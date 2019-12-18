First quarter
Grade 12
Distinguished honors
Lily Appel
Blake Bartuccio
Savannah Bauer
Brian Bayne
Jeremiah Beaver
Atharv Bhave
Himanshu Biradar
Kolton Black
Kayla Blaser
Noah Blayney
Natalie Boehm
Emmalyn Boelter
Zachary Boni
Isabella Bonifield
Emma Borsh
Dymon Brown
Ronin Carlisle
McKenna Carroll
Brynn Chaplik
Taylor Clark
Giulia Conte
Matthew Cottrill
Margo Craig
Ava DeCesare
Molly Dixson
Elizabeth Dugan
Sarah Dunn
Jenna Eckels
Katelyn Farrar
Brianna Ferri
Michael Frediani
Nathaniel Funk
Alice Galderise
Morgan Galligan
Will Gereke
Tyler Gill
Jessica Gimera
Rebecca Gramm
Sarah Grebeck
Anna Harris
Meghan Heffner
Jason Hess
Skyler Higgins
Rachael Hiltz
Sarah Holveck
Nicole House
Lia Howard
Joshua Hrip
Kalei Hritz
Anderson Jones
Emily Joyce
Ashley Joyner
Yeta Kallasi
Emily Kamp
Hannah Kasper
Kyle Katreeb
Stephanie Keelon
Blake Kiefer
Korey Kletch
Allie Krol
Bryce Kunschick
Brianna Kurus
Anthony Lapaglia
Angelina Marasco
Hannah Markovich
Jensen Maxwell
Michael Mazzoni
Zachary McColpin
Amber McCool
Abigail Mele
Nina Merkle
Kyra Mikula
Elly Miller
Payton Miller
Giavonna Mollenauer
Kailee Monaghan
Ava Moore
Lisa Motosicke
Kayla Myers
Justin Naylor
Colin O’Donnell
Maura O’Donoghue
Maura O’Neill
Evan Ostrowski
Jack Palmer
Kayde Parker
Samantha Parker
Lauren Pasquinelli
Luke Pearson
Evan Perry
Nathan Pirollo
Benjamin Popko
Gabriella Popovski
Lauren Powers
Angela Prezioso
Jonathan Quinque
Kendall Riedel
Kyle Riley
McKenzie Rindt
Tanner Rohaley
Rachel Ruslavage
Kayley Rutkowski
Thomas Samosky
Ryan Scandale
Lindsay Schmidt
Tyler Schoenfelder
James Schultz
Samantha Sepe
Madison Setto
Cameron Shemansky
Michael Sheppard
Allison Shirer
Brianna Signorelli
Elizabeth Silassy
Maura Slain
Austin Smith
Emily Spotloe
Ethan Stambaugh
Cole Stanley
Makenzie Stazer
Brenden Stilwell
Sophia Strnisha
Morgan Tarr
Grace Torpey
Jeremiah Trest
Brendan Trischler
Meadow Twaddle
Haden Tymoczko
Kayleigh Valley
Benjamin Veres
Zachary Ware
Megan Waters
Jordan Weaver
Kaitlyn Weston
Camryn Whipple
Amelia White
Josiah Wudkwych
Nathan Yakupkovic
Taylor Zanke
Tanner Zissis
Alicia Zottola
Thomas Zukowski
High honors
James Baxter
Thomas Becker
Novilie Beckman
Lindsay Betarie
Huy Bui
Dylan Bukovinsky
Chase Chambers
Sidney Coury
Evan Dranzo
Carmen Falcioni
Devin Fortna
Crescenzo Gardner
Luke Gladden
Alyssa Goodman
William Graham
Marissa Hathaway
Abigail Hipkins
Samantha Hopkins
Taylor Kairush
Madison Kappeler
Joshua Kardules
Mackenzie Kendall
Jacob Kisner
Maxwell Long
Cooper Martin
Nathan McDermitt
Dominic Memmo
Delcie Michael
