First quarter
Grade 12
High honors
Elton Bodnar
Matilyn Baumgard
Walter Bella
Jennie Bostich
Eden Carpenter
Lydia Custer
Naomi Custer
William Goniea
Abigayle Hustava
Mason Kent
Dylan Lallier
Colton Lusk
Claire Mock
Kadin Nahas
Dennis O’Brien
Savanna Owens
Brenden Padilla
Charlee Petrucci
Sydney Ruth
Mackenzie Schafer
Erin Sheehan
Damien Simyak
Sydney Smichnick
Alexis Smitley
Samuel Thomas
Nathan Todd
Carmen Tyler
Honors
Cameron Antonini
Brandon Bean
Macey Dochinez
Ian Francey
Nathan Geletei
Kara Goddard
Ashley Gush
Jacob Harris
Nicholas Hilty
Nicole Indof
Hayleigh Johnson
Austin Kaneshiro
Brian Keegan
Anthony Krivda
Colton Lacey
Christian McKinley
Marlee Renner
Matthew Shimko
Kaitlin Smith
Sierra Sperry
Colton Stenson
Philip Stewart
Cole Tyhonas
Grade 11
High honors
Sarah Bielawski
Elisabeth Adams
Joseph Beckinger
Makayla Boda
Fionna Cribbins
Jenna DeFranco
Eric Edmondson
Elian Garcia
Aiden Gillespie
Jayme Gregg
Nathan Harris
Elaina Nicholson
Nathan O’Savage
Joshua Pappas
Mylaina Pendo
Austin Pierce
Raquel Rhoads
Alison Righetti
Donald Ross
Ethan Shimko
Jaime Sprenger
Cheyenne Weld
Jaida Wright
Ella Ziglear
Jaeden Zuzak
Honors
Anthony Bell
Brody Conner
Nicholas Fedeli
Anthony Haschets
Ronald Holma
Justin Lilley
Holly Little
Seth Rerricha
Dalton Sheraskey
Andrew Spitak
Jacob Thomas
Matthew Trunzo
Ca'Mari Walden
Brooklyn Wolpink
Grade 10
High honors
Keira Abrams
Brandon Barkey
Kylee Berkich
Jesse Byrne
Emma Carpenter
Alaina Chiaravalle
Arabella Colditz
Gia Gonner
Brody Crockett
Jordyn Cruse
Bailey DeBerry
Jenna Dixon
Andrew Filek
Cory Frick
Christine Goodwin
Gianna Grillo
Ariana Gudel
McKenna Hewitt
Kaylee Huber
Fiona Hughes
Kolby Kent
Kellie Kistler
Jacob Kotchman
Brian Little
Adam McKita
Randall Molek
Ecko Mudry
Gianna O’Brien
Riley Padilla
Tayla Pascoe
Alexis Sherman
Maika Soko
Kayla Stein
Cayley Winwood
Kartin Zelenowski
McKenzie Zimcosky
Honors
John Beebe
Rilee Carlini
Donovon Davis
Ethan Fike
Annagene Gwyn
Morgan Gwyn
Alyssa Kaneshiro
Jordan Kearns
Justyce McCallister
Anthony Sandy
Drew Thomas
Connor Vig
Angel Whiteskunk
Grade 9
High honors
Marissa Adams
Steven Gwyn
Amari Owens
Amaya Owens
Amber Terry
Kai Vanderlaan
Noel Caeti
Roman D’Antonio
Harley Harkins
Ava Fetty
Anastasia Georgagis
Saniya Metcalf-Harris
Tylie Perok
David Armstrong
Michael Rollins
Brody Todd
Kirrah Yeardie
Alexis Zemba
Rylan Huber
Abigail Salzman
Samantha Smichnick
Brook Bella
Ethan Pfarr
Erika Shonts
Leah Urick
Honors
Emily Bean
Brendan Coble
Derek Francey
Meghan Hartley
Trenton Hawk
McKenzie Hustava
Malaina Macosta
Kaitlyn Matheny
Ben Nartic
Addison Panepinto
Alexander Pankratz
Tanner Pierce
Cameron Scrip
Samya Settles
Emalee Wallace