First quarter
Grade 12
High honors
Elisabeth Adams
Joseph Beckinger
Anthony Bell
Sarah Bielawski
Makayla Boda
Brody Conner
Fionna Cribbins
Jenna DeFranco
Eric Edmondson
Elian Garcia
Aiden Gillespie
Jayme Gregg
Anthony Haschets
Ronald Holma
Brianne Humphrey
Elaina Nicholson
Nathan O’Savage
Joshua Pappas
Mylaina Pendo
Austin Pierce
Raquel Rhoads
Alison Righetti
Ethan Shimko
Andrew Spitak
Jaime Sprenger
Jaida Wright
Ella Ziglear
Jaeden Zuzak
Honors
Jeremy Beckinger
Justin Clouse
Nicholas Fedeli
Justin Lilley
Seth Rerricha
Donald Ross
Dalton Sheraskey
Jacob Thomas
Matthew Trunzo
Ca’Mari Walden
Cheyenne Weld
Brooklyn Wolpink
Grade 11
High honors
Keira Abrams
Kylee Berkich
Jesse Byrne
Emma Carpenter
Alaina Chiaravalle
Arabella Colditz
Gia Conner
Brody Crockett
Jordyn Cruse
Donovon Davis
Bailey DeBerry
Jenna Dixon
Andrew Filek
Cory Frick
Christine Goodwin
Gianna Grillo
Annagene Gwyn
Morgan Gwyn
McKenna Hewitt
Kaylee Huber
Fiona Hughes
Jordan Kearns
Kolby Kent
Kellie Kistler
Jacob Kotchman
Brian Little
Adam McKita
Randall Molek
Ecko Mudry
Gianna O’Brien
Riley Padilla
Tayla Pascoe
Alexis Sherman
Maika Soko
Drew Thomas
Connor Vig
Cayley Winwood
Katrin Zelenowski
McKenzie Zimcosky
Honors
Hunter Assad
John Beebe
Rilee Carlini
Ethan Fike
Ariana Gudel
Sara Hartley
Alyssa Kaneshiro
Alexis Miller
Gabrielle Pierce
Anthony Sandy
Ethan Saylor
Angel Whiteskunk
Grade 10
High honors
Marissa Adams
Brook Bella
Noel Caeti
Roman D’Antonio
Ava Fetty
Anastasia Georgagis
Steven Gwyn
Harley Harkins
Meghan Hartley
Rylan Huber
Mason McCrory
Saniya Metcalf-Harris
Amari Owens
Amaya Owens
Addison Panepinto
Alexander Pankratz
Tylie Perok
Ethan Pfarr
Michael Rollins
Abigail Salzman
Cameron Scrip
Samya Settles
Erika Shonts
Samantha Smichnick
Amber Terry
Leah Urick
Kai Vanderlaan
Emalee Wallace
Kirrah Yeardie
Alexis Zemba
Honors
David Armstrong
Emily Bean
Brendan Coble
Paul Coles
Derek Francey
Trenton Hawk
Scott Hormell
McKenzie Hustava
Aidan Lowden
Malaina Macosta
Kaitlyn Matheny
Benjamin Nartic
Tanner Pierce
Delaney Ruth
Zion Tapper
Brody Todd
Cole Wolpink
Grade 9
High honors
Amirrah Bell
Lucas Bloom
Ethan Coble
Asalynn Colditz
Regan Cribbins
Emily Danko
Katerina Dickey
Delayna Easoz
McKenna Fowler
Cole Goodwin
Aiden Jobes
Xander Kadash
Jacob Layhue
David Masaitis
Noah Neil
Andrew Perotti
Spencer Petrucci
Nicholas Rollins
Alexandra Ross
Frederick Sherman
Luke Smith
Justin Staley
Arianna Stangroom
Alyssa Terry
Kera Urick
Grace Vash
Nasira Williamson
Honors
Chloe Bujanowski
Matthew Callahan
Christian Culp
Zachary Geletei
Raegan Gillen
Zachary Harris
Dylan Henry
Matthew Huweart
Kaylee Kaneshiro
Jordan Parkins
Jolieana Pletcher
Alexis Rogozinski
Jacob Ross
Samantha Saylor
Kalei Veazey
Cameron Vislay
Addison Wonak
Ronald Wozniak