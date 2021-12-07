First quarter
Grade 12
Distinguished honors
Caris Allen
Lauren Bailey
Kiera Baker
Alarcon Banuel
Jude Baraga
Giovanni Barbarossa
Collin Baumann
Aiden Berger
Daniel Bishop
Ella Blanock
Julia Bonus
Niko Borish
Aliza Bower
Katie Brewster
Campbell Brown
Logan Bui
Kianna Bullock
James Butka
Michael Chambers
Caleb Chaplik
Cassandra Chappo
Jenna Chuey
Ashton Clark
Anelise Cole
Angelina Compeggie
Samuel Costello
Gina Cowser
Avery Crawford
Kalib Cunningham
Stone DeChicchis
Jonathan Dedmon
Joseph DePaoli
Itzel Diaz
Sophia DiLeonardo
Michael Dunn
Derek Durko
Tyler Fee
Joseph Felton
Georgia Few
Isabella Frazier
Aaron Fulton
Jackson Fulton
Julia Gabor
Ava Galicic
Jordan Gasper
Joelle Germeyer
Toby Goeckeler
Luke Harris
Cyrus Healy
Liam Hefferan
Ethan Heinz
Anna Helfer
Emma Herriott
Ethan Hogue
Jacob Houpt
Katie Huffman
Emma Hull
Connor Hyde
Chadwick Isbell
Adam Jasim
Aidan Johnson
Tyler Johnston
Katie Karas
Audrey Karwowski
Jordan Kasper
Dylin Keener
Logan Kelly
John King
Riley King
Chloe Kirsch
Halle Klugh
Frank Kratz
Jennifer Krizner
Max Kropinak
Alfred L'Altrelli
Ava Lorenzi
Ava Luksis
Alia MacFarland
Victoria Manda
Erin Mark
McKenzie McAllister
Zoe McMullen
Lilly Miller
Carly Mistick
Angelina Mitchell
Trevor Moeller
Mallory Mohon
Alanna Moreau
Andrew Mueller
Thomas Nyiri
Angela Pan
Dario Panelli
Taylor Pastore
Madeliene Patragas
Leah Peters
Julia Ransil
Meghan Rea
Brooke Rodd
Addyson Rodes
McKenzie Roman
Tanner Rosing
Elizabeth Ross
Malena Rush
Jacob Samosky
Jacob Sarada
Kayla Sauer
Justin Scandale
Kaitlyn Sella
Abigail Shank
Jason Sharek
Anna Sheppard
Evan Shirer
Jacob Shiring
Brianne Smith
Hannah Smith
Kaitlyn Smith
Tyler Smith
Logan Stewart
Rylie Stewart
Elena Stilwell
Ava Sylvester
Connor Tatano
Kenna Tatum
Dane Timmins
Emily Tucker
Olivia Turkaly
Gage Vandermark
Nathan Vidmar
Parker Wadding
Angelina Weber
Grace Weidinger
Ethan Weismantle
Tori Wesolowski
Erin Williams
Brianna Zaccheus
Hayden Zissis
Joseph Zukowski
High honors
Garrett Askew
Olivia Balch
Savannah Barnard
Douglas Blynn
Brennan Bonifield
Julianna Borella
Connor Borsh
Rueben Brock
Katie Burke
Julia Byers
Elizabeth Cambest
Alexander Campbell
Alicia Campbell
Ryan Carter
Augustus Cicconi
Henry Cicconi
Joshua Ciotti
Noah Close
Christopher Davis
Anthony DeVitis
Cameron Dill
Emily Ferri
Anthony Finney
Eric Francis
Dakota Gallagher
Victoria Geisler
Sophia Grasky
Maxwell Graziani
Riley Hartman
Ethan Hayes
Brandon Janusey
