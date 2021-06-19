Honor Roll

Fourth quarter

Grade 12

High honors

Emily Abbott

Hayden Abbott

Kristie Baloga

Harry Campbell

Geena DeMario

Chloe Dzuba

Nicole Gearhart

Avery Havelka

Kailey Karas

Turner Lehman

Emily Lemmon

Skylynn Liggitt

Maura May

Hannah Orgovan

Catherine Pleska

Miranda Schramm

Gracie Shergi

Fiona Walsh

Colton Whyte

Emily Worst

Honors

Rebekah Bennett

Zander Blue

Nathan Borsos

Timothy Boyer

Connor Chase

Dylan Clipp

Laurel George

Zoey Horne

Nichalas Lillard

Samantha Marosz

Hannah McConaghy

Elisabeth Mioduski

Bodie Mirich

Alexander Mitko

Madisyn Monaghan

Nathan Neal

Payton Pollaro

Shawn Quinlan

Brooke Schaedel

Hannah Smith

Garrett Suica

Honorable mention

Logan Ayers

Stacia Collins

Halea Drabeck

Allyson Fisher

Nicholas Gianfrancesco

Jacob Gibson

Lucy Moore

Matthew Tasz

Clayton Werner

Grade 11

High honors

Paige Armstrong

Lexus Green

Madison Kozares

Aubry Krivak

Luke Lounder

Gianna Muscaro

Madeline Newark

Joseph Scruppi

Grace Williams

Honors

Kaylin Caffardo

Layne Collins

Cassie Conway

Joseph Gallucci

Ethan Greenslate

Noah Poirier

Owen Romano

Korrin Russell

James Smith

Alexandria Stevens

Brooke Woods

Honorable mention

Lauren Bistarkey

Matthew Clem

Nathan Kotouch

Adrien Legerski

Madalyn Shaffer

Grade 10

High honors

Andrew Bredel

Dylan Brown

Danielle Coles

Tyler Cody

Brooke Dzuba

Maddox Gratchen

Alyssa Green

Julia Jastrzebski

Gracyn Murray

Jacob Noyes

Jadyn Rech

Joseph Sentipal

Katierose Smith

Matthew Trojan

Honors

Aidan Byrnes

Addison Cairns

Michael Dailey

Haidyn Enos

Hailey Flores

Harley Froats

Michael Grant

Payton Gratchen

Cheyanne Johnson

Autumn Orgovan

Rylee Romasco

Saige Rossi

Mackenzie Speicher

Jacob Stroud

Honorable mention

Taylor Bird

Corbin Harrison

Landyn Romano

Michael Stewart

Makala Trevena

Grade 9

High honors

Rudy Brown

Nina Casagranda

Deedra Closser

Brodie Kuzior

William Mullen

Parker Sentipal

Julia Smith

Elizabeth Walker

Martina Whyte

Sean Yates

Honors

Mason Allison

Joseph Baronick

Calie Cowden

Gerald Cox

Beau Ferris

Remi Frazier

Jaidan Gilbert

Devin Hanshaw

Wyatt John

Lila Koonse

Savannah Laroche

James Leuice

Kaitlyn Nease

Anna Poirier

Francesca Sabo

Zachary Schrockman

Dylan Slovick

Madelyn Speer

Tristan St. James

Honorable mention

Sara Brown

Aidan Clem

Ava Jordan

Caleb Kimberland

Ashlynn Kubatka

Annabelle McConnell

Dominic Miller

Ryan Murray

Brianna Pennington

William Radford

Aiden States

Carson Tkalcevic

Grade 8

High honors

Teagen Anderson

Addison Brady

Maria Nelson

James Newark

Carlee Pennington

Nathaniel Swihart

James Wilson

Honors

Caden Anderson

Molly Baker

Christany Bartley

Jaden Bartley

Caroline Brown

Dylan Campoll

Brian Charles

Michaela Davis

Bridgette Dye

Samuel Elich

Annie Enos

Theodore Gray

Evan Green

Madison Maple

Peyton Mermon

Madison Rankin

Rylei Ross

Caroline Scruppi

Layla Sherman

Darius Simmons

Landen Snyder

Ella Steele

William Stevenson

Miley Stroud

Patrick Varner

Cadence Vizyak

Honorable mention

Isabella Bender

Trae Chiodi

Kacie Curry

Kylie Dehoux

Alec Krivak

Morgyn Monaghan

Olivia Quinones

Faith Smith

Lacey Streng

Grade 7

High honors

Joely Cimperman

Riley Dhans

Lance Duran

Morris Harvey

Abigail Henke

Cooper Lucas

Brayden Mcnamee

Morgan Vargas

Nicole Williams

Honors

Adam Baloga

Kona Bloom

Gage Bradley

Matthew Bredel

Colton County

George Froats

Charlize Gray

Austin Hanshaw

Brenna Henry

Noah Kimberland

Alice Kubatka

Gianna Lancos

Jillian Lombardo

Landon Marsh

Connor McMillen

Elizabeth Moore

Emmerson Murray

Logan Noyes

Jaiden Palm

Addyson Patchin

Shelby Powers

Grace Roberts

Savanna Rush

Raya Sentipal

Aidan Stratus

Miranda Torchia

Ava Wiles

Honorable mention

Paige Allison

Brooke Bowland

Camryn Claar

Melaya Denio

Lexa Lepore

Isabrella Nix

Grade 6

High honors

Sienna Berdine

Paige Klodowski

Marlee Martin

Caleb Matalik

Henry Miller

Grace Orlosky

Taylor Scott

Honors

Hope Bongiorni

Madelina Guiddy

Macei Hook

Megyn Horne

Lily Huey

Taylor Javens

Olivia Johnson

Andrew Krivak

Madison Lombardi

Halle Mayhew

Madison Pavlik

Kaden Pugh

Camryn Reddinger

Brooklyn Robinson

Rylan Romano

Bryce Speer

Wyatt Speicher

Keith Steele

Jessica Tender

Taylor Vogt

Mackensey Wasik

Ashley Yochum

Honorable mention

Irene Bongiorni

Isabella Brown

Madison Charles

Maleena Henry

Micayla Kobelak

Chloe McDivitt

Blake Neal

David Taylor

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