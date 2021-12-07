Honor Roll

First quarter

Grade 12

Distinguished honors

Caris Allen

Lauren Bailey

Kiera Baker

Alarcon Banuel

Jude Baraga

Giovanni Barbarossa

Collin Baumann

Aiden Berger

Daniel Bishop

Ella Blanock

Julia Bonus

Niko Borish

Aliza Bower

Katie Brewster

Campbell Brown

Logan Bui

Kianna Bullock

James Butka

Michael Chambers

Caleb Chaplik

Cassandra Chappo

Jenna Chuey

Ashton Clark

Anelise Cole

Angelina Compeggie

Samuel Costello

Gina Cowser

Avery Crawford

Kalib Cunningham

Stone DeChicchis

Jonathan Dedmon

Joseph DePaoli

Itzel Diaz

Sophia DiLeonardo

Michael Dunn

Derek Durko

Tyler Fee

Joseph Felton

Georgia Few

Isabella Frazier

Aaron Fulton

Jackson Fulton

Julia Gabor

Ava Galicic

Jordan Gasper

Joelle Germeyer

Toby Goeckeler

Luke Harris

Cyrus Healy

Liam Hefferan

Ethan Heinz

Anna Helfer

Emma Herriott

Ethan Hogue

Jacob Houpt

Katie Huffman

Emma Hull

Connor Hyde

Chadwick Isbell

Adam Jasim

Aidan Johnson

Tyler Johnston

Katie Karas

Audrey Karwowski

Jordan Kasper

Dylin Keener

Logan Kelly

John King

Riley King

Chloe Kirsch

Halle Klugh

Frank Kratz

Jennifer Krizner

Max Kropinak

Alfred L'Altrelli

Ava Lorenzi

Ava Luksis

Alia MacFarland

Victoria Manda

Erin Mark

McKenzie McAllister

Zoe McMullen

Lilly Miller

Carly Mistick

Angelina Mitchell

Trevor Moeller

Mallory Mohon

Alanna Moreau

Andrew Mueller

Thomas Nyiri

Angela Pan

Dario Panelli

Taylor Pastore

Madeliene Patragas

Leah Peters

Julia Ransil

Meghan Rea

Brooke Rodd

Addyson Rodes

McKenzie Roman

Tanner Rosing

Elizabeth Ross

Malena Rush

Jacob Samosky

Jacob Sarada

Kayla Sauer

Justin Scandale

Kaitlyn Sella

Abigail Shank

Jason Sharek

Anna Sheppard

Evan Shirer

Jacob Shiring

Brianne Smith

Hannah Smith

Kaitlyn Smith

Tyler Smith

Logan Stewart

Rylie Stewart

Elena Stilwell

Ava Sylvester

Connor Tatano

Kenna Tatum

Dane Timmins

Emily Tucker

Olivia Turkaly

Gage Vandermark

Nathan Vidmar

Parker Wadding

Angelina Weber

Grace Weidinger

Ethan Weismantle

Tori Wesolowski

Erin Williams

Brianna Zaccheus

Hayden Zissis

Joseph Zukowski

High honors

Garrett Askew

Olivia Balch

Savannah Barnard

Douglas Blynn

Brennan Bonifield

Julianna Borella

Connor Borsh

Rueben Brock

Katie Burke

Julia Byers

Elizabeth Cambest

Alexander Campbell

Alicia Campbell

Ryan Carter

Augustus Cicconi

Henry Cicconi

Joshua Ciotti

Noah Close

Christopher Davis

Anthony DeVitis

Cameron Dill

Emily Ferri

Anthony Finney

Eric Francis

Dakota Gallagher

Victoria Geisler

Sophia Grasky

Maxwell Graziani

Riley Hartman

Ethan Hayes

Brandon Janusey