Brinton Jones
Mark Kessler
Camryn Kneib
Erin Lawrence
Mason Le
Deven Lomago
Shannon Mahoney
Andrew Margerum
Katherine Maxwell
Jonathan McHugh
Austin Megyesy
Dillon Miller
Kendall Myers
Sadie Niedermeyer
Ethan Orr
Ethan Pearson
Brooke Perri
Sarah Powell
Giavanna Prestia
Julius Pruss
Caitlin Ray
Austin Roe
Bailey Rowles
Vincent Rumbaugh
Emily Rupar
Landen Simms
Evan Sloane
Riley Smith
Logan Sokol
Lindy Spear
Connor Steele
Easton Swart
Lauren Sweeney
Kirsten Tarr
Layne Thomas
Matthew Thomas
Lexi Twaddle
Brayden Underwood
Faith Wallace
Colten Walleck
Morgan Waters
Nolan Whipple
Tyriek Williams
Audrey Yu
Honors
John Ackerman
Ryan Angott
Abigail Belchick
William Bennett
Jacob Beppler
Benjamin Black
Aiden Blatt
Lauren Bowman
Kaylee Branagan
Chloe Buzzelli
Kamryn Carroll
Abigail Chapman
Sarah Clendaniel
Abbey Clopp
Sidney Cole
George Collins
Andrew Cowser
Chase Cushey
Connor Dalton
Isabella DaPra
Shelby Davies
Brendan Davis
Benjamin Dawson
Luca Denuzzio
Anastasia Dillard
Alana Dodd
Eidan Elemento
Lucas Ellis
Aria Engel
Alex Ferko
Luke Fincham
Katelyn Foley
Nathaniel Funk
Delaney Gallagher
Cameron Garofalo
Sierra Gillis
Kevyn Gmitter
Grant Guyton
Karlee Harmison
Dylan Harmon
Zoe Holtz
Robert Howard
Hannah Hutton
Connor Ingles
Sierra Joseph
Lily Krafcheck
Craig Kushner
Kacie Lavella
Alex Lavezoli
Emma Leichty
Ryan Leichty
David Lewis
Mitchell Lingg
Raissa-Danielle Lovet
Lamont Lyons
Cadence Malson
Jacob McMurdy
Devin Metheny
Gavin Miller
Madeline Nottingham
Hayley O'Neil
Anthony Petitto
Justin Pierce
Ella Pinto
Aaron Polonoli
Trinity Racan
Jadon Rahman
Gavin Ramandanes
Gianmarco Ramos
Megan Rectenwald
Garrett Reihner
Elena Reitlinger
Jack Robertson
Alexandra Rosko
Rachel Rutkowski
Jesus Saucedo
Preston Sears
Ryan Silver
Paolo Sirianni
Ashton Slavick
Tyler Soule
Justin Staaf
William Styperk
Alana Sworcheck
Brie'Anna Taylor
Trevor Tyler
Carter Tymoczko
Guerra Valladares
Jonathan Vester
Anthony West
Elleanor Williams
Doron Wudkwych
Svetlana Yarosh
Brianna Zubasic
Grade 11
Distinguished honors
Katlyn Adams
Zoey Baker
Rachel Bastos
Kerrigan Bell
Anthony Bellino
Florence Bergeron
Corey Boehm
David Bonifield
Samantha Booher
Domenic Brusco
Samantha Buggey
Giamarie Chambers
Rodriguez Cirilo
Emily Coll
Gianna Conti
Bode Dagen
Calvin Daniels
Erin DeLong
Kyle DiVecchio
Scott Downer
Ashley Dyer
Jacob Egizio
Stephen Erstfeld
Riley Fitzgerald
Thomas Fornof
Ethan Franczyk
Tynnai Frison-Patterson
Emily Gall
Dominic Georgeou
Noah Gottschalk
Zoe Gray
Sommer Gribbin
Emma Gross
Kaylee Gross
Jacob Hannen
