WASHINGTON TROTTING ASSOC ENTRIES FOR TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020 12:45 AM
1st_ $5,400, CLM FM $8000 PACE
1 Jimmys Little Girl, B Brown x-x-x 3-1
2 As Seely Promised, C Shaw x-x-x 9-2
3 Alexis May Hanover, R Warren x-x-x 12-1
4 Amazing Sofi, T Hall x-x-x 6-1
5 Our Els Dream N, J Indof x-x-x 15-1
6 Always Curious, D Rawlings x-x-x 6-1
7 Red Snapper, M Wilder x-x-x 20-1
8 Gimme Some Lovin', A Merriman x-x-x 2-1
2nd_ $9,700, CD 3-6YO FM W 2 NO MORE THAN 3 TROT
1 Miss Wilia, D Palone x-x-x 5-2
2 Reining Flowers, M Wilder x-x-x 10-1
3 Tough Tootsie, B Zendt x-x-x 15-1
4 Delovely Hall, A Merriman x-x-x 6-5
5 Bankn-on-emily, C Shaw x-x-x 7-1
6 One More Rosie, J Indof x-x-x 20-1
7 Just Fly Beyond, T Svrcek x-x-x 20-1
8 Seeking Royalty, J Pantaleano x-x-x 20-1
9 Path Of Totality, A Macdonald x-x-x 15-1
3rd_ $5,400, CLM FM $8000 PACE
1 Ashlee's Fine Lady, J Pantaleano x-x-x 4-1
2 Tsm Deja Vu, J Indof x-x-x 20-1
3 Concertina's Image, B Brown x-x-x 9-1
4 Liberty Party, C Shaw x-x-x 2-1
5 White Mountain Lee, A Merriman x-x-x 20-1
6 Always B Hanny, D Palone x-x-x 5-2
7 Make Mine Ideal, M Wilder x-x-x 20-1
8 Certitude, T Hall x-x-x 20-1
9 Lifeisbutadream, R Warren x-x-x 7-1
4th_ $9,000, CD 2-6YO FM NW 2 PACE
1 Carry Me Away, D Rawlings x-x-x 9-2
2 Honey West, R Warren x-x-x 20-1
3 The Way You Are, T Hall x-x-x 2-1
4 Molon Labe, J Indof x-x-x 7-1
5 Please Take Over, M Wilder x-x-x 10-1
6 Hardware Princess, C Shaw x-x-x 20-1
7 Bad Girls Dont Cry, A Merriman x-x-x 20-1
8 Dragon Sparks, K Bolon x-x-x 20-1
9 Meant To Be Mine, D Palone x-x-x 5-2
5th_ $8,400, CLM HCP FM $10,000 - $12,500 PACE
1 Choose My Jet, M Wilder x-x-x 8-1
2 Squeeze This, C Shaw x-x-x 20-1
3 Flipit To Winit, J Pantaleano x-x-x 9-1
4 Bad Bitty, B Brown x-x-x 15-1
5 Wild Nite Tina, R Warren x-x-x 7-1
6 Rollin Withholly A, A Merriman x-x-x 5-2
7 Always A Z Tam, D Palone x-x-x 9-5
8 Sweet Anna Banana, T Hall x-x-x 12-1
9 Pappy Rocks, D Rawlings x-x-x 12-1
6th_ $5,400, CLM $8000 TROT
1 Misty Lane, A Merriman x-x-x 7-1
2 Just Jewel, J Pantaleano x-x-x 3-1
3 Americangeneration, J Indof x-x-x 20-1
4 La Dolfina, T Hall x-x-x 7-2
5 Eyore Hanover, E Mc Neight Jr x-x-x 12-1
6 Walltocousins, M Wilder x-x-x 4-1
7 Flammable, B Brown x-x-x 20-1
8 Uber Doober Do, W Yoder x-x-x 20-1
9 Rebel Soul, D Rawlings x-x-x 20-1
10 Aladin Du Dollar, C Shaw x-x-x 5-1
7th_ $7,500, CD 2-6YO FM NW 1 PACE
1 Snap Streak, B Brown x-x-x 5-1
2 Saltwater Blue, D Rawlings x-x-x 9-2
