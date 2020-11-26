Grade 12
High honors
Kristie Baloga
Abagaile Behun
Harry Campbell
Geena DeMario
Chloe Dzuba
Allyson Fisher
Nicole Gearhart
Kailey Karas
Turner Lehman
Emily Lemmon
Hannah McConaghy
Nathan Neal
Hanna Osborn
Catherine Pleska
Payton Pollaro
Shawn Quinlan
Skyler Ringeisen
Miranda Schramm
Cole Shergi
Gracie Shergi
Haley Stack
Emily Worst
Honors
Hayden Abbott
Jonathan Baronick
Rebekah Bennett
Zander Blue
Nathan Borsos
Dylan Clipp
Stacia Collins
Halea Drabeck
Avery Havelka
Zoey Horne
Shane Kemper
Skylynn Liggitt
Nichalas Lillard
Bodie Mirich
Madisyn Monaghan
Lilly Posti
Brooke Schaedel
Dakota Scott
Hannah Smith
Garrett Suica
Fiona Walsh
Colton Whyte
Honorable mention
Christian Bagwell
Timothy Boyer
Connor Haskins
Aidan Schoch
Matthew Tasz
Grade 11
High honors
Lexus Green
Luke Lounder
Aubry Krivak
Gianna Muscaro
Madeline Newark
Honors
Paige Armstrong
Kolina Brothers
Macy Brown
Kaylin Caffardo
Joseph Gallucci
Ryan Green
Jade Hackney
Nathan Klodowski
Chandler Kortyna
Madison Kozares
Aidan Kuzior
Virginia Lohn
Owen Romano
Korrin Russell
Joseph Scruppi
James Smith
Brianna Stover
Tiffany Varner
Honorable mention
Richard Bernola
Lauren Bistarkey
Jaeron Cody
Layne Collins
Cassie Conway
Adrien Legerski
Isabel Majoris
Madalyn Shaffer
Austin Snyder
Alexandria Stevens
Grade 10
High honors
Andrew Bredel
Maddox Gratchen
Payton Gratchen
Alyssa Green
Julia Jastrzebski
Marissa Link
Gracyn Murray
Jacob Noyes
Jadyn Rech
Joseph Sentipal
Katierose Smith
Matthew Trojan
Honors
Addison Cairns
Tyler Cody
Michael Dailey
Brooke Dzuba
Haidyn Enos
Luke Ferris
Jillian Frazier
Cheyanne Johnson
Adriana Larue
Rylee Romasco
Jacob Stroud
Cecilia Trinciante
Honorable mention
Taylor Bird
Dylan Brown
Madison Davis
Hailey Flores
Michael Grant
Haylie Kosharsky
Grade 9
High honors
Rudy Brown
Nina Casagranda
Deedra Closser
Jaelynn Gilbert
Jaidan Gilbert
Brodie Kuzior
William Mullen
Parker Sentipal
Julia Smith
Gaven Suica
Elizabeth Walker
Martina Whyte
Sean Yates
Honors
Joseph Baronick
Beau Ferris
Devin Hanshaw
Wyatt John
James Leuice
Aurora Monette
Ryan Murray
Anna Poirier
Dylan Slovick
Madelyn Speer
Aiden States
Tristan St. James
Honorable mention
Mason Allison
Sara Brown
Samara Charlier
Aidan Clem
Caleb Kimberland
Justin McElroy
Ethan Maltony
Kaitlyn Nease
Grade 8
High honors
Christany Bartley
Addison Brady
Evan Green
James Newark
James Wilson
Honors
Caden Anderson
Lauren Anderson
Teagen Anderson
Molly Baker
Jaden Bartley
Isabella Bender
Caroline Brown
Brian Charles
Bridgette Dye
Samuel Elich
Annie Enos
Emanuel Enos
Theodore Gray
Robert Green
Madison Maple
Peyton Mermon
Morgyn Monaghan
Caroline Scruppi
Layla Sherman
Lila Smith
Landen Snyder
Ella Steele
Miley Stroud
Nathaniel Swihart
Patrick Varner
Honorable mention
Charlie Antonetti
Kylie Dehoux
Mackenzie Mitchell
Madison Rankin
Parker Rommes
William Stevenson
Cadence Vizyak
Grade 7
High honors
Matthew Bredel
Lance Duran
Cooper Lucas
Jaiden Palm
Morgan Vargas
Nicole Williams
Honors
Adam Baloga
Gage Bradley
Joely Cimperman
Colton County
Melaya Denio
Riley Dhans
Charlize Gray
Austin Hanshaw
Morris Harvey
Abigail Henke
Gianna Lancos
Jillian Lombardo
Landon Marsh
Brayden McNamee
Elizabeth Moore
Emerson Murray
Addyson Patchin
Shelby Powers
Grace Roberts
Raya Sentipal
Miranda Torchia
Honorable mention
Paige Allison
Zachary Baloga
Kona Bloom
George Froats
Alice Kubatka
Lexa Lepore
Isabella Nix
Logan Noyes
Ava Wiles
Grade 6
High honors
Sienna Berdine
Lily Huey
Marlee Martin
Grace Orlosky
Madison Pavlik
Taylor Scott
Honors
Hope Bongiorni
Isabella Brown
Madison Charles
Macei Hook
Megyn Horne
Olivia Johnson
Paige Klodowski
Andrew Krivak
Noah Leininger
Madison Lombardi
Halle Mayhew
Caleb Matalik
Henry Miller
Kaden Pugh
Camryn Reddinger
Brooklyn Robinson
Rylan Romano
Damon Shaffer
Bryce Speer
Keith Steele
Jessica Tender
Mackensey Wasik
Honorable mention
Jack Antonetti
Ava Closser
Jaden Green
Madelina Guiddy
Maleena Henry
Maximus Maltony
Andi Midler
Blake Neal
Nora Yetsick
Taylor Vogt
Kaylee Zungli