Nicholas Hardy
Dylan Hartley
Braden Havel
Kailee Hedrick
McKenzie Heirendt
Connor Helbling
Samantha Hirsch
David Hough
Emma Houk
John Joyce
Jordan Katreeb
Kevin Kestner
Amelia Klinar
Kaylee Knobel
Ella Kocher
Jenna Kolaczynski
Ava Konton
Nicholas Kopec
Alexander Krut
Nicholas Kubik
Peyton Kuhns
Anna Kusturiss
Jordyn Lackey
Grace Lackovic
Savannah Lackovic
Dylan Landucci
Paige Laskowski
Isabelle Lewis
Leah Litzinger
Dylan Lower
Anna Lucas
Austin Lucas
Gabrielle Lucia
Robert Lynch
Anna Mack
Riley Maloney
Jonathon Markovich
Caiden Martos
Alyssa Mauder
Aedan McClory
Alaina McDaniel
Nathan McWilliams
Elisabeth Medvec
Olivia Meyers
Jeremy Michrina
Addison Miller
Caleb Mowery
Maadhav Muthukumar
Ella Neiderer
Katelyn O'Brien
Zachary O'Rourke
Imanol Ordaz-Viveros
Madeline Orr
Owen Ostrowski
Noah Palivoda
Lauren Paxton
Abbie Petrarca
Anthony Petrillo
Virginia Pham
Taylor Piatt
Tanner Pilarski
Alyssa Popielarczyk
Anna Prezioso
Maxwell Price
Lilly Proctor
Reagan Redford
Andrew Ricciuti
Tyler Roman
Callie Rose
Vriana Ruvalcaba
Ezmerelda Schaub
Sydney Schilken
Makayla Schwoerer
Nicholas Seckar
Kelsey Shaffer
Alyssa Signorelli
Isabella Silvestros
Emily Sinclair
Jadon Siuzdak
Emily Skoczlas
Devlin Smith
Maura Smith
Rebekah Smith
Tyler Smith
Ashlyn Spina
Caitlin Stambaugh
Alexandra Stitt
John Strohecker
Sara Suhayda
Deianarra Swearman
Shannon Thomas
Mark Trischler
Olivia VanWie
Dustin Wagner
Keelyn Waldron
Jack Wasco
Nathan Watton
Allie West
Laurel Williams
Aniella Winkowski
Makenzie Wolf
Wyatt Wybranowski
Anthony Wyrostek
Jack Yu
Riley Zaney
Noah Zdilla
Garrett Zeszutek
Tian Zhang
Katherine Zupancic
High honors
Chloe Ault
Luke Ayres
Perry Barnhart
Daniel Barrett
Anna Beachy
Waulker Betonte
Brooklyne Biggs
Elliott Blackhurst
Aybriana Buswell
Luke Campoli
Megan Carlson
Hope Carmona
Kenzie Copenhaver
Maximilian Costain
Noah Cramer
Lucas Dantry
Stephanie Dedmon
Antonio DePaoli
Cassidy Dice
Jaiden Emehizer
Katlyn Evans
Benjamin Fincham
Benjamin Fishman
Connor Francken
Matthew Furman
Rebecca Geisler
Braden Gerchow
Gabriella Gialone
Alexis Gilbert
Lydia Gintner
Nicholas Hilbert
Carrington Holmes
Zachary Horgan
Aidan Husa
Olivia Joos
Connor Kaezyk
Jacob Kasper
Kathryn Kiger
Emily Kletch
Andrew Kocan
Thomas Larouere
Isaiah Leasure
Melanie Lewis
Denielle Malone
Shaun McLaughlin
Kent McMahon
Diana Merigo
James Morgan
Kate Oblock
Luke Palmer
Barry Peterson
Olivia Plank
Luke Ross
Xander Rossi
Ashton Saulsberry
Jaxsen Settles
Will Simmons
Hailey Smith
Ashley Snee
Ashlyn Spoharski
Vincent Sutherland
