Grade 12
High honors with distinction
Anastasia Allen
Nicholas Chase
Nathaniel Jackson
Elijah Porbin
Julianne Rush
High honors
Colleen Kinney
Paige Lawrence
Bess Lengauer
Brianna Lloyd
Alissa Thames
Cobe Yuhas
Honors
Jordan Grennell
Amy Horr
Grade 11
High honors with distinction
Donovan Avolio
Noah Devenney
David Fox
David Humensky
Gabriel Lis
Haylea Maceiko
Cassandra Maidment
Aidan Riley
High honors
Blaze Allen
Chelsi Bertovich
Maliaha Carroll
Christopher Cilia
Kathleen Colilla
Lyndon Herschell
Will Himmelrick
Ty Jaworowski
Jeffrey Kramer
Autumne Roche’
Caden Unger
Robert West
Honors
Abigail Best
Abbie Cerciello
Jordan Chappel
Jaylene Mundorff
Shaun Penrod
Amber Ryniawec
Alyssah Sakel
Tanner Terensky
Alayna Walther
Grade 10
High honors with distinction
Madeline Ansell
Lynsee Brown
Alton Chase
Leanza Craig
Melanie Dubich
Paige Fino
Katelyn Frank
Marissa Latynski
Aja Miller
Zoe Porbin
Emily Rice
High honors
Elonna Coontz
Cole Davidson
Camden Georgetti-Sebetich
Trenton Miller
Joshua Rush
Honors
Hope Caleffe
Samantha Combs
Trever Davies
William Kramer
Braden Rankin
Brandon Samol
Phenix Simons
Grade 9
High honors with distinction
Colton Burchianti
Sierra Dayak
Emily Devenney
Dexter Greene
Bryn Riley
Reilly Ullom
High honors
Troy Cooke
Lilly Tropeck
Honors
Aiden Cummins
Brian Humensky
Glenn Lowe
Julian Moore
Austin Oiler
Makayla Romanetti
Jessica Smith
Samantha Stritzinger