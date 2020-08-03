Honor Roll

Fourth nine weeks

Grade 12

Distinguished honors

John Agnelly

Joseph Allen

Abigail Andreolli

Lily Appel

Christian Banda

Blake Bartuccio

Ashley Barzd

Savannah Bauer

Brian Bayne

Jeremiah Beaver

Novilie Beckman

Atharv Bhave

Himanshu Biradar

Amanda Blair

Noah Blayney

Natalie Boehm

Zachary Boni

Isabella Bonifield

Kayla Bruce

Robert Carrington

McKenna Carroll

Aidan Casper

Brynn Chaplik

Taylor Clark

Matthew Cottrill

Margo Craig

Ava DeCesare

Alexis Dolanch-Babcock

Sarah Dunn

Jenna Eckels

Autumn Falconer

Katelyn Farrar

Brianna Ferri

Logan Ford

Michael Frediani

Alice Galderise

Alexandra Gall

Kaitlyn George

Will Gereke

Jessica Gimera

Luke Gladden

Rachel Grasky

Sarah Grebeck

Alexander Gregory

Anna Harris

Marissa Hathaway

Nicholas Haynes

Jason Hess

Skyler Higgins

Rachael Hiltz

Abigail Hipkins

Samantha Hopkins

Nicole House

Joshua Hrip

Kalei Hritz

Emily Joyce

Ashley Joyner

Rachel Kalkbrenner

Emily Kamp

Madison Kappeler

Hannah Kasper

Kyle Katreeb

Stephanie Keelon

Blake Kiefer

Jacob Kisner

Bryce Kunschick

Briann Levkulich

Mason Lingg

Maxwell Long

Angelina Marasco

Hannah Markovich

Jensen Maxwell

Michael Mazzoni

Zachary McColpin

Amber McCool

Abigail Mele

Dominic Memmo

Nina Merkle

Delcie Michael

Elly Miller

Makana Miller

Kaiya Mills

Giavonna Mollenauer

Kailee Monaghan

Ava Moore

Levi Moser

Lisa Motosicke

Kayla Myers

Justin Naylor

Colin O'Donnell

Maura O'Donoghue

Maura O'Neill

Trey Oram

Jack Palmer

Kayde Parker

Samantha Parker

Lauren Pasquinelli

Christopher Pidro

Nathan Pirollo

Nicholas Popielarczyk

Benjamin Popko

Gabriella Popovski

Angela Prezioso

Jonathan Quinque

Kendall Riedel

Kyle Riley

McKenzie Rindt

Rachel Ruslavage

Kayley Rutkowski

Thomas Samosky

Ryan Scandale

Samantha Sepe

Carissa Serafino

Cameron Shemansky

Michael Sheppard

Allison Shirer

Ryan Sible

Brianna Signorelli

Joshua Siuzdak

Maura Slain

Austin Smith

Cheyenne Snyder

Emily Spotloe

Ethan Stambaugh

Cole Stanley

Brenden Stilwell

Shawn Stoner

Sophia Strnisha

Hayden Sulc

Morgan Tarr

Mya Tatano

Jeremiah Trest

Brendan Trischler

Meadow Twaddle

Haden Tymoczko

Kayleigh Valley

Benjamin Veres

Zachary Ware

Jordan Weaver

Kaitlyn Weston

Camryn Whipple

Amelia White

Nathan Yakupkovic

Lance Zeli

Tanner Zissis

Alicia Zottola

High honors

Mark Ayres

Lindsay Betarie

Kayla Blaser

Emmalyn Boelter

Emma Borsh

Ashleigh Boyan

Dylan Bukovinsky

Morgan Bush

Chase Caldwell

Taylor Caldwell

Ronin Carlisle

Sidney Coury

Linsey Dami

Shane Elias

Carmen Falcioni

Megan Foglia

Morgan Galligan

