Honor Roll

Second nine weeks

Grade 8

High honors

Yeshua Putra Biu

Amaya Boone

Alexander Chapman

Willow Eckels

Kyleigh Glaze

Gabrielle Haynes

Gabrielle Hete

Lindsay Jaquay

Aubrey Martin

Aiden McMurray

Emily Paquet

Gavin Piasecki

Colton Scarborough

Ross Skerbetz

Andrew Vipperman

Honors

Liam Allen

Abrahem Asaad House

Alexis Barnhart

Kathryn Boidock

Lucas Burt

John Decesaris

Matthew Gallagher

Philip Korcek

Aubrie Logan

Kayla O’Dell

Mackenzie Ritenour

Alexander Rusilko

Hailey Schmid

Dayton Simmons

Grade 7

High honors

Avery Barker

Katelyn Fava

Benjamin Hays

Owen Ivcic

Carson Jones

Lauren Jurovcik

Jesse Laskey

Emma Lusk

Azekial Malanosky

Jackson Marran

Corbin McMurray

Elaina Nuccetelli

Brina Orsatti

Kylee Richards

Cassidy Shaw

Camille Sneith

Wyatt Snyder

Elizabeth Thompson

Zkylie Thompson

Samuel Wade

Joseph Zoretich

Honors

Caleb Bartrug

Amera Davis

Brady Franell

Nicklaus Graham

Kasidee Gurewicz

Makayla Jackson

Nadia Koller

Kendra Lemley

Layton Marotto

Soryn Martin

Anna Mattie

Craig Mcdonald

Zoie Mcdonald

Lilianna Metz

Conner Mitchner

Ryan Moessner

Tessa Scicchitano

Cody Sebetich

Brayden Taggart

Cassie Wible

Hayden Yeck

Grade 6

High honors

Gary Allison

Austin Ayres

Jordan Bartrug

Danica Blevins

Natalie Brice

Cole Buttermore

Chloe Clark

Dillan Colbert

Alyssa Duel

Kayleigh Earnest

Sydney Gonglik

Riley Harding

Abigail Hess

Harold Homme

Alexandria Jackson

Megan Keturakis

Alejandro Leichty

Delilah Luketich

Drake Mcclure

Riley Nicholls

Emme Orsatti

Kaitlyn Pscolka

Callie Selvoski

Grace Sheehan

Mylah Taggart

Levi Urcho

Elizabeth Wade

Ty Watson

Trent Wolpink

Logan Yeck

Honors

Julia Brandau

Melina Dezzutti

Lydia Emery

Skyler Frye

Chloe Garner

Addison Harding

Nicholas Humbertson

Jordyn Johnson

Madelyn Johns

Addison Kearns

Elyssa Kisner

Chloe Micelli

Isabella Moyer

William Moyer

Regan Nicholls

Cami Santee

Mackenie Schmid

Owen Shigo

Leo Shrader

Chase Smutney

Lillian Spencer

Hailey Tatar

Paxton Thomas

Jada Truxel- Partee

Sharley Walters

Dewayne Wamsley

Jaden Zheng

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