Zachary Miles
Makana Miller
Kaiya Mills
Kenneth Monaghan
Shawn Myers
Nathan Opp
Elias Phillips
Nicholas Popielarczyk
Giomar Ramos
Olivia Rees
Christian Rodgers
Sydney Senay
Carissa Serafino
Ryan Sible
Joshua Siuzdak
Cheyenne Snyder
Ashton Spallinger
Tanner Stewart
Hayden Sulc
Ashley Sweeney
Mya Tatano
Annabel Thomas
Aiden Walsh
Sierra Wilson
Edward Woodle
Lance Zeli
Honors
Lindsay Adams
John Agnelly
Joseph Allen
Aujunae Anderson
Abigail Andreolli
Mark Ayres
Christian Banda
Giovanni Bazzano
Derek Beachy
Amanda Blair
Ashleigh Boyan
Nicholas Brewster
Kayla Bruce
Kyle Bushmire
David Cain
Carson Calabrese
Liam Carlisle
Robert Carrington
Colin Cerenzia
Noah Ciotti
Acacia Clouser
Keon Cooper
Rian Cudia-Rouse
Linsey Dami
Madison Dami
Harley DeLoof
Alexis Dolanch-Babcock
Tyler Duffey
Zachary Dyer
Shane Elias
Liam Ellis
Emilee Ersek
Dalton Evans
Megan Foglia
Morgan Foley
Logan Ford
Wayne Fowlkes
Alexandra Gall
Megan Gall
Daniel Garver
Kaitlyn George
David Gibson
Leah Godfrey
Hailey Haberman
Kylee Hayes
Nicholas Haynes
Tristin Hegler
Ryan Higgins
Alexander Hilbert
Ashley Irwin
Colton Irwin
Brandon James
Blake Joseph
Javon June
Rachel Kalkbrenner
Connor Kelly
Abigail LaBarbera
Briann Levkulich
Trejahn Lewis
Mason Lingg
Alex Lutton
Vance Marshall
Peter McCall
Trevor McFarland
Collin McGee
Samuel Miles
Logan Mizenko
Levi Moser
Damien Murbach
Gerrit Nijenhuis
Trey Oram
Bailey Paris
Rocco Pastore
Alexander Patterson
Alexander Petras
Christopher Pidro
Julianna Plant
Julian Prestia
Julie Ramey
Zachary Roman
Tyler Rullo
Carter Russo
Chiara Russo
Caleb Schoeler
Jacob Setar
Karah Smitherman
John Sodini
Kadin Southers
Zoe Spencer
Shawn Stoner
Abigail Stopperich
Ashley Stormer
Garrett Stouden
Braydon Tekula
Maria Teman
Matthew Thomas
Sydney Thomas
Charles Toth
Connor Valley
Kyle Vettorel
Alexander Wilk
Jazmyne Williams
Justin Withers
Grade 11
Distinguished honors
Anthony Abbott
MacKenzie Adams
Keegan Adreon
Nathan Arnold
Ananya Arun
Abigayle Bayto
Kylie Beaver
Marryka Beck
Shane Bell
Christopher Bennett
Hayley Bockius
Tianna Borda
Caio Bortolini
Carly Bruno
Chela Carr
Kaylee Carroll
Kylie Cass-Housley
Adam Cathell
Ameara Chandler
Henry Cicconi
Aidan Cole
Kayli Colo
Luke Crothers
Nathan Daniels
Alison DaPra
Suyash Date
Devin Davis
Siena DeCortie
Kolson DeSocio
Ian Donehoo
Tyler Donnelly
Brooke Douglass
Justin Egizio
Carson Flynn
Hailey Freeman
Zane Freund
Charlize George
Abigail Glivic
Matthew Graeber
Emily Gross
Kanna Guigue
Kayla Guyton
Alexander Hancher
Anastasia Harouse
William Helbling
Grace Higgins
Paige John
Courtney Johnson
Benjamin Karlovich
Danielle Karol
Katherine Kerrigan
Emily Klein
