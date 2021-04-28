Third quarter
Grade 12
High honors
Mckenzie Axton
Isabella Bankovich
Alex Bayne
Bella Cheberenchick
Abigail Erderly
Kassie Granchai
Austin Marshalek
Jocelyn McMurray
Korryn Wingertsahn
Honors
Courtney Ambrose
Trent Cavanaugh
Sarah Donahoo
Colleen Fogg
Kylie Granchai
Damian Johnson
Myranda Johnson
Carlie Justus
Dalton Kinney
Matthew Luketich
Holly McElhany
Makenna Morrell
Trevor Richardson
Jessica Rothka
Emma Sadler
Nicholas Scarfo
Abigail Selvoski
Carly Stilwell
Meghan Tennant
Grade 11
High honors
Susan Bayne
David Gucker Jr.
Alexa Leonetti
Taylor Leonetti
Ethan Luketich
Jasmine Manning
Tucker McMurray
Maleena Rokicki
Madison Scola
Nina Thompson
Laura Vittone
Honors
Seth Adams
Makenzie Aloe
Colton Brightwell
Olivia Childs
Ethan Heinrich
Noah Martin
Mathew Nuccetelli
Riley Pike
Brittney Puckey
Amelia Scott
Heath Sicchitano
Brendan Taylor
Abigail Winkleblech
Grade 10
High honors
Chyan Banovich
Mackenzie Buttermore
Ryan Chapman
Sophia Connelly
Sydney Dinardo
Gabrielle Klepeis
Mercedes Luff
Braden Nicholls
Carly Palla
Mallory Schreiber
Reagan Schreiber
Lilly Schultz
Grace Skerbetz
Landon Urcho
Neshawn Vaden
Emily Wise
Honors
Cody Baldauf
Jesalyn Brown
Amy Cheberenchick
Meadow Cushey
Rylee Dixon
Rolando Espinoza
Doug Gray
Julian Hays
Kara Reynolds
Sarah Scicchitano
Delainey Skerbetz
Chloe Spilak
Mylee Ventura
Grade 9
High honors
Jocelyn Babirad
Noah Barker
Reese Dinardo
Kenneth George
Kaylin Kelly
Emily Kisner
Emmitt Laycock
Gavin Linton-Rush
Abigail Malanosky
Olivia Mohney
Hailey Pollock
Rogan Rockwell
John Scott Jr.
Isabella Simmons
Vincent Vito
Kendyl Wingertsahn
Aaron Woodhouse Jr.
Honors
Richard Andrews
Colton Baldauf
Connor Bevans
Gianna Brown
Jacob Burt
Marina Childs
Ava Clark
Ryan Colbert
Abigail Czyzewski
Vitali Daniels
Dennis Ducarme Jr.
Tyler Eger
Matthew Feenan
Tyler Lippert
Benjamin Luketich
Mercedes Manning
Jonas Navrat
Aizoey Pistlli
Ellie Puskarich
Hunter Rush
Amber Sallee
Aliviya Simpson
Christopher Spilak
Emily Stinogle
James Wade
Tanner Webb
Hilary Wingertsahn
Haylee Wolfe
Grade 8
High honors
Yeshua Putra Biu
Amaya Boone
Alexander Chapman
Willow Eckels
Kyleigh Glaze
Gabrielle Haynes
Lindsay Jaquay
Aubrey Martin
Gavin Piasecki
Addison Quinn
Colton Scarborough
Ross Skerbetz
Andrew Vipperman
Honors
Alexis Barnhart
Kathryn Boidock
Lucas Burt
John Decesaris
Nicholas Deusenberry
Matthew Gallagher
Tristan Hackinson
Diontae Hays
Gabrielle Hete
Philip Korcek
Aubrie Logan
Aiden McMurray
Kayla O’Dell
Mackenzie Ritenour
Alexander Rusilko
Hailey Schmid
Grade 7
High honors
Avery Barker
Jeremy Bland
Katelyn Fava
Sofia Gaussa
Benjamin Hays
Owen Ivcic
Carson Jones
Lauren Jurovcik
Cameron Krejci
Jesse Laskey
Azekial Malanosky
Jackson Marran
Corbin McMurray
Ryan Moessner
Elaina Nuccetelli
Brina Orsatti
Kylee Richards
Scott Rockey Jr.
Cody Sebetich
Cassidy Shaw
Camille Sneith
Wyatt Snyder
Elizabeth Thompson
Kylie Thompson
Samuel Wade
Cassie Wible
Joseph Zoretich
Honors
Meredith Allender
Amera Davis
Ryan Eger
Brady Franell
Nicklaus Graham
Makayla Jackson
Dylan Knox
Nadia Koller
Nora Lindley
Emma Lusk
Layton Marotto
Soryn Martin
Anna Mattie
Zoie Mcdonald
Nathan Policano
Tessa Scicchitano
Brayden Taggart
Olivia Telegraphis
Alannah Woodhouse
Hayden Yeck
Grade 6
High honors
Gary Allison
Austin Ayres
Jordan Bartrug
Natalie Brice
Cole Buttermore
Dillan Colbert
Alyssa Duel
Kayleigh Earnest
Sydney Gonglik
Riley Harding
Abigail Hess
Harold Homme
Alexandria Jackson
Madelyn Johns
Elyssa Kisner
Alejandro Leichty
Delilah Luketich
Riley Nicholls
Emme Orsatti
Kaitlyn Pscolka
Callie Selvoski
Mylah Taggart
Jada Truxel-Partee
Levi Urcho
Elizabeth Wade
Ty Watson
Trent Wolpink
Logan Yeck
Honors
Julia Brandau
Chloe Clark
Melina Dezzutti
Lydia Emery
Skyler Frye
Chloe Garner
Addison Harding
Nicholas Humbertson
Jordyn Johnson
Addison Kearns
Megan Keturakis
Paige Mayorquin
Drake Mcclure
Isabella Moyer
William Moyer
Mackenie Schmid
Grace Sheehan
Owen Shigo
Leo Shrader
Lillian Spencer
Natalie Yates
Jaden Zheng