Brinton Jones

Mark Kessler

Camryn Kneib

Erin Lawrence

Mason Le

Deven Lomago

Shannon Mahoney

Andrew Margerum

Katherine Maxwell

Jonathan McHugh

Austin Megyesy

Dillon Miller

Kendall Myers

Sadie Niedermeyer

Ethan Orr

Ethan Pearson

Brooke Perri

Sarah Powell

Giavanna Prestia

Julius Pruss

Caitlin Ray

Austin Roe

Bailey Rowles

Vincent Rumbaugh

Emily Rupar

Landen Simms

Evan Sloane

Riley Smith

Logan Sokol

Lindy Spear

Connor Steele

Easton Swart

Lauren Sweeney

Kirsten Tarr

Layne Thomas

Matthew Thomas

Lexi Twaddle

Brayden Underwood

Faith Wallace

Colten Walleck

Morgan Waters

Nolan Whipple

Tyriek Williams

Audrey Yu

Honors

John Ackerman

Ryan Angott

Abigail Belchick

William Bennett

Jacob Beppler

Benjamin Black

Aiden Blatt

Lauren Bowman

Kaylee Branagan

Chloe Buzzelli

Kamryn Carroll

Abigail Chapman

Sarah Clendaniel

Abbey Clopp

Sidney Cole

George Collins

Andrew Cowser

Chase Cushey

Connor Dalton

Isabella DaPra

Shelby Davies

Brendan Davis

Benjamin Dawson

Luca Denuzzio

Anastasia Dillard

Alana Dodd

Eidan Elemento

Lucas Ellis

Aria Engel

Alex Ferko

Luke Fincham

Katelyn Foley

Nathaniel Funk

Delaney Gallagher

Cameron Garofalo

Sierra Gillis

Kevyn Gmitter

Grant Guyton

Karlee Harmison

Dylan Harmon

Zoe Holtz

Robert Howard

Hannah Hutton

Connor Ingles

Sierra Joseph

Lily Krafcheck

Craig Kushner

Kacie Lavella

Alex Lavezoli

Emma Leichty

Ryan Leichty

David Lewis

Mitchell Lingg

Raissa-Danielle Lovet

Lamont Lyons

Cadence Malson

Jacob McMurdy

Devin Metheny

Gavin Miller

Madeline Nottingham

Hayley O'Neil

Anthony Petitto

Justin Pierce

Ella Pinto

Aaron Polonoli

Trinity Racan

Jadon Rahman

Gavin Ramandanes

Gianmarco Ramos

Megan Rectenwald

Garrett Reihner

Elena Reitlinger

Jack Robertson

Alexandra Rosko

Rachel Rutkowski

Jesus Saucedo

Preston Sears

Ryan Silver

Paolo Sirianni

Ashton Slavick

Tyler Soule

Justin Staaf

William Styperk

Alana Sworcheck

Brie'Anna Taylor

Trevor Tyler

Carter Tymoczko

Guerra Valladares

Jonathan Vester

Anthony West

Elleanor Williams

Doron Wudkwych

Svetlana Yarosh

Brianna Zubasic

Grade 11

Distinguished honors

Katlyn Adams

Zoey Baker

Rachel Bastos

Kerrigan Bell

Anthony Bellino

Florence Bergeron

Corey Boehm

David Bonifield

Samantha Booher

Domenic Brusco

Samantha Buggey

Giamarie Chambers

Rodriguez Cirilo

Emily Coll

Gianna Conti

Bode Dagen

Calvin Daniels

Erin DeLong

Kyle DiVecchio

Scott Downer

Ashley Dyer

Jacob Egizio

Stephen Erstfeld

Riley Fitzgerald

Thomas Fornof

Ethan Franczyk

Tynnai Frison-Patterson

Emily Gall

Dominic Georgeou

Noah Gottschalk

Zoe Gray

Sommer Gribbin

Emma Gross

Kaylee Gross

Jacob Hannen