Ryan Kohlmeyer
Marissa Kopach
Jackson Kowalczyk
Hayden Krock
Mallory Krock
Emily Kruczek
Olivia Lackovic
Delaney Lewis
Ty Lewis
Veronica Lezeau
Jerry Liang-Sun
Tyler Liberatore
Nathan Linck
Ainsley Link
Alexander Loutsion
Mason Lower
Victoria Maentz
Sadie Marinski
Dane Matuscin
Caroline McCaffrey
Connor McMahon
Lauren McNutt
Nikki Merigo
Evan Moltz
Ethan Moreau
Matthew Morrocco
Elika Mowery
Alexander Myers
Jamie Nealon
Johnna Neiderer
Olivia Nixon
Hannah O’Bosky
Jude O’Bryan
Conlan O’Donoghue
Cole Orlowski
Max Orlowski
Hailey Packard
Madison Palivoda
Arya Pandit
Eric Pastore
Theresa Pegher
Mikayla Penn
Daniel Phillips
Sarah Pointek
Gavin Pollack
Jacob Polosky
Jacklynne Radlinsky
Alec Rehonic
Jr. Robinson
Haley Roeschenthaler
Olivia Ross
Lauren Rudy
Jamie Rush
Cameryn Santez
Marissa Sarver
Brady Scanlon
Ainsley Scears
Ian Schiedenhelm
Sarah Sciorilli
Benton Scott
Delaney Seaton
Morgan Semulka
Avamaria Sepe
Anna Serene
Benjamin Siller
Jackson Simonette
Rachel Skoczlas
Emily Snee
Samantha Snyder
Alayna Stoneking
Jacob Street
Easton Swart
Lauren Sweeney
Ava Szalla
John Thomas
Abigail Thornbury
Elizabeth Timko
Marissa Tolomeo
Sarah Tonkovich
Olivia Ulam
Jadine Vanderaar
Jenna Vogen
Lorien Walker
Cassidy Wasco
Thomas Weaver
Mackenzie Welch
Cody Wheaton
Emily Wilson
Daniel Yarosh
Nina Zonghetti
High honors
Abigail Allen
Nathan Angott
Caitlyn Appel
Tony Armstead
Abigail Bails
Rosina Bazzano
Jade Beckman
Alec Blazer
Nathan Block
Noah Burke
Austin Cochran
Kendall Cramer
Brianne Cupp
Keyshaun Davis
Ema Diviney
Connor Doyle
Alexander Drain
Heather Dressel
Alexis Feltz
Jackson Ganser
Pelin Garbioglu
Reagan Garner
Lezlee Gomola
Lucas Gostic
Rachel Graham
Tyler Greenleaf
Cole Holland
Brice Homerosky
Savannah Houk
Kinley Hudson
Sara Huffman
Max Husa
Joelle Hutton
Elizabeth Jones
Justin Klein
Jennifer Kopec
Gregory Lazzaro
Yunxiang Liu
Jacob Lombardi
Mya Lucciola
Gabriella Matthews
Gage McDonough
Logan McKito
Sydni McMillan
Hayley Meerdo
Samuel Meyers
Fatima Mohamed
Anthony Montuoro
Constantine Moore
Macy Moore
Janiz Morales
Hailey Neel
Madison Neugebauer
Molly Noble
Griffen Norquist
Logan North
David Nottingham
Madison Novic
Evan O’Brien
Vincent Paris
Kylie Passieu
Thomas Punday
Anastashia Radlinsky
Julia Ralicki
Lauren Reid
Maxwell Robinson
Kaitlyn Rosales
Jeannie Rossa
Braden Rotello
Loy Rowan
Padilla Saucedo
Emily Schildt
Skylar Schleifstein
Jonathan Scialabba
Colton Sears
Erica Seckar
Evan Sharek
Erigan Shulsky
Madison Stankus
Blake Stanton
Jordan Stanton
Christiana Stevens
Sandor Strnisa
Mary Strohecker
Carrera Sutherland
Luke Veltri
Sara Ventura
Vincent Ventura
Jenna Wilcox
Jesse Wilcox
