Honor Roll

First quarter

Grade 12

Distinguished honors

Lily Appel

Blake Bartuccio

Savannah Bauer

Brian Bayne

Jeremiah Beaver

Atharv Bhave

Himanshu Biradar

Kolton Black

Kayla Blaser

Noah Blayney

Natalie Boehm

Emmalyn Boelter

Zachary Boni

Isabella Bonifield

Emma Borsh

Dymon Brown

Ronin Carlisle

McKenna Carroll

Brynn Chaplik

Taylor Clark

Giulia Conte

Matthew Cottrill

Margo Craig

Ava DeCesare

Molly Dixson

Elizabeth Dugan

Sarah Dunn

Jenna Eckels

Katelyn Farrar

Brianna Ferri

Michael Frediani

Nathaniel Funk

Alice Galderise

Morgan Galligan

Will Gereke

Tyler Gill

Jessica Gimera

Rebecca Gramm

Sarah Grebeck

Anna Harris

Meghan Heffner

Jason Hess

Skyler Higgins

Rachael Hiltz

Sarah Holveck

Nicole House

Lia Howard

Joshua Hrip

Kalei Hritz

Anderson Jones

Emily Joyce

Ashley Joyner

Yeta Kallasi

Emily Kamp

Hannah Kasper

Kyle Katreeb

Stephanie Keelon

Blake Kiefer

Korey Kletch

Allie Krol

Bryce Kunschick

Brianna Kurus

Anthony Lapaglia

Angelina Marasco

Hannah Markovich

Jensen Maxwell

Michael Mazzoni

Zachary McColpin

Amber McCool

Abigail Mele

Nina Merkle

Kyra Mikula

Elly Miller

Payton Miller

Giavonna Mollenauer

Kailee Monaghan

Ava Moore

Lisa Motosicke

Kayla Myers

Justin Naylor

Colin O’Donnell

Maura O’Donoghue

Maura O’Neill

Evan Ostrowski

Jack Palmer

Kayde Parker

Samantha Parker

Lauren Pasquinelli

Luke Pearson

Evan Perry

Nathan Pirollo

Benjamin Popko

Gabriella Popovski

Lauren Powers

Angela Prezioso

Jonathan Quinque

Kendall Riedel

Kyle Riley

McKenzie Rindt

Tanner Rohaley

Rachel Ruslavage

Kayley Rutkowski

Thomas Samosky

Ryan Scandale

Lindsay Schmidt

Tyler Schoenfelder

James Schultz

Samantha Sepe

Madison Setto

Cameron Shemansky

Michael Sheppard

Allison Shirer

Brianna Signorelli

Elizabeth Silassy

Maura Slain

Austin Smith

Emily Spotloe

Ethan Stambaugh

Cole Stanley

Makenzie Stazer

Brenden Stilwell

Sophia Strnisha

Morgan Tarr

Grace Torpey

Jeremiah Trest

Brendan Trischler

Meadow Twaddle

Haden Tymoczko

Kayleigh Valley

Benjamin Veres

Zachary Ware

Megan Waters

Jordan Weaver

Kaitlyn Weston

Camryn Whipple

Amelia White

Josiah Wudkwych

Nathan Yakupkovic

Taylor Zanke

Tanner Zissis

Alicia Zottola

Thomas Zukowski

High honors

James Baxter

Thomas Becker

Novilie Beckman

Lindsay Betarie

Huy Bui

Dylan Bukovinsky

Chase Chambers

Sidney Coury

Evan Dranzo

Carmen Falcioni

Devin Fortna

Crescenzo Gardner

Luke Gladden

Alyssa Goodman

William Graham

Marissa Hathaway

Abigail Hipkins

Samantha Hopkins

Taylor Kairush

Madison Kappeler

Joshua Kardules

Mackenzie Kendall

Jacob Kisner

Maxwell Long

Cooper Martin

Nathan McDermitt

Dominic Memmo

Delcie Michael

Zachary Miles

Makana Miller

Kaiya Mills

Kenneth Monaghan

Shawn Myers

Nathan Opp