Nicholas Hardy

Dylan Hartley

Braden Havel

Kailee Hedrick

McKenzie Heirendt

Connor Helbling

Samantha Hirsch

David Hough

Emma Houk

John Joyce

Jordan Katreeb

Kevin Kestner

Amelia Klinar

Kaylee Knobel

Ella Kocher

Jenna Kolaczynski

Ava Konton

Nicholas Kopec

Alexander Krut

Nicholas Kubik

Peyton Kuhns

Anna Kusturiss

Jordyn Lackey

Grace Lackovic

Savannah Lackovic

Dylan Landucci

Paige Laskowski

Isabelle Lewis

Leah Litzinger

Dylan Lower

Anna Lucas

Austin Lucas

Gabrielle Lucia

Robert Lynch

Anna Mack

Riley Maloney

Jonathon Markovich

Caiden Martos

Alyssa Mauder

Aedan McClory

Alaina McDaniel

Nathan McWilliams

Elisabeth Medvec

Olivia Meyers

Jeremy Michrina

Addison Miller

Caleb Mowery

Maadhav Muthukumar

Ella Neiderer

Katelyn O'Brien

Zachary O'Rourke

Imanol Ordaz-Viveros

Madeline Orr

Owen Ostrowski

Noah Palivoda

Lauren Paxton

Abbie Petrarca

Anthony Petrillo

Virginia Pham

Taylor Piatt

Tanner Pilarski

Alyssa Popielarczyk

Anna Prezioso

Maxwell Price

Lilly Proctor

Reagan Redford

Andrew Ricciuti

Tyler Roman

Callie Rose

Vriana Ruvalcaba

Ezmerelda Schaub

Sydney Schilken

Makayla Schwoerer

Nicholas Seckar

Kelsey Shaffer

Alyssa Signorelli

Isabella Silvestros

Emily Sinclair

Jadon Siuzdak

Emily Skoczlas

Devlin Smith

Maura Smith

Rebekah Smith

Tyler Smith

Ashlyn Spina

Caitlin Stambaugh

Alexandra Stitt

John Strohecker

Sara Suhayda

Deianarra Swearman

Shannon Thomas

Mark Trischler

Olivia VanWie

Dustin Wagner

Keelyn Waldron

Jack Wasco

Nathan Watton

Allie West

Laurel Williams

Aniella Winkowski

Makenzie Wolf

Wyatt Wybranowski

Anthony Wyrostek

Jack Yu

Riley Zaney

Noah Zdilla

Garrett Zeszutek

Tian Zhang

Katherine Zupancic

High honors

Chloe Ault

Luke Ayres

Perry Barnhart

Daniel Barrett

Anna Beachy

Waulker Betonte

Brooklyne Biggs

Elliott Blackhurst

Aybriana Buswell

Luke Campoli

Megan Carlson

Hope Carmona

Kenzie Copenhaver

Maximilian Costain

Noah Cramer

Lucas Dantry

Stephanie Dedmon

Antonio DePaoli

Cassidy Dice

Jaiden Emehizer

Katlyn Evans

Benjamin Fincham

Benjamin Fishman

Connor Francken

Matthew Furman

Rebecca Geisler

Braden Gerchow

Gabriella Gialone

Alexis Gilbert

Lydia Gintner

Nicholas Hilbert

Carrington Holmes

Zachary Horgan

Aidan Husa

Olivia Joos

Connor Kaezyk

Jacob Kasper

Kathryn Kiger

Emily Kletch

Andrew Kocan

Thomas Larouere

Isaiah Leasure

Melanie Lewis

Denielle Malone

Shaun McLaughlin

Kent McMahon

Diana Merigo

James Morgan

Kate Oblock

Luke Palmer

Barry Peterson

Olivia Plank

Luke Ross

Xander Rossi

Ashton Saulsberry

Jaxsen Settles

Will Simmons

Hailey Smith

Ashley Snee

Ashlyn Spoharski

Vincent Sutherland

Meghan Torpey