Meghan Torpey
Thanh Tran
Benjamin Urso
Kelsey Wandera
Zakary Wilcox
Austyn Winkleblech
Rylee Yoest
Honors
Olivia Appel
Paul Barzd
Brennan Beaver
Kayla Bedillion
Mikayla Birchett
Logan Blue
Journey Brown
Dominic Burke
Dylan Bushmire
Isabella Carola
Jeffrey Chickis
Jacob Coen
Jamie Conley
Kanea Curry
Brandon Dami
Sawyer Degyansky
Alaina Devore
Ava Dillard
Joshua Domingo
Logan Edkins
Collin Everly
Hunter Fender
Elena Fetty
Ayden Freund
Khristopher Gardner
Samuel Getz
Jacob Glancy
Ella Gump
Zachery Hair
Haley Hannigan
Nathan Harshbarger
Posey Higginbotham
Kaden Higgins
Anthony Hipkins
Liam Hoffman
Ayden Hollandsworth
Hudson Howard
Giuseppe Juliani
Carrie Klein
Oguz Kocaoglu
Brian Krelic
Zoe Laschon
Breah Lee
Noah Livesay
Brandon Luciow
Sara Luther
Samuel Mascara
Casey Miller
Lindsay Nimal
Brady Opel
Malik Oumorou
Katelyn Polosky
Caroline Reed
Hannah Ridge
Faith Ritenour
Alexandra Rodgers
Kameron Romeo
Christian Rosko
Dylan Ross
Adam Sciorilli
Alayna Siders
Kinsey Southers
Coleton Speer
Gabriel Stafford
DMarion Staley
Cadence Stazer
Shenlea Terry
Jesse Threlkeld
Dominic Tracanna
Caleb Trainum
Tyler Wagner
Alec Walsh
Chelsea Welch
Jamison Wertz
Savannah Weyant
Austin Williams
Kaedyn Williams
Elijah Witcher
Seth Wudkwych
Carter Zanolla
Grade 10
Distinguished honors
Austin Abbott
Xzavyer Adams
Kara Adzima
Lee Akers
Abigail Anderson
Tyler Armstead
Michael Auman
Giuseppe Balsamo
Julia Bannister
Madelyn Barch
Jesse Barnard
Victoria Beese
Annabella Bellino
Sophia Bickmeier
Medha Biradar
Sarah Bishop
Luke Bockius
Noah Boyd
Josephine Carter
Cole Ceklosky
Rickiann Chadwick
Capri Chambers
Maggie Clair
Ashley Cole
Brennan Coleman
Kalea Collins
Kaitlyn Colo
Dominick DeLuca
Annabelle Delval
Morgan Dyer
Ethan Elemento
Sienna Fell
William Fenimore
Aaron Fisher
Olivia Ford
Austin Fortna
Elisabeth Franczyk
Joseph Gagorik
Ryan Galicic
Nicholas Gasparovic
Paige Georgeou
Lily Gostic
Jai Gough
Julia Graeber
Beckett Graham
Braedon Greenleaf
Pyper Grindo
Olivia Gross
Stella Hauth
Gwendolyn Hendal
Jeremiah Hernandez
Lauren Hettinger
Arabella Hofrichter
Ryan Hogue
Bradyn Hollenbach
Kaitlyn Huwel
Whitnee Jones
Jacob Kazakewicz
Noelle Klasnick
Sarah Kolenda
Caroline Kowalczyk
Olivia Le
Liam Lesnock
Lauren Liberatore
Emily Lukasewicz
Manh Mach
Anthony Magliocchetti
Madison Maravich
Nicholas Marra
Lauren Masullo
Alaina Matson
Grace Matthews
Ava Matuscin
Aidan McGee
Adelina McKito
Sam Meredith
Alexis Miller
Olivia Minor
Hannah Mohon
Aviendha Moreau
Brooke Morrocco
Ashley Mullens
Julia Murdy
Anna Nash
