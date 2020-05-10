Honor Roll

Third nine weeks

Grade 8

High honors

Jocelyn Babirad

Noah Barker

Reese Dinardo

Kenneth George

Earl Hatfield Jr.

Kaylin Kelly

Emmitt Laycock

Benjamin Luketich

Coltyn Lusk

Hailey Pollock

John Scott Jr.

Isabella Simmons

Vincent Vito

Honors

Colton Baldauf

Jacob Burt

Ryan Colbert

Matthew Feenan

Abigail Frank

Emily Kisner

Gavin Linton Rush

Haylie Menzer

Olivia Mohney

Aizoey Pistilli

Rogan Rockwell

Hunter Rush

Cynthia Russell

Maxamillion Von Fisher

James Wade

Kendyl Wingertsahn

Grade 7

High honors

Liam Allen

Yeshua Putra K. Biu

Amaya Boone

Mallory Bozovich

Alexander Chapman

Willow Eckels

Grace Hatfield

Gabrielle Haynes

Diontae Hays

Lindsay Jaquay

Aubrie Logan

Aiden McMurray

Kayla O’Dell

Emily Paquet

Gavin Piasecki

Addison Quinn

Mackenzie Ritenour

Colton Scarborough

Ross Skerbetz

Andrew Vipperman

Honors

Nadia Babich

Alexis Barnhart

Kathryn Boidock

Abigail Brandau

Lucas Burt

John Decesaris

Karissa Farkas

Matthew Gallagher

Abigail Garber

Bethany Gatten

Gracie Gift

Kyleigh Glaze

Joshua Hancock

Gabrielle Hete

Brooke Hillberry

Aubree Jancic

Philip Korcek IV

Carleigha Maines

Wyatt Markovich

Aubrey Martin

Lilly Rice

Emilee Ritenour

Hailey Schmid

Dayton Simmons

Alivia Steffan

Andrew Taylor

Deidra West

Curtis Wilson

Grade 6

High honors

Avery Barker

Katelyn Fava

Kasidee Gurewicz

Owen Ivcic

Lauren Jurovcik

Dylan Knox

Jesse Laskey

Blake Lusk

Emma Lusk

Jackson Marran

Corbin McMurray

Ryan Moessner

Elaina Nuccetelli

Brina Orsatti

Cassidy Shaw

Mason Sheffo

Camille Sneith

Elizabeth Thompson

Kylie Thompson

Hayden Yeck

Honors

Meredith Allender

Nathaniel Campbell

Cadence Clutter

Amera Davis

Ryan Eger

Brady Franell

Sofia Gaussa

Nicklaus Graham

Benjamin Hays

Jeffrey Hillman

Makayla Jackson

Nadia Koller

Cameron Krejci

Nora Lindley

Soryn Martin

Anna Mattie

Zoie Mcdonald

Lilianna Metz

Ethan Mitchner

Leah Pounds

Kylee Richards

Cody Sebetich

Wyatt Snyder

Brayden Taggart

Olivia Telegraphis

Samuel Wade

Joseph Zoretich

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Purchase a Subscription