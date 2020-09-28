WASHINGTON TROTTING ASSOC ENTRIES FOR TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020 12:45 AM

1st_ $5,400, CLM FM $8000 PACE

1 Jimmys Little Girl, B Brown x-x-x 3-1

2 As Seely Promised, C Shaw x-x-x 9-2

3 Alexis May Hanover, R Warren x-x-x 12-1

4 Amazing Sofi, T Hall x-x-x 6-1

5 Our Els Dream N, J Indof x-x-x 15-1

6 Always Curious, D Rawlings x-x-x 6-1

7 Red Snapper, M Wilder x-x-x 20-1

8 Gimme Some Lovin', A Merriman x-x-x 2-1

2nd_ $9,700, CD 3-6YO FM W 2 NO MORE THAN 3 TROT

1 Miss Wilia, D Palone x-x-x 5-2

2 Reining Flowers, M Wilder x-x-x 10-1

3 Tough Tootsie, B Zendt x-x-x 15-1

4 Delovely Hall, A Merriman x-x-x 6-5

5 Bankn-on-emily, C Shaw x-x-x 7-1

6 One More Rosie, J Indof x-x-x 20-1

7 Just Fly Beyond, T Svrcek x-x-x 20-1

8 Seeking Royalty, J Pantaleano x-x-x 20-1

9 Path Of Totality, A Macdonald x-x-x 15-1

3rd_ $5,400, CLM FM $8000 PACE

1 Ashlee's Fine Lady, J Pantaleano x-x-x 4-1

2 Tsm Deja Vu, J Indof x-x-x 20-1

3 Concertina's Image, B Brown x-x-x 9-1

4 Liberty Party, C Shaw x-x-x 2-1

5 White Mountain Lee, A Merriman x-x-x 20-1

6 Always B Hanny, D Palone x-x-x 5-2

7 Make Mine Ideal, M Wilder x-x-x 20-1

8 Certitude, T Hall x-x-x 20-1

9 Lifeisbutadream, R Warren x-x-x 7-1

4th_ $9,000, CD 2-6YO FM NW 2 PACE

1 Carry Me Away, D Rawlings x-x-x 9-2

2 Honey West, R Warren x-x-x 20-1

3 The Way You Are, T Hall x-x-x 2-1

4 Molon Labe, J Indof x-x-x 7-1

5 Please Take Over, M Wilder x-x-x 10-1

6 Hardware Princess, C Shaw x-x-x 20-1

7 Bad Girls Dont Cry, A Merriman x-x-x 20-1

8 Dragon Sparks, K Bolon x-x-x 20-1

9 Meant To Be Mine, D Palone x-x-x 5-2

5th_ $8,400, CLM HCP FM $10,000 - $12,500 PACE

1 Choose My Jet, M Wilder x-x-x 8-1

2 Squeeze This, C Shaw x-x-x 20-1

3 Flipit To Winit, J Pantaleano x-x-x 9-1

4 Bad Bitty, B Brown x-x-x 15-1

5 Wild Nite Tina, R Warren x-x-x 7-1

6 Rollin Withholly A, A Merriman x-x-x 5-2

7 Always A Z Tam, D Palone x-x-x 9-5

8 Sweet Anna Banana, T Hall x-x-x 12-1

9 Pappy Rocks, D Rawlings x-x-x 12-1

6th_ $5,400, CLM $8000 TROT

1 Misty Lane, A Merriman x-x-x 7-1

2 Just Jewel, J Pantaleano x-x-x 3-1

3 Americangeneration, J Indof x-x-x 20-1

4 La Dolfina, T Hall x-x-x 7-2

5 Eyore Hanover, E Mc Neight Jr x-x-x 12-1

6 Walltocousins, M Wilder x-x-x 4-1

7 Flammable, B Brown x-x-x 20-1

8 Uber Doober Do, W Yoder x-x-x 20-1

9 Rebel Soul, D Rawlings x-x-x 20-1

10 Aladin Du Dollar, C Shaw x-x-x 5-1

7th_ $7,500, CD 2-6YO FM NW 1 PACE

1 Snap Streak, B Brown x-x-x 5-1