William O'Bryan
Eamon O'Donoghue
Dominic Obiecunas
Narendra Ray
Jayla Reihner
Armin Rejaie
Avery Rhoads
Tyler Richmond
Lilian Rios
Nova Rogowski
Stephen Rolin
Mila Rose
Zoe Rose
Nathan Sabo
Bella Santoro
Jacob Sauer
Abigail Sella
David Shoff
Anika Signorini
Dexah Signorini
Ryan Simonette
Olivia Sisul
Leighton Smith
Hayden Steele
Nathan Stockman
Arianna Swearman
Reid Szalla
Lucca Tachoir
Christopher Thomas
Noah Throckmorton
Leah Trecki
Sebastiano Trovato
Sylvia Veltri
Gwyneth Vogt
Jack Vranish
Katelyn Waters
Dawson Wenslovas
Allison Wheat
Thomas Whiteman
Dynisty Williams
High honors
Kyle Arnold
Amanda Black
Nevaeh Boone
Patrick Bruenn
Geno Calgaro
Nataleigh Carter
Jayden Celento
Jonathon Chronister
Jade Clark
Ruth Codding
Andrew Coleman
Brady Crago
Lickert Crawford
Gelia Debski
Donovan Dille
Morgan Doyle
Sophia Duke
Miles Fegely
Emily Fetcko
Alexandria Friel
Grace Gallagher
Josiah Gardner
Emma Gasper
Morgan Glass
Luke Glivic
Connor Gossett
Angelina Hendal
Martinez Hoffman
Andrew Hough
Conner Hoyer
Shane Jablonski
Katie Jankowski
Cameron Jones
MacKenzie Kennedy
Dakota Kloos
Nolan Klugh
Ayden Koenig
Rose Kuchera
Isaiah Leadbitter
Madison Logsdon
Dominic Mansmann
Donovan McGranahan
Kyle Mcquillan
Samantha Merkle
Athen Miller
Roman Mollenauer
Glenn Morrison
Nicholas O'Brien
Seamus O'Connor
Konnor O'Neil
Alyssa Perry
Nelson Pettigrew
Lukas Preaux
Leilani Ramos
Louis Reda
Dylan Ristich
Gilliana Romeo
Tru Sabatucci
Elijah Safko
Alyssa Scabilloni
Christian Scheider
Damien Shaffer
Kaeden Singleton
Kristen Smith
Rachel Stephens
Laney Stimpson
Brigid Torpey
Cole Ulam
Alaina Ventura
Benjamin Votodian
Delaney Walden
Samantha Walker
Madison Walloch
Olivia Watson
Cara Webster
Addyson Yaeger
Lauren Zeh
Olvera Zepeda
Honors
Jasmine Adams
Avery Amorose
Nicholas Arlia
Edgar Ayala
Colton Bandi
Isaiah Beck
Aidan Bennett
Andrew Binni
Parker Black
Sophia Brusco
Michayla Burket
Cianna Butera
Owen Campbell
Caley Camus
Nicholas Casella
Aryonna Casey-Cerciello
Talan Cecchini
Luke Connor
Keira Corbett
Sami Corbin
Nadia Davis
Alyssa Dehn
Alyssa DeVitis
Delaney Douglass
Tessa Egger
Benjamin Frank
Brendan Ganser
Davis Garner
Mallory Gasper
Helynn Gazda
Mason George
Osorno Gil
Murphy Goode
Edward Gouw
Katherine Grabiak
Avalon Granger
Thomas Greaves
Aryonna Gribbin
Tori Gump
Reese Hanley
Isaac Hartner
Melia Hathaway
Nevin Haynes
Aiden Hernandez
Elijah Hickman
Riley Hickton
Jack Jost
Matthew Karlovich
Shannon Kiley
Benjamin Kopec
Finnegan Korey
Jordan Kotvas
Carson Kulus
Vashti Litster
Samantha Liu