3 Heavy Handed Hanna, J Kehm x-x-x 15-1
4 Chatty Devon, S Johnston x-x-x 7-2
5 Er Roxanne, R Warren x-x-x 9-1
6 Gotta Go Ellie, C Shaw x-x-x 20-1
7 Tsimis, T Hall x-x-x 15-1
8 Brianna's Shadow, J Pantaleano x-x-x 9-5
8th_ $7,500, CD 2-6YO FM NW 1 PACE
1 Lady Heidi Lulu, C Shaw x-x-x 20-1
2 Shake N Go, D Palone x-x-x 7-5
3 Riveter Rose, B Brown x-x-x 20-1
4 Sweet Ron, J Indof x-x-x 5-1
5 Ruthmae Hanover, M Wilder x-x-x 2-1
6 Rocknroll Kaydence, S Johnston x-x-x 15-1
7 Geisha Lauxmont, W Yoder x-x-x 20-1
8 Strawberry Daquri, R Warren x-x-x 15-1
9 Tsm Princess Lexi, D Rawlings x-x-x 20-1
9th_ $5,400, CD CLM 3-6YO FM W 1 NO MORE THAN 3 PACE
1 Magicshore, R Warren x-x-x 20-1
2 Lyons Javelin, J Pantaleano x-x-x 7-2
3 Heston Ross, M Wilder x-x-x 20-1
4 Alwaysbmylady, C Shaw x-x-x 20-1
5 Ideal Bubby, D Rawlings x-x-x 8-5
6 Sports Miracle, A Merriman x-x-x 12-1
7 Some Of You, D Palone x-x-x 5-2
8 Unique Splendor, B Brown x-x-x 20-1
9 Ifeellikesassy, T Hall x-x-x 20-1
10th_ $5,400, CD CLM 3-6YO FM W 1 NO MORE THAN 3 PACE
1 Blueberry Babe, E Mc Neight Jr x-x-x 20-1
2 Rockin In The Deep, D Palone x-x-x 7-2
3 Your Mom N Em, J Indof x-x-x 5-1
4 Jackpot Jessie, J Kehm x-x-x 6-1
5 Eleanor Jean, R Warren x-x-x 6-1
6 Island Club, T Hall x-x-x 7-1
7 Crazy K, D Rawlings x-x-x 12-1
8 Upsell Hanover, J Pantaleano x-x-x 6-1
9 Niola Hanover, C Shaw x-x-x 20-1
10 Urban Resort, B Brown x-x-x 10-1
11th_ $10,400, CD ALL AGES FM NW $7500 LAST 5 TROT
1 Casey T, D Rawlings x-x-x 9-1
2 D P Rocket, B Brown x-x-x 9-1
3 Globetrotting, D Palone x-x-x 7-5
4 Criteria, T Svrcek x-x-x 20-1
5 Kellie's Mvp, C Shaw x-x-x 6-1
6 Tamar, J Pantaleano x-x-x 7-2
7 She Nuit, B Zendt x-x-x 20-1
8 Saint Beth, T Hall x-x-x 20-1
9 Broadway Kabam, A Merriman x-x-x 15-1
12th_ $10,200, CD 3-6YO NW 5 TROT
1 Star Caviar, D Rawlings x-x-x 8-1
2 Papi Hanover, A Merriman x-x-x 12-1
3 The Rave, M Wilder x-x-x 5-1
4 Swan Country, J Pantaleano x-x-x 6-1
5 Courtney Hanover, T Hall x-x-x 5-2
6 Classy Guy, D Palone x-x-x 3-1
7 Willie B Worthy, W Yoder x-x-x 20-1
8 Paisley Park, B Zendt x-x-x 8-1
13th_ $8,100, CD ALL AGES FM NW $4500 LAST 5 PACE
1 Ellasen, T Hall x-x-x 6-1
2 Rock Me Cristal, B Brown x-x-x 4-1
3 Tequila Party, C Shaw x-x-x 7-2
4 Our G G, R Paver x-x-x 9-1
5 Circle The Page, J Pantaleano x-x-x 3-1
6 Filou Fly Fast, A Merriman x-x-x 6-1
7 Hydration, B Zendt x-x-x 20-1
8 Laughing Emoji N, R Warren x-x-x 20-1
9 Albany Girl, M Wilder x-x-x 20-1
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