Elias Phillips

Nicholas Popielarczyk

Giomar Ramos

Olivia Rees

Christian Rodgers

Sydney Senay

Carissa Serafino

Ryan Sible

Joshua Siuzdak

Cheyenne Snyder

Ashton Spallinger

Tanner Stewart

Hayden Sulc

Ashley Sweeney

Mya Tatano

Annabel Thomas

Aiden Walsh

Sierra Wilson

Edward Woodle

Lance Zeli

Honors

Lindsay Adams

John Agnelly

Joseph Allen

Aujunae Anderson

Abigail Andreolli

Mark Ayres

Christian Banda

Giovanni Bazzano

Derek Beachy

Amanda Blair

Ashleigh Boyan

Nicholas Brewster

Kayla Bruce

Kyle Bushmire

David Cain

Carson Calabrese

Liam Carlisle

Robert Carrington

Colin Cerenzia

Noah Ciotti

Acacia Clouser

Keon Cooper

Rian Cudia-Rouse

Linsey Dami

Madison Dami

Harley DeLoof

Alexis Dolanch-Babcock

Tyler Duffey

Zachary Dyer

Shane Elias

Liam Ellis

Emilee Ersek

Dalton Evans

Megan Foglia

Morgan Foley

Logan Ford

Wayne Fowlkes

Alexandra Gall

Megan Gall

Daniel Garver

Kaitlyn George

David Gibson

Leah Godfrey

Hailey Haberman

Kylee Hayes

Nicholas Haynes

Tristin Hegler

Ryan Higgins

Alexander Hilbert

Ashley Irwin

Colton Irwin

Brandon James

Blake Joseph

Javon June

Rachel Kalkbrenner

Connor Kelly

Abigail LaBarbera

Briann Levkulich

Trejahn Lewis

Mason Lingg

Alex Lutton

Vance Marshall

Peter McCall

Trevor McFarland

Collin McGee

Samuel Miles

Logan Mizenko

Levi Moser

Damien Murbach

Gerrit Nijenhuis

Trey Oram

Bailey Paris

Rocco Pastore

Alexander Patterson

Alexander Petras

Christopher Pidro

Julianna Plant

Julian Prestia

Julie Ramey

Zachary Roman

Tyler Rullo

Carter Russo

Chiara Russo

Caleb Schoeler

Jacob Setar

Karah Smitherman

John Sodini

Kadin Southers

Zoe Spencer

Shawn Stoner

Abigail Stopperich

Ashley Stormer

Garrett Stouden

Braydon Tekula

Maria Teman

Matthew Thomas

Sydney Thomas

Charles Toth

Connor Valley

Kyle Vettorel

Alexander Wilk

Jazmyne Williams

Justin Withers

Grade 11

Distinguished honors

Anthony Abbott

MacKenzie Adams

Keegan Adreon

Nathan Arnold

Ananya Arun

Abigayle Bayto

Kylie Beaver

Marryka Beck

Shane Bell

Christopher Bennett

Hayley Bockius

Tianna Borda

Caio Bortolini

Carly Bruno

Chela Carr

Kaylee Carroll

Kylie Cass-Housley

Adam Cathell

Ameara Chandler

Henry Cicconi

Aidan Cole

Kayli Colo

Luke Crothers

Nathan Daniels

Alison DaPra

Suyash Date

Devin Davis

Siena DeCortie

Kolson DeSocio

Ian Donehoo

Tyler Donnelly

Brooke Douglass

Justin Egizio

Carson Flynn

Hailey Freeman

Zane Freund

Charlize George

Abigail Glivic

Matthew Graeber

Emily Gross

Kanna Guigue

Kayla Guyton

Alexander Hancher

Anastasia Harouse

William Helbling

Grace Higgins

Paige John

Courtney Johnson

Benjamin Karlovich

Danielle Karol

Katherine Kerrigan

Emily Klein

Ryan Kohlmeyer

Marissa Kopach

Jackson Kowalczyk

Hayden Krock

Mallory Krock

