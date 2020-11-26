Honor Roll

Grade 12

High honors

Kristie Baloga

Abagaile Behun

Harry Campbell

Geena DeMario

Chloe Dzuba

Allyson Fisher

Nicole Gearhart

Kailey Karas

Turner Lehman

Emily Lemmon

Hannah McConaghy

Nathan Neal

Hanna Osborn

Catherine Pleska

Payton Pollaro

Shawn Quinlan

Skyler Ringeisen

Miranda Schramm

Cole Shergi

Gracie Shergi

Haley Stack

Emily Worst

Honors

Hayden Abbott

Jonathan Baronick

Rebekah Bennett

Zander Blue

Nathan Borsos

Dylan Clipp

Stacia Collins

Halea Drabeck

Avery Havelka

Zoey Horne

Shane Kemper

Skylynn Liggitt

Nichalas Lillard

Bodie Mirich

Madisyn Monaghan

Lilly Posti

Brooke Schaedel

Dakota Scott

Hannah Smith

Garrett Suica

Fiona Walsh

Colton Whyte

Honorable mention

Christian Bagwell

Timothy Boyer

Connor Haskins

Aidan Schoch

Matthew Tasz

Grade 11

High honors

Lexus Green

Luke Lounder

Aubry Krivak

Gianna Muscaro

Madeline Newark

Honors

Paige Armstrong

Kolina Brothers

Macy Brown

Kaylin Caffardo

Joseph Gallucci

Ryan Green

Jade Hackney

Nathan Klodowski

Chandler Kortyna

Madison Kozares

Aidan Kuzior

Virginia Lohn

Owen Romano

Korrin Russell

Joseph Scruppi

James Smith

Brianna Stover

Tiffany Varner

Honorable mention

Richard Bernola

Lauren Bistarkey

Jaeron Cody

Layne Collins

Cassie Conway

Adrien Legerski

Isabel Majoris

Madalyn Shaffer

Austin Snyder

Alexandria Stevens

Grade 10

High honors

Andrew Bredel

Maddox Gratchen

Payton Gratchen

Alyssa Green

Julia Jastrzebski

Marissa Link

Gracyn Murray

Jacob Noyes

Jadyn Rech

Joseph Sentipal

Katierose Smith

Matthew Trojan

Honors

Addison Cairns

Tyler Cody

Michael Dailey

Brooke Dzuba

Haidyn Enos

Luke Ferris

Jillian Frazier

Cheyanne Johnson

Adriana Larue

Rylee Romasco

Jacob Stroud

Cecilia Trinciante

Honorable mention

Taylor Bird

Dylan Brown

Madison Davis

Hailey Flores

Michael Grant

Haylie Kosharsky

Grade 9

High honors

Rudy Brown

Nina Casagranda

Deedra Closser

Jaelynn Gilbert

Jaidan Gilbert

Brodie Kuzior

William Mullen

Parker Sentipal

Julia Smith

Gaven Suica

Elizabeth Walker

Martina Whyte

Sean Yates

Honors

Joseph Baronick

Beau Ferris

Devin Hanshaw

Wyatt John

James Leuice

Aurora Monette

Ryan Murray

Anna Poirier

Dylan Slovick

Madelyn Speer

Aiden States

Tristan St. James

Honorable mention

Mason Allison

Sara Brown

Samara Charlier

Aidan Clem

Caleb Kimberland

Justin McElroy

Ethan Maltony

Kaitlyn Nease

Grade 8

High honors

Christany Bartley

Addison Brady

Evan Green

James Newark

James Wilson

Honors

Caden Anderson

Lauren Anderson

Teagen Anderson

Molly Baker

Jaden Bartley

Isabella Bender

Caroline Brown

Brian Charles

Bridgette Dye

Samuel Elich

Annie Enos

Emanuel Enos

Theodore Gray

Robert Green

Madison Maple

Peyton Mermon

Morgyn Monaghan

Caroline Scruppi

Layla Sherman

Lila Smith

Landen Snyder

Ella Steele

Miley Stroud

Nathaniel Swihart

Patrick Varner

Honorable mention

Charlie Antonetti

Kylie Dehoux

Mackenzie Mitchell

Madison Rankin

Parker Rommes

William Stevenson

Cadence Vizyak

Grade 7

High honors

Matthew Bredel

Lance Duran

Cooper Lucas

Jaiden Palm

Morgan Vargas

Nicole Williams

Honors

Adam Baloga

Gage Bradley

Joely Cimperman

Colton County

Melaya Denio

Riley Dhans

Charlize Gray

Austin Hanshaw

Morris Harvey

Abigail Henke

Gianna Lancos

Jillian Lombardo

Landon Marsh

Brayden McNamee

Elizabeth Moore

Emerson Murray

Addyson Patchin

Shelby Powers

Grace Roberts

Raya Sentipal

Miranda Torchia

Honorable mention

Paige Allison

Zachary Baloga

Kona Bloom

George Froats

Alice Kubatka

Lexa Lepore

Isabella Nix

Logan Noyes

Ava Wiles

Grade 6

High honors

Sienna Berdine

Lily Huey

Marlee Martin

Grace Orlosky

Madison Pavlik

Taylor Scott

Honors

Hope Bongiorni

Isabella Brown

Madison Charles

Macei Hook

Megyn Horne

Olivia Johnson

Paige Klodowski

Andrew Krivak

Noah Leininger

Madison Lombardi

Halle Mayhew

Caleb Matalik

Henry Miller

Kaden Pugh

Camryn Reddinger

Brooklyn Robinson

Rylan Romano

Damon Shaffer

Bryce Speer

Keith Steele

Jessica Tender

Mackensey Wasik

Honorable mention

Jack Antonetti

Ava Closser

Jaden Green

Madelina Guiddy

Maleena Henry

Maximus Maltony

Andi Midler

Blake Neal

Nora Yetsick

Taylor Vogt

Kaylee Zungli

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