First trimester
Grade 9
High honors
Abraham Asaad-House
Yeshua Putra Kryana Biu
Kathryn Boidock
Alexander Chapman
Chelsea Dindal
Willow Eckels
Zachary Gardner
Kyleigh Glaze
Gabrielle Haynes
Lindsay Jaquay
Aubrie Logan
Aiden McMurray
Emily Paquet
Gavin Piasecki
Addison Quinn
Emilee Ritenour
Mackenzie Ritenour
Colton Scarborough
Dayton Simmons
Ross Skerbetz
Alexandria Tomasino
Andrew Vipperman
Honors
Liam Allen
Nadia Babich
Bryson Banovich
Alexis Barnhart
Amaya Boone
Mallory Bozovich
Lucas Burt
Bethany Gatten
Breydon Goodwin
Shaun Grimes II
Tristan Hackinson
Joshua Hancock
Diontae Hays
Gabrielle Hete
Brooke Hillberry
Philip Korcek IV
Kayla O’Dell
Shane Opfar
Alexander Rusilko
Grade 10
High honors
Noah Barker
Reese Dinardo
Kenneth George
Kaylin Kelly
Mercedes Manning
Faith Mathews
Cynthia Russell
Vincent Vito
Luke Yanke
Honors
Jocelyn Babirad
Colton Baldauf
Gianna Brown
Ryan Colbert
Vitali Daniels
Matthew Feenan
Makenna Hess
Emily Kisner
Emmitt Laycock
Gavin Linton-Rush
Benjamin Luketich
Abigail Malanosky
Olivia Mohney
Hailey Pollock
Rogan Rockwell
John Scott Jr.
Christopher Spilak
Bradley Taylor
James Wade
Aaron Woodhouse Jr.
Grade 11
High honors
Cody Baldauf
Jesalyn Brown
Mackenzie Buttermore
Fiona Connelly
Braden Nicholls
Mallory Schreiber
Reagan Schreiber
Lilly Schultz
Delainey Skerbetz
Landon Urcho
Emily Wise
Honors
Emmett Capps
Ryan Chapman
Amy Cheberenchick
Sophia Connelly
Nathan Coski
Sydney Dinardo
Rylee Dixon
Rolando Espinoza
Faith Fischer
Doug Gray
Julian Hays
Lillian Hixenbaugh
Lori Horvwalt
Max Ivcic
Gabrielle Klepeis
Meghan Lantz
Mercedes Luff
Carly Palla
Sarah Scicchitano
Grace Skerbetz
Chloe Spilak
Jerzy Timlin
Neshawn Vaden
Mylee Ventura
Zane Woodhouse
Grade 12
High honors
Catherine Aberegg
Olivia Childs
Emma Dolan
Gage Hixenbaugh
Tanner Kinney
Taylor Leonetti
Makenzie Main
Jasmine Manning
Nina Thompson
Honors
Noah Anderson
Susan Bayne
Colton Brightwell
John Bruno IV
Alexa Deems
Jamar Harper
Logan Kotchman
Alexa Leonetti
Ethan Luketich
Jazmyn McClain
Tucker McMurray
Melinda McWilliams
Mathew Nuccetelli
Maleena Rokicki
Madison Scola
Amelia Scott
Heath Sicchitano
Lucas Smith
Kaden Ventura
Laura Vittone
Abigail Winkleblech