Emily Kruczek

Olivia Lackovic

Delaney Lewis

Ty Lewis

Veronica Lezeau

Jerry Liang-Sun

Tyler Liberatore

Nathan Linck

Ainsley Link

Alexander Loutsion

Mason Lower

Victoria Maentz

Sadie Marinski

Dane Matuscin

Caroline McCaffrey

Connor McMahon

Lauren McNutt

Nikki Merigo

Evan Moltz

Ethan Moreau

Matthew Morrocco

Elika Mowery

Alexander Myers

Jamie Nealon

Johnna Neiderer

Olivia Nixon

Hannah O’Bosky

Jude O’Bryan

Conlan O’Donoghue

Cole Orlowski

Max Orlowski

Hailey Packard

Madison Palivoda

Arya Pandit

Eric Pastore

Theresa Pegher

Mikayla Penn

Daniel Phillips

Sarah Pointek

Gavin Pollack

Jacob Polosky

Jacklynne Radlinsky

Alec Rehonic

Jr. Robinson

Haley Roeschenthaler

Olivia Ross

Lauren Rudy

Jamie Rush

Cameryn Santez

Marissa Sarver

Brady Scanlon

Ainsley Scears

Ian Schiedenhelm

Sarah Sciorilli

Benton Scott

Delaney Seaton

Morgan Semulka

Avamaria Sepe

Anna Serene

Benjamin Siller

Jackson Simonette

Rachel Skoczlas

Emily Snee

Samantha Snyder

Alayna Stoneking

Jacob Street

Easton Swart

Lauren Sweeney

Ava Szalla

John Thomas

Abigail Thornbury

Elizabeth Timko

Marissa Tolomeo

Sarah Tonkovich

Olivia Ulam

Jadine Vanderaar

Jenna Vogen

Lorien Walker

Cassidy Wasco

Thomas Weaver

Mackenzie Welch

Cody Wheaton

Emily Wilson

Daniel Yarosh

Nina Zonghetti

High honors

Abigail Allen

Nathan Angott

Caitlyn Appel

Tony Armstead

Abigail Bails

Rosina Bazzano

Jade Beckman

Alec Blazer

Nathan Block

Noah Burke

Austin Cochran

Kendall Cramer

Brianne Cupp

Keyshaun Davis

Ema Diviney

Connor Doyle

Alexander Drain

Heather Dressel

Alexis Feltz

Jackson Ganser

Pelin Garbioglu

Reagan Garner

Lezlee Gomola

Lucas Gostic

Rachel Graham

Tyler Greenleaf

Cole Holland

Brice Homerosky

Savannah Houk

Kinley Hudson

Sara Huffman

Max Husa

Joelle Hutton

Elizabeth Jones

Justin Klein

Jennifer Kopec

Gregory Lazzaro

Yunxiang Liu

Jacob Lombardi

Mya Lucciola

Gabriella Matthews

Gage McDonough

Logan McKito

Sydni McMillan

Hayley Meerdo

Samuel Meyers

Fatima Mohamed

Anthony Montuoro

Constantine Moore

Macy Moore

Janiz Morales

Hailey Neel

Madison Neugebauer

Molly Noble

Griffen Norquist

Logan North

David Nottingham

Madison Novic

Evan O’Brien

Vincent Paris

Kylie Passieu

Thomas Punday

Anastashia Radlinsky

Julia Ralicki

Lauren Reid

Maxwell Robinson

Kaitlyn Rosales

Jeannie Rossa

Braden Rotello

Loy Rowan

Padilla Saucedo

Emily Schildt

Skylar Schleifstein

Jonathan Scialabba

Colton Sears

Erica Seckar

Evan Sharek

Erigan Shulsky

Madison Stankus

Blake Stanton

Jordan Stanton

Christiana Stevens

Sandor Strnisa

Mary Strohecker

Carrera Sutherland

Luke Veltri

Sara Ventura

Vincent Ventura

Jenna Wilcox

Jesse Wilcox

Elizabeth Zupancic

Honors

Brandon Adams

Eshayoluwa Akinkugbe

Elizabeth Antol