Elizabeth Zupancic
Honors
Brandon Adams
Eshayoluwa Akinkugbe
Elizabeth Antol
Brandon Belajac
Jarrett Bellan
Madison Berty
Mitchell Blackhurst
Amelie Blanchard
Isabella Brown
Aubrey Buchanan
Dina Buel
Anna Buggey
Dominic Campoli
Justin Cange
Corey Carlson
Megan Chelli
Brayden Cogar
Riley Conner
Dominic Crawford
Joseph Cryblskey
Bethany Deithorn
Bianco Del
Logan Dickerson
Donovan Foertsch
Justin Franks
Amber Fritz
Jeffrey Fyola
Dalila Gaffuri
Anthony Gagorik
Drue Gallagher
Gabriella Gardner
Madeline Gasparovic
Logan Graff
Sophia Grando
Hanna Grove
Brendan Hagerman
Kyle Hannen
Angelina Harbaugh
Michael Hillebrand
Kyle Hoffman-Martinez
Abby Hollandsworth
Connor Howard
Cam Irwin
Juliana Jacobs
Michael Jeniskis
Cole Jones
Trenton Jubin
Summer Kelley
Matthew Kessler
Kaitlyn Kitchen
Paul Knizner
Chase Knox
Braeden Kuhn
Blake Lauper
Sierra Leasure
Kenneth Lee
Jacob Lloyd
Giavonni LoBello
Maximus Lockerbie
Liam Lyons
Hannah Macdonald
Jared Madden
Owen Maher
Robert Malone
Mekos Mantalis
Mason Marshman
Michael Mason-Laabs
Kyleigh McClain
Hannah McClung
Isabella McFarland
Andrew McGee
Aiden McLaughlin
Ra’Niya McMahan
Ian McVeigh
Malachi Meredith
Koryn Meyers
Alexander Migias
Trista Miller
Lucas Minor
Alyssa Montoya
Jacob Morgan
Matthew Morosko
Jada Muhammad
Matthew Neely
Skylar Nijenhuis
Kara O’Bosky
Emerson O’Donnell
Anna Oblock
Alexa Olivier
Caleb Onder
Madison Osborn
Murray Osella
Zakari Oumorou
Malcolm Parkin
Alexis Passante
Drew Peterson
Carley Phillips
Deanna Powell
Kaiden Reamer
Emily Reed
Savannah Reed
Riley Relosky
Tyler Rohaley
Hanna Ross
John Santonastasso
Gary Schmidt
Leanna Sciabbarrasi
Hailey Shumate
Timothy Spiegel
Brianna Steffan
Arielle Styperk
Sonny Threlkeld
Ross Throckmorton
Alivia Walker
Garrett Wass
Jordan Wheeler
Joshua Williams
Lucas Yenchik
Zachary Zappa
Grade 10
Distinguished honors
Lauren Bailey
Kiera Baker
Savannah Barnard
Abigail Belchick
Jacob Beppler
Aiden Berger
Ella Blanock
Niko Borish
Aliza Bower
Katie Brewster
Michael Chambers
Ashton Clark
Angelina Compeggie
Gina Cowser
Stone DeChicchis
Jonathan Dedmon
Kayley Demarest
Itzel Diaz
Sophia DiLeonardo
Derek Durko
Joseph Felton
Georgia Few
Isabella Frazier
Ava Galicic
Sierra Gillis
Toby Goeckeler
Luke Harris
Cyrus Healy
Liam Hefferan
Ethan Heinz
Anna Helfer
Ethan Hogue
Chadwick Isbell
Aidan Johnson
Katie Karas
Audrey Karwowski
Jordan Kasper
John King
Riley King
Halle Klugh
Max Kropinak
Ava Lorenzi
Raissa-Danielle Lovet
Ava Luksis
Alia MacFarland
Victoria Manda
Andrew Margerum
Erin Mark
Lilly Miller
Carly Mistick
Trevor Moeller
Mallory Mohon
Andrew Mueller
Madeline Nottingham
Thomas Nyiri
Taylor Pastore
