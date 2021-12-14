Honor Roll

First trimester

Grade 9

High honors

Abraham Asaad-House

Yeshua Putra Kryana Biu

Kathryn Boidock

Alexander Chapman

Chelsea Dindal

Willow Eckels

Zachary Gardner

Kyleigh Glaze

Gabrielle Haynes

Lindsay Jaquay

Aubrie Logan

Aiden McMurray

Emily Paquet

Gavin Piasecki

Addison Quinn

Emilee Ritenour

Mackenzie Ritenour

Colton Scarborough

Dayton Simmons

Ross Skerbetz

Alexandria Tomasino

Andrew Vipperman

Honors

Liam Allen

Nadia Babich

Bryson Banovich

Alexis Barnhart

Amaya Boone

Mallory Bozovich

Lucas Burt

Bethany Gatten

Breydon Goodwin

Shaun Grimes II

Tristan Hackinson

Joshua Hancock

Diontae Hays

Gabrielle Hete

Brooke Hillberry

Philip Korcek IV

Kayla O’Dell

Shane Opfar

Alexander Rusilko

Grade 10

High honors

Noah Barker

Reese Dinardo

Kenneth George

Kaylin Kelly

Mercedes Manning

Faith Mathews

Cynthia Russell

Vincent Vito

Luke Yanke

Honors

Jocelyn Babirad

Colton Baldauf

Gianna Brown

Ryan Colbert

Vitali Daniels

Matthew Feenan

Makenna Hess

Emily Kisner

Emmitt Laycock

Gavin Linton-Rush

Benjamin Luketich

Abigail Malanosky

Olivia Mohney

Hailey Pollock

Rogan Rockwell

John Scott Jr.

Christopher Spilak

Bradley Taylor

James Wade

Aaron Woodhouse Jr.

Grade 11

High honors

Cody Baldauf

Jesalyn Brown

Mackenzie Buttermore

Fiona Connelly

Braden Nicholls

Mallory Schreiber

Reagan Schreiber

Lilly Schultz

Delainey Skerbetz

Landon Urcho

Emily Wise

Honors

Emmett Capps

Ryan Chapman

Amy Cheberenchick

Sophia Connelly

Nathan Coski

Sydney Dinardo

Rylee Dixon

Rolando Espinoza

Faith Fischer

Doug Gray

Julian Hays

Lillian Hixenbaugh

Lori Horvwalt

Max Ivcic

Gabrielle Klepeis

Meghan Lantz

Mercedes Luff

Carly Palla

Sarah Scicchitano

Grace Skerbetz

Chloe Spilak

Jerzy Timlin

Neshawn Vaden

Mylee Ventura

Zane Woodhouse

Grade 12

High honors

Catherine Aberegg

Olivia Childs

Emma Dolan

Gage Hixenbaugh

Tanner Kinney

Taylor Leonetti

Makenzie Main

Jasmine Manning

Nina Thompson

Honors

Noah Anderson

Susan Bayne

Colton Brightwell

John Bruno IV

Alexa Deems

Jamar Harper

Logan Kotchman

Alexa Leonetti

Ethan Luketich

Jazmyn McClain

Tucker McMurray

Melinda McWilliams

Mathew Nuccetelli

Maleena Rokicki

Madison Scola

Amelia Scott

Heath Sicchitano

Lucas Smith

Kaden Ventura

Laura Vittone

Abigail Winkleblech

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Sign Up
Log In