Brandon Belajac

Jarrett Bellan

Madison Berty

Mitchell Blackhurst

Amelie Blanchard

Isabella Brown

Aubrey Buchanan

Dina Buel

Anna Buggey

Dominic Campoli

Justin Cange

Corey Carlson

Megan Chelli

Brayden Cogar

Riley Conner

Dominic Crawford

Joseph Cryblskey

Bethany Deithorn

Bianco Del

Logan Dickerson

Donovan Foertsch

Justin Franks

Amber Fritz

Jeffrey Fyola

Dalila Gaffuri

Anthony Gagorik

Drue Gallagher

Gabriella Gardner

Madeline Gasparovic

Logan Graff

Sophia Grando

Hanna Grove

Brendan Hagerman

Kyle Hannen

Angelina Harbaugh

Michael Hillebrand

Kyle Hoffman-Martinez

Abby Hollandsworth

Connor Howard

Cam Irwin

Juliana Jacobs

Michael Jeniskis

Cole Jones

Trenton Jubin

Summer Kelley

Matthew Kessler

Kaitlyn Kitchen

Paul Knizner

Chase Knox

Braeden Kuhn

Blake Lauper

Sierra Leasure

Kenneth Lee

Jacob Lloyd

Giavonni LoBello

Maximus Lockerbie

Liam Lyons

Hannah Macdonald

Jared Madden

Owen Maher

Robert Malone

Mekos Mantalis

Mason Marshman

Michael Mason-Laabs

Kyleigh McClain

Hannah McClung

Isabella McFarland

Andrew McGee

Aiden McLaughlin

Ra’Niya McMahan

Ian McVeigh

Malachi Meredith

Koryn Meyers

Alexander Migias

Trista Miller

Lucas Minor

Alyssa Montoya

Jacob Morgan

Matthew Morosko

Jada Muhammad

Matthew Neely

Skylar Nijenhuis

Kara O’Bosky

Emerson O’Donnell

Anna Oblock

Alexa Olivier

Caleb Onder

Madison Osborn

Murray Osella

Zakari Oumorou

Malcolm Parkin

Alexis Passante

Drew Peterson

Carley Phillips

Deanna Powell

Kaiden Reamer

Emily Reed

Savannah Reed

Riley Relosky

Tyler Rohaley

Hanna Ross

John Santonastasso

Gary Schmidt

Leanna Sciabbarrasi

Hailey Shumate

Timothy Spiegel

Brianna Steffan

Arielle Styperk

Sonny Threlkeld

Ross Throckmorton

Alivia Walker

Garrett Wass

Jordan Wheeler

Joshua Williams

Lucas Yenchik

Zachary Zappa

Grade 10

Distinguished honors

Lauren Bailey

Kiera Baker

Savannah Barnard

Abigail Belchick

Jacob Beppler

Aiden Berger

Ella Blanock

Niko Borish

Aliza Bower

Katie Brewster

Michael Chambers

Ashton Clark

Angelina Compeggie

Gina Cowser

Stone DeChicchis

Jonathan Dedmon

Kayley Demarest

Itzel Diaz

Sophia DiLeonardo

Derek Durko

Joseph Felton

Georgia Few

Isabella Frazier

Ava Galicic

Sierra Gillis

Toby Goeckeler

Luke Harris

Cyrus Healy

Liam Hefferan

Ethan Heinz

Anna Helfer

Ethan Hogue

Chadwick Isbell

Aidan Johnson

Katie Karas

Audrey Karwowski

Jordan Kasper

John King

Riley King

Halle Klugh

Max Kropinak

Ava Lorenzi

Raissa-Danielle Lovet

Ava Luksis

Alia MacFarland

Victoria Manda

Andrew Margerum

Erin Mark

Lilly Miller

Carly Mistick

Trevor Moeller

Mallory Mohon

Andrew Mueller

Madeline Nottingham

Thomas Nyiri

Taylor Pastore

Madeliene Patragas

Grace Patterson

Leah Peters

Sarah Powell

Trinity Racan