Madeliene Patragas
Grace Patterson
Leah Peters
Sarah Powell
Trinity Racan
Elena Reitlinger
Brooke Rodd
McKenzie Roman
Elizabeth Ross
Emily Rupar
Malena Rush
Jacob Samosky
Justin Scandale
Kaitlyn Sella
Abigail Shank
Anna Sheppard
Brianne Smith
Logan Sokol
Connor Steele
Rylie Stewart
Elena Stilwell
Lauren Sweeney
Connor Tatano
Dane Timmins
Emily Tucker
Olivia Turkaly
Gage Vandermark
Faith Wallace
Ethan Weismantle
Erin Williams
Doron Wudkwych
Brianna Zaccheus
Hayden Zissis
High honors
Caris Allen
Daniel Bishop
Kendyl Boone
Rueben Brock
Logan Bui
Kianna Bullock
Katie Burke
James Butka
Elizabeth Cambest
Nico Colacito
Anelise Cole
Evan Criste
Luca Denuzzio
Annabella Fedele
Tyler Fee
Eric Francis
Dakota Gallagher
Jordan Gasper
Victoria Geisler
Sophia Grasky
Dylanie Haggerty
Aidan Harris
Adam Jasim
Brinton Jones
Mark Kessler
Frank Kratz
Jennifer Krizner
Mason Le
Emma Leichty
Ryan Leichty
Sean Lesnock
Hailey Mansmann
Jesse Marks
McKenzie McAllister
Jonathan McHugh
Gavin Miller
Ethan Orr
Angela Pan
Aaron Polonoli
Nicholas Price
Meghan Rea
Vincent Rumbaugh
Jesus Saucedo
Evan Shirer
Hannah Smith
Kaitlyn Smith
Lindy Spear
Justin Staaf
Logan Stewart
Ava Sylvester
Carter Tymoczko
Tyriek Williams
Cantrell Winters
Honors
Alexis Ammell
Ryan Angott
Annabella Ashe-Leaverton
Garrett Askew
Olivia Balch
Giovanni Barbarossa
Krysta Bell
William Bennett
Jade Benson
Benjamin Black
Aiden Blatt
Julia Bonus
Julianna Borella
Connor Borsh
Charles Bridge
Campbell Brown
Daniel Buckley
Tyrique Burgwin
Chloe Buzzelli
Anthony Capozzoli
Kamryn Carroll
Owen Carter
Ryan Carter
Alexis Chapman
Cassandra Chappo
Jenna Chuey
Augustus Cicconi
Joshua Ciotti
Abbey Clopp
Noah Close
Sidney Cole
Neriah Colin
Samuel Costello
Kalib Cunningham
Chase Cushey
Shelby Davies
Brendan Davis
Christopher Davis
Benjamin Dawson
Ian DeFilippo
Cameron Dill
Anastasia Dillard
Miranda Dranzo
Michael Dunn
Taylor Eckles
Eidan Elemento
Lucas Ellis
Connor Evans
Emily Ferri
Natalya Fortna
Marjori Fuentes
Aaron Fulton
Jackson Fulton
Delaney Gallagher
Cameron Garofalo
Joelle Germeyer
Osorno Gil
Maxwell Graziani
Karlee Harmison
Dylan Harmon
Noah Haynes
Emma Herriott
Zoe Holtz
Jacob Houpt
Emma Hull
Connor Hyde
Connor Ingles
Dylin Keener
Logan Kelly
Brock Kiefer
Chloe Kirsch
Camryn Kneib
Erin Lawrence
Hannah Leach
Ethan Lewellyn
David Lewis
Tiffany Lewis
Michael Liadis
Mitchell Lingg
Alissa Loeblein
Deven Lomago
Jr Lyons
Shannon Mahoney
Cadence Malson
Katherine Maxwell
Zoe McMullen
Jacob McMurdy
Alanna Moreau
Kendall Myers
Madeline Nicklas
Sadie Niedermeyer
Lukas Nitzschke
Maximilian Pajak
Dario Panelli
Brooke Perri
Justin Pierce
Ella Pinto
Zachary Plavi
