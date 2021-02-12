Second nine weeks
Grade 8
High honors
Yeshua Putra Biu
Amaya Boone
Alexander Chapman
Willow Eckels
Kyleigh Glaze
Gabrielle Haynes
Gabrielle Hete
Lindsay Jaquay
Aubrey Martin
Aiden McMurray
Emily Paquet
Gavin Piasecki
Colton Scarborough
Ross Skerbetz
Andrew Vipperman
Honors
Liam Allen
Abrahem Asaad House
Alexis Barnhart
Kathryn Boidock
Lucas Burt
John Decesaris
Matthew Gallagher
Philip Korcek
Aubrie Logan
Kayla O’Dell
Mackenzie Ritenour
Alexander Rusilko
Hailey Schmid
Dayton Simmons
Grade 7
High honors
Avery Barker
Katelyn Fava
Benjamin Hays
Owen Ivcic
Carson Jones
Lauren Jurovcik
Jesse Laskey
Emma Lusk
Azekial Malanosky
Jackson Marran
Corbin McMurray
Elaina Nuccetelli
Brina Orsatti
Kylee Richards
Cassidy Shaw
Camille Sneith
Wyatt Snyder
Elizabeth Thompson
Zkylie Thompson
Samuel Wade
Joseph Zoretich
Honors
Caleb Bartrug
Amera Davis
Brady Franell
Nicklaus Graham
Kasidee Gurewicz
Makayla Jackson
Nadia Koller
Kendra Lemley
Layton Marotto
Soryn Martin
Anna Mattie
Craig Mcdonald
Zoie Mcdonald
Lilianna Metz
Conner Mitchner
Ryan Moessner
Tessa Scicchitano
Cody Sebetich
Brayden Taggart
Cassie Wible
Hayden Yeck
Grade 6
High honors
Gary Allison
Austin Ayres
Jordan Bartrug
Danica Blevins
Natalie Brice
Cole Buttermore
Chloe Clark
Dillan Colbert
Alyssa Duel
Kayleigh Earnest
Sydney Gonglik
Riley Harding
Abigail Hess
Harold Homme
Alexandria Jackson
Megan Keturakis
Alejandro Leichty
Delilah Luketich
Drake Mcclure
Riley Nicholls
Emme Orsatti
Kaitlyn Pscolka
Callie Selvoski
Grace Sheehan
Mylah Taggart
Levi Urcho
Elizabeth Wade
Ty Watson
Trent Wolpink
Logan Yeck
Honors
Julia Brandau
Melina Dezzutti
Lydia Emery
Skyler Frye
Chloe Garner
Addison Harding
Nicholas Humbertson
Jordyn Johnson
Madelyn Johns
Addison Kearns
Elyssa Kisner
Chloe Micelli
Isabella Moyer
William Moyer
Regan Nicholls
Cami Santee
Mackenie Schmid
Owen Shigo
Leo Shrader
Chase Smutney
Lillian Spencer
Hailey Tatar
Paxton Thomas
Jada Truxel- Partee
Sharley Walters
Dewayne Wamsley
Jaden Zheng