Elena Reitlinger

Brooke Rodd

McKenzie Roman

Elizabeth Ross

Emily Rupar

Malena Rush

Jacob Samosky

Justin Scandale

Kaitlyn Sella

Abigail Shank

Anna Sheppard

Brianne Smith

Logan Sokol

Connor Steele

Rylie Stewart

Elena Stilwell

Lauren Sweeney

Connor Tatano

Dane Timmins

Emily Tucker

Olivia Turkaly

Gage Vandermark

Faith Wallace

Ethan Weismantle

Erin Williams

Doron Wudkwych

Brianna Zaccheus

Hayden Zissis

High honors

Caris Allen

Daniel Bishop

Kendyl Boone

Rueben Brock

Logan Bui

Kianna Bullock

Katie Burke

James Butka

Elizabeth Cambest

Nico Colacito

Anelise Cole

Evan Criste

Luca Denuzzio

Annabella Fedele

Tyler Fee

Eric Francis

Dakota Gallagher

Jordan Gasper

Victoria Geisler

Sophia Grasky

Dylanie Haggerty

Aidan Harris

Adam Jasim

Brinton Jones

Mark Kessler

Frank Kratz

Jennifer Krizner

Mason Le

Emma Leichty

Ryan Leichty

Sean Lesnock

Hailey Mansmann

Jesse Marks

McKenzie McAllister

Jonathan McHugh

Gavin Miller

Ethan Orr

Angela Pan

Aaron Polonoli

Nicholas Price

Meghan Rea

Vincent Rumbaugh

Jesus Saucedo

Evan Shirer

Hannah Smith

Kaitlyn Smith

Lindy Spear

Justin Staaf

Logan Stewart

Ava Sylvester

Carter Tymoczko

Tyriek Williams

Cantrell Winters

Honors

Alexis Ammell

Ryan Angott

Annabella Ashe-Leaverton

Garrett Askew

Olivia Balch

Giovanni Barbarossa

Krysta Bell

William Bennett

Jade Benson

Benjamin Black

Aiden Blatt

Julia Bonus

Julianna Borella

Connor Borsh

Charles Bridge

Campbell Brown

Daniel Buckley

Tyrique Burgwin

Chloe Buzzelli

Anthony Capozzoli

Kamryn Carroll

Owen Carter

Ryan Carter

Alexis Chapman

Cassandra Chappo

Jenna Chuey

Augustus Cicconi

Joshua Ciotti

Abbey Clopp

Noah Close

Sidney Cole

Neriah Colin

Samuel Costello

Kalib Cunningham

Chase Cushey

Shelby Davies

Brendan Davis

Christopher Davis

Benjamin Dawson

Ian DeFilippo

Cameron Dill

Anastasia Dillard

Miranda Dranzo

Michael Dunn

Taylor Eckles

Eidan Elemento

Lucas Ellis

Connor Evans

Emily Ferri

Natalya Fortna

Marjori Fuentes

Aaron Fulton

Jackson Fulton

Delaney Gallagher

Cameron Garofalo

Joelle Germeyer

Osorno Gil

Maxwell Graziani

Karlee Harmison

Dylan Harmon

Noah Haynes

Emma Herriott

Zoe Holtz

Jacob Houpt

Emma Hull

Connor Hyde

Connor Ingles

Dylin Keener

Logan Kelly

Brock Kiefer

Chloe Kirsch

Camryn Kneib

Erin Lawrence

Hannah Leach

Ethan Lewellyn

David Lewis

Tiffany Lewis

Michael Liadis

Mitchell Lingg

Alissa Loeblein

Deven Lomago

Jr Lyons

Shannon Mahoney

Cadence Malson

Katherine Maxwell

Zoe McMullen

Jacob McMurdy

Alanna Moreau

Kendall Myers

Madeline Nicklas

Sadie Niedermeyer

Lukas Nitzschke

Maximilian Pajak

Dario Panelli

Brooke Perri

Justin Pierce

Ella Pinto

Zachary Plavi

Giavanna Prestia

Julius Pruss

Jadon Rahman

Gianmarco Ramos