Alyssa Goodman

Garrett Guyton

Meghan Heffner

Sarah Holveck

Colton Irwin

Yeta Kallasi

Joshua Kardules

Mackenzie Kendall

Brianna Kurus

Anthony Lapaglia

Damien Murbach

Shawn Myers

Nathan Opp

Evan Ostrowski

Bailey Paris

Christian Rodgers

Lindsay Schmidt

James Schultz

Sydney Senay

Jacob Setar

Ashton Spallinger

Zoe Spencer

Makenzie Stazer

Tanner Stewart

Ashley Stormer

Maria Teman

Annabel Thomas

Aiden Walsh

Megan Waters

Julianna Watkins

Josiah Wudkwych

Taylor Zanke

Honors

Lindsay Adams

Aujunae Anderson

Giovanni Bazzano

Thomas Becker

Elizabeth Belchick

Dymon Brown

Kyle Bushmire

David Cain

Chase Chambers

Antonino Civitate

Sontay Colley

Rian Cudia-Rouse

Molly Dixson

Liam Ellis

Dalton Evans

Morgan Foley

Devin Fortna

Crescenzo Gardner

Jacob Gardner

Tyler Gill

Hailey Haberman

Alexander Hilbert

Anderson Jones

Javon June

Taylor Kairush

Connor Kelly

Trejahn Lewis

Vance Marshall

Nathan McDermitt

Payton Miller

Kenneth Monaghan

Gerrit Nijenhuis

Alexander Patterson

Evan Perry

Lauren Powers

Julian Prestia

Taron Prezel

Giomar Ramos

Olivia Rees

Ashley Robinson

Tanner Rohaley

Zachary Roman

Morgan Rothka

Tyler Rullo

Caleb Schoeler

Karah Smitherman

John Sodini

Carson Sterling

Ian Stumpf

Braydon Tekula

Sydney Thomas

Mikayla Whewell

Edward Woodle

Thomas Zukowski

Grade 11

Distinguished honors

Anthony Abbott

Brandon Adams

MacKenzie Adams

Eshayoluwa Akinkugbe

Abigail Allen

Nathan Angott

Tony Armstead

Nathan Arnold

Ananya Arun

Abigail Bails

Madalyn Bane

Collin Baumann

Abigayle Bayto

Kylie Beaver

Marryka Beck

Shane Bell

Jarrett Bellan

Christopher Bennett

Amelie Blanchard

Hayley Bockius

Tianna Borda

Caio Bortolini

Carly Bruno

Noah Burke

Chela Carr

Kaylee Carroll

Kylie Cass-Housley

Adam Cathell

Megan Chelli

Henry Cicconi

Austin Cochran

Aidan Cole

Kayli Colo

Riley Conner

Luke Crothers

Brianne Cupp

Nathan Daniels

Alison DaPra

Devin Davis

Siena DeCortie

Kolson DeSocio

Logan Dickerson

Dominique DiLeonardo

Ema Diviney

Ian Donehoo

Tyler Donnelly

Brooke Douglass

Connor Doyle

Heather Dressel

Lauren Duke

Justin Egizio

Alexis Feltz

Carson Flynn

Joseph Fonagy

Rielee Fox

Justin Franks

Hailey Freeman

Zane Freund

Jeffrey Fyola

Anthony Gagorik

Pelin Garbioglu

Gabriella Gardner

Reagan Garner

Madeline Gasparovic

Charlize George

Abigail Glivic

Lezlee Gomola

Matthew Graeber

Emily Gross

Hanna Grove

Kayla Guyton

Alexander Hancher

Angelina Harbaugh

Anastasia Harouse

Jonathan Hartley

William Helbling

Grace Higgins

Michael Hillebrand

Brice Homerosky

Savannah Houk

Max Husa

Cam Irwin

Paige John

Courtney Johnson

Benjamin Karlovich

Danielle Karol

