honor roll

First quarter

Grade 12

High honors

Elton Bodnar

Matilyn Baumgard

Walter Bella

Jennie Bostich

Eden Carpenter

Lydia Custer

Naomi Custer

William Goniea

Abigayle Hustava

Mason Kent

Dylan Lallier

Colton Lusk

Claire Mock

Kadin Nahas

Dennis O’Brien

Savanna Owens

Brenden Padilla

Charlee Petrucci

Sydney Ruth

Mackenzie Schafer

Erin Sheehan

Damien Simyak

Sydney Smichnick

Alexis Smitley

Samuel Thomas

Nathan Todd

Carmen Tyler

Honors

Cameron Antonini

Brandon Bean

Macey Dochinez

Ian Francey

Nathan Geletei

Kara Goddard

Ashley Gush

Jacob Harris

Nicholas Hilty

Nicole Indof

Hayleigh Johnson

Austin Kaneshiro

Brian Keegan

Anthony Krivda

Colton Lacey

Christian McKinley

Marlee Renner

Matthew Shimko

Kaitlin Smith

Sierra Sperry

Colton Stenson

Philip Stewart

Cole Tyhonas

Grade 11

High honors

Sarah Bielawski

Elisabeth Adams

Joseph Beckinger

Makayla Boda

Fionna Cribbins

Jenna DeFranco

Eric Edmondson

Elian Garcia

Aiden Gillespie

Jayme Gregg

Nathan Harris

Elaina Nicholson

Nathan O’Savage

Joshua Pappas

Mylaina Pendo

Austin Pierce

Raquel Rhoads

Alison Righetti

Donald Ross

Ethan Shimko

Jaime Sprenger

Cheyenne Weld

Jaida Wright

Ella Ziglear

Jaeden Zuzak

Honors

Anthony Bell

Brody Conner

Nicholas Fedeli

Anthony Haschets

Ronald Holma

Justin Lilley

Holly Little

Seth Rerricha

Dalton Sheraskey

Andrew Spitak

Jacob Thomas

Matthew Trunzo

Ca'Mari Walden

Brooklyn Wolpink

Grade 10

High honors

Keira Abrams

Brandon Barkey

Kylee Berkich

Jesse Byrne

Emma Carpenter

Alaina Chiaravalle

Arabella Colditz

Gia Gonner

Brody Crockett

Jordyn Cruse

Bailey DeBerry

Jenna Dixon

Andrew Filek

Cory Frick

Christine Goodwin

Gianna Grillo

Ariana Gudel

McKenna Hewitt

Kaylee Huber

Fiona Hughes

Kolby Kent

Kellie Kistler

Jacob Kotchman

Brian Little

Adam McKita

Randall Molek

Ecko Mudry

Gianna O’Brien

Riley Padilla

Tayla Pascoe

Alexis Sherman

Maika Soko

Kayla Stein

Cayley Winwood

Kartin Zelenowski

McKenzie Zimcosky

Honors

John Beebe

Rilee Carlini

Donovon Davis

Ethan Fike

Annagene Gwyn

Morgan Gwyn

Alyssa Kaneshiro

Jordan Kearns

Justyce McCallister

Anthony Sandy

Drew Thomas

Connor Vig

Angel Whiteskunk

Grade 9

High honors

Marissa Adams

Steven Gwyn

Amari Owens

Amaya Owens

Amber Terry

Kai Vanderlaan

Noel Caeti

Roman D’Antonio

Harley Harkins

Ava Fetty

Anastasia Georgagis

Saniya Metcalf-Harris

Tylie Perok

David Armstrong

Michael Rollins

Brody Todd

Kirrah Yeardie

Alexis Zemba

Rylan Huber

Abigail Salzman

Samantha Smichnick

Brook Bella

Ethan Pfarr

Erika Shonts

Leah Urick

Honors

Emily Bean

Brendan Coble

Derek Francey

Meghan Hartley

Trenton Hawk

McKenzie Hustava

Malaina Macosta

Kaitlyn Matheny

Ben Nartic

Addison Panepinto

Alexander Pankratz

Tanner Pierce

Cameron Scrip

Samya Settles

Emalee Wallace

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