Julia Ransil

Caitlin Ray

Addyson Rodes

Daniel Rura

Jacob Sarada

Kayla Sauer

Ryan Scanlon

Jason Sharek

Ryan Silver

Connor Simms

Paolo Sirianni

Justice Smith

Riley Smith

Tyler Smith

Tyler Soule

V Styperk

Matthew Thomas

Jacob Trainum

Lexi Twaddle

Jonathan Vester

Nathan Vidmar

Colten Walleck

Jenna Walsh

Grace Weidinger

Tori Wesolowski

Hunter Weyant

Nolan Whipple

Elleanor Williams

Milan Yarbrough

Svetlana Yarosh

Aarik Yetter

Audrey Yu

Grade 9

Distinguished honors

Ana Aristimuno

Isabella Arnold

Zoey Baker

Perry Barnhart

Daniel Barrett

Jr. Bashore

Rachel Bastos

Kerrigan Bell

Anthony Bellino

Florence Bergeron

Brooklyne Biggs

Anna Blaser

Corey Boehm

David Bonifield

Samantha Booher

Samantha Buggey

Hunter Campbell

Giamarie Chambers

Emily Coll

Gianna Conti

Bode Dagen

Calvin Daniels

Lucas Dantry

Stephanie Dedmon

Erin DeLong

Antonio DePaoli

Kyle DiVecchio

Scott Downer

Caitlin Eckles

Jacob Egizio

Jaiden Emehizer

Stephen Erstfeld

Katlyn Evans

Benjamin Fincham

Riley Fitzgerald

Thomas Fornof

Ethan Franczyk

Emily Gall

Braden Gerchow

Gabriella Gialone

Sommer Gribbin

Emma Gross

Ella Gump

Nicholas Hardy

Dylan Hartley

Braden Havel

Kailee Hedrick

McKenzie Heirendt

Connor Helbling

Liam Hoffman

David Hough

Olivia Joos

Jordan Katreeb

Amelia Klinar

Kaylee Knobel

Andrew Kocan

Ella Kocher

Jenna Kolaczynski

Ava Konton

Alexander Krut

Nicholas Kubik

Peyton Kuhns

Anna Kusturiss

Grace Lackovic

Savannah Lackovic

Dylan Landucci

Thomas Larouere

Paige Laskowski

Isabelle Lewis

Melanie Lewis

Leah Litzinger

Anna Lucas

Robert Lynch

Anna Mack

Andrew Madden

Riley Maloney

Jonathon Markovich

Caiden Martos

Nathan McWilliams

Elisabeth Medvec

Olivia Meyers

Jeremy Michrina

Addison Miller

Caleb Mowery

Maadhav Muthukumar

Ella Neiderer

Katelyn O’Brien

Zachary O’Rourke

Kate Oblock

Brady Opel

Madeline Orr

Sophia Osborne

Owen Ostrowski

Lauren Paxton

Taylor Piatt

Tanner Pilarski

Alyssa Popielarczyk

Anna Prezioso

Maxwell Price

Lilly Proctor

Tyler Roman

Xander Rossi

Vriana Ruvalcaba

Sydney Schilken

Nicholas Seckar

Kelsey Shaffer

Alyssa Signorelli

Emily Sinclair

Jadon Siuzdak

Devlin Smith

Tyler Smith

Ashlyn Spina

Ashlyn Spoharski

Caitlin Stambaugh

Alexandra Stitt

Sara Suhayda

Deianarra Swearman

Shannon Thomas

Mark Trischler

Dustin Wagner

Keelyn Waldron

Jack Wasco

Nathan Watton

Allie West

Laurel Williams

Noah Williams

Aniella Winkowski

Makenzie Wolf

Wyatt Wybranowski

Anthony Wyrostek

Jack Yu

Riley Zaney

Noah Zdilla

Garrett Zeszutek

Tian Zhang

Katherine Zupancic

High honors

Katlyn Adams

Anna Beachy

Brennan Beaver

Waulker Betonte

Benjamin Bonifield

Michael Bonus

Ethan Bukovinsky

Megan Carlson

Maximilian Costain

Hunter Fender

Elena Fetty

