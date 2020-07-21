Honor Roll

Grade 12

High honors with distinction

Anastasia Allen

Nicholas Chase

Nathaniel Jackson

Elijah Porbin

Julianne Rush

High honors

Colleen Kinney

Paige Lawrence

Bess Lengauer

Brianna Lloyd

Alissa Thames

Cobe Yuhas

Honors

Jordan Grennell

Amy Horr

Grade 11

High honors with distinction

Donovan Avolio

Noah Devenney

David Fox

David Humensky

Gabriel Lis

Haylea Maceiko

Cassandra Maidment

Aidan Riley

High honors

Blaze Allen

Chelsi Bertovich

Maliaha Carroll

Christopher Cilia

Kathleen Colilla

Lyndon Herschell

Will Himmelrick

Ty Jaworowski

Jeffrey Kramer

Autumne Roche’

Caden Unger

Robert West

Honors

Abigail Best

Abbie Cerciello

Jordan Chappel

Jaylene Mundorff

Shaun Penrod

Amber Ryniawec

Alyssah Sakel

Tanner Terensky

Alayna Walther

Grade 10

High honors with distinction

Madeline Ansell

Lynsee Brown

Alton Chase

Leanza Craig

Melanie Dubich

Paige Fino

Katelyn Frank

Marissa Latynski

Aja Miller

Zoe Porbin

Emily Rice

High honors

Elonna Coontz

Cole Davidson

Camden Georgetti-Sebetich

Trenton Miller

Joshua Rush

Honors

Hope Caleffe

Samantha Combs

Trever Davies

William Kramer

Braden Rankin

Brandon Samol

Phenix Simons

Grade 9

High honors with distinction

Colton Burchianti

Sierra Dayak

Emily Devenney

Dexter Greene

Bryn Riley

Reilly Ullom

High honors

Troy Cooke

Lilly Tropeck

Honors

Aiden Cummins

Brian Humensky

Glenn Lowe

Julian Moore

Austin Oiler

Makayla Romanetti

Jessica Smith

Samantha Stritzinger

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