Katherine Kerrigan

Matthew Kessler

Kaitlyn Kitchen

Emily Klein

Ryan Kohlmeyer

Jennifer Kopec

Jackson Kowalczyk

Hayden Krock

Mallory Krock

Emily Kruczek

Olivia Lackovic

Blake Lauper

Gregory Lazzaro

Delaney Lewis

Ty Lewis

Veronica Lezeau

Tyler Liberatore

Nathan Linck

Ainsley Link

Yunxiang Liu

Jacob Lombardi

Alexander Loutsion

Mason Lower

Victoria Maentz

Mekos Mantalis

Sadie Marinski

Braiden Marks

Gabriella Matthews

Dane Matuscin

Caroline McCaffrey

Hannah McClung

Gage McDonough

Isabella McFarland

Logan McKito

Connor McMahon

Sydni McMillan

Lauren McNutt

Nikki Merigo

Koryn Meyers

Samuel Meyers

Trista Miller

Evan Moltz

Anthony Montuoro

Constantine Moore

Macy Moore

Ethan Moreau

Elika Mowery

Jada Muhammad

Jamie Nealon

Johnna Neiderer

Madison Neugebauer

Olivia Nixon

Molly Noble

Griffen Norquist

Madison Novic

Hannah O'Bosky

Evan O'Brien

Jude O'Bryan

Conlan O'Donoghue

Anna Oblock

Cole Orlowski

Max Orlowski

Hailey Packard

Madison Palivoda

Arya Pandit

Kylie Passieu

Eric Pastore

Theresa Pegher

Drew Peterson

Carley Phillips

Daniel Phillips

Sarah Pointek

Thomas Punday

Anastashia Radlinsky

Jacklynne Radlinsky

Alec Rehonic

Lauren Reid

Jr. Robinson

Maxwell Robinson

Haley Roeschenthaler

Tyler Rohaley

Kaitlyn Rosales

Olivia Ross

Braden Rotello

Lauren Rudy

Jamie Rush

Cameryn Santez

Marissa Sarver

Brady Scanlon

Ainsley Scears

Ian Schiedenhelm

Emily Schildt

Skylar Schleifstein

Leanna Sciabbarrasi

Jonathan Scialabba

Sarah Sciorilli

Benton Scott

Delaney Seaton

Erica Seckar

Mya Selby

Morgan Semulka

Avamaria Sepe

Anna Serene

Erigan Shulsky

Jackson Simonette

Rachel Skoczlas

Emily Snee

Samantha Snyder

Madison Stankus

Christiana Stevens

Alayna Stoneking

Jacob Street

Arielle Styperk

Carrera Sutherland

Easton Swart

Lauren Sweeney

Ava Szalla

John Thomas

Abigail Thornbury

Sonny Threlkeld

Ross Throckmorton

Elizabeth Timko

Marissa Tolomeo

Sarah Tonkovich

Olivia Ulam

Jadine Vanderaar

Jenna Vogen

Lorien Walker

Cassidy Wasco

Thomas Weaver

Mackenzie Welch

Joshua Williams

Daniel Yarosh

Zachary Zappa

Jamie Zottola

Elizabeth Zupancic

High honors

Keegan Adreon

Elizabeth Antol

Rosina Bazzano

Jade Beckman

Mitchell Blackhurst

Anna Buggey

Dominic Campoli

Ameara Chandler

Kendall Cramer

Joseph Cryblskey

Keyshaun Davis

Sophia Grando

Tyler Greenleaf

Morgan Hair

Kyle Hannen

Michael Jeniskis

Elizabeth Jones

Trenton Jubin

Chase Knox

Ellionna Kotar

Braeden Kuhn

Zoey Lagoni

Mya Lucciola

Colin McKinney

Ra'Niya McMahan

Ian McVeigh

Hayley Meerdo

Antonio Merante

Fatima Mohamed

Matthew Morrocco

Skylar Nijenhuis

Logan North

Emerson O'Donnell

Murray Osella