2 Saltwater Blue, D Rawlings x-x-x 9-2

3 Heavy Handed Hanna, J Kehm x-x-x 15-1

4 Chatty Devon, S Johnston x-x-x 7-2

5 Er Roxanne, R Warren x-x-x 9-1

6 Gotta Go Ellie, C Shaw x-x-x 20-1

7 Tsimis, T Hall x-x-x 15-1

8 Brianna's Shadow, J Pantaleano x-x-x 9-5

8th_ $7,500, CD 2-6YO FM NW 1 PACE

1 Lady Heidi Lulu, C Shaw x-x-x 20-1

2 Shake N Go, D Palone x-x-x 7-5

3 Riveter Rose, B Brown x-x-x 20-1

4 Sweet Ron, J Indof x-x-x 5-1

5 Ruthmae Hanover, M Wilder x-x-x 2-1

6 Rocknroll Kaydence, S Johnston x-x-x 15-1

7 Geisha Lauxmont, W Yoder x-x-x 20-1

8 Strawberry Daquri, R Warren x-x-x 15-1

9 Tsm Princess Lexi, D Rawlings x-x-x 20-1

9th_ $5,400, CD CLM 3-6YO FM W 1 NO MORE THAN 3 PACE

1 Magicshore, R Warren x-x-x 20-1

2 Lyons Javelin, J Pantaleano x-x-x 7-2

3 Heston Ross, M Wilder x-x-x 20-1

4 Alwaysbmylady, C Shaw x-x-x 20-1

5 Ideal Bubby, D Rawlings x-x-x 8-5

6 Sports Miracle, A Merriman x-x-x 12-1

7 Some Of You, D Palone x-x-x 5-2

8 Unique Splendor, B Brown x-x-x 20-1

9 Ifeellikesassy, T Hall x-x-x 20-1

10th_ $5,400, CD CLM 3-6YO FM W 1 NO MORE THAN 3 PACE

1 Blueberry Babe, E Mc Neight Jr x-x-x 20-1

2 Rockin In The Deep, D Palone x-x-x 7-2

3 Your Mom N Em, J Indof x-x-x 5-1

4 Jackpot Jessie, J Kehm x-x-x 6-1

5 Eleanor Jean, R Warren x-x-x 6-1

6 Island Club, T Hall x-x-x 7-1

7 Crazy K, D Rawlings x-x-x 12-1

8 Upsell Hanover, J Pantaleano x-x-x 6-1

9 Niola Hanover, C Shaw x-x-x 20-1

10 Urban Resort, B Brown x-x-x 10-1

11th_ $10,400, CD ALL AGES FM NW $7500 LAST 5 TROT

1 Casey T, D Rawlings x-x-x 9-1

2 D P Rocket, B Brown x-x-x 9-1

3 Globetrotting, D Palone x-x-x 7-5

4 Criteria, T Svrcek x-x-x 20-1

5 Kellie's Mvp, C Shaw x-x-x 6-1

6 Tamar, J Pantaleano x-x-x 7-2

7 She Nuit, B Zendt x-x-x 20-1

8 Saint Beth, T Hall x-x-x 20-1

9 Broadway Kabam, A Merriman x-x-x 15-1

12th_ $10,200, CD 3-6YO NW 5 TROT

1 Star Caviar, D Rawlings x-x-x 8-1

2 Papi Hanover, A Merriman x-x-x 12-1

3 The Rave, M Wilder x-x-x 5-1

4 Swan Country, J Pantaleano x-x-x 6-1

5 Courtney Hanover, T Hall x-x-x 5-2

6 Classy Guy, D Palone x-x-x 3-1

7 Willie B Worthy, W Yoder x-x-x 20-1

8 Paisley Park, B Zendt x-x-x 8-1

13th_ $8,100, CD ALL AGES FM NW $4500 LAST 5 PACE

1 Ellasen, T Hall x-x-x 6-1

2 Rock Me Cristal, B Brown x-x-x 4-1

3 Tequila Party, C Shaw x-x-x 7-2

4 Our G G, R Paver x-x-x 9-1

5 Circle The Page, J Pantaleano x-x-x 3-1

6 Filou Fly Fast, A Merriman x-x-x 6-1

7 Hydration, B Zendt x-x-x 20-1

8 Laughing Emoji N, R Warren x-x-x 20-1

9 Albany Girl, M Wilder x-x-x 20-1

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