Giavanna Prestia
Julius Pruss
Jadon Rahman
Gianmarco Ramos
Julia Ransil
Caitlin Ray
Addyson Rodes
Daniel Rura
Jacob Sarada
Kayla Sauer
Ryan Scanlon
Jason Sharek
Ryan Silver
Connor Simms
Paolo Sirianni
Justice Smith
Riley Smith
Tyler Smith
Tyler Soule
V Styperk
Matthew Thomas
Jacob Trainum
Lexi Twaddle
Jonathan Vester
Nathan Vidmar
Colten Walleck
Jenna Walsh
Grace Weidinger
Tori Wesolowski
Hunter Weyant
Nolan Whipple
Elleanor Williams
Milan Yarbrough
Svetlana Yarosh
Aarik Yetter
Audrey Yu
Grade 9
Distinguished honors
Ana Aristimuno
Isabella Arnold
Zoey Baker
Perry Barnhart
Daniel Barrett
Jr. Bashore
Rachel Bastos
Kerrigan Bell
Anthony Bellino
Florence Bergeron
Brooklyne Biggs
Anna Blaser
Corey Boehm
David Bonifield
Samantha Booher
Samantha Buggey
Hunter Campbell
Giamarie Chambers
Emily Coll
Gianna Conti
Bode Dagen
Calvin Daniels
Lucas Dantry
Stephanie Dedmon
Erin DeLong
Antonio DePaoli
Kyle DiVecchio
Scott Downer
Caitlin Eckles
Jacob Egizio
Jaiden Emehizer
Stephen Erstfeld
Katlyn Evans
Benjamin Fincham
Riley Fitzgerald
Thomas Fornof
Ethan Franczyk
Emily Gall
Braden Gerchow
Gabriella Gialone
Sommer Gribbin
Emma Gross
Ella Gump
Nicholas Hardy
Dylan Hartley
Braden Havel
Kailee Hedrick
McKenzie Heirendt
Connor Helbling
Liam Hoffman
David Hough
Olivia Joos
Jordan Katreeb
Amelia Klinar
Kaylee Knobel
Andrew Kocan
Ella Kocher
Jenna Kolaczynski
Ava Konton
Alexander Krut
Nicholas Kubik
Peyton Kuhns
Anna Kusturiss
Grace Lackovic
Savannah Lackovic
Dylan Landucci
Thomas Larouere
Paige Laskowski
Isabelle Lewis
Melanie Lewis
Leah Litzinger
Anna Lucas
Robert Lynch
Anna Mack
Andrew Madden
Riley Maloney
Jonathon Markovich
Caiden Martos
Nathan McWilliams
Elisabeth Medvec
Olivia Meyers
Jeremy Michrina
Addison Miller
Caleb Mowery
Maadhav Muthukumar
Ella Neiderer
Katelyn O’Brien
Zachary O’Rourke
Kate Oblock
Brady Opel
Madeline Orr
Sophia Osborne
Owen Ostrowski
Lauren Paxton
Taylor Piatt
Tanner Pilarski
Alyssa Popielarczyk
Anna Prezioso
Maxwell Price
Lilly Proctor
Tyler Roman
Xander Rossi
Vriana Ruvalcaba
Sydney Schilken
Nicholas Seckar
Kelsey Shaffer
Alyssa Signorelli
Emily Sinclair
Jadon Siuzdak
Devlin Smith
Tyler Smith
Ashlyn Spina
Ashlyn Spoharski
Caitlin Stambaugh
Alexandra Stitt
Sara Suhayda
Deianarra Swearman
Shannon Thomas
Mark Trischler
Dustin Wagner
Keelyn Waldron
Jack Wasco
Nathan Watton
Allie West
Laurel Williams
Noah Williams
Aniella Winkowski
Makenzie Wolf
Wyatt Wybranowski
Anthony Wyrostek
Jack Yu
Riley Zaney
Noah Zdilla
Garrett Zeszutek
Tian Zhang
Katherine Zupancic
High honors
Katlyn Adams
Anna Beachy
Brennan Beaver
Waulker Betonte
Benjamin Bonifield
Michael Bonus
Ethan Bukovinsky