Vincent Paris

Jacob Polosky

Remington Quinlan

Trever Rash

Hanna Ross

Jeannie Rossa

Evan Sharek

Erin Slayton

Syn'cere Southern

Blake Stanton

Jordan Stanton

Mary Strohecker

Santino Tavoletti

Sara Ventura

Jenna Wilcox

Nina Zonghetti

Honors

Neal Ayres

Brandon Belajac

Alec Blazer

Isabella Brown

Aydin Buswell

Gabriel Costain

Caleb Cypher

Bianco Del

Ashley Denner

Zayne Diviney

Mario Eafrati

Tyler Elm

Donovan Foertsch

Amber Fritz

Logan Graff

Rachel Graham

Kanna Guigue

Mitchell Hannah

Abby Hollandsworth

Connor Howard

Kinley Hudson

Joelle Hutton

Juliana Jacobs

Paul Knizner

Marissa Kopach

Grace Krisher

Kenneth Lee

Jacob Lloyd

Maximus Lockerbie

Owen Maher

Mason Marshman

Kyleigh McClain

Aiden McLaughlin

Malachi Meredith

Alexander Migias

Janiz Morales

Matthew Morosko

Alexander Myers

Hailey Neel

Matthew Neely

David Nottingham

Kara O'Bosky

Zakari Oumorou

Alexis Passante

Corey Passieu

Haylee Puterbaugh

Kaiden Reamer

Savannah Reed

Alexandria Reif

Riley Relosky

Gary Schmidt

Colton Sears

Adam Stranges

Sandor Strnisa

Dylan Tinnemeyer

Tyler Toth

Tiffany Tronzo

Garrett Wass

Lucas Yenchik

Tyler Zenger

Grade 10

Distinguished honors

Caris Allen

Ryan Angott

Lauren Bailey

Kiera Baker

Savannah Barnard

Michael Bayne

Abigail Belchick

Krysta Bell

Jacob Beppler

Aiden Berger

Daniel Bishop

Ella Blanock

Julia Bonus

Niko Borish

Aliza Bower

Katie Brewster

Campbell Brown

Logan Bui

Elizabeth Cambest

Kamryn Carroll

Michael Chambers

Caleb Chaplik

Abigail Chapman

Alexis Chapman

Cassandra Chappo

Jenna Chuey

Joshua Ciotti

Ashton Clark

Abbey Clopp

Noah Close

Nico Colacito

Angelina Compeggie

Samuel Costello

Gina Cowser

Stone DeChicchis

Kayley Demarest

Luca Denuzzio

Joseph DePaoli

Itzel Diaz

Sophia DiLeonardo

Cameron Dill

Miranda Dranzo

Michael Dunn

Derek Durko

Annabella Fedele

Tyler Fee

Joseph Felton

Alex Ferko

Georgia Few

Katelyn Foley

Natalya Fortna

Isabella Frazier

Aaron Fulton

Julia Gabor

Ava Galicic

Jordan Gasper

Victoria Geisler

Osorno Gil

Sierra Gillis

Toby Goeckeler

Sophia Grasky

Luke Harris

Ethan Hayes

Cyrus Healy

Liam Hefferan

Ethan Heinz

Anna Helfer

Emma Herriott

Ethan Hogue

Emma Hull

Zackary Huwel

Connor Hyde

Connor Ingles

Chadwick Isbell

Aidan Johnson

Katie Karas

Audrey Karwowski

Jordan Kasper

Dylin Keener

Brock Kiefer

John King

Riley King

Halle Klugh

Camryn Kneib

Frank Kratz

Jennifer Krizner

Max Kropinak

Alfred L'Altrelli

Erin Lawrence

Mason Le

Emma Leichty

David Lewis

Tiffany Lewis

Mitchell Lingg

Jacob Loeffert

Deven Lomago

Ava Lorenzi

Raissa-Danielle Lovet

Ava Luksis

Alia MacFarland

Victoria Manda

Andrew Margerum

