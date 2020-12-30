honor roll

First quarter

Grade 12

High honors

Elisabeth Adams

Joseph Beckinger

Anthony Bell

Sarah Bielawski

Makayla Boda

Brody Conner

Fionna Cribbins

Jenna DeFranco

Eric Edmondson

Elian Garcia

Aiden Gillespie

Jayme Gregg

Anthony Haschets

Ronald Holma

Brianne Humphrey

Elaina Nicholson

Nathan O’Savage

Joshua Pappas

Mylaina Pendo

Austin Pierce

Raquel Rhoads

Alison Righetti

Ethan Shimko

Andrew Spitak

Jaime Sprenger

Jaida Wright

Ella Ziglear

Jaeden Zuzak

Honors

Jeremy Beckinger

Justin Clouse

Nicholas Fedeli

Justin Lilley

Seth Rerricha

Donald Ross

Dalton Sheraskey

Jacob Thomas

Matthew Trunzo

Ca’Mari Walden

Cheyenne Weld

Brooklyn Wolpink

Grade 11

High honors

Keira Abrams

Kylee Berkich

Jesse Byrne

Emma Carpenter

Alaina Chiaravalle

Arabella Colditz

Gia Conner

Brody Crockett

Jordyn Cruse

Donovon Davis

Bailey DeBerry

Jenna Dixon

Andrew Filek

Cory Frick

Christine Goodwin

Gianna Grillo

Annagene Gwyn

Morgan Gwyn

McKenna Hewitt

Kaylee Huber

Fiona Hughes

Jordan Kearns

Kolby Kent

Kellie Kistler

Jacob Kotchman

Brian Little

Adam McKita

Randall Molek

Ecko Mudry

Gianna O’Brien

Riley Padilla

Tayla Pascoe

Alexis Sherman

Maika Soko

Drew Thomas

Connor Vig

Cayley Winwood

Katrin Zelenowski

McKenzie Zimcosky

Honors

Hunter Assad

John Beebe

Rilee Carlini

Ethan Fike

Ariana Gudel

Sara Hartley

Alyssa Kaneshiro

Alexis Miller

Gabrielle Pierce

Anthony Sandy

Ethan Saylor

Angel Whiteskunk

Grade 10

High honors

Marissa Adams

Brook Bella

Noel Caeti

Roman D’Antonio

Ava Fetty

Anastasia Georgagis

Steven Gwyn

Harley Harkins

Meghan Hartley

Rylan Huber

Mason McCrory

Saniya Metcalf-Harris

Amari Owens

Amaya Owens

Addison Panepinto

Alexander Pankratz

Tylie Perok

Ethan Pfarr

Michael Rollins

Abigail Salzman

Cameron Scrip

Samya Settles

Erika Shonts

Samantha Smichnick

Amber Terry

Leah Urick

Kai Vanderlaan

Emalee Wallace

Kirrah Yeardie

Alexis Zemba

Honors

David Armstrong

Emily Bean

Brendan Coble

Paul Coles

Derek Francey

Trenton Hawk

Scott Hormell

McKenzie Hustava

Aidan Lowden

Malaina Macosta

Kaitlyn Matheny

Benjamin Nartic

Tanner Pierce

Delaney Ruth

Zion Tapper

Brody Todd

Cole Wolpink

Grade 9

High honors

Amirrah Bell

Lucas Bloom

Ethan Coble

Asalynn Colditz

Regan Cribbins

Emily Danko

Katerina Dickey

Delayna Easoz

McKenna Fowler

Cole Goodwin

Aiden Jobes

Xander Kadash

Jacob Layhue

David Masaitis

Noah Neil

Andrew Perotti

Spencer Petrucci

Nicholas Rollins

Alexandra Ross

Frederick Sherman

Luke Smith

Justin Staley

Arianna Stangroom

Alyssa Terry

Kera Urick

Grace Vash

Nasira Williamson

Honors

Chloe Bujanowski

Matthew Callahan

Christian Culp

Zachary Geletei

Raegan Gillen

Zachary Harris

Dylan Henry

Matthew Huweart

Kaylee Kaneshiro

Jordan Parkins

Jolieana Pletcher

Alexis Rogozinski

Jacob Ross

Samantha Saylor

Kalei Veazey

Cameron Vislay

Addison Wonak

Ronald Wozniak

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