Ethan Franczyk
Matthew Furman
Emily Gall
Rebecca Geisler
Dominic Georgeou
Braden Gerchow
Andie Giles
Lydia Gintner
Emma Gross
Kaylee Gross
Ella Gump
Darien Hannen
Jacob Hannen
Haley Hannigan
Nathan Harshbarger
Dylan Hartley
Paige Hartwell
Braden Havel
Adrienne Heckman
Kailee Hedrick
McKenzie Heirendt
Connor Helbling
Kaden Higgins
Nicholas Hilbert
Austin Hillebrand
Samantha Hirsch
Zachary Horgan
David Hough
Emma Houk
Olivia Joos
John Joyce
Connor Kaezyk
Natalie Karwowski
Jordan Katreeb
Kevin Kestner
Kathryn Kiger
Emily Kletch
Amelia Klinar
Kaylee Knobel
Andrew Kocan
Ella Kocher
Jenna Kolaczynski
Ava Konton
Alexander Krut
Nicholas Kubik
Peyton Kuhns
Anna Kusturiss
Grace Lackovic
Savannah Lackovic
Dylan Landucci
Thomas Larouere
Paige Laskowski
Breah Lee
Isabelle Lewis
Melanie Lewis
Leah Litzinger
Dylan Lower
Anna Lucas
Austin Lucas
Gabrielle Lucia
Sara Luther
Robert Lynch
Andrew Madden
Riley Maloney
Jonathon Markovich
Caiden Martos
Samuel Mascara
Logan McClain
Kent McMahon
Nathan McWilliams
Elisabeth Medvec
Diana Merigo
Olivia Meyers
Jeremy Michrina
James Morgan
Caleb Mowery
Maadhav Muthukumar
Ella Neiderer
Lindsay Nimal
Katelyn O'Brien
Zachary O'Rourke
Kate Oblock
Brady Opel
Bailee Oravetz
Madeline Orr
Owen Ostrowski
Noah Palivoda
Lauren Paxton
Lilyana Pearson
Jonathan Pernisek
Abbie Petrarca
Anthony Petrillo
Tanner Pilarski
Olivia Plank
Katelyn Polosky
Alyssa Popielarczyk
Anna Prezioso
Maxwell Price
Lilly Proctor
Casey Ramirez
Reagan Redford
Hannah Ridge
Faith Ritenour
Alexandra Rodgers
Tyler Roman
Brianna Rone
Callie Rose
Christian Rosko
Dylan Ross
Luke Ross
Xander Rossi
Vriana Ruvalcaba
Ezmerelda Schaub
Sydney Schilken
Michael Schimmel
Makayla Schwoerer
Adam Sciorilli
Nicholas Seckar
Jaxsen Settles
Kelsey Shaffer
Alyssa Signorelli
Will Simmons
Emily Sinclair
Jadon Siuzdak
Emily Skoczlas
Devlin Smith
Maura Smith
Rebekah Smith
Ashley Snee
Kinsey Southers
Carmen Spataro
Ashlyn Spina
Ashlyn Spoharski
Caitlin Stambaugh
Alexandra Stitt
Isabella Street
Sara Suhayda
Deianarra Swearman
Wyatt Telfor
Shenlea Terry
Shannon Thomas
Dominic Tracanna
Thanh Tran
Mark Trischler
Benjamin Urso
Olivia VanWie
Mia Vester
Dustin Wagner
Tyler Wagner
Keelyn Waldron
Alec Walsh
Kelsey Wandera
Jack Wasco
Nathan Watton
Allie West
Zakary Wilcox
Austin Williams
Laurel Williams
Noah Williams
Aniella Winkowski
Makenzie Wolf
Wyatt Wybranowski
Rylee Yoest
Jack Yu
Riley Zaney
Carter Zanolla
Noah Zdilla
Garrett Zeszutek
Tian Zhang
Katherine Zupancic
High honors
Brennan Beaver
Dominic Burke
Hunter Campbell
Jeffrey Chickis
Kanea Curry
Cassidy Dice
Ayden Freund
Brianna Ghrist
Gabriella Gialone
Alexis Gilbert
Noah Gottschalk
Liam Hoffman
Carrington Holmes
Audrey Hunter
Aidan Husa
Jacob Kasper
Brian Krelic
Jordyn Lackey
Noah Livesay
Brandon Luciow
Madison Mansmann
Aedan McClory
Madison McGranahan
Barry Peterson
Virginia Pham
Taylor Piatt
Carleigh Rancher
Caroline Reed
Isabella Silvestros
Hailey Smith
Gabriel Stafford
Cadence Stazer
John Strohecker
Vincent Sutherland
Jesse Threlkeld
Meghan Torpey
Nathan Victoria
Nathan Windsheimer
Honors
Nicholas Andreolli
Luke Ayres
Isabella Banai
Waulker Betonte
Benjamin Bonifield
Brianna Boutwell
Dylan Bushmire
Jamie Conley
Maximilian Costain
Luke Cottrill
Brandon Dami
Joshua Domingo
Page Feltz
Hunter Fender
Benjamin Fincham
Mason Fixx
Connor Francken
Tynnai Frison-Patterson
Jacob Glancy
Rachel Grover
Zachery Hair
Nicholas Hardy
Jordan Heckathorne
Anthony Hipkins
Jacob James
Giuseppe Juliani
Carrie Klein
Nicholas Kopec
Isaiah Leasure
Denielle Malone
Valeria Martinez
Natalie McKinney
Shaun McLaughlin
Addison Miller
Casey Miller
Sierra Murbach
Imanol Ordaz-Viveros
Malik Oumorou
Luke Palmer
Leah Pollack
Brandon Reitmeyer
Andrew Ricciuti
Aliyah Scott
Tyler Smith
Coleton Speer
Zoey Stumpf
Caleb Trainum
Kaedyn Williams
Seth Wudkwych
Ava Yeager