Katherine Maxwell

Zoe McMullen

James Merigo

Lilly Miller

Carly Mistick

Mallory Mohon

Alanna Moreau

Andrew Mueller

Madeline Nottingham

Thomas Nyiri

Liam O'Donoghue

Ethan Orr

Angela Pan

Taylor Pastore

Madeliene Patragas

Leah Peters

Justin Pierce

Aaron Polonoli

Nicholas Price

Gianmarco Ramos

Julia Ransil

Meghan Rea

Megan Rectenwald

Elena Reitlinger

Brooke Rodd

Addyson Rodes

Austin Roe

McKenzie Roman

Tanner Rosing

Alexandra Rosko

Elizabeth Ross

Vincent Rumbaugh

Emily Rupar

Malena Rush

Rachel Rutkowski

Jacob Samosky

Kayla Sauer

Justin Scandale

Preston Sears

Kaitlyn Sella

Abigail Shank

Jason Sharek

Anna Sheppard

Ryan Silver

Paolo Sirianni

Brianne Smith

Hannah Smith

Kaitlyn Smith

Tyler Smith

Logan Sokol

Lindy Spear

Connor Steele

Logan Stewart

Rylie Stewart

Elena Stilwell

Lauren Sweeney

Ava Sylvester

Connor Tatano

Brie'Anna Taylor

Dane Timmins

Emily Tucker

Olivia Turkaly

Lexi Twaddle

Carter Tymoczko

Gage Vandermark

Parker Wadding

Faith Wallace

Jenna Walsh

Angelina Weber

Grace Weidinger

Ethan Weismantle

Tori Wesolowski

Nolan Whipple

Elleanor Williams

Erin Williams

Tyriek Williams

Doron Wudkwych

Brianna Zaccheus

Hayden Zissis

Brianna Zubasic

Joseph Zukowski

High honors

Annabella Ashe-Leaverton

Garrett Askew

Olivia Balch

Ryan Bartos

Aiden Blatt

Julianna Borella

Kaylee Branagan

Rueben Brock

Katie Burke

James Butka

Owen Carter

Ryan Carter

Augustus Cicconi

Anelise Cole

Neriah Colin

Andrew Cowser

Evan Criste

Isabella DaPra

Kylee DeBar

Taylor Eckles

Alexis Elliott

Jacqueline Fleissner

Jackson Fulton

Cameron Garofalo

Maxwell Graziani

Dylan Harmon

Zoe Holtz

Adam Jasim

Brinton Jones

Logan Kelly

Mark Kessler

Lily Krafcheck

Michael Liadis

Jr Lyons

Hailey Mansmann

Thomas Mansmann

Jesse Marks

McKenzie McAllister

Jonathan McHugh

Trevor Moeller

Kendall Myers

Sadie Niedermeyer

Maximilian Pajak

Brooke Perri

Ella Pinto

Sarah Powell

Julius Pruss

Jadon Rahman

Caitlin Ray

Jacob Sarada

Jesus Saucedo

Ashton Slavick

Tyler Soule

Layne Thomas

Matthew Thomas

Alisandra Wasik

Hunter Weyant

Aarik Yetter

Honors

Giovanni Barbarossa

Taylor Barcelona

William Bennett

Jade Benson

Benjamin Black

IV Blynn

Connor Borsh

Charles Bridge

Julia Byers

Anthony Capozzoli

Sarah Clendaniel

Christopher Davis

Benjamin Dawson

Jonathan Dedmon

Ian DeFilippo

Anastasia Dillard

Eidan Elemento

Aria Engel

Connor Evans

Emily Ferri

Luke Fincham

Anthony Finney

Nathaniel Funk

Dakota Gallagher

Delaney Gallagher

Joelle Germeyer

Grant Guyton

Dylanie Haggerty

Hannah Hutton

Devin Iraklidis

Sandra Justus

Chloe Kirsch

Kacie Lavella

Ryan Leichty

Sean Lesnock

Cadence Malson

