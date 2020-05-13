Grade 12
High honors with distinction
Nicholas Chase
Nathaniel Jackson
Elijah Porbin
Julianne Rush
High honors
Nadia Bongiorni
Brianna Jenkins
Colleen Kinney
Bess Lengauer
Cobe Yuhas
Honors
Anastasia Allen
Jordan Grennell
Amy Horr
Samuel Kelvington
Paige Lawrence
Brianna Lloyd
Ashlie McCullough
Derek Tarolli
Alissa Thames
Isiah Work
Grade 11
High honors with distinction
Noah Devenney
David Humensky
Aidan Riley
Caden Unger
High honors
Chelsi Bertovich
Christopher Cilia
Kathleen Colilla
Mckena Cowden
David Fox
Ty Jaworowski
Gabriel Lis
Haylea Maceiko
Cassandra Maidment
Alayna Walther
Robert West
Honors
Donovan Avolio
Samantha Bell
Abigail Best
Jordan Chappel
Jeffrey Kramer
Shaun Penrod
Autumne Roche’
Alyssah Sakel
Tanner Terensky
Grade 10
High honors with distinction
Alton Chase
Samantha Combs
Leanza Craig
Melanie Dubich
Paige Fino
Katelyn Frank
Marissa Latynski
Zoe Porbin
Emily Rice
High honors
Madeline Ansell
Lynsee Brown
Elonna Coontz
Aja Miller
Honors
Allie Brownlee
Cole Davidson
Trever Davies
Jacob Lanch
Trenton Miller
Aaleyah Nardozi
Braden Rankin
Jade Robertson
Joshua Rush
Brandon Samol
Phenix Simons
Grade 9
High honors with distinction
Bryn Riley
High honors
Colton Burchianti
Troy Cooke
Sierra Dayak
Emily Devenney
Rebecca Ocker
Reilly Ullom
Hailey Waggett
Honors
Maria Dire
Dexter Greene
Isabella Greene
Brian Humensky
Isaac Jones
Austin Oiler
Anastasia Paradise
Samantha Stritzinger
Lilly Tropeck