Ayden Freund

Grace Frisch

Tynnai Frison-Patterson

Dominic Georgeou

Andie Giles

Aaliyah Gilpin

Lydia Gintner

Zachery Hair

Haley Hannigan

Kaden Higgins

Nicholas Hilbert

Samantha Hirsch

Carrington Holmes

Zachary Horgan

Aidan Husa

John Joyce

Connor Kaezyk

Natalie Karwowski

Kevin Kestner

Carrie Klein

Jordyn Lackey

Dylan Lower

Austin Lucas

Gabrielle Lucia

Michael Mansfield

Samuel Mascara

Ashley McCartney

Aedan McClory

Shaun McLaughlin

Kent McMahon

James Morgan

Bailee Oravetz

Luke Palmer

Abbie Petrarca

Liam Porter

Reagan Redford

Luke Ross

Isabella Silvestros

Emily Skoczlas

Maura Smith

Rebekah Smith

Vincent Sutherland

Shenlea Terry

Meghan Torpey

Alec Walsh

Kelsey Wandera

Zakary Wilcox

Austin Williams

Carter Zanolla

Honors

Olivia Appel

Chloe Ault

Luke Ayres

Isabella Banai

Paul Barzd

Autumn Bell

Elliott Blackhurst

Logan Blue

Brianna Boutwell

Journey Brown

Domenic Brusco

Ellie Buchanan

Dominic Burke

Aybriana Buswell

Brooke Bye

Luke Campoli

Hope Carmona

Isabella Carola

Jeffrey Chickis

Rodriguez Cirilo

Jacob Coen

Alex Conklin

Kenzie Copenhaver

Kanea Curry

Brandon Dami

Broxon Dean

Sawyer Degyansky

Alaina Devore

Cassidy Dice

Reagan Doehring

Donovan Drahnak

Ashley Dyer

Logan Edkins

Dior Ellis

Benjamin Fishman

Mason Fixx

Connor Francken

Matthew Furman

Rebecca Geisler

Brianna Ghrist

Alexis Gilbert

Jacob Glancy

Noah Gottschalk

Alexandra Gritzan

Kaylee Gross

Rachel Grover

Darien Hannen

Jacob Hannen

Martin Hares

Nathan Harshbarger

Adrienne Heckman

Jack Hiltz

Anthony Hipkins

Ayden Hollandsworth

Emma Houk

Audrey Hunter

Giuseppe Juliani

Jacob Kasper

Kathryn Kiger

Emily Kletch

Nicholas Kopec

Noah Kraynak

Brian Krelic

Kylie Kuhn

Zoe Laschon

Isaiah Leasure

Breah Lee

Noah Livesay

Brandon Luciow

Sara Luther

Denielle Malone

Madison Mansmann

Valeria Martinez

Logan McClain

Madison McGranahan

Madison Meerdo

Diana Merigo

Ashton Newell

Imanol Ordaz-Viveros

Malik Oumorou

Jonathan Pernisek

Barry Peterson

Anthony Petrillo

Virginia Pham

Bennett Pidro

Olivia Plank

Katelyn Polosky

Casey Ramirez

Carleigh Rancher

Aja Reddix

Caroline Reed

Brandon Reitmeyer

Andrew Ricciuti

Hannah Ridge

Faith Ritenour

Alexandra Rodgers

Bridget Roeper

Vincent Rohde

Brianna Rone

Callie Rose

Christian Rosko

Dylan Ross

Ashton Saulsberry

Adam Sciorilli

Jaxsen Settles

Keiryn Shriver

Alayna Siders

Will Simmons

Hailey Smith

Kinsey Southers

Carmen Spataro

Coleton Speer

Gabriel Stafford

Cadence Stazer

Isabella Street

John Strohecker

Jesse Threlkeld

Dominic Tracanna

Cecilia Trinciante

Olivia VanWie

Chelsea Welch

Jamison Wertz

Kaedyn Williams

Nathan Windsheimer

Seth Wudkwych

Ava Yeager

Rylee Yoest

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