Gavin Miller

Angelina Mitchell

Madeline Nicklas

Derrick Patterson

Zachary Plavi

Giavanna Prestia

Gavin Ramandanes

Jack Robertson

Ryan Scanlon

Evan Shirer

Landen Simms

Riley Smith

V Styperk

Mia Szalay

Kirsten Tarr

Jacob Trainum

Brayden Underwood

Jonathan Vester

Bailee Wagenheim

Morgan Waters

Anthony West

Cantrell Winters

Milan Yarbrough

Audrey Yu

Grade 9

Distinguished honors

Katlyn Adams

Olivia Appel

Ana Aristimuno

Isabella Arnold

Chloe Ault

Zoey Baker

Perry Barnhart

Daniel Barrett

Jr. Bashore

Rachel Bastos

Anna Beachy

Kayla Bedillion

Autumn Bell

Kerrigan Bell

Anthony Bellino

Florence Bergeron

Brooklyne Biggs

Elliott Blackhurst

Anna Blaser

Corey Boehm

David Bonifield

Michael Bonus

Samantha Booher

Journey Brown

Domenic Brusco

Samantha Buggey

Ethan Bukovinsky

Aybriana Buswell

Luke Campoli

Megan Carlson

Hope Carmona

Isabella Carola

Giamarie Chambers

Rodriguez Cirilo

Jacob Coen

Emily Coll

Gianna Conti

Kenzie Copenhaver

Bode Dagen

Calvin Daniels

Lucas Dantry

Stephanie Dedmon

Sawyer Degyansky

Erin DeLong

Antonio DePaoli

Alaina Devore

Kyle DiVecchio

Scott Downer

Ashley Dyer

Caitlin Eckles

Jacob Egizio

Jaiden Emehizer

Stephen Erstfeld

Katlyn Evans

Elena Fetty

Riley Fitzgerald

Benjamin Flowers

Thomas Fornof

Ethan Franczyk

Matthew Furman

Emily Gall

Rebecca Geisler

Dominic Georgeou

Braden Gerchow

Andie Giles

Lydia Gintner

Emma Gross

Kaylee Gross

Ella Gump

Darien Hannen

Jacob Hannen

Haley Hannigan

Nathan Harshbarger

Dylan Hartley

Paige Hartwell

Braden Havel

Adrienne Heckman

Kailee Hedrick

McKenzie Heirendt

Connor Helbling

Kaden Higgins

Nicholas Hilbert

Austin Hillebrand

Samantha Hirsch

Zachary Horgan

David Hough

Emma Houk

Olivia Joos

John Joyce

Connor Kaezyk

Natalie Karwowski

Jordan Katreeb

Kevin Kestner

Kathryn Kiger

Emily Kletch

Amelia Klinar

Kaylee Knobel

Andrew Kocan

Ella Kocher

Jenna Kolaczynski

Ava Konton

Alexander Krut

Nicholas Kubik

Peyton Kuhns

Anna Kusturiss

Grace Lackovic

Savannah Lackovic

Dylan Landucci

Thomas Larouere

Paige Laskowski

Breah Lee

Isabelle Lewis

Melanie Lewis

Leah Litzinger

Dylan Lower

Anna Lucas

Austin Lucas

Gabrielle Lucia

Sara Luther

Robert Lynch

Andrew Madden

Riley Maloney

Jonathon Markovich

Caiden Martos

Samuel Mascara

Logan McClain

Kent McMahon

Nathan McWilliams

Elisabeth Medvec

Diana Merigo

Olivia Meyers

Jeremy Michrina

James Morgan

Caleb Mowery

Maadhav Muthukumar

Ella Neiderer

Lindsay Nimal

Katelyn O'Brien

Zachary O'Rourke

Kate Oblock

Brady Opel

Bailee Oravetz

Madeline Orr

Owen Ostrowski

Noah Palivoda

Lauren Paxton

Lilyana Pearson

Jonathan Pernisek

Abbie Petrarca