Kelsey-Marcelle Lovet
Thomas Mannering
Jaiden McCalley
Nadia McGee
Molly McWilliams
Nicholas Menhart
Alexandra Mikolajczak
Abigail Mitrik
Tanner Mizenko
Charlotte Mongole
Savannah Myke
Andrew Nedrich
Adam Nguyen
Ian Nolder
Joseph Nottingham
Duke O'Donnell
Dylan Partridge
Cheyenne Patterson
Alaina Pawlos
Siddharth Perumal
Spencer Pierce
Braya Polk
Bella Pucillo
Blake Quinlan
Liam Reamer
Tyler Reeder
Kaden Robinett
Ashley Rogalsky
Cameron Russell
Viveros Sanchez
Angela Sanchez-Ruiz
Baylee Sears
Anna Sharek
Bryce Simon
Kaitlyn Spiegel
Vaughne' Stevenson
Brody Stoner
Hilary Streit
Chloe Subrick
William Taczak
Reagan Thomas
Ava Thompson
Derrek Thompson
Matthew Verholtz
Blake Ward
Alexis Wheaton
Dale Wieczorek
Mason Williams
Tyler Winter
Grade 9
Distinguished honors
Olumide Akinkugbe
Thomas Amato
Anagha Arun
Abigail Ault
Lillian Bane
Mela Barnhart
Marissa Barto
Alayna Bartos
Sarah Bastos
Alexandra Brown
Kendall Brownlee
Cassie Bruno
Ezekiel Bullock
Jonah Cario
Anna Chambers
Julieann Christopher
Chasity Church
Kade Collins
Lucas Cupp
Tessa Dalbo
Sydney Dawson
Andrea DeLong
Isabela DiLeonardo
Jacob Drazick
Riley Edkins
Brooklyn Egizio
Shaylee Fagan
Elizabeth Ferko
Madeline Few
Shelby Fisher
Dennis Fleeher
Journey Gomola
Corry Gooch
Ashley Grace
Evangeline Gray
Sydney Hares
Benjamin Heinz
Benjamin Hirsch
Gabriella Hnaras
Everett Hollie
Zachary Johnson
Logan Joseph
Gabrielle Karwowski
Aubrey Kiefer
Emily King
Hayleigh Klan
Elijah Kocher
Mikhail Krenzelak
Madison Kreuzer
Evelyn Leasure
Kylah Ledford
Demitri Lezeau
Avery Link
Say Ly
Logan Marshall
Carter Martin
Matthew McMahon
Baylee McMillan
Roberto Mejia
Layla Mitchell
Elizabeth Montgomery
Ahren Offhaus
Clara Osella
Ella Pado
Briana Parks
Brooke Peters
Ruth Pfanstiel
Haylee Phenneger
Braydon Phillips
Ava Platt
Brenton Rahman
Delaney Riedel
Colton Rizzo
Lidia Romito
Nolan Rosing
Natalie Rush
Caylee Rust
Alivia Schaner
Madelyn Schilken
Adaire Settles
Samuel Simko
Daniel Skarja
Chloe Sloane
Jack Steele
Conner Sweeney
Alexa Sybert
Abigail Thomas
Lillian Thornbury
Emilee Tonkovich
Abby Tucker
Isabella Vida
Dominik Weaver
Layla Widenhofer
Morgan Wilcox
Kiersten Williams
Reece Wilson
Benjamin Winkowski
Alexander Zawojski
Sydney Zdilla
Tian Zhang
High honors
Lauren Bakosh
Aidan Bockstoce
Jorma Borish
Justice Brown
Ezra Bullock
Gregory Campbell
Chloe Chiprich
Teresa Coates
Riley Conley
Eva Conner
Colton Dean
Ann DeAngelo
Thomas Deeley
Michael Detrich
Ava Glaser
Lexa Haines
Tyler Harmon
Alyse Heirendt
Michael Hillenbrand
Faith Homrock
Xavier Jeffe
