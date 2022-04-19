The following students of Belle Vernon Area Middle School have been named to the honor roll for the third nine-week grading period of the 2021-22 school year:
Grade 8
Highest honors: Jackson Crawford Alexander, Spencer Edward Anderson, Levi Francis Barkley, Amdrreey Djibril Barrios, Connor William Bergman, Areyanah Elizabeth Bobbs, Adrienne Shannon Bonde, Elijah Joseph Brown, Emma Monica Burkley, Peyton Joy Chalus, Grace Kathleen Crawford, Babina Dahal, Mitchell Scott Daley, Anna Katherine Dixon, Aralynn Giavanna Garry, Alexa Rae Gray, Madison Elaine Grisnik, Katelyn Elizabeth Guthrie, Halie Raynes Howard, Michael Anthony Kotlar, Deaubre' Phileep Lightfoot, Cydney Ireland Mathers, Alex Jacob May, Fernando Edilson Mendoza-Chacaj, Jude Minniti, Samantha Georgina Molesky, Ariana Maria Moncini, Ashley Lynne Plavchak, Ian William Porter, Kyla Sophia Reynolds, Mercedes Richards, Kelsey Laurel Roskovich, Grace Weaver Ruschak, Makenzie Marie Seegler, Sydney Jean Stark, Lyla Jean Teets, Landon Jacob Vaccaro, Isabella Rachelle Williams
High honors: Heidi Jean Beitler, Porter Ka Ehukai Calcek, Maxwell Samuel Cochenour, Lily Anne Crawford, Cassius Bruce Fronzaglio, Caleb James Horner, Delaney Ilene Howell, Eternal Joy Johnson, Jaden Robert Johnson, Alexandra Grace Karnes, Robert James Keith, Nina Santa Clara Luckowski, Evan John Mesco, Logan Richard Miller, Ally Jean Peden, Kevin Gerald Perry, Kaley Grace Ricker, Byron Isaac Rivera-Marroquin, Sarah Hanna Shenouda, Jordan Michael Sisley, Isabella Rose Tatar, Joselynn Paige Wray
Honors: Haley Rose Amprim, Christian James Antolik, Maddlin Rosemary Bandalo, Mona Rae Brooks, Leilani Ann Broomhead, Sydney Jo Callaway, Tiffany Maria Chastain, Alejandro Alfredo Cirlos, Jack William Edwards, Shaun Christopher Evans, Caleb Benjamin Fisler, Karlee Marie Fox, Aidan John Fragello, Brynn Rebecca Gardner, Natalie Marie Grant, Hanna Lee Griffith, Darius Donnell Jackson, Mia Elisabeth Johnson, Ryan Raymond Kent, Olivia Echo Kirsch, Nathan Michael Kostelnik, Tyler John Kulasa, Cassandra Nicole Lofgren, Natalie Ann Longnecker, Madalyn Grace Luckey, Miley Antonia-Marie Madison, Angelo Eugene Menozzi, Alison Catherine Metz, Derek James Milkovich, Jordan Anthony Mocello, Madisyn Jayne O'Hara, Preston Louis Rathway, Cody Scott Russell, Caleb James Steele, Elijah Martin Triffanoff, Richard Jessen Triggiani, Evan Tong Truong, Xander Scott Tyron, Skeye Veronica Van Kirk, Mallory Elaine Wasicek, Daniel Kenneth Younker, Willa Ellen Zarichnak, Alyssa Noelle Zimmaro
Grade 7
Highest honors: Eric John Adamec, Ethan Edward Baron, Colton Andrew Berklovich, Jamie Lee Bradosky, Kyleigh Anne Brumfield-Biagiotti, Dalton James Daumit, Derek Ryan Deleonibus, Ava Sophia Dudzinski, Tyler Anthony Dufalla, Chevy Laine Ewing, Vincenzo Edward Francia, Madison Marie Gardner, Luca Gregory Ghilani, Brennen Lee Griffith, Cecil Earl Grow, Courtney Leann Hamer, Jessa Faith Haney, Mailey June An Hayes, Colby Ryan Hibner, Caden Dominic Hoffman, Rhylee Alivia Howlett, Ailea Janae Jones, Elijah George Kolowitz, Adam Nicholas Kyle, Bailey Lynn Lowther, Kaylin Patricia Luster, Levi Clinton Lynch, Amy Lynn Lytle, Courtney Nicole Martin, Samantha Anne Morrison, Jacob Nathaniel Pavlic, Zachary David Plymire, Alexander Timothy Quiggle, Anthony Guytano Ricciuti, Laila Rae Rossell, Abigail Marie Russell, Jemma Lexanne Shoenberger, Megan Sidney Shusteric, Andrew John Sichi, Hayden Anthony Statzula, Gracie Stehley
High honors: Robert Douglas Allshouse, Landon Lee Bell, Benjamin James Bowman, Carter William Briggs, Anthony Mark Corella, Aiden Christopher Giordano, McKinley Nicole Gmutza Jordan, Symauda La'Joy Hall, Shane Michael Hitcho, Alexis Riann Lezama, Baylee Grace McDaniel, Chessa Fay Mertz, Daleah Terresa Mowat, Christian Michael Reno, Hailey Elizabeth Rodebaugh, Cadence Carolyn Marie Schnupp, Isabella Marie Sokol, Dena Truong, Albert VanDivner, Isabella Christina Wieland
Honors: Alexander William Bird, Payton Cheyenne Carr, Maddox Michael Ceccarelli, Brandt Joshua Cramer, Nathan Kyle Daniels, Ethan James Durdevich, Aaden Jacob House, Ethan James-Keith Hunt, Julia Rose Kilvady, Joel Peter Lawver, Saylor Lee, Seth Richard McDivitt, Monica Ann Mueller, Randall Stephen Munsky, Elizabeth Cole Rose, Skylar Alana Salay, Kaylynn Abbagail Stiltner, Elizabeth Marie Tatar, Payton Olivia Walsh, Peighton Alise Wessel, Jasmine Mikel Marie Wherry