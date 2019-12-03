First quarter
High honors
Grace Allender
Abigail Blackhurst
Cameron Boley
Seth Burgdolt
Brody Chadwick
Craig Cole
Cassandra Dietrich
Brian Edlis
Chad Fleischauer
Megan Gray
Averie Haines
Destiny Lehew
Taylor Lindley
Lorenzo Lytton
Nathaniel Masteller
Isabell Miller
Blake Nardi
Jenna Raysich
Taylor Scott
Rachel Shingle
Elizabeth Sprowls
Matthew Watson
Karla Weaver
Gregory Westfall
Honors
Adam Allen
Kurt Allen
Reese Baker
William Beverlin
Shawn Buckels
Elizabeth Crouse
Connor Diesel
Gloria Dillie
Nicolas Dinka
Allison Grimm
Christopher Hall
Tricia Harvey
Eden Hertig
Reghan Johnson
Brayden Kay
Jordan Kelley
Matthew Kraushaar
Leighann Krut
Grant Kudrav
Anastasia Locy
Marcas Main
Cortney Marcase
Dylan McCuen
Sheamus Phillips
Liam Seabright
Gavin Sefsick
Jordan Sekora
Thomas Sells
Dustin Shriver
Tyler Smith
Alicia Sprowls
Mackenzie Stout
Jordan Wallace
Lacey Wallace
Marshall Whipkey
Emily White
Trina White
Shayla Wilkinson
Charles Yanniello
Joel Yurkovich
Leslie Zoeller
Madison Zogran
Grade 11
High honors
Lauren Baker
Austin Beattie
Grant Brookman
Tyrique Campbell
Janae Chase
Matthew Cole
Connor Corbly
Wesley Denman
Abilene DeNunzio
Abigail Donnelly
Jeremiah Ealy
Rocco Falosk
Rocco Ferraro
Madisyn Francis
John Franz
Marina Hartzell
Faith Locy
Lane Lovett
Camryn Midcap
Gabrielle Minor
Keira Nicolella
Jacob Orr
Bailey Phillips
Jacob Plants
Aiden Reams
Jonathan Todd
Luke Wagner
Nathan Witkowsky
Evan Wright
Honors
Noah Allen
Ethan Barr
Aidan Brookman
Megan Carroll
Reed Coyle
Shyanne Crawford
Taylor Crouse
Summer Crow
Nathan Cumer
Abigail Davis
Joshua Dittmer
Shelby Dobrzynski
Brittany Hanes
Joslynn Huffman
Amy Irey
Brooke Kelly
Emily Lindley
Dwight Logsdon
Halie Lowe
Sydney Lyle
Mallory Mace
Hailey McKean
Autumn Morgan
Dylan North
Julia Oates
Katie Seabright
Gracie Stagon
Ryan Tremel
Abigail White
Alexa Wilson
Grade 10
High honors
Andrew Brownlee
Margaret Butterfield
Faith Chapman
Garrett Closser
Damien Dague
Jocelyn Dames
Brynn Kler
Malley Kotula
Jadyn Matson
Madeline Meuser
Kayla Moore
Rainey Szygenda
Erica Teagarden
Macey Whipkey
Honors
Avery Allen
Gage Bloom
Vanessa Breide
Jazmyn Charles
Zachary Dillie
Brianna Dutton
Paige Gray
Nicole Jandres Cuellar
Ethan Janovich
Hunter Kleinhans
Kayla Lawry
Emily Masteller
Cameron Moore
Jacob Noble
Marissa Plants
Hannah Shingle
Aidan Tau
Grade 9
High honors
Braden Baxendell
Kyle Brookman
Abbey Catlett
Wyatt Coburn
Emma Crouse
Juelene Daniels
Rocco DeLuca
Ethan Dietrich
Eric Donnelly
Sydney Francis
Julia Franz
Abrielle Garrett
Izabelle Garrety
Evan Harden
Makenzee King
Jaxon Kohn
Dalton Kuhn
Kirsten Legerski
Mason Markley
Jackalyn Maxwell
Phillip McCuen
Grace Minor
Roxanne Painter
Olive Pattison
Klover Perkins
Julia Stasko
Caelin Thomas
Travis White
Tyler Wright
Gabriella Yanniello
Honors
Chelsea Baker
Hayli Barker
Aiden Boone
Jace Brownlee
Olivia Clark
Megan Cumer
Isaiah Dale
Aubrey Dillie
Rachel Dittmer
Jantzen Durbin
Ashley Ealy
Kathryn Fuller
James Hamilton
Chad Hoover
Ryleigh Hoy
Sydney Janovich
Scarlett Kusmira
Lindsey Lovett
Aaliyah Martin
Mierra Miller
Emma Moore
Maddox Padilla
Brooke Pascoe
Candace Phillips
Claire Redd
Jacob Ross
Bailey White
Kreszentia Yendell
Isabella Young
Anthony Zatta
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