Grace Kennedy
Ashley King
Isabella Koltiska
Maria Lopez
Brad Lynch
Devlin Lytle
Thomas Martin
Brady Mavretish
Tyson Mead
Zaralyn Merrell
Sahara Miller
Tyler Munch
Abigail Neugebauer
Derek Newmaster
Savannah Partridge
Ireland Patrick
Justin Peters
Sophia Powell
Malayna Reitmeyer
Madison Rice
Drake Saxon
Emily Schatz
Ryan Shultz
Dylan Sokol
Ryan Sokol
Jason Stevens
Hailey Swope
Olivia Tatano
Noah Tennant
Aaron Thumm
Luca Tullio
Annalise Vanderaar
Quintin Weismantle
Bryce Wilson
Morgan Wood
Adasyn Yoest
Connor Zenger
Abigail Zupancic
Honors
Vincent Acquaviva
Jersie Africa
Braiden Bails
Ibrahim Bangura
Victoria Bartuccio
Zachary Barzd
Josiah Baxter
Julie Bennett
Nicholas Berbach
Evan Bertram
Vincent Binni
Gerin Blue
London Brewer
Alexa Buel
Olivia Burt
Ayda Caster
Mahrijemal Charyyev
Jalaya Clemons
Logun Cole
Sophia Collins
Shannon Corr
Wyatt Cramp
Emma Crayton
Olivia Culbertson
Derek Cuteri
Cali Dagen
Reagan Daniels
Dylan Davies
Lalainya Day
Melo De
Gabriella DeLuca
Dakota Dennison
Payton Depsky
John Dodworth
Lilyan Dufalla-Hall
Madison Duke
Peyton Dunn
Rya Emehizer
Valerie Epondulan
Gunner Faure
Emily Fixx
Noelle Fortna
Reese Furbee
Jennavieve Gasper
Aubree Ghelarducci
Kenyoda Gilbert
Leila Godden
Reagan Goeckeler
Lily Graham
Isabella Hagerman
Keira Hale
Mya Hampson
Landon Holley
Joshua Houpt
Courtney Inwood
Carly Johnson
Kimberly Kennedy
Trenton Ketter
Nathaniel Kowalczyk
Delaney Krock
Brenda Krut
Leah LaSalvia
Matthew Lawrence
Blake Leichty
Racer Litster
Alyssa Logsdon
Jason Lombardi
Alexander Luke
Owen MacNeil
Samirali Mamurov
MaKayla Marshall
Carter McGowan
Colin McKain
Lillian McMillen
Landen Mikec
Ava Miller
Carter Miller
Mia Miller
Jade Mirenna
Kamryn Moebus
Francesca Mollenauer
Vanessa Moore
Brooke Nagy
Genevieve Nicklas
Caleb Noel
Rylee O'Rourke
Ty Oram
Macy Panyanouvong
Benjamin Peterson
Veah Pettigrew
Linnea Pilarski
Lauren Rodd
Austin Rogers
Olivia Romero
Vincent Rossi
Ella Rukavina
Gwen Sanders
Marlei Satterfield
Gavin Scanlon
Jackson Schaeber
Tyler Schmeltz
Emma Sclesky
Joseph Serafino
Logan Setto
Connor Severin
Alexander Shank
Brynn Shoff
Aaron Smith
Ella Smith
Kolton Smittle
Ross Snedeker
Graecie Snoderly
Sienna Snyder
Michael Stafford
George Stavropoulos
Keara Stettenbenz
Carly Stewart
Savannah Stewart
Brianna Stonemark
Olivia Suhayda
Ella Thompson
Justin Tucker
Ava Urso
Jack Vollmer
Payton Wagner
Paige Ward
Zackary Warzinski
Morgan Watson
Samuel Weir
Adam Wheaton
Brandon Wheaton
Scott Wheaton
Sienna Williams-VanBalen
Ryan Wilson
Michael Woods
Johnny Yurko