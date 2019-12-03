Honor Roll

First quarter

High honors

Grace Allender

Abigail Blackhurst

Cameron Boley

Seth Burgdolt

Brody Chadwick

Craig Cole

Cassandra Dietrich

Brian Edlis

Chad Fleischauer

Megan Gray

Averie Haines

Destiny Lehew

Taylor Lindley

Lorenzo Lytton

Nathaniel Masteller

Isabell Miller

Blake Nardi

Jenna Raysich

Taylor Scott

Rachel Shingle

Elizabeth Sprowls

Matthew Watson

Karla Weaver

Gregory Westfall

Honors

Adam Allen

Kurt Allen

Reese Baker

William Beverlin

Shawn Buckels

Elizabeth Crouse

Connor Diesel

Gloria Dillie

Nicolas Dinka

Allison Grimm

Christopher Hall

Tricia Harvey

Eden Hertig

Reghan Johnson

Brayden Kay

Jordan Kelley

Matthew Kraushaar

Leighann Krut

Grant Kudrav

Anastasia Locy

Marcas Main

Cortney Marcase

Dylan McCuen

Sheamus Phillips

Liam Seabright

Gavin Sefsick

Jordan Sekora

Thomas Sells

Dustin Shriver

Tyler Smith

Alicia Sprowls

Mackenzie Stout

Jordan Wallace

Lacey Wallace

Marshall Whipkey

Emily White

Trina White

Shayla Wilkinson

Charles Yanniello

Joel Yurkovich

Leslie Zoeller

Madison Zogran

Grade 11

High honors

Lauren Baker

Austin Beattie

Grant Brookman

Tyrique Campbell

Janae Chase

Matthew Cole

Connor Corbly

Wesley Denman

Abilene DeNunzio

Abigail Donnelly

Jeremiah Ealy

Rocco Falosk

Rocco Ferraro

Madisyn Francis

John Franz

Marina Hartzell

Faith Locy

Lane Lovett

Camryn Midcap

Gabrielle Minor

Keira Nicolella

Jacob Orr

Bailey Phillips

Jacob Plants

Aiden Reams

Jonathan Todd

Luke Wagner

Nathan Witkowsky

Evan Wright

Honors

Noah Allen

Ethan Barr

Aidan Brookman

Megan Carroll

Reed Coyle

Shyanne Crawford

Taylor Crouse

Summer Crow

Nathan Cumer

Abigail Davis

Joshua Dittmer

Shelby Dobrzynski

Brittany Hanes

Joslynn Huffman

Amy Irey

Brooke Kelly

Emily Lindley

Dwight Logsdon

Halie Lowe

Sydney Lyle

Mallory Mace

Hailey McKean

Autumn Morgan

Dylan North

Julia Oates

Katie Seabright

Gracie Stagon

Ryan Tremel

Abigail White

Alexa Wilson

Grade 10

High honors

Andrew Brownlee

Margaret Butterfield

Faith Chapman

Garrett Closser

Damien Dague

Jocelyn Dames

Brynn Kler

Malley Kotula

Jadyn Matson

Madeline Meuser

Kayla Moore

Rainey Szygenda

Erica Teagarden

Macey Whipkey

Honors

Avery Allen

Gage Bloom

Vanessa Breide

Jazmyn Charles

Zachary Dillie

Brianna Dutton

Paige Gray

Nicole Jandres Cuellar

Ethan Janovich

Hunter Kleinhans

Kayla Lawry

Emily Masteller

Cameron Moore

Jacob Noble

Marissa Plants

Hannah Shingle

Aidan Tau

Grade 9

High honors

Braden Baxendell

Kyle Brookman

Abbey Catlett

Wyatt Coburn

Emma Crouse

Juelene Daniels

Rocco DeLuca

Ethan Dietrich

Eric Donnelly

Sydney Francis

Julia Franz

Abrielle Garrett

Izabelle Garrety

Evan Harden

Makenzee King

Jaxon Kohn

Dalton Kuhn

Kirsten Legerski

Mason Markley

Jackalyn Maxwell

Phillip McCuen

Grace Minor

Roxanne Painter

Olive Pattison

Klover Perkins

Julia Stasko

Caelin Thomas

Travis White

Tyler Wright

Gabriella Yanniello

Honors

Chelsea Baker

Hayli Barker

Aiden Boone

Jace Brownlee

Olivia Clark

Megan Cumer

Isaiah Dale

Aubrey Dillie

Rachel Dittmer

Jantzen Durbin

Ashley Ealy

Kathryn Fuller

James Hamilton

Chad Hoover

Ryleigh Hoy

Sydney Janovich

Scarlett Kusmira

Lindsey Lovett

Aaliyah Martin

Mierra Miller

Emma Moore

Maddox Padilla

Brooke Pascoe

Candace Phillips

Claire Redd

Jacob Ross

Bailey White

Kreszentia Yendell

Isabella Young

Anthony Zatta

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