Megan Carlson
Maximilian Costain
Hunter Fender
Elena Fetty
Ayden Freund
Grace Frisch
Tynnai Frison-Patterson
Dominic Georgeou
Andie Giles
Aaliyah Gilpin
Lydia Gintner
Zachery Hair
Haley Hannigan
Kaden Higgins
Nicholas Hilbert
Samantha Hirsch
Carrington Holmes
Zachary Horgan
Aidan Husa
John Joyce
Connor Kaezyk
Natalie Karwowski
Kevin Kestner
Carrie Klein
Jordyn Lackey
Dylan Lower
Austin Lucas
Gabrielle Lucia
Michael Mansfield
Samuel Mascara
Ashley McCartney
Aedan McClory
Shaun McLaughlin
Kent McMahon
James Morgan
Bailee Oravetz
Luke Palmer
Abbie Petrarca
Liam Porter
Reagan Redford
Luke Ross
Isabella Silvestros
Emily Skoczlas
Maura Smith
Rebekah Smith
Vincent Sutherland
Shenlea Terry
Meghan Torpey
Alec Walsh
Kelsey Wandera
Zakary Wilcox
Austin Williams
Carter Zanolla
Honors
Olivia Appel
Chloe Ault
Luke Ayres
Isabella Banai
Paul Barzd
Autumn Bell
Elliott Blackhurst
Logan Blue
Brianna Boutwell
Journey Brown
Domenic Brusco
Ellie Buchanan
Dominic Burke
Aybriana Buswell
Brooke Bye
Luke Campoli
Hope Carmona
Isabella Carola
Jeffrey Chickis
Rodriguez Cirilo
Jacob Coen
Alex Conklin
Kenzie Copenhaver
Kanea Curry
Brandon Dami
Broxon Dean
Sawyer Degyansky
Alaina Devore
Cassidy Dice
Reagan Doehring
Donovan Drahnak
Ashley Dyer
Logan Edkins
Dior Ellis
Benjamin Fishman
Mason Fixx
Connor Francken
Matthew Furman
Rebecca Geisler
Brianna Ghrist
Alexis Gilbert
Jacob Glancy
Noah Gottschalk
Alexandra Gritzan
Kaylee Gross
Rachel Grover
Darien Hannen
Jacob Hannen
Martin Hares
Nathan Harshbarger
Adrienne Heckman
Jack Hiltz
Anthony Hipkins
Ayden Hollandsworth
Emma Houk
Audrey Hunter
Giuseppe Juliani
Jacob Kasper
Kathryn Kiger
Emily Kletch
Nicholas Kopec
Noah Kraynak
Brian Krelic
Kylie Kuhn
Zoe Laschon
Isaiah Leasure
Breah Lee
Noah Livesay
Brandon Luciow
Sara Luther
Denielle Malone
Madison Mansmann
Valeria Martinez
Logan McClain
Madison McGranahan
Madison Meerdo
Diana Merigo
Ashton Newell
Imanol Ordaz-Viveros
Malik Oumorou
Jonathan Pernisek
Barry Peterson
Anthony Petrillo
Virginia Pham
Bennett Pidro
Olivia Plank
Katelyn Polosky
Casey Ramirez
Carleigh Rancher
Aja Reddix
Caroline Reed
Brandon Reitmeyer
Andrew Ricciuti
Hannah Ridge
Faith Ritenour
Alexandra Rodgers
Bridget Roeper
Vincent Rohde
Brianna Rone
Callie Rose
Christian Rosko
Dylan Ross
Ashton Saulsberry
Adam Sciorilli
Jaxsen Settles
Keiryn Shriver
Alayna Siders
Will Simmons
Hailey Smith
Kinsey Southers
Carmen Spataro
Coleton Speer
Gabriel Stafford
Cadence Stazer
Isabella Street
John Strohecker
Jesse Threlkeld
Dominic Tracanna
Cecilia Trinciante
Olivia VanWie
Chelsea Welch
Jamison Wertz
Kaedyn Williams
Nathan Windsheimer
Seth Wudkwych
Ava Yeager
Rylee Yoest