Honor Roll

Grade 12

High honors with distinction

Nicholas Chase

Nathaniel Jackson

Elijah Porbin

Julianne Rush

High honors

Nadia Bongiorni

Brianna Jenkins

Colleen Kinney

Bess Lengauer

Cobe Yuhas

Honors

Anastasia Allen

Jordan Grennell

Amy Horr

Samuel Kelvington

Paige Lawrence

Brianna Lloyd

Ashlie McCullough

Derek Tarolli

Alissa Thames

Isiah Work

Grade 11

High honors with distinction

Noah Devenney

David Humensky

Aidan Riley

Caden Unger

High honors

Chelsi Bertovich

Christopher Cilia

Kathleen Colilla

Mckena Cowden

David Fox

Ty Jaworowski

Gabriel Lis

Haylea Maceiko

Cassandra Maidment

Alayna Walther

Robert West

Honors

Donovan Avolio

Samantha Bell

Abigail Best

Jordan Chappel

Jeffrey Kramer

Shaun Penrod

Autumne Roche’

Alyssah Sakel

Tanner Terensky

Grade 10

High honors with distinction

Alton Chase

Samantha Combs

Leanza Craig

Melanie Dubich

Paige Fino

Katelyn Frank

Marissa Latynski

Zoe Porbin

Emily Rice

High honors

Madeline Ansell

Lynsee Brown

Elonna Coontz

Aja Miller

Honors

Allie Brownlee

Cole Davidson

Trever Davies

Jacob Lanch

Trenton Miller

Aaleyah Nardozi

Braden Rankin

Jade Robertson

Joshua Rush

Brandon Samol

Phenix Simons

Grade 9

High honors with distinction

Bryn Riley

High honors

Colton Burchianti

Troy Cooke

Sierra Dayak

Emily Devenney

Rebecca Ocker

Reilly Ullom

Hailey Waggett

Honors

Maria Dire

Dexter Greene

Isabella Greene

Brian Humensky

Isaac Jones

Austin Oiler

Anastasia Paradise

Samantha Stritzinger

Lilly Tropeck

See what people are talking about at The Community Table!

Thank you for reading!

Please purchase a subscription to continue reading. If you have a subscription, please Log In.

Purchase a Subscription