Anthony Petrillo

Tanner Pilarski

Olivia Plank

Katelyn Polosky

Alyssa Popielarczyk

Anna Prezioso

Maxwell Price

Lilly Proctor

Casey Ramirez

Reagan Redford

Hannah Ridge

Faith Ritenour

Alexandra Rodgers

Tyler Roman

Brianna Rone

Callie Rose

Christian Rosko

Dylan Ross

Luke Ross

Xander Rossi

Vriana Ruvalcaba

Ezmerelda Schaub

Sydney Schilken

Michael Schimmel

Makayla Schwoerer

Adam Sciorilli

Nicholas Seckar

Jaxsen Settles

Kelsey Shaffer

Alyssa Signorelli

Will Simmons

Emily Sinclair

Jadon Siuzdak

Emily Skoczlas

Devlin Smith

Maura Smith

Rebekah Smith

Ashley Snee

Kinsey Southers

Carmen Spataro

Ashlyn Spina

Ashlyn Spoharski

Caitlin Stambaugh

Alexandra Stitt

Isabella Street

Sara Suhayda

Deianarra Swearman

Wyatt Telfor

Shenlea Terry

Shannon Thomas

Dominic Tracanna

Thanh Tran

Mark Trischler

Benjamin Urso

Olivia VanWie

Mia Vester

Dustin Wagner

Tyler Wagner

Keelyn Waldron

Alec Walsh

Kelsey Wandera

Jack Wasco

Nathan Watton

Allie West

Zakary Wilcox

Austin Williams

Laurel Williams

Noah Williams

Aniella Winkowski

Makenzie Wolf

Wyatt Wybranowski

Rylee Yoest

Jack Yu

Riley Zaney

Carter Zanolla

Noah Zdilla

Garrett Zeszutek

Tian Zhang

Katherine Zupancic

High honors

Brennan Beaver

Dominic Burke

Hunter Campbell

Jeffrey Chickis

Kanea Curry

Cassidy Dice

Ayden Freund

Brianna Ghrist

Gabriella Gialone

Alexis Gilbert

Noah Gottschalk

Liam Hoffman

Carrington Holmes

Audrey Hunter

Aidan Husa

Jacob Kasper

Brian Krelic

Jordyn Lackey

Noah Livesay

Brandon Luciow

Madison Mansmann

Aedan McClory

Madison McGranahan

Barry Peterson

Virginia Pham

Taylor Piatt

Carleigh Rancher

Caroline Reed

Isabella Silvestros

Hailey Smith

Gabriel Stafford

Cadence Stazer

John Strohecker

Vincent Sutherland

Jesse Threlkeld

Meghan Torpey

Nathan Victoria

Nathan Windsheimer

Honors

Nicholas Andreolli

Luke Ayres

Isabella Banai

Waulker Betonte

Benjamin Bonifield

Brianna Boutwell

Dylan Bushmire

Jamie Conley

Maximilian Costain

Luke Cottrill

Brandon Dami

Joshua Domingo

Page Feltz

Hunter Fender

Benjamin Fincham

Mason Fixx

Connor Francken

Tynnai Frison-Patterson

Jacob Glancy

Rachel Grover

Zachery Hair

Nicholas Hardy

Jordan Heckathorne

Anthony Hipkins

Jacob James

Giuseppe Juliani

Carrie Klein

Nicholas Kopec

Isaiah Leasure

Denielle Malone

Valeria Martinez

Natalie McKinney

Shaun McLaughlin

Addison Miller

Casey Miller

Sierra Murbach

Imanol Ordaz-Viveros

Malik Oumorou

Luke Palmer

Leah Pollack

Brandon Reitmeyer

Andrew Ricciuti

Aliyah Scott

Tyler Smith

Coleton Speer

Zoey Stumpf

Caleb Trainum

Kaedyn Williams

Seth Wudkwych

Ava Yeager

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