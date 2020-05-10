Third nine weeks
Grade 8
High honors
Jocelyn Babirad
Noah Barker
Reese Dinardo
Kenneth George
Earl Hatfield Jr.
Kaylin Kelly
Emmitt Laycock
Benjamin Luketich
Coltyn Lusk
Hailey Pollock
John Scott Jr.
Isabella Simmons
Vincent Vito
Honors
Colton Baldauf
Jacob Burt
Ryan Colbert
Matthew Feenan
Abigail Frank
Emily Kisner
Gavin Linton Rush
Haylie Menzer
Olivia Mohney
Aizoey Pistilli
Rogan Rockwell
Hunter Rush
Cynthia Russell
Maxamillion Von Fisher
James Wade
Kendyl Wingertsahn
Grade 7
High honors
Liam Allen
Yeshua Putra K. Biu
Amaya Boone
Mallory Bozovich
Alexander Chapman
Willow Eckels
Grace Hatfield
Gabrielle Haynes
Diontae Hays
Lindsay Jaquay
Aubrie Logan
Aiden McMurray
Kayla O’Dell
Emily Paquet
Gavin Piasecki
Addison Quinn
Mackenzie Ritenour
Colton Scarborough
Ross Skerbetz
Andrew Vipperman
Honors
Nadia Babich
Alexis Barnhart
Kathryn Boidock
Abigail Brandau
Lucas Burt
John Decesaris
Karissa Farkas
Matthew Gallagher
Abigail Garber
Bethany Gatten
Gracie Gift
Kyleigh Glaze
Joshua Hancock
Gabrielle Hete
Brooke Hillberry
Aubree Jancic
Philip Korcek IV
Carleigha Maines
Wyatt Markovich
Aubrey Martin
Lilly Rice
Emilee Ritenour
Hailey Schmid
Dayton Simmons
Alivia Steffan
Andrew Taylor
Deidra West
Curtis Wilson
Grade 6
High honors
Avery Barker
Katelyn Fava
Kasidee Gurewicz
Owen Ivcic
Lauren Jurovcik
Dylan Knox
Jesse Laskey
Blake Lusk
Emma Lusk
Jackson Marran
Corbin McMurray
Ryan Moessner
Elaina Nuccetelli
Brina Orsatti
Cassidy Shaw
Mason Sheffo
Camille Sneith
Elizabeth Thompson
Kylie Thompson
Hayden Yeck
Honors
Meredith Allender
Nathaniel Campbell
Cadence Clutter
Amera Davis
Ryan Eger
Brady Franell
Sofia Gaussa
Nicklaus Graham
Benjamin Hays
Jeffrey Hillman
Makayla Jackson
Nadia Koller
Cameron Krejci
Nora Lindley
Soryn Martin
Anna Mattie
Zoie Mcdonald
Lilianna Metz
Ethan Mitchner
Leah Pounds
Kylee Richards
Cody Sebetich
Wyatt Snyder
Brayden Taggart
Olivia Telegraphis
Samuel Wade
Joseph Zoretich