Thanh Tran

Benjamin Urso

Kelsey Wandera

Zakary Wilcox

Austyn Winkleblech

Rylee Yoest

Honors

Olivia Appel

Paul Barzd

Brennan Beaver

Kayla Bedillion

Mikayla Birchett

Logan Blue

Journey Brown

Dominic Burke

Dylan Bushmire

Isabella Carola

Jeffrey Chickis

Jacob Coen

Jamie Conley

Kanea Curry

Brandon Dami

Sawyer Degyansky

Alaina Devore

Ava Dillard

Joshua Domingo

Logan Edkins

Collin Everly

Hunter Fender

Elena Fetty

Ayden Freund

Khristopher Gardner

Samuel Getz

Jacob Glancy

Ella Gump

Zachery Hair

Haley Hannigan

Nathan Harshbarger

Posey Higginbotham

Kaden Higgins

Anthony Hipkins

Liam Hoffman

Ayden Hollandsworth

Hudson Howard

Giuseppe Juliani

Carrie Klein

Oguz Kocaoglu

Brian Krelic

Zoe Laschon

Breah Lee

Noah Livesay

Brandon Luciow

Sara Luther

Samuel Mascara

Casey Miller

Lindsay Nimal

Brady Opel

Malik Oumorou

Katelyn Polosky

Caroline Reed

Hannah Ridge

Faith Ritenour

Alexandra Rodgers

Kameron Romeo

Christian Rosko

Dylan Ross

Adam Sciorilli

Alayna Siders

Kinsey Southers

Coleton Speer

Gabriel Stafford

DMarion Staley

Cadence Stazer

Shenlea Terry

Jesse Threlkeld

Dominic Tracanna

Caleb Trainum

Tyler Wagner

Alec Walsh

Chelsea Welch

Jamison Wertz

Savannah Weyant

Austin Williams

Kaedyn Williams

Elijah Witcher

Seth Wudkwych

Carter Zanolla

Grade 10

Distinguished honors

Austin Abbott

Xzavyer Adams

Kara Adzima

Lee Akers

Abigail Anderson

Tyler Armstead

Michael Auman

Giuseppe Balsamo

Julia Bannister

Madelyn Barch

Jesse Barnard

Victoria Beese

Annabella Bellino

Sophia Bickmeier

Medha Biradar

Sarah Bishop

Luke Bockius

Noah Boyd

Josephine Carter

Cole Ceklosky

Rickiann Chadwick

Capri Chambers

Maggie Clair

Ashley Cole

Brennan Coleman

Kalea Collins

Kaitlyn Colo

Dominick DeLuca

Annabelle Delval

Morgan Dyer

Ethan Elemento

Sienna Fell

William Fenimore

Aaron Fisher

Olivia Ford

Austin Fortna

Elisabeth Franczyk

Joseph Gagorik

Ryan Galicic

Nicholas Gasparovic

Paige Georgeou

Lily Gostic

Jai Gough

Julia Graeber

Beckett Graham

Braedon Greenleaf

Pyper Grindo

Olivia Gross

Stella Hauth

Gwendolyn Hendal

Jeremiah Hernandez

Lauren Hettinger

Arabella Hofrichter

Ryan Hogue

Bradyn Hollenbach

Kaitlyn Huwel

Whitnee Jones

Jacob Kazakewicz

Noelle Klasnick

Sarah Kolenda

Caroline Kowalczyk

Olivia Le

Liam Lesnock

Lauren Liberatore

Emily Lukasewicz

Manh Mach

Anthony Magliocchetti

Madison Maravich

Nicholas Marra

Lauren Masullo

Alaina Matson

Grace Matthews

Ava Matuscin

Aidan McGee

Adelina McKito

Sam Meredith

Alexis Miller

Olivia Minor

Hannah Mohon

Aviendha Moreau

Brooke Morrocco

Ashley Mullens

Julia Murdy

Anna Nash

William O'Bryan

Eamon O'Donoghue

