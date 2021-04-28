Honor Roll

Third quarter

Grade 12

High honors

Mckenzie Axton

Isabella Bankovich

Alex Bayne

Bella Cheberenchick

Abigail Erderly

Kassie Granchai

Austin Marshalek

Jocelyn McMurray

Korryn Wingertsahn

Honors

Courtney Ambrose

Trent Cavanaugh

Sarah Donahoo

Colleen Fogg

Kylie Granchai

Damian Johnson

Myranda Johnson

Carlie Justus

Dalton Kinney

Matthew Luketich

Holly McElhany

Makenna Morrell

Trevor Richardson

Jessica Rothka

Emma Sadler

Nicholas Scarfo

Abigail Selvoski

Carly Stilwell

Meghan Tennant

Grade 11

High honors

Susan Bayne

David Gucker Jr.

Alexa Leonetti

Taylor Leonetti

Ethan Luketich

Jasmine Manning

Tucker McMurray

Maleena Rokicki

Madison Scola

Nina Thompson

Laura Vittone

Honors

Seth Adams

Makenzie Aloe

Colton Brightwell

Olivia Childs

Ethan Heinrich

Noah Martin

Mathew Nuccetelli

Riley Pike

Brittney Puckey

Amelia Scott

Heath Sicchitano

Brendan Taylor

Abigail Winkleblech

Grade 10

High honors

Chyan Banovich

Mackenzie Buttermore

Ryan Chapman

Sophia Connelly

Sydney Dinardo

Gabrielle Klepeis

Mercedes Luff

Braden Nicholls

Carly Palla

Mallory Schreiber

Reagan Schreiber

Lilly Schultz

Grace Skerbetz

Landon Urcho

Neshawn Vaden

Emily Wise

Honors

Cody Baldauf

Jesalyn Brown

Amy Cheberenchick

Meadow Cushey

Rylee Dixon

Rolando Espinoza

Doug Gray

Julian Hays

Kara Reynolds

Sarah Scicchitano

Delainey Skerbetz

Chloe Spilak

Mylee Ventura

Grade 9

High honors

Jocelyn Babirad

Noah Barker

Reese Dinardo

Kenneth George

Kaylin Kelly

Emily Kisner

Emmitt Laycock

Gavin Linton-Rush

Abigail Malanosky

Olivia Mohney

Hailey Pollock

Rogan Rockwell

John Scott Jr.

Isabella Simmons

Vincent Vito

Kendyl Wingertsahn

Aaron Woodhouse Jr.

Honors

Richard Andrews

Colton Baldauf

Connor Bevans

Gianna Brown

Jacob Burt

Marina Childs

Ava Clark

Ryan Colbert

Abigail Czyzewski

Vitali Daniels

Dennis Ducarme Jr.

Tyler Eger

Matthew Feenan

Tyler Lippert

Benjamin Luketich

Mercedes Manning

Jonas Navrat

Aizoey Pistlli

Ellie Puskarich

Hunter Rush

Amber Sallee

Aliviya Simpson

Christopher Spilak

Emily Stinogle

James Wade

Tanner Webb

Hilary Wingertsahn

Haylee Wolfe

Grade 8

High honors

Yeshua Putra Biu

Amaya Boone

Alexander Chapman

Willow Eckels

Kyleigh Glaze

Gabrielle Haynes

Lindsay Jaquay

Aubrey Martin

Gavin Piasecki

Addison Quinn

Colton Scarborough

Ross Skerbetz

Andrew Vipperman

Honors

Alexis Barnhart

Kathryn Boidock

Lucas Burt

John Decesaris

Nicholas Deusenberry

Matthew Gallagher

Tristan Hackinson

Diontae Hays

Gabrielle Hete

Philip Korcek

Aubrie Logan

Aiden McMurray

Kayla O’Dell

Mackenzie Ritenour

Alexander Rusilko

Hailey Schmid

Grade 7

High honors

Avery Barker

Jeremy Bland

Katelyn Fava

Sofia Gaussa

Benjamin Hays

Owen Ivcic

Carson Jones

Lauren Jurovcik

Cameron Krejci

Jesse Laskey

Azekial Malanosky

Jackson Marran

Corbin McMurray

Ryan Moessner

Elaina Nuccetelli

Brina Orsatti

Kylee Richards

Scott Rockey Jr.

Cody Sebetich

Cassidy Shaw

Camille Sneith

Wyatt Snyder

Elizabeth Thompson

Kylie Thompson

Samuel Wade

Cassie Wible

Joseph Zoretich

Honors

Meredith Allender

Amera Davis

Ryan Eger

Brady Franell

Nicklaus Graham

Makayla Jackson

Dylan Knox

Nadia Koller

Nora Lindley

Emma Lusk

Layton Marotto

Soryn Martin

Anna Mattie

Zoie Mcdonald

Nathan Policano

Tessa Scicchitano

Brayden Taggart

Olivia Telegraphis

Alannah Woodhouse

Hayden Yeck

Grade 6

High honors

Gary Allison

Austin Ayres

Jordan Bartrug

Natalie Brice

Cole Buttermore

Dillan Colbert

Alyssa Duel

Kayleigh Earnest

Sydney Gonglik

Riley Harding

Abigail Hess

Harold Homme

Alexandria Jackson

Madelyn Johns

Elyssa Kisner

Alejandro Leichty

Delilah Luketich

Riley Nicholls

Emme Orsatti

Kaitlyn Pscolka

Callie Selvoski

Mylah Taggart

Jada Truxel-Partee

Levi Urcho

Elizabeth Wade

Ty Watson

Trent Wolpink

Logan Yeck

Honors

Julia Brandau

Chloe Clark

Melina Dezzutti

Lydia Emery

Skyler Frye

Chloe Garner

Addison Harding

Nicholas Humbertson

Jordyn Johnson

Addison Kearns

Megan Keturakis

Paige Mayorquin

Drake Mcclure

Isabella Moyer

William Moyer

Mackenie Schmid

Grace Sheehan

Owen Shigo

Leo Shrader

Lillian Spencer

Natalie Yates

Jaden Zheng

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