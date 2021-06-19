Fourth quarter
Grade 12
High honors
Emily Abbott
Hayden Abbott
Kristie Baloga
Harry Campbell
Geena DeMario
Chloe Dzuba
Nicole Gearhart
Avery Havelka
Kailey Karas
Turner Lehman
Emily Lemmon
Skylynn Liggitt
Maura May
Hannah Orgovan
Catherine Pleska
Miranda Schramm
Gracie Shergi
Fiona Walsh
Colton Whyte
Emily Worst
Honors
Rebekah Bennett
Zander Blue
Nathan Borsos
Timothy Boyer
Connor Chase
Dylan Clipp
Laurel George
Zoey Horne
Nichalas Lillard
Samantha Marosz
Hannah McConaghy
Elisabeth Mioduski
Bodie Mirich
Alexander Mitko
Madisyn Monaghan
Nathan Neal
Payton Pollaro
Shawn Quinlan
Brooke Schaedel
Hannah Smith
Garrett Suica
Honorable mention
Logan Ayers
Stacia Collins
Halea Drabeck
Allyson Fisher
Nicholas Gianfrancesco
Jacob Gibson
Lucy Moore
Matthew Tasz
Clayton Werner
Grade 11
High honors
Paige Armstrong
Lexus Green
Madison Kozares
Aubry Krivak
Luke Lounder
Gianna Muscaro
Madeline Newark
Joseph Scruppi
Grace Williams
Honors
Kaylin Caffardo
Layne Collins
Cassie Conway
Joseph Gallucci
Ethan Greenslate
Noah Poirier
Owen Romano
Korrin Russell
James Smith
Alexandria Stevens
Brooke Woods
Honorable mention
Lauren Bistarkey
Matthew Clem
Nathan Kotouch
Adrien Legerski
Madalyn Shaffer
Grade 10
High honors
Andrew Bredel
Dylan Brown
Danielle Coles
Tyler Cody
Brooke Dzuba
Maddox Gratchen
Alyssa Green
Julia Jastrzebski
Gracyn Murray
Jacob Noyes
Jadyn Rech
Joseph Sentipal
Katierose Smith
Matthew Trojan
Honors
Aidan Byrnes
Addison Cairns
Michael Dailey
Haidyn Enos
Hailey Flores
Harley Froats
Michael Grant
Payton Gratchen
Cheyanne Johnson
Autumn Orgovan
Rylee Romasco
Saige Rossi
Mackenzie Speicher
Jacob Stroud
Honorable mention
Taylor Bird
Corbin Harrison
Landyn Romano
Michael Stewart
Makala Trevena
Grade 9
High honors
Rudy Brown
Nina Casagranda
Deedra Closser
Brodie Kuzior
William Mullen
Parker Sentipal
Julia Smith
Elizabeth Walker
Martina Whyte
Sean Yates
Honors
Mason Allison
Joseph Baronick
Calie Cowden
Gerald Cox
Beau Ferris
Remi Frazier
Jaidan Gilbert
Devin Hanshaw
Wyatt John
Lila Koonse
Savannah Laroche
James Leuice
Kaitlyn Nease
Anna Poirier
Francesca Sabo
Zachary Schrockman
Dylan Slovick
Madelyn Speer
Tristan St. James
Honorable mention
Sara Brown
Aidan Clem
Ava Jordan
Caleb Kimberland
Ashlynn Kubatka
Annabelle McConnell
Dominic Miller
Ryan Murray
Brianna Pennington
William Radford
Aiden States
Carson Tkalcevic
Grade 8
High honors
Teagen Anderson
Addison Brady
Maria Nelson
James Newark
Carlee Pennington
Nathaniel Swihart
James Wilson
Honors
Caden Anderson
Molly Baker
Christany Bartley
Jaden Bartley
Caroline Brown
Dylan Campoll
Brian Charles
Michaela Davis
Bridgette Dye
Samuel Elich
Annie Enos
Theodore Gray
Evan Green
Madison Maple
Peyton Mermon
Madison Rankin
Rylei Ross
Caroline Scruppi
Layla Sherman
Darius Simmons
Landen Snyder
Ella Steele
William Stevenson
Miley Stroud
Patrick Varner
Cadence Vizyak
Honorable mention
Isabella Bender
Trae Chiodi
Kacie Curry
Kylie Dehoux
Alec Krivak
Morgyn Monaghan
Olivia Quinones
Faith Smith
Lacey Streng
Grade 7
High honors
Joely Cimperman
Riley Dhans
Lance Duran
Morris Harvey
Abigail Henke
Cooper Lucas
Brayden Mcnamee
Morgan Vargas
Nicole Williams
Honors
Adam Baloga
Kona Bloom
Gage Bradley
Matthew Bredel
Colton County
George Froats
Charlize Gray
Austin Hanshaw
Brenna Henry
Noah Kimberland
Alice Kubatka
Gianna Lancos
Jillian Lombardo
Landon Marsh
Connor McMillen
Elizabeth Moore
Emmerson Murray
Logan Noyes
Jaiden Palm
Addyson Patchin
Shelby Powers
Grace Roberts
Savanna Rush
Raya Sentipal
Aidan Stratus
Miranda Torchia
Ava Wiles
Honorable mention
Paige Allison
Brooke Bowland
Camryn Claar
Melaya Denio
Lexa Lepore
Isabrella Nix
Grade 6
High honors
Sienna Berdine
Paige Klodowski
Marlee Martin
Caleb Matalik
Henry Miller
Grace Orlosky
Taylor Scott
Honors
Hope Bongiorni
Madelina Guiddy
Macei Hook
Megyn Horne
Lily Huey
Taylor Javens
Olivia Johnson
Andrew Krivak
Madison Lombardi
Halle Mayhew
Madison Pavlik
Kaden Pugh
Camryn Reddinger
Brooklyn Robinson
Rylan Romano
Bryce Speer
Wyatt Speicher
Keith Steele
Jessica Tender
Taylor Vogt
Mackensey Wasik
Ashley Yochum
Honorable mention
Irene Bongiorni
Isabella Brown
Madison Charles
Maleena Henry
Micayla Kobelak
Chloe McDivitt
Blake Neal
David Taylor