Dominic Obiecunas

Narendra Ray

Jayla Reihner

Armin Rejaie

Avery Rhoads

Tyler Richmond

Lilian Rios

Nova Rogowski

Stephen Rolin

Mila Rose

Zoe Rose

Nathan Sabo

Bella Santoro

Jacob Sauer

Abigail Sella

David Shoff

Anika Signorini

Dexah Signorini

Ryan Simonette

Olivia Sisul

Leighton Smith

Hayden Steele

Nathan Stockman

Arianna Swearman

Reid Szalla

Lucca Tachoir

Christopher Thomas

Noah Throckmorton

Leah Trecki

Sebastiano Trovato

Sylvia Veltri

Gwyneth Vogt

Jack Vranish

Katelyn Waters

Dawson Wenslovas

Allison Wheat

Thomas Whiteman

Dynisty Williams

High honors

Kyle Arnold

Amanda Black

Nevaeh Boone

Patrick Bruenn

Geno Calgaro

Nataleigh Carter

Jayden Celento

Jonathon Chronister

Jade Clark

Ruth Codding

Andrew Coleman

Brady Crago

Lickert Crawford

Gelia Debski

Donovan Dille

Morgan Doyle

Sophia Duke

Miles Fegely

Emily Fetcko

Alexandria Friel

Grace Gallagher

Josiah Gardner

Emma Gasper

Morgan Glass

Luke Glivic

Connor Gossett

Angelina Hendal

Martinez Hoffman

Andrew Hough

Conner Hoyer

Shane Jablonski

Katie Jankowski

Cameron Jones

MacKenzie Kennedy

Dakota Kloos

Nolan Klugh

Ayden Koenig

Rose Kuchera

Isaiah Leadbitter

Madison Logsdon

Dominic Mansmann

Donovan McGranahan

Kyle Mcquillan

Samantha Merkle

Athen Miller

Roman Mollenauer

Glenn Morrison

Nicholas O'Brien

Seamus O'Connor

Konnor O'Neil

Alyssa Perry

Nelson Pettigrew

Lukas Preaux

Leilani Ramos

Louis Reda

Dylan Ristich

Gilliana Romeo

Tru Sabatucci

Elijah Safko

Alyssa Scabilloni

Christian Scheider

Damien Shaffer

Kaeden Singleton

Kristen Smith

Rachel Stephens

Laney Stimpson

Brigid Torpey

Cole Ulam

Alaina Ventura

Benjamin Votodian

Delaney Walden

Samantha Walker

Madison Walloch

Olivia Watson

Cara Webster

Addyson Yaeger

Lauren Zeh

Olvera Zepeda

Honors

Jasmine Adams

Avery Amorose

Nicholas Arlia

Edgar Ayala

Colton Bandi

Isaiah Beck

Aidan Bennett

Andrew Binni

Parker Black

Sophia Brusco

Michayla Burket

Cianna Butera

Owen Campbell

Caley Camus

Nicholas Casella

Aryonna Casey-Cerciello

Talan Cecchini

Luke Connor

Keira Corbett

Sami Corbin

Nadia Davis

Alyssa Dehn

Alyssa DeVitis

Delaney Douglass

Tessa Egger

Benjamin Frank

Brendan Ganser

Davis Garner

Mallory Gasper

Helynn Gazda

Mason George

Osorno Gil

Murphy Goode

Edward Gouw

Katherine Grabiak

Avalon Granger

Thomas Greaves

Aryonna Gribbin

Tori Gump

Reese Hanley

Isaac Hartner

Melia Hathaway

Nevin Haynes

Aiden Hernandez

Elijah Hickman

Riley Hickton

Jack Jost

Matthew Karlovich

Shannon Kiley

Benjamin Kopec

Finnegan Korey

Jordan Kotvas

Carson Kulus

Vashti Litster

Samantha Liu

Kelsey-Marcelle Lovet

Thomas Mannering

Jaiden McCalley

Nadia McGee

Molly McWilliams

Nicholas Menhart

Alexandra Mikolajczak

Abigail Mitrik

Tanner Mizenko

Charlotte Mongole

Savannah Myke

Andrew Nedrich

Adam Nguyen

Ian Nolder

Joseph Nottingham

Duke O'Donnell

Dylan Partridge

Cheyenne Patterson

Alaina Pawlos

Siddharth Perumal

Spencer Pierce

Braya Polk

Bella Pucillo

Blake Quinlan

Liam Reamer

Tyler Reeder

Kaden Robinett

Ashley Rogalsky

Cameron Russell

Viveros Sanchez

Angela Sanchez-Ruiz

Baylee Sears

Anna Sharek

Bryce Simon

Kaitlyn Spiegel

Vaughne' Stevenson

Brody Stoner

Hilary Streit

Chloe Subrick

William Taczak

Reagan Thomas

Ava Thompson

Derrek Thompson

Matthew Verholtz

Blake Ward

Alexis Wheaton

Dale Wieczorek

Mason Williams

Tyler Winter

Grade 9

Distinguished honors

Olumide Akinkugbe

Thomas Amato

Anagha Arun

Abigail Ault

Lillian Bane

Mela Barnhart

Marissa Barto

Alayna Bartos

Sarah Bastos

Alexandra Brown

Kendall Brownlee

Cassie Bruno

Ezekiel Bullock

Jonah Cario

Anna Chambers

Julieann Christopher

Chasity Church

Kade Collins

Lucas Cupp

Tessa Dalbo

Sydney Dawson

Andrea DeLong

Isabela DiLeonardo

Jacob Drazick

Riley Edkins

Brooklyn Egizio

Shaylee Fagan

Elizabeth Ferko

Madeline Few

Shelby Fisher

Dennis Fleeher

Journey Gomola

Corry Gooch

Ashley Grace

Evangeline Gray

Sydney Hares

Benjamin Heinz

Benjamin Hirsch

Gabriella Hnaras

Everett Hollie

Zachary Johnson

Logan Joseph

Gabrielle Karwowski

Aubrey Kiefer

Emily King

Hayleigh Klan

Elijah Kocher

Mikhail Krenzelak

Madison Kreuzer

Evelyn Leasure

Kylah Ledford

Demitri Lezeau

Avery Link

Say Ly

Logan Marshall

Carter Martin

Matthew McMahon

Baylee McMillan

Roberto Mejia

Layla Mitchell

Elizabeth Montgomery

Ahren Offhaus

Clara Osella

Ella Pado

Briana Parks

Brooke Peters

Ruth Pfanstiel

Haylee Phenneger

Braydon Phillips

Ava Platt

Brenton Rahman

Delaney Riedel

Colton Rizzo

Lidia Romito

Nolan Rosing

Natalie Rush

Caylee Rust

Alivia Schaner

Madelyn Schilken

Adaire Settles

Samuel Simko

Daniel Skarja

Chloe Sloane

Jack Steele

Conner Sweeney

Alexa Sybert

Abigail Thomas

Lillian Thornbury

Emilee Tonkovich

Abby Tucker

Isabella Vida

Dominik Weaver

Layla Widenhofer

Morgan Wilcox

Kiersten Williams

Reece Wilson

Benjamin Winkowski

Alexander Zawojski

Sydney Zdilla

Tian Zhang

High honors

Lauren Bakosh

Aidan Bockstoce

Jorma Borish

Justice Brown

Ezra Bullock

Gregory Campbell

Chloe Chiprich

Teresa Coates

Riley Conley

Eva Conner

Colton Dean

Ann DeAngelo

Thomas Deeley

Michael Detrich

Ava Glaser

Lexa Haines

Tyler Harmon

Alyse Heirendt

Michael Hillenbrand

Faith Homrock

Xavier Jeffe

Grace Kennedy

Ashley King

Isabella Koltiska

Maria Lopez

Brad Lynch

Devlin Lytle

Thomas Martin

Brady Mavretish

Tyson Mead

Zaralyn Merrell

Sahara Miller

Tyler Munch

Abigail Neugebauer

Derek Newmaster

Savannah Partridge

Ireland Patrick

Justin Peters

Sophia Powell

Malayna Reitmeyer

Madison Rice

Drake Saxon

Emily Schatz

Ryan Shultz

Dylan Sokol

Ryan Sokol

Jason Stevens

Hailey Swope

Olivia Tatano

Noah Tennant

Aaron Thumm

Luca Tullio

Annalise Vanderaar

Quintin Weismantle

Bryce Wilson

Morgan Wood

Adasyn Yoest

Connor Zenger

Abigail Zupancic

Honors

Vincent Acquaviva

Jersie Africa

Braiden Bails

Ibrahim Bangura

Victoria Bartuccio

Zachary Barzd

Josiah Baxter

Julie Bennett

Nicholas Berbach

Evan Bertram

Vincent Binni

Gerin Blue

London Brewer

Alexa Buel

Olivia Burt

Ayda Caster

Mahrijemal Charyyev

Jalaya Clemons

Logun Cole

Sophia Collins

Shannon Corr

Wyatt Cramp

Emma Crayton

Olivia Culbertson

Derek Cuteri

Cali Dagen

Reagan Daniels

Dylan Davies

Lalainya Day

Melo De

Gabriella DeLuca

Dakota Dennison

Payton Depsky

John Dodworth

Lilyan Dufalla-Hall

Madison Duke

Peyton Dunn

Rya Emehizer

Valerie Epondulan

Gunner Faure

Emily Fixx

Noelle Fortna

Reese Furbee

Jennavieve Gasper

Aubree Ghelarducci

Kenyoda Gilbert

Leila Godden

Reagan Goeckeler

Lily Graham

Isabella Hagerman

Keira Hale

Mya Hampson

Landon Holley

Joshua Houpt

Courtney Inwood

Carly Johnson

Kimberly Kennedy

Trenton Ketter

Nathaniel Kowalczyk

Delaney Krock

Brenda Krut

Leah LaSalvia

Matthew Lawrence

Blake Leichty

Racer Litster

Alyssa Logsdon

Jason Lombardi

Alexander Luke

Owen MacNeil

Samirali Mamurov

MaKayla Marshall

Carter McGowan

Colin McKain

Lillian McMillen

Landen Mikec

Ava Miller

Carter Miller

Mia Miller

Jade Mirenna

Kamryn Moebus

Francesca Mollenauer

Vanessa Moore

Brooke Nagy

Genevieve Nicklas

Caleb Noel

Rylee O'Rourke

Ty Oram

Macy Panyanouvong

Benjamin Peterson

Veah Pettigrew

Linnea Pilarski

Lauren Rodd

Austin Rogers

Olivia Romero

Vincent Rossi

Ella Rukavina

Gwen Sanders

Marlei Satterfield

Gavin Scanlon

Jackson Schaeber

Tyler Schmeltz

Emma Sclesky

Joseph Serafino

Logan Setto

Connor Severin

Alexander Shank

Brynn Shoff

Aaron Smith

Ella Smith

Kolton Smittle

Ross Snedeker

Graecie Snoderly

Sienna Snyder

Michael Stafford

George Stavropoulos

Keara Stettenbenz

Carly Stewart

Savannah Stewart

Brianna Stonemark

Olivia Suhayda

Ella Thompson

Justin Tucker

Ava Urso

Jack Vollmer

Payton Wagner

Paige Ward

Zackary Warzinski

Morgan Watson

Samuel Weir

Adam Wheaton

Brandon Wheaton

Scott Wheaton

Sienna Williams-VanBalen

Ryan Wilson